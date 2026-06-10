«Защита коммуникаций»: в учениях НАТО на Балтике участвовал подводный дрон Iver3

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«Защита коммуникаций»: в учениях НАТО на Балтике участвовал подводный дрон Iver3


Силы Североатлантического альянса видят для себя две опасности в балтийской акватории – это действия российских субмарин и угроза морским коммуникация, которая якобы исходит от России. Отработке противодействия этим факторам посвящения учений НАТО на Балтике BALTOPS 2026.



В числе подразделений, участвующих в учебно-тренировочных мероприятиях стоит выделить группу беспилотных подводных аппаратов ВМС США UUVGRU 1. Она проводила тренировочные миссии с применением таких дронов в районе латвийского порта Лиепая.

Как сообщает западное издание Army Recognition, американские специалисты задействовали несколько видов подводных аппаратов, способных выявлять, идентифицировать и контролировать различные объекты под поверхностью воды, снижая при этом риск для людей и пилотируемых платформ.

В числе прочей техники в учениях НАТО на Балтике участвовал подводный дрон Iver3. Это компактная автономная система, предназначенная для сбора разведданных, гидрографических исследований, составления карт морского дна, противоминных операций и прочих миссий. Аппарат выполнен в форме торпеды и может нести различную полезную нагрузку.

Сейчас ВМС стран НАТО стремятся добиться постоянного подводного наблюдения и возможности ведения боевых действий под водой в автономном режиме. Также в числе важных задач, стоящих перед альянсом – защита морских ком коммуникаций, включая проложенные по дну кабели и трубопроводы. В руководстве Североатлантического альянса растут опасения по поводу возможных диверсий в отношении этой критически важной инфраструктуры.