Мексиканская война
Литография, показывающая американскую победу при Чапультепеке
Общее положение
Экспансия США развивалась на фоне ослабления позиций Испании и Франции в Северной и Центральной Америке. Старые колониальные империи теряли одну территорию за другой, а молодой американский хищник быстро развивал наступление.
При этом захват мексиканских территорий некоторое время сдерживался расколом среди американской элиты. Так, южная часть американской верхушки – плантаторы-землевладельцы и рабовладельцы – была заинтересована в экспансии на юг для захвата плодородных земель. А северная часть (финансовый и производственный капитал) больше интересовалась расширением на север (Канада, Аляска), зоны влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Северяне не желали роста рабовладельческих штатов и через аболиционистов (от лат. abolitio — отмена, сторонники отмены рабства) вставляли палки в колёса южанам. Довольно скоро этот элитарный и общественный раскол в США приведёт к крайне жестокой и кровавой гражданской войне.
Однако среди руководителей США в этот период преобладали сторонники активной экспансии страны, представители южной элиты. Такие как президенты Джон Тайлер (1841 – 1845 годы) и Джеймс Полк (1845 – 1849 годы), государственные секретари Абель Апшер и Джон Калхун.
Американцы на первом этапе добились преобладания в Техасе, вызвали его мятеж в 1835 году и провозглашение «независимости» в 1836 году (Как США захватили Техас). В 1845 году США аннексировали Техас, тем самым спровоцировав войну с Мексикой, которая отказывалась признавать захват своего штата.
«Осёл с золотом»
При этом Вашингтон сорвал возможное дипломатическое урегулирование техасского вопроса. Американцы с самого начала планировали захватить не только Техас, но другие территории Мексики от реки Рио-Гранде до побережья Тихого океана. Представитель США Джон Слайделл требовал границ Техаса по верхнему течению Рио-Гранде, заметно расширяя границы штата. Вашингтон добивался согласия Мехико на «продажу» (под угрозой войны) Новой Мексики и Верхней Калифорнии. То есть уступки половины территории страны. Также американцы требовали удовлетворения материальных, имущественных претензий своих граждан. Естественно, мексиканское правительство не могло пойти на такие наглые требования.
С начала 1846 года американские войска генерала Закари Тейлора вошли на территорию Техаса, американские военно-морские силы блокировали западное и восточное побережье Мексики. В апреле 1846 года на реке Рио-Браво (в США называют Рио-Гранде) происходили стычки мексиканцев и американцев. 26 апреля мексиканская кавалерия разгромила американский патруль (т. н. «разгром Торнтона»). Эта стычка стала поводом к войне.
При этом американцы активно использовали «мягкую силу». Как говорил македонский царь Филипп II, отец знаменитого завоевателя Александра Македонского, - «там, где не пройдёт войско, всегда пройдёт осёл, груженный золотом».
В мексиканской историографии американо-мексиканской войны 1846–1848 гг. отмечается тотальный шпионаж со стороны США, тактика подкупа мексиканских сановников, провоцирования конфликтов среди мексиканской верхушки, мятежей против центральной власти, поддержка сепаратистов.
Все эти методы Вашингтон использовал и далее, вплоть до настоящего времени, создавая систему неоколониализма, цветных революций и глобального проникновения (т. н. метод «культурного сотрудничества») с целью свержения неугодных и отработавших своё режимов, создания «своих сукиных сынов».
Так, взяв в плен президента и главнокомандующего мексиканской армии генерала Санта-Анну в ходе войны за независимость Техаса, американцы поступили с ним весьма милостиво с прицелом на дальнейшую экспансию. «Наполеона Запада» отпустили на родину, а в ходе войны с США он отдал ряд спорных приказов, которые привели к поражению мексиканцев. Но откровенным предателем генерал не был, вёл свою игру.
В 1846 году в американской палате представителей обсуждался билль о выделении президенту 2 млн. долларов на внешнеполитические цели. Сенатор Пирс, как и ряд других ораторов, откровенно отмечали, что нужно «ассигновать деньги, которые должны быть выплачены мексиканским руководителям, чтобы обеспечить подчинение мексиканских солдат».
Таким образом, это была откровенно хищническая, завоевательная война со стороны Соединенных Штатов. Американцы подготовили, спровоцировали и начали войну со слабым противником, чтобы захватить Мексику.
Антонио Лопес де Санта-Анна (1794 - 1876), известный как просто «Санта-Анна» и «Наполеон Запада». В общей сложности 11 раз занимал пост президента Мексики за 22 года.
Закари Тейлор (1784 — 1850) — командующий Северной армией в ходе американо-мексиканской войны, 12-й президент США. Худ. Джозеф Х. Буш
Начало войны
3 мая мексиканские войска под началом генерала Мариано Ариста (около 4 тыс. солдат) форсировали реку Рио-Гранде и начали осаду форта Браун. 8 мая на помощь форту прибыл генерал Тейлор (около 2400 человек). Американцы в деле при Пало-Альто применили новую артиллерийскую тактику – т. н. «летучая артиллерия» (легкие пушки на конной тяге). Деморализованные артиллерийским обстрелом мексиканцы отступили, потеряв около 250 человек. Потери американцев – более 50 человек.
9 мая американцы и мексиканцы сошлись в деле при Ресака-де-ла-Пальма. Американская артиллерия отбила атаку мексиканской конницы. Американцы совершили обход озера на правом фланге и прорвались к штабу Ариста. Левый фланг мексиканцев рухнул, паника начала распространяться по всей линии. В центре американские драгуны капитана Мэя захватили батареи противника. Мексиканцы бежали, потеряв более 500 человек. Потери американцев около 120 человек.
Мексиканцы ушли за Рио-Гранде, в ходе панического бегства многие утонули. Ариста отвёл потрёпанный отряд в Матаморос. 18 мая американцы форсировали Рио-Гранде и заняли уже оставленный Матаморос.
13 мая США официально объявили войну Мексике (Как США захватили пол-Мексики). Это была схватка Давида и великана Голиафа, только у мексиканцев не было «пращи». США имели более развитую промышленность, больше населения: в 1850 г. в Америке было более 23 млн. человек, в Мексике, по оценкам демографов, 7,5 млн. США имели военный флот, армия была лучше вооружена.
Численность американской армии в начале войны была небольшой – более 7 тыс. штыков и сабель. Но уже в ходе войны выросла до 100 тыс. В 1846 году начался набор 50 тыс. волонтеров (добровольцев) на 12-месячную службу. Мотивация американцев была высокой. Они планировали хорошо нажиться во владениях бывшей Испанской колониальной империи. Гринго собирались хорошо погулять «во дворцах Монтесумы». Офицерский состав был довольно сильным, закалённым в пограничных стычках и войнах с индейцами.
Мексиканская армия в начале войны насчитывала 23 тыс. человек, но они были плохо обучены и вооружены. Части и подразделения разбросаны по всей стране. Солдат набирали из крестьян-пеонов и индейцев, которые имели плохую мотивацию. Не желали воевать за господ, быстро разбегались. Мексика не имела военного флота и своего военного производства.
Вторжение
Стратегия американского верховного командования была в том, чтобы захватить ряд важных пунктов и принудить Мехико к миру на условиях Вашингтона. В случае неуступчивости противника, американцы собирались идти на юг и угрожать столице Мексики.
Главные силы Тейлора два месяца простояли в Матаморосе, потеряв несколько тысяч человек от эпидемий. В начале июля войска Тейлора (более 6 тыс.) выступили на Монтеррей, откуда открывалась дорога на Мехико. 11 сентября начался штурм. Город защищали 6 тыс. солдат и 3 тыс. милиции генерала Ампудьи. Монтеррей громили с помощью зажигательных снарядов, город был сильно разрушен.
Бой длился 4 дня, американцы потеряли более 500 человек. Мексиканцы, исчерпав возможности сопротивления (в частности, закончились боеприпасы), согласились оставить город. Тейлор, который знал, что вскоре к врагу могут прийти сильные подкрепления, дал неприятелю уйти с знамёнами и оружием.
Штурм Монтеррея. Нападение на епископский дворец. Литография Келлоггса и Тейера
В ноябре американцы остановились в городе Сальтильо, столице штата Коауила. Тейлор получил приказ остановить наступление, так как на столицу надо было идти через сотни километров пустынной местности. Американцы, увидев, что мексиканцы не сдаются, столкнулись с перспективой затяжной войны, больших материальных и людских потерь. Возникла идея десанта в Веракрус или Тампико.
Тем временем Санта-Анна, находившийся в американском плену, договорился, что он получит свободу в обмен на территориальные уступки и компенсацию в 30 млн. долларов. Мексиканцы решили назначить главнокомандующим «Наполеона Запада», надеясь на его военные таланты. Став президентом, Санта-Анна не решился на «позорный мир». Однако есть мнение, что он слил американцам ряд сражений, несмотря на преимущество мексиканской армии в них. В частности, при штурме Мехико в сентябре 1847 года.
Одновременно флот США при поддержке американских колонистов захватил Калифорнию. Американские силы возглавлял коммодор Роберт Стоктон. Силы мексиканцев в этом регионе были минимальными и не смогли оказать серьёзного сопротивления. Американские переселенцы захватили Соному и 14 июня 1846 г. провозгласили Калифорнийскую республику. В июле — августе американские моряки заняли Монтерей, Сан-Франциско, Сан-Педро, столицу штата Лос-Анджелес, Санта-Барбару и Сан-Диего. 17 августа Калифорния вошла в состав США.
Однако вскоре штат охватила активная партизанская борьба. К концу ноября мексиканские партизаны отбили почти весь штат, кроме ряда портов на побережье. Патриоты отбили даже Лос-Анджелес.
Для завоевания Новой Мексики была направлена т. н. «Западная армия» генерала Стивена Кирни. Население этого штата ранее выражало стремление к отделению от Мексики, поэтому американцы считали, что победа будет лёгкой. Так и произошло. Сопротивления почти не было.
5 июня отряд Кирни (около 3000 солдат, которые шли частями) выступил из форта Ливенворт (Миссури) и двинулся на Санта-Фе, чтобы затем выйти к побережью Тихого океана. В августе американцы форсировали реку Арканзас, затем заняли Лас-Вегас, Сан-Мигель и Санта-Фе. 22 августа Новую Мексику присоединили к США.
В сентябре 1846 г. Кирни с небольшим отрядом драгун выступил к Тихоокеанскому побережью. В декабре Кирни прибыл в Калифорнию и соединился с силами Стоктона. В январе 1847 года американцы разбили мексиканцев в ряде стычек и снова заняли Лос-Анджелес.
В сентябре «Центральная армия» генерала Джона Вула (3000 солдат) выступила из техасского города Сан-Антонио для захвата Чиуауа (центр одноименного штата).
Сражение при Рио-Сан-Габриель. Художник Джеймс Уокер. Решающее сражение за Калифорнию. 8 января 1847 года. Объединенные силы коммодора Роберта Стоктона и генерала Стивена Кирни (около 600 солдат) разбили мексиканский кавалерийский отряд генерала Андреса Пико (около 500 человек)
Сражение при Буэна-Висте
10 ноября 1846 г. эскадра коммодора Метью Перри (через несколько лет он «откроет» для Запада Японию) захватила один из важнейших портов Тампико. В ходе кампании 1847 г. Перри захватил почти все порты на южном побережье Мексиканского залива. Но вглубь страны американцы не могли продвинуться из-за сопротивления партизан и растянутости коммуникаций. На побережье гарнизоны поддерживали ВМС.
Вашингтон, видя, что Тейлор не может завершить войну, назначил нового главнокомандующего — Уинфилда Скотта. Он возглавил Южную армию, нацеленную на Веракрус. Северная армия Тейлора оставалась у Сальтильо, отвлекая неприятеля.
Уинфилд Скотт (1786–1866), главнокомандующий Южной армии в ходе американо-мексиканской войны. Фотография (1849 год) Мэтью Б. Брэди
К началу 1847 года Санта-Анна на деньги, конфискованные у церкви и помещиков, собрал 25-тысячную армию и двинулся на Тейлора. Американцы (около 5–6 тыс.) заняли позицию у асьенды Буэна-Виста. Мексиканские войска, совершившие тяжелый марш через пустыню в зимний период (люди гибли от переохлаждения), понесли большие небоевые потери. Войска страдали от нехватки воды и пищи, для лошадей не было фуража. Дезертировали несколько тысяч человек. В результате в бой смогли вступить только около 15 тыс. человек.
Битва произошла 22–23 февраля 1847 года в узком горном проходе на дороге из Сан-Луис-Потоси в Сальтильо. Санта-Анна предложил численно более слабому противнику капитулировать, Тейлор отказался. 22-го всё ограничилось перестрелкой между передовыми частями, всю ночь обе стороны провели на позициях.
Мексиканская конница и лёгкая пехота обошла противника, американцев спасла артиллерия, которая буквально косила мексиканцев. Левый фланг американцев рухнул, часть солдат бежала в Сальтильо. В ходе решающей атаки мексиканцы опрокинули три полка: 1-й Иллинойсский Хардина, 2-й Иллинойсский Бисселла и 2-й Кентуккийский Макки. Погибли полковники Джон Хардин и Уильям Макки, подполковник Генри Клей-младший. Снова ситуацию спасла американская артиллерия.
Тейлор, маневрируя частями, сдерживал противника. Генералы Тейлор и Джон Вул храбро и энергично сражались, вдохновляя солдат своей верой в победу. Мексиканцы атаковали отдельными частями, на отдельных участках, не сумев реализовать своё численное преимущество.
На закате Санта-Анна приказал отступать, хотя был в шаге от победы. Позднее он оправдывался тем, что войска устали и были деморализованы (пеоны и индейцы не желали сражаться), не было нормального снабжения и кончились боеприпасы. Потери американцев в бою – более 700 человек, мексиканцев, по разным данным, от 1,5 до 3,5 тыс. человек.
Санта-Анна бросил армию и уехал в столицу. На обратном пути, снова через пустыни, страдая от холода, голода и болезней, мексиканская армия буквально развалилась и разбежалась, потеряв ещё несколько тысяч человек. В Сан-Луис вернулась едва половина армии. Это не помешало «Наполеону Запада» объявить о победе.
Сражение при Буэна-Висте. Литография Адольфа Жана-Батиста Байо по рисунку Карла Небеля
Падение Мехико
Тем временем в Мексике началась очередная смута. Правительство Гомеса Фариаса решило конфисковать церковные ценности, чтобы вести войну. Церковники, которые истово молились за победу, делиться не пожелали. Их поддерживала консервативная часть общества, землевладельцы и безграмотные крестьяне. Мол, лучше пусть придут американцы, чем победят революционеры.
В ответ на конфискации начался ряд мятежей. В частности, восстала милиция, собранная в Мехико. Также против правительства выступили креолы. Когда Санта-Анна прибыл в столицу, его снова позвали на «царство». Фариаса отстранили от власти. Церковь выделила Санта-Анне деньги в обмен на обещание больше её не трогать.
Морская бомбардировка Веракруса. Литография Н. Карриера
В марте 1847 года американский десант генерала Скотта захватил главный порт Мексики Веракрус. В апреле американцы (9 тыс.) разгромили войска Санта-Анны (12 тыс.) в ущелье Серро-Гордо. Американские саперы смогли обойти левый фланг противника по считавшимся непроходимыми горам и лесам, протащили пушки. Атакованные с фронта и фланга мексиканцы не выдержали и бежали. Это был разгром. Потери мексиканцев – более 4 тыс. человек, американцев – более 400 человек.
В апреле американцы заняли город Перот, захватив большой арсенал. 15 мая американцы заняли город Пуэбла, где господствовали церковники, которые предпочли сдать город без боя.
Битва при Серро-Кордо. Рисунок Н. Карриер
В июне – июле шли переговоры о мире. Однако американцы требовали отдать им 2/3 страны, не считая Техаса. Санта-Анна на это пойти не мог и формировал новую армию. В армию вступали уже добровольцы, с высоким боевым духом, готовые сражаться за Мехико.
Генерал Скотт, получив в августе подкрепление и доведя армию до 10 тыс. солдат, продолжил наступление. В ряде боев американцы, пользуясь своим превосходством в артиллерии, разгромили мексиканцев. При этом сопротивление мексиканцев заметно усилилось, они уже сражались за столицу.
В сентябре 1847 года американцы в ходе упорных боев захватили Мехико и ряд других важных пунктов в Мексике. В США общественность требовала полной оккупации Мексики.
Санта-Анна мог продолжить войну, уже как народную, партизанскую. Перехватить дорогу из Веракруса в Мехико. Американцы с такими силами, с крайне растянутыми коммуникациями, с населением, которое ненавидело гринго, вынуждены были бы отступать к побережью. Однако богатая верхушка Мексики не желала такой войны. Землевладельцы и духовенство боялись народной войны, анархии и революции. При этом многие северные штаты были готовы провозгласить независимость.
Поэтому власть перешла от Санта-Анны к сторонникам мира – модерадос. Временным президентом избрали председателя Верховного суда Мануэля де ла Пенья-и-Пенья. Решение вопроса о мире было предоставлено мексиканскому конгрессу. Санта-Анна бежал в горы, а затем уехал в новое изгнание, на Ямайку.
Штурм Чапультепека. Литография Адольфа Байо по рисунку Карла Небеля
«Похабный мир»
В этих условиях мексиканские власти дали соглашение на «похабный» мир. 2 февраля 1848 года в городе Гуадалупе-Идальго было подписано соглашение, которому США отошло более половины территории Мексики (2,3 млн кв. км). В состав США вошла Новая Мексика и северная часть Калифорнии (т. н. «Верхняя Калифорния»). На той территории были созданы американские штаты Аризона, Новая Мексика (Нью-Мексико), Невада и Калифорния, части штатов Колорадо и Вайоминг.
За эту огромную территорию, превышающую Германию и Францию вместе взятые, Америка выплатила Мексике «компенсацию» в 15 млн. долларов и взяла на себя обязательства мексиканских властей по выплате американским гражданам на сумму 3,2 млн. долларов.
В марте 1848 года соглашение было ратифицировано американским сенатом. Летом американские войска были выведены из Мексики. США добились полной гегемонии в Северной Америке. Американские политики и пресса, опьяненные победой, требовали новых захватов и расширения южной границы США до Гватемалы.
Мексика после войны была в полном упадке. Генералы поднимали один мятеж за другим. Чиновники ставили рекорды по злоупотреблениям и коррупции. Бандиты парализовали дороги. В Юкатане шла своя война между индейцами и креолами (потомки белых переселенцев). Жестокая резня унесла половину населения полуострова. Индейцы из горного района Сьерра-Горда в центральной Мексике делали набеги на окрестные территории. Также рейды на мексиканские земли совершали американские бандиты и воинственные индейцы из Техаса и Аризоны.
Только партизанская война и революция (1854-1855 гг.) в Мексике, которая привела к падению режима генерала Санта-Анны (он снова прорвался к власти), а также раскол и гражданская война в самих Штатах сорвали планы полного захвата Мексики США.
Новое либеральное правительство Мексики начало секуляризацию церковных земель, приняло конституцию. Власти активизировали колонизацию, освоение северных малозаселённых штатов, чтобы избежать новых территориальных потерь.
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