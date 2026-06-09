В Москве под днищем авто найдено взрывное устройство - предотвращён теракт
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Вечером 9 июня в районе Коньково на юго-западе столицы под автомобилем Zeekr был обнаружен подозрительный предмет. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в ходе проверочных мероприятий спецслужбы оперативно выявили опасную находку.
Прибывшие взрывотехники осмотрели предмет и обезвредили его путём контролируемой детонации. Пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту Главным следственным управлением СК по Москве проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Кому принадлежал автомобиль, не сообщается.
Ранее в этот день, утром 9 июня, в подмосковной Балашихе произошёл другой резонансный инцидент - взрыв автомобиля. На улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов, когда 62-летний водитель начал движение на BMW X3, под днищем сработало взрывное устройство. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Ряд СМИ утверждают, что в результате подрыва погиб высокопоставленный российский военнослужащий. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Очевидцы сообщают, что после взрыва иномарка загорелась и врезалась в другой автомобиль. Прохожие пытались спасти водителя, но пламя помешало. Ведётся следствие.
Напомним, что ранее украинские спецслужбы неоднократно брали на себя ответственность за теракты против российских военных, журналистов и общественных деятелей.
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