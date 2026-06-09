В Москве под днищем авто найдено взрывное устройство - предотвращён теракт

1 915 9
В Москве под днищем авто найдено взрывное устройство - предотвращён теракт

Вечером 9 июня в районе Коньково на юго-западе столицы под автомобилем Zeekr был обнаружен подозрительный предмет. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в ходе проверочных мероприятий спецслужбы оперативно выявили опасную находку.

Прибывшие взрывотехники осмотрели предмет и обезвредили его путём контролируемой детонации. Пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту Главным следственным управлением СК по Москве проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Кому принадлежал автомобиль, не сообщается.



Ранее в этот день, утром 9 июня, в подмосковной Балашихе произошёл другой резонансный инцидент - взрыв автомобиля. На улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов, когда 62-летний водитель начал движение на BMW X3, под днищем сработало взрывное устройство. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ряд СМИ утверждают, что в результате подрыва погиб высокопоставленный российский военнослужащий. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Очевидцы сообщают, что после взрыва иномарка загорелась и врезалась в другой автомобиль. Прохожие пытались спасти водителя, но пламя помешало. Ведётся следствие.

Напомним, что ранее украинские спецслужбы неоднократно брали на себя ответственность за теракты против российских военных, журналистов и общественных деятелей.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 21:45
    Ну что тут сказать, Зеленский предупредил что усилит террор на нашей земле.
    1. Mixanus Звание
      Mixanus
      +2
      Сегодня, 21:46
      Цитата: Ропот 55
      Ну что тут сказать, Зеленский предупредил что усилит террор на нашей земле.

      Путин обещал евреям не убивать Зе ..Так и живем !!!
      1. Mixanus Звание
        Mixanus
        0
        Сегодня, 21:51
        А могли бы как в Чечне ..замочить ВСЕХ и ТИшинахе хе
      2. ideo098 Звание
        ideo098
        0
        Сегодня, 21:56
        А давайте мы его не убьём, просто арестуем, посадим в клетку и по городам где мирное население гибло будем возить, показывать.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 22:01
        Видимо он не в курсе кто такой Зеленский и на всякий случай не трогает никаких украинских политиков вообще.
        Вообще вот бы он и другие свои обещания так исполнял. 20 миллионов высокотехнологичных рабочих мест например recourse
  2. barclay Звание
    barclay
    +2
    Сегодня, 21:57
    Пока страна будет жить мирной жизнью, радоваться и фестивалить (в том числе и высокопоставленные), так и будет продолжаться, пока каждый не поймёт, что с нами нещадно воюют.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 22:01
      Цитата: barclay
      пока каждый не поймёт, что с нами нещадно воюют.

      ну вот поняли простые люди
      дальше что?!!!
      это понять должны те кто решения принимают
      больше чем уверен, пройди сейчас по квартирам с опросом и процентов 70-80 скажет, да давайте уже вдарим
    2. Репортёр Звание
      Репортёр
      -3
      Сегодня, 22:10
      пока каждый не поймёт, что с нами нещадно воюют

      Ну а ты то сам это понял?? Сидишь дома на диване, коментарии строчишь!!
  3. A.A.G. Звание
    A.A.G.
    +1
    Сегодня, 22:16
    А "Репортëр" уже написал, что в Балашихе погиб ген. л-т...