Курт Волкер усомнился, что Украина получит финансовую помощь от США

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Курт Волкер усомнился, что Украина получит финансовую помощь от США

Украина не получит американских денег, несмотря на одобрение соответствующего законопроекта Палатой представителей. В этом уверен бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Прошедший Палату представителей законопроект о предоставлении Украине финансовой помощи, внесенный демократами еще в апреле прошлого года, обречен на провал. Как считает Волкер, документ не пройдет голосование в Сенате, а если даже пройдет, то не будет утвержден Трампом. Президент США его точно подписывать не будет. По сути, этот законопроект вынесли на голосование «символически», чтобы показать Киеву, что США по-прежнему поддерживают Украину.



Одобренный законопроект о помощи Украине и санкциях против России обречен на провал. Он не станет законом и даже вряд ли пройдет Сенат, не говоря уже о подписи президентом Трампом.

Напомним, что согласно данному законопроекту, продвигаемому демократами с прошлого года, США должны создать фонд восстановления Украины, продлить полномочия Пентагона по предоставлению Киеву данных разведки и безопасности и ввести дополнительные санкции против России. Однако сами демократы считают этот законопроект уже не актуальным с учетом произошедших за год событий. Тем более, что уже давно готов документ с более «драконовскими» санкциями против России, и осталось его только принять.
6 комментариев
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  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 19:40
    Те 218, которые в Палате представителей, голосовали "За", прекрасно понимали, что через Сенат, законопроект не пройдет - Тьюн, просто не поставит его на голосование. Но зато, сделали приятно бандерлогам)))
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      0
      Сегодня, 19:54
      Уф устал отвечать ...Шо там у хоохлов ?
      Одобренный законопроект о помощи Украине и санкциях против России обречен на провал. Он не станет законом и даже вряд ли пройдет Сенат, не говоря уже о подписи президентом Трампом.

      Вон даже как !! Хооохлы вешайтесь )))
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 19:56
        Там Гинеколог с французским гомосеком, и с английским тупoрылым, столько бабла вместе с наркоманом добывают за счет гейропейцев, что Штаты вообще пофигу 🥴
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 19:44
    Никто Украину без финансирования не оставит , ни США , ни тем более ЕС.
    Разговоров много , и про коррупцию , расхищение и воровство но поток оружия не ослабевает.
    А новое руководство Венгрии теперь не против многомиллиардной кредита , который закроет практически все нужды на пару лет.
    Да и украинских граждан призывного возраста в ЕС решили переписать и как то вернуть домой , хотя вот это вряд ли возможно.
    1. Руслан М Звание
      Руслан М
      +1
      Сегодня, 19:52
      Надежды юношей питают... Каждый день новости из серии что де мы уже победили практически Украину и идут эти новости не переставая ежедневно. Смеемся над Трампом что каждый день "побеждает" Иран, но у себя подобный же бред отчего то не замечаем. А по сути, пока США на этом конфликте получают прибыль он будет продолжаться до бесконечности.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 20:04
    Трамп не хочет тратить деньги на войну, Трамп хочет на войне зарабатывать. Оружие поставят, но за чужой счёт. Боши оплатят