Турция и Саудовская Аравия решили строить железную дорогу - альтернативу Ормузу
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Во время официальных встреч в Эр-Рияде Турция и Саудовская Аравия подписали два меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области железнодорожного транспорта, логистики, обмена технологиями и подготовки кадров. Соглашения, подписанные при участии министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, открывают путь к реализации масштабных проектов региональной логистики.
Особое внимание уделяется возрождению исторической Хиджазской железной дороги. Это амбициозный проект, который может связать Турцию через Сирию, Иорданию и Саудовскую Аравию с портами Красного моря и Персидского залива.
Железная дорога Хиджаз, построенная в начале XX века при Османской империи, когда-то соединяла Дамаск с Мединой. Современная версия предполагает создание эффективного наземного коридора от Стамбула до саудовских городов, включая возможное продление до Омана.
Анкара и Эр-Рияд рассматривают этот маршрут как стратегическую альтернативу морским перевозкам через Ормузский пролив, уязвимый из-за геополитической напряжённости в Персидском заливе. Новый коридор позволит значительно сократить время и риски доставки грузов между Европой, Турцией и странами Залива.
Совместные технико-экономические исследования по железнодорожному коридору планируется завершить до конца 2026 года. Ранее Турция, Сирия и Иордания уже подписали трёхсторонний меморандум о восстановлении нескольких веток этой железной дороги. О стоимости проекта пока предпочитают не распространяться.
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