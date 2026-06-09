Зеленский: Российский РЭБ специально направляет украинские дроны на Прибалтику
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Киев не имеет никакого отношения к появлению украинских дронов в небе Прибалтики, во всем этом виновата Россия. С таким заявлением выступил Зеленский.
Российские системы РЭБ, как оказывается, способны менять курс украинских беспилотников прямо на Прибалтику, судя по словам Зеленского в очередном интервью западной прессе. А делает это Москва специально, чтобы спровоцировать эскалацию внутри Евросоюза. Так что Киев здесь ни при чем, он, наоборот, готов оказать всю необходимую помощь Латвии, Литве и Эстонии, отправив свои экспертные группы.
Российский РЭБ меняет курс украинских дронов на Прибалтику. Такие случаи были единичными, но Москва таким образом пытается спровоцировать эскалацию внутри ЕС.
Стоит отметить, что Зеленский не первый, выступающий с подобным бредом, в который не верят даже прибалты. Недавно один из министров обороны прибалтийских лимитрофов заявил, что не верит в то, что Россия специально заворачивает украинские дроны в Прибалтику. По его словам, если бы дело обстояло именно так, то счет шел бы на сотни дронов.
Впрочем, в любом случае виновата Россия, согласно логике западных стран, украинские беспилотники появляются в воздушном пространстве Прибалтики потому, что Россия напала на Украину, а не из-за того, что их в эту сторону запускает Киев.
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