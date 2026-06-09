В Волынской области, расположенной на западе Украины, произошел инцидент, который привлек внимание как местных, так и международных СМИ. Жители деревни, находящейся недалеко от Ковеля, проявили невероятную смелость, отбившись от сотрудников военкомата с помощью лопат. Это событие стало символом растущего недовольства среди населения по поводу насильственной мобилизации, проводимой киевским режимом.На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, видно, как несколько мужчин, занимавшихся земляными работами, успешно защищались от нескольких сотрудников военкомата в камуфляже. В результате столкновения транспорт военкомата также получил повреждения: удары лопатой пришлись по кузову, окнам и фарам. К счастью, информации о травмах среди участников инцидента не поступало.Ситуация на Украине в последнее время становится все более напряженной. Нехватка личного состава в ВСУ приводит к тому, что сотрудники военкоматов прибегают к насильственным методам для задержания подлежащих мобилизации. Это вызывает протесты и недовольство среди граждан. Мужчины призывного возраста, стремясь избежать призыва, прибегают к различным уловкам: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы или прячутся в своих домахИнцидент в Волынской области стал лишь одним из многих, которые подчеркивают, как далеко готовы зайти граждане, чтобы защитить свои права и свободы. Местные жители, вооруженные лопатами, продемонстрировали свою решимость и нежелание подчиняться безжалостной системе. Это событие также поднимает важные вопросы о легитимности действий властей и о том, как далеко они готовы зайти в своих попытках мобилизовать население.В то время как киевский режим продолжает свою политику насильственной мобилизации, жители Волыни показали, что не собираются сдаваться без боя.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru