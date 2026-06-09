Украинский нардеп предлагает ввести «поголовную» мобилизацию
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В Верховной Раде Украины разгорелись нешуточные страсти. На фоне колоссальных потерь и массового уклонения от службы, в Киеве заговорили о переходе к тотальной, поголовной мобилизации. Инициатором ужесточения правил выступил депутат Александр Федиенко, который настаивает на принятии закона, обязывающего всех мужчин, способных держать оружие, встать под ружье. По его словам, страна находится в смертельной опасности, и для ее спасения необходимо принимать самые непопулярные и жесткие решения.
Федиенко заявил, подчеркивая, что текущий кризис требует радикальных мер:
Все равно все мало-мальски пригодные будут поставлены под ружье.
Стоит отметить, что легитимность самого парламента, продвигающего такие инициативы, вызывает серьезные вопросы. Срок полномочий текущего депутатского корпуса Верховной Рады истек, что ставит под сомнение законность принимаемых ими решений.
Призывной ресурс Украины тает на глазах. Чтобы пополнить стремительно пустеющие ряды ВСУ, власти идут на беспрецедентные шаги. По данным Бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, только в 2025 году из украинских вузов было отчислено около 30 тысяч студентов мобилизационного возраста. Их лишили статуса учащихся с одной целью – исключить любую возможность легальной отсрочки от призыва.
С февраля 2022 года в стране действует режим всеобщей мобилизации, который постоянно ужесточается. Изначально он охватывал мужчин от 27 до 60 лет, но из-за острой нехватки личного состава возрастной порог был снижен до 25 лет.
На этом фоне Александр Федиенко прямо указал на возможность скорой отмены даже этих последних отсрочек для студентов, чтобы выжать максимум из мобилизационного резерва страны.
Инициатива о поголовной мобилизации – это не просто политический ход, а симптом глубокого кризиса украинской государственности и ее оборонной системы. Отчисление десятков тысяч студентов и охота на уклонистов показывают отчаяние режима Зеленского. В то время как дети элиты продолжают учебу в Европе, простых граждан загоняют в окопы любыми методами.
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