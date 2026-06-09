Европейские страны начали грызню за место за столом переговоров по Украине

Варшава недовольна переговорным форматом «E3», в который входят только Великобритания, Германия и Франция. Этот формат исключает участие других европейских союзников Украины.

Европу еще никто не допустил до участия в возможных переговорах по Украине, а уже началась грызня за участие в переговорной группе. В частности, недовольство игнорированием Польши высказал премьер-министр Дональд Туск.Польша хотела бы играть более значительную роль в будущих переговорах по Украине, Варшаву не устраивает предлагаемый формат «Е3», подразумевающий, что за столом переговоров вместе с Зеленским будут сидеть только Макрон, Стармер и Мерц. Туск требует их подвинуться, чтобы и ему досталось местечко, иначе грозит, что все принятые без Польши решения не будут иметь для неё обязательной силы.Но это еще не все, своего участия в ближайшее время потребует и Италия, премьер которой Джорджа Мелони уже провела встречу с Туском и осудила «междусобойчик» Франции, Германии и Британии. В общем, в ближайшее время состоится встреча в более широком составе, где будет решаться, кто все же сядет за стол переговоров.Между тем в Кремле заявили, что не видят представителей Европы в переговорах по Украине из-за поддержки Зеленского. Как заявил Лавров, делать им там нечего, все равно ничего нового не скажут. Да и не считают в Москве, что Киев готов к переговорам, поэтому боевые действия будут продолжаться.