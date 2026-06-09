Турция и Саудовская Аравия решили строить железную дорогу - альтернативу Ормузу

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Турция и Саудовская Аравия решили строить железную дорогу - альтернативу Ормузу

Во время официальных встреч в Эр-Рияде Турция и Саудовская Аравия подписали два меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области железнодорожного транспорта, логистики, обмена технологиями и подготовки кадров. Соглашения, подписанные при участии министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, открывают путь к реализации масштабных проектов региональной логистики.

Особое внимание уделяется возрождению исторической Хиджазской железной дороги. Это амбициозный проект, который может связать Турцию через Сирию, Иорданию и Саудовскую Аравию с портами Красного моря и Персидского залива.



Железная дорога Хиджаз, построенная в начале XX века при Османской империи, когда-то соединяла Дамаск с Мединой. Современная версия предполагает создание эффективного наземного коридора от Стамбула до саудовских городов, включая возможное продление до Омана.

Анкара и Эр-Рияд рассматривают этот маршрут как стратегическую альтернативу морским перевозкам через Ормузский пролив, уязвимый из-за геополитической напряжённости в Персидском заливе. Новый коридор позволит значительно сократить время и риски доставки грузов между Европой, Турцией и странами Залива.

Совместные технико-экономические исследования по железнодорожному коридору планируется завершить до конца 2026 года. Ранее Турция, Сирия и Иордания уже подписали трёхсторонний меморандум о восстановлении нескольких веток этой железной дороги. О стоимости проекта пока предпочитают не распространяться.
2 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:57
    СМП форева !!!Одни прокопали суэц,другие закупают Бабл - Мабл ,короче пролив имени Хуситов.Только надо запустить " снаряд " на дне Красного моря залежи " редкозёмов " или золота .Это легко делается сейчас . wassat drinks
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:23
    Ну это стоило ожидать, когда есть инструмент манипуляции, голова начинает думать как его обойти!