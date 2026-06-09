Индия приостановила выдачу разрешений на Starlink из-за опасений по поводу Ирана

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Индия приостановила выдачу разрешений на Starlink из-за опасений по поводу Ирана


Правительство Индии приостановило выдачу разрешений на запуск спутникового интернета Starlink Илона Маска в стране. Причина – опасения, что эта система может быть использована в военных целях против Ирана. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, индийские спецслужбы заблокировали выдачу необходимых лицензий на проведение коммерческих операций.



Решающим фактором стали сведения о том, что терминалы Starlink активно применялись на Ближнем Востоке во время вооружённого конфликта США и Израиля с Ираном. Причём, компания Илона Маска не имела официальной лицензии на работу в Исламской Республике.

Этот инцидент вызвал серьёзную тревогу в Нью-Дели. Индийские власти опасаются, что в случае геополитического кризиса они не смогут контролировать деятельность американского оператора и его влияние на внутреннюю безопасность.

Заморозка произошла в крайне чувствительный момент – буквально за несколько дней до выхода SpaceX на биржу NASDAQ (IPO намечено на 12 июня с целевой капитализацией в 1,75 трлн долларов). Starlink, являясь ключевым источником дохода для компании Маска, неожиданно столкнулся с трудностями именно в тот момент, когда инвесторы оценивают его глобальные перспективы.
8 комментариев
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  1. poquello Звание
    poquello
    -1
    Сегодня, 19:01
    Старлинк это оружие террористов, до Маска не доходит как-то обратная сторона Луны
    1. Esso Звание
      Esso
      0
      Сегодня, 19:38
      Маску плевать, он продавец. Ему что сказали глобальные элиты делать, то он и делает.Пока у Запада есть преимущество в военной и технологической сфере, он его использует, когда его нет или есть риски серьезные, то переговоры....
    2. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 20:17
      Виноват ли Калашников в том, что из его оружия убиты тысячи людей по обе стороны баррикад? ( те кто с нами и те кто против нас)
      Виноват ли Маск в том что его детище упрощает связь для обычных людей и для военных воюющих друг с другом?
  2. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 19:19
    Из-за перекрытия Ормуза Моди пришлось объявить в стране политику жесткой экономии - назвав ее программой экономического патриотизма - народ попросили экономить бензин и дизель, не покупать золото, сократить полеты за границу, меньше употреблять растительного масло и пр.- как все это обернется для его рейтинга и не захотят ли раскачать ситуацию как в Иране... тут больше собственная страховка
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 19:34
      Зато Моди пофиг, когда Старлинк применяется против его хорошего друга Владимира 😑
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 19:32
    Заморозка произошла в крайне чувствительный момент – буквально за несколько дней до выхода SpaceX на биржу NASDAQ (IPO намечено на 12 июня с целевой капитализацией в 1,75 трлн долларов). Starlink, являясь ключевым источником дохода для компании Маска

    Никак это не повлияет. Влияние Starlink минимальное, крупных инвесторов в первую очередь будет волновать Grock. А дела с ним не очень.
  4. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 19:47
    Надо сбивать спутники Старлинка над территорией Украины и России. Если это технически возможно, то надо делать без всяких раздумий.
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      0
      Сегодня, 20:15
      Цитата: bbb
      Если это технически возможно, то надо делать без всяких раздумий.

      Вроде как недавно на центральном ТВ заявляли , что стоящие на вооружении лазеры ( показывали Пересвет , но не утверждалось , что говорят о нем) способны зажарить электронику спутников на орбитах , превышающих высоту спутников Старлинк, за считанные секунды.