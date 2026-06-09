Трамп обещает ответить Ирану за сбитый вертолёт AH-64 Apache над Ормузом

Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолётов Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба живы и не пострадали. Тем не менее Соединённые Штаты, по необходимости, должны ответить на эту атаку.

Американский вертолет AH-64 Apache, упавший в воды Ормузского пролива, якобы был сбит Ираном. Об этом заявил Дональд Трамп после получения информации от Пентагона.Трамп утверждает, что потерянный в районе Ормуза американский ударный вертолет AH-64 Apache был сбит иранскими военными и теперь США необходимо ответить на это. Но каким может быть ответ, американский президент не сообщил, лишь добавил, что пилоты спасены и находятся в безопасности. В Тегеране пока не комментировали заявление Трампа.Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в районе Ормуза потерпел крушение вертолет армии США AH-64 Apache, причины инцидента расследуются.Как потом было установлено, вертолет упал у побережья Омана, а спасательную операцию проводили с помощью беспилотного катера, который доставил пилотов к месту, где их подобрал вертолет. Это был первый случай использования БЭКа американцами для спасения людей на воде.