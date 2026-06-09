Зеленский: Российский РЭБ специально направляет украинские дроны на Прибалтику

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Зеленский: Российский РЭБ специально направляет украинские дроны на Прибалтику

Киев не имеет никакого отношения к появлению украинских дронов в небе Прибалтики, во всем этом виновата Россия. С таким заявлением выступил Зеленский.

Российские системы РЭБ, как оказывается, способны менять курс украинских беспилотников прямо на Прибалтику, судя по словам Зеленского в очередном интервью западной прессе. А делает это Москва специально, чтобы спровоцировать эскалацию внутри Евросоюза. Так что Киев здесь ни при чем, он, наоборот, готов оказать всю необходимую помощь Латвии, Литве и Эстонии, отправив свои экспертные группы.



Российский РЭБ меняет курс украинских дронов на Прибалтику. Такие случаи были единичными, но Москва таким образом пытается спровоцировать эскалацию внутри ЕС.

Стоит отметить, что Зеленский не первый, выступающий с подобным бредом, в который не верят даже прибалты. Недавно один из министров обороны прибалтийских лимитрофов заявил, что не верит в то, что Россия специально заворачивает украинские дроны в Прибалтику. По его словам, если бы дело обстояло именно так, то счет шел бы на сотни дронов.

Впрочем, в любом случае виновата Россия, согласно логике западных стран, украинские беспилотники появляются в воздушном пространстве Прибалтики потому, что Россия напала на Украину, а не из-за того, что их в эту сторону запускает Киев.
14 комментариев
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  1. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 18:47
    Киев не имеет никакого отношения к появлению украинских дронов в небе Прибалтики, во всем этом виновата Россия. С таким заявлением выступил Зеленский.

    Совсем у Зельки память отшибло - что ж ты про украинские МБЭКи, поплывшие к берегам Румынии 5-го июня, забыл? А шухер в порту Констанцы был немалый.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 18:49
      Зеленский: Российский РЭБ специально направляет украинские дроны на Прибалтику

      Это аргумент Зеленского для дуриков! А именно.

      Даже, если это было бы и так, то Зеленюга всё равно виноват перед прибалтами. Потому, что он со своими ВСУ запускает украинские БПА в Россию против России через небо Трибалтии!!!
      1. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 19:05
        Цитата: Татьяна
        Потому, что он со своими ВСУ запускает украинские БПА в Россию против России через небо Трибалтии!!!

        Этт Москва виновата, по ней сейчас удобнее через небо Вымиратов, и Питер ещё, туда совсем удобно
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:49
    Где ваши доказательства ? Если попадём в флюгер Вана Таллина нам наверно не отвертеться. wassat
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 19:07
      Цитата: tralflot1832
      Где ваши доказательства ?

      Сам лично Зельц утверждает, а он никогда не врёт - объявил, что разрешит Парад Победы провести, и "разрешил". laughing
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 18:51
    И правильно делает, чем их больше туда прилетит тем этим западным гни.м хуже.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 18:55
    А можно все украинские дроны перенаправлять в Прибалтику, а не по одной штуке в неделю?
  6. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    +1
    Сегодня, 18:59
    Киев не имеет никакого отношения к появлению украинских дронов в небе Прибалтики,
    //////
    Кроме того, что он их запускает. Но как выясняется, причинно следственная связь здесь не работает. Или работает как-то "альтернативно"..(
  7. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 19:02
    Киевский балабол-недомерок перенял прием Штирлица, когда можно сп...ть (для модератора-"сказать неправду"), если это невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.
  8. Радик Айтуганов Звание
    Радик Айтуганов
    0
    Сегодня, 19:13
    Глупый. Надо было копировать западную методичку: " все что пересекает границы Украины перестает быть украинским"))
  9. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 19:23
    Просто оттуда, из Прибалтики,и запускаются украинские БПЛА.
    Тем более, что в Латвии базы НАТО, местность вокруг которых запрещена гражданским лицам.
  10. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Сегодня, 19:32
    А жаль если это на так! украинцы против прибалтанутых
  11. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 19:53
    Проебалтике надо сказать: сбивайте укродроны сами, а мы за них ответственности не несём.
  12. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 20:09
    Это уже банально и скучно. Пора сменить и сценариста, и режиссера. И, конечно же, актера.