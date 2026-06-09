Лопаты против «людоловов» ТЦК: на Волыни произошла «битва за свободу»

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Лопаты против «людоловов» ТЦК: на Волыни произошла «битва за свободу»


В Волынской области, расположенной на западе Украины, произошел инцидент, который привлек внимание как местных, так и международных СМИ. Жители деревни, находящейся недалеко от Ковеля, проявили невероятную смелость, отбившись от сотрудников военкомата с помощью лопат. Это событие стало символом растущего недовольства среди населения по поводу насильственной мобилизации, проводимой киевским режимом.



На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, видно, как несколько мужчин, занимавшихся земляными работами, успешно защищались от нескольких сотрудников военкомата в камуфляже. В результате столкновения транспорт военкомата также получил повреждения: удары лопатой пришлись по кузову, окнам и фарам. К счастью, информации о травмах среди участников инцидента не поступало.

Ситуация на Украине в последнее время становится все более напряженной. Нехватка личного состава в ВСУ приводит к тому, что сотрудники военкоматов прибегают к насильственным методам для задержания подлежащих мобилизации. Это вызывает протесты и недовольство среди граждан. Мужчины призывного возраста, стремясь избежать призыва, прибегают к различным уловкам: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы или прячутся в своих домах

Инцидент в Волынской области стал лишь одним из многих, которые подчеркивают, как далеко готовы зайти граждане, чтобы защитить свои права и свободы. Местные жители, вооруженные лопатами, продемонстрировали свою решимость и нежелание подчиняться безжалостной системе. Это событие также поднимает важные вопросы о легитимности действий властей и о том, как далеко они готовы зайти в своих попытках мобилизовать население.

В то время как киевский режим продолжает свою политику насильственной мобилизации, жители Волыни показали, что не собираются сдаваться без боя.

19 комментариев
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  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +4
    Сегодня, 21:28
    Хотел сказать, что российский народ с вами и полностью вас поддерживает, но потом вспомнил из-за чего СВО началось. В общем молодцы, что отбились работайте дальше.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 21:28
    К счастью, информации о травмах среди участников инцидента не поступало.
    Я стесняюсь спросить к счастью для кого???? Для жителей России? Да пусть мочат друг друга да инвалидами делают и чем больше тем лучше.
  3. PN Звание
    PN
    +2
    Сегодня, 21:30
    Лопата в руках? Тут самое время вспомнить, как учили колоть штыком, на мосинке. В область горла или лица. Это может быть эффективнее, чем просто на отмашь лупить.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 21:34
      PN hi ,так у этих земле работников задачи валить людоловов и не было,так шуганули на эмоциях сейчас уже в бегах наверняка. Эти тоже не отступят.
  4. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +3
    Сегодня, 21:30
    Как сказал Наполеон, штыком можно сделать всё, но на штыке нельзя сидеть. Зеленский с бандеровцами именно, что пытается усидеть на штыке, что очень неправильно.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 21:32
      СергейАлександрович hi ,однако 4 года сидит как влитой и не шелохнется ,не смотря не на скандалы, недовольство народа и прочие "мелочи".
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 21:38
        Вот и и не шелохнется, не елозит, потому как на штыке 🥴
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 21:43
          Мини Мокик hi ,однако и богатеет и наглеет причём чем дальше тем больше.
        2. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 21:44
          Он ещё и нелегитимный, незаконный то есть. Кому он нужен, не вполне ясно?
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 21:48
            СергейАлександрович,для своих хозяев он вполне президент да и остальные прихлебатели его таковым считают и наши официальные лица его чего то до сих пор в списки террористов-экстремистов не вносят.
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 21:40
        Естественно, ведь штыком можно сделать всё. Однако, хочу заметить, Парубий плохо кончил, и ещё кое-кто.
      3. Wratch Звание
        Wratch
        0
        Сегодня, 21:51
        Глубоко вошел,не слезть....
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 21:32
    А нас эти новости, меньше всего волнуют.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 21:37
      carpenter hi ,в 2022 начали писать и показывать по возможности вот такие стычки,и после каждого случая стандартный набор, шириться сопротивление,наростает недовольство и т.д. и т.п. однако людоловы на Л.Б.С. уже столько отправили что точно наверное уже никто не скажет .
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 21:49
        Хочется увидеть, как их будет ждать судьба опричников, с коими жестоко покончил Малюта Скуратов. Не верьте, что Малюта сам был опричником, на него наговорили в своё время.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 21:37
    Они от майдана,тоже так же,лопатами отмахивались? И скачущих на майдане,тоже также лупили? Иудушки... Это ТЦКашники- лохи попались. Перестреляли бы всех и другим чубатым,наука была бы..
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 21:41
      Андрей Николаевич hi ,так я думаю что людоловы смотались за подмогой да "железом" да вернулись,а эти если не совсем ебобо по тапкам дали, только вот теперь если отловят могут забить прям не отходя от "кассы" таких случаев тоже полно.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 21:53
        Ропот 55, а смысл их забивать? Только показатели труженикам ТЦК портить. Отправят в окопы -скакать,под нашими " Градами". Вместо кастрюль- каски. Даже труселя дадут- но не кружевные,а армейские. Никакой жалости. Что чубатые заслужили,то и получили. Всё честно.
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 22:03
    повезло тцкашникам, а могли и прикопать на участке, благо лопаты уже есть