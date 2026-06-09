Курт Волкер усомнился, что Украина получит финансовую помощь от США
6006
Украина не получит американских денег, несмотря на одобрение соответствующего законопроекта Палатой представителей. В этом уверен бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Прошедший Палату представителей законопроект о предоставлении Украине финансовой помощи, внесенный демократами еще в апреле прошлого года, обречен на провал. Как считает Волкер, документ не пройдет голосование в Сенате, а если даже пройдет, то не будет утвержден Трампом. Президент США его точно подписывать не будет. По сути, этот законопроект вынесли на голосование «символически», чтобы показать Киеву, что США по-прежнему поддерживают Украину.
Одобренный законопроект о помощи Украине и санкциях против России обречен на провал. Он не станет законом и даже вряд ли пройдет Сенат, не говоря уже о подписи президентом Трампом.
Напомним, что согласно данному законопроекту, продвигаемому демократами с прошлого года, США должны создать фонд восстановления Украины, продлить полномочия Пентагона по предоставлению Киеву данных разведки и безопасности и ввести дополнительные санкции против России. Однако сами демократы считают этот законопроект уже не актуальным с учетом произошедших за год событий. Тем более, что уже давно готов документ с более «драконовскими» санкциями против России, и осталось его только принять.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация