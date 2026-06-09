Трамп обещает ответить Ирану за сбитый вертолёт AH-64 Apache над Ормузом

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Трамп обещает ответить Ирану за сбитый вертолёт AH-64 Apache над Ормузом

Американский вертолет AH-64 Apache, упавший в воды Ормузского пролива, якобы был сбит Ираном. Об этом заявил Дональд Трамп после получения информации от Пентагона.

Трамп утверждает, что потерянный в районе Ормуза американский ударный вертолет AH-64 Apache был сбит иранскими военными и теперь США необходимо ответить на это. Но каким может быть ответ, американский президент не сообщил, лишь добавил, что пилоты спасены и находятся в безопасности. В Тегеране пока не комментировали заявление Трампа.



Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолётов Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба живы и не пострадали. Тем не менее Соединённые Штаты, по необходимости, должны ответить на эту атаку.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что в районе Ормуза потерпел крушение вертолет армии США AH-64 Apache, причины инцидента расследуются.

Как потом было установлено, вертолет упал у побережья Омана, а спасательную операцию проводили с помощью беспилотного катера, который доставил пилотов к месту, где их подобрал вертолет. Это был первый случай использования БЭКа американцами для спасения людей на воде.
22 комментария
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 20:41
    Сделка опять откладывается...
    1. Кмет Звание
      Кмет
      +1
      Сегодня, 20:44
      Ну что Вы, почему же откладывается? Этот случай укладывается в логику мелких, ничего не значащих стычек, по мнению Трампа. Он не считает это проблемой, как он заявлян несколько ранее.
    2. Mixanus Звание
      Mixanus
      +4
      Сегодня, 21:05
      Цитата: pudelartemon
      Сделка опять откладывается...

      Нормально замочили !!! Так продолжать Иран !!
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 21:07
      pudelartemon
      Сегодня, 20:41
      Сделка опять откладывается

      hi Спустя время расследования выяснится, что вертолёт был сбит неизвестным дроном, а это прямая дорога к сионистам биби, срывающим сделку рыжего педофила из Фашингтона.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 21:36
        Ага, конечно евреи. Ведь Иран не мог сбить вертолет Великих военных 😁
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 20:42
    Так как же тогда , какие-то иранцы сбили. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ вертолет ВЕЛИКИХ вооенных laughing ,вот его штырит то.
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      +9
      Сегодня, 20:50
      Толи вертолет не настолько высокотехнологичен, толи великие военные не настолько велики... sad
    2. topol717 Звание
      topol717
      +3
      Сегодня, 21:03
      Цитата: Ропот 55
      Так как же тогда , какие-то иранцы сбили. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ вертолет ВЕЛИКИХ вооенных
      Вопрос не как а где? у берегов Омана? Это как вообще? и что он там вообще патрулировал?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 21:07
        topol717 hi ,ну так гадость какую готовили для Ирана или союзников его,вот и летал,за то и получил,их же предупреждали,а у персов слова с делом не расходятся.
    3. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 21:07
      Когда ракета хорошая, ей похрен и величие и высокотехнологичность
  3. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 20:50
    Как же так? Это не забившийся сортир и не сгоревшая прачечная на борту?! wassat
  4. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    Сегодня, 20:54
    Интересно ми е как тези пилоти са се качили на този БЭК. Или той има роботизирана ръка товарач?
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 20:56
    Сначала сказали, что просто упал. Если сбили то, чем?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 21:03
      ТермиНахТер hi ,ракетой конечно, вряд-ли этот пепелац из крупнокалиберного пулемета приложили и скорее всего с земли ссадили.
    2. LASVEGAS Звание
      LASVEGAS
      +2
      Сегодня, 21:06
      Как мне видится вопрос скорее не чем, а кто сбил. Ирану сейчас нет необходимости обострять, если бы они сбили - такой момент предали бы огласке. Кому-то выгодно, что бы сделка с трампой не состоялась.
      1. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +1
        Сегодня, 21:45
        а что трамп предлагал Ирану нормальную сделку чтобы Ирану было чем рисковать?
  6. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 21:05
    Могли и израильтяне сбить , те великие мастера провокаций.
    Сразу столько плюсов и профита для них , что им тогда какой то жалкий вертолёт с "Великими воинами" .
  7. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 21:11
    Если реально Трамп желает ответить, то он видимо должен сбить израильский самолет или вертолет.
    Тут и Ирану сделается страшно, и он подпишет сделку.
  8. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 21:12
    Чертов нарцисс :))
    чего только стоят его обороты "великие военные", "высокотехнологичный вертолет"
  9. 1976AG Звание
    1976AG
    0
    Сегодня, 21:39
    И военные великие, и техника высокотехнологичная, а какие то.... "отсталые" государства их уничтожают. Хотя может быть иранцы не знали, что воюют с великими и высокотехнологичными.
  10. бухач Звание
    бухач
    0
    Сегодня, 22:05
    Цитата: faterdom
    то он видимо должен сбить израильский самолет или вертолет.

    Для надёжности лучше сразу и то и это,плюс ещё по контрольному на каждый аппарат для доходчивости.
  11. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 22:12
    Кто и чем сбил, это конечно интересно, но главное, вертушка упала!
    А вот то, что "спасательную операцию проводили с помощью беспилотного катера, который доставил пилотов к месту, где их подобрал вертолет", нахожу очень важным и достойным копирования.
    Жизни пилотов - бесценны!