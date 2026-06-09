Курт Волкер усомнился, что Украина получит финансовую помощь от США

Одобренный законопроект о помощи Украине и санкциях против России обречен на провал. Он не станет законом и даже вряд ли пройдет Сенат, не говоря уже о подписи президентом Трампом.

Украина не получит американских денег, несмотря на одобрение соответствующего законопроекта Палатой представителей. В этом уверен бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.Прошедший Палату представителей законопроект о предоставлении Украине финансовой помощи, внесенный демократами еще в апреле прошлого года, обречен на провал. Как считает Волкер, документ не пройдет голосование в Сенате, а если даже пройдет, то не будет утвержден Трампом. Президент США его точно подписывать не будет. По сути, этот законопроект вынесли на голосование «символически», чтобы показать Киеву, что США по-прежнему поддерживают Украину.Напомним, что согласно данному законопроекту, продвигаемому демократами с прошлого года, США должны создать фонд восстановления Украины, продлить полномочия Пентагона по предоставлению Киеву данных разведки и безопасности и ввести дополнительные санкции против России. Однако сами демократы считают этот законопроект уже не актуальным с учетом произошедших за год событий. Тем более, что уже давно готов документ с более «драконовскими» санкциями против России, и осталось его только принять.