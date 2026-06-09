Европейские страны начали грызню за место за столом переговоров по Украине

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Европейские страны начали грызню за место за столом переговоров по Украине

Европу еще никто не допустил до участия в возможных переговорах по Украине, а уже началась грызня за участие в переговорной группе. В частности, недовольство игнорированием Польши высказал премьер-министр Дональд Туск.

Польша хотела бы играть более значительную роль в будущих переговорах по Украине, Варшаву не устраивает предлагаемый формат «Е3», подразумевающий, что за столом переговоров вместе с Зеленским будут сидеть только Макрон, Стармер и Мерц. Туск требует их подвинуться, чтобы и ему досталось местечко, иначе грозит, что все принятые без Польши решения не будут иметь для неё обязательной силы.

Варшава недовольна переговорным форматом «E3», в который входят только Великобритания, Германия и Франция. Этот формат исключает участие других европейских союзников Украины.

Но это еще не все, своего участия в ближайшее время потребует и Италия, премьер которой Джорджа Мелони уже провела встречу с Туском и осудила «междусобойчик» Франции, Германии и Британии. В общем, в ближайшее время состоится встреча в более широком составе, где будет решаться, кто все же сядет за стол переговоров.



Между тем в Кремле заявили, что не видят представителей Европы в переговорах по Украине из-за поддержки Зеленского. Как заявил Лавров, делать им там нечего, все равно ничего нового не скажут. Да и не считают в Москве, что Киев готов к переговорам, поэтому боевые действия будут продолжаться.
7 комментариев
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  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 20:10
    "А вы, друзья, как ни садитесь,
    Всё в музыканты не годитесь..."
    И.А. Крылов
  2. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +2
    Сегодня, 20:12
    Ха-ха-ха - все перегрызлись, переругались, а за стол их никто не пригласил! - вот клоунада!
  3. 1976AG Звание
    1976AG
    +1
    Сегодня, 20:14
    А по итогу за столом переговоров окажутся украина, Россия, Китай и КНДР )
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 20:20
    Теперь уже "европейцы" бояться что им не достанется куска шкуры не убитого медведя. Как они видят переговоры? Россия нарезает самые лакомые куски своей территории каждому из переговорщиков, или по сто тонн золота?fool
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 20:20
    Фашист и англичанин имеют самые низкие рейтинги в истории своих стран. Петух уже хромая утка. Еврей вообще просроченный и нелегитимный. О чём они вообще могут договариваться и какие обязательства на себя брать?
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 20:23
      hi
      Петух - утка. Неплохо, неплохо! lol
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:28
    Коу нужна эта свора? Они враги, с такими переговоров не ведут.