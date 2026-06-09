Украинский нардеп предлагает ввести «поголовную» мобилизацию

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Украинский нардеп предлагает ввести «поголовную» мобилизацию


В Верховной Раде Украины разгорелись нешуточные страсти. На фоне колоссальных потерь и массового уклонения от службы, в Киеве заговорили о переходе к тотальной, поголовной мобилизации. Инициатором ужесточения правил выступил депутат Александр Федиенко, который настаивает на принятии закона, обязывающего всех мужчин, способных держать оружие, встать под ружье. По его словам, страна находится в смертельной опасности, и для ее спасения необходимо принимать самые непопулярные и жесткие решения.



Федиенко заявил, подчеркивая, что текущий кризис требует радикальных мер:

Все равно все мало-мальски пригодные будут поставлены под ружье.

Стоит отметить, что легитимность самого парламента, продвигающего такие инициативы, вызывает серьезные вопросы. Срок полномочий текущего депутатского корпуса Верховной Рады истек, что ставит под сомнение законность принимаемых ими решений.

Призывной ресурс Украины тает на глазах. Чтобы пополнить стремительно пустеющие ряды ВСУ, власти идут на беспрецедентные шаги. По данным Бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, только в 2025 году из украинских вузов было отчислено около 30 тысяч студентов мобилизационного возраста. Их лишили статуса учащихся с одной целью – исключить любую возможность легальной отсрочки от призыва.

С февраля 2022 года в стране действует режим всеобщей мобилизации, который постоянно ужесточается. Изначально он охватывал мужчин от 27 до 60 лет, но из-за острой нехватки личного состава возрастной порог был снижен до 25 лет.

На этом фоне Александр Федиенко прямо указал на возможность скорой отмены даже этих последних отсрочек для студентов, чтобы выжать максимум из мобилизационного резерва страны.

Инициатива о поголовной мобилизации – это не просто политический ход, а симптом глубокого кризиса украинской государственности и ее оборонной системы. Отчисление десятков тысяч студентов и охота на уклонистов показывают отчаяние режима Зеленского. В то время как дети элиты продолжают учебу в Европе, простых граждан загоняют в окопы любыми методами.
21 комментарий
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  1. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +2
    Сегодня, 18:55
    все мало-мальски пригодные

    какие ещё пригодные?
    ... до последнего украинца...
    и украинки🤣
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +5
      Сегодня, 19:04
      Старая заезженная пластинка, у нас заканчиваются ракеты, у них людские ресурсы. Поэтому в ВСУ сейчас воюют пенсионеры вперемешку с наркоманами (больше некому request ). Украина на пороге краха. И слушаем мы эти по песни уже пятый год...
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 19:34
      Все равно все мало-мальски пригодные будут поставлены под ружье.

      Было бы хорошо, если бы из под ружья и не вышли!
      Умерла, так умерла..
  2. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 18:56
    ТИПИЧНЫЙ "Слуга народа" ,однако.
  3. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +3
    Сегодня, 19:00
    Из окопа, походу пишет..))
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 19:04
      Ага, аж хаpя распухла от ранений.
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 19:03
    Интересно, что запоёт этот хряк, когда его заграбастают?
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 19:12
      он знает что депутатов не берут
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 19:50
        он знает что депутатов не берут

        Всё когда-то случается впервые.
  5. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    Сегодня, 19:08
    С такой рожей самое место тебе, дядя, в штурмовиках где-нибудь в Константиновке.
  6. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 19:19
    Сам бы и пошел, болтать все горазды.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 19:35
      Он- не пойдёт. Он- человек. А голосовало за него- быдло,скачущее. Вот быдло пусть и идёт в окопы. Всё логично.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 19:39
    Украинский нардеп предлагает ввести «поголовную» мобилизацию

    Ну так прямо с себя, нардепов, и начинайте! fellow laughing
  8. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 19:41
    Когда речь заходит про руину, я всегда примеряю тамошние дикости к нашей стране. А как у нас? Дети элиты не учатся за рубежом? Пойдут при мобилизации на ЛБС? Сама элита будет защищать при шухере Россию или выстроится в очередь на взлёт на своих бизнес- джетах в аэропортах.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 20:00
      А как у нас? Дети элиты не учатся за рубежом?
      Увы! Михаил Хазин недавно сказал, что даже семьи некоторых госслужащих в ранге замминистров, проживают в странах наших вероятных противников. negative
    2. Вася_2 Звание
      Вася_2
      0
      Сегодня, 20:11
      а эт идея... нужно Каи подсказать, чтобы в 21й пакет дописала бизнес -джеты. и кто их тогда примет? в КНДР не полетят...
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 20:21
      А мне вот интересно в случае войны с Британией не пойдут ли дети нашей "элиты" защищать короля?
  9. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 19:47
    Депутаты везде одинаковы , все ка́к минимум патриоты😂
  10. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    0
    Сегодня, 20:00
    депутат со своей головы начнет поголовную мобилизацию?
  11. torbas41 Звание
    torbas41
    0
    Сегодня, 20:06
    Как судя по фото красиво люди живут в находящейся в смертельной опасности Украине, заседают в светлых залах с большими телевизорами, на этом фоне, что-то слабо вериться в колоссальные потерь ВСУ. А у нас в районах ведения боевых действий как у Александра Блока в "Балаганчике" Вечный ужас. Вечный мрак. Зато мы наступаем на всех фронтах ( по информации О.Скабеевой) . С такими темпами наступления нам до Киева наступат еще лет двести.
  12. Краснов
    Краснов
    -1
    Сегодня, 20:18
    О как тут ципсо так резвится, как резвится. Всё как один россияне. Ахаха. Визг ухилянтив однако.