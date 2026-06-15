Ох, нелегкая это работа: «Тандерболта» тащить из болота
Вот, казалось бы, буквально месяц назад мы дружно так пришли к выводу, что всё, пора уронить скупую мужскую слезу и проводить А-10 на заслуженный покой. Ну стар этот летающий катаклизм, причем не столько физически, сколько морально. И хоть заменить его нечем, надо прощаться.
Однако нет, нам, военно-воздушные силы США будут искать новые способы выполнения задач с помощью ударного самолета A-10C в соответствии с поправкой, внесенной в законопроект о полномочиях в области национальной обороны, подготовленный Комитетом Палаты представителей по вооруженным силам.
Тут надо понимать, что такое Палата представителей. Это нижняя палата Конгресса США. В ней представлен каждый штат пропорционально численности населения, а всего этих самых представителей 435 человек. Основной функцией Палаты представителей является принятие федеральных законов, то есть таких законов, которые действуют на территории всех штатов. Билли (документы-предтечи законов), принятые в палате, также проходят обсуждение в Сенате и одобрение президентом, прежде чем станут законом.
И Палата представителей очень даже может решить, что будет и как будет. Ну примерно как наша Дума, и с той же возможной эффективностью.
Несмотря на то, что ВВС уже давно выступают за вывод «Бородавочника» из эксплуатации, недавний спрос на этот самолет в ходе конфликтов на Ближнем Востоке позволил отсрочить его списание аж до 2030 года.
Некоторые из многочисленных поправок к законопроекту предложены Эйбом Хамадехом, представителем Республиканской партии от штата Аризона. Он призывает министра военно-воздушных сил продолжать финансирование обучения пилотов, испытаний, экспериментов, технического обслуживания и поддержки A-10 до запланированной даты вывода из эксплуатации, а также использовать накопленный опыт и знания, полученные в ходе эксплуатации A-10, для разработки будущих систем на замену. Это предполагает сохранение официального учебного подразделения для подготовки пилотов до вывода из эксплуатации.
Это особенно примечательно, учитывая, что 357-я истребительная эскадрилья, о которой идет речь, в апреле выпустила последний курс пилотов A-10 на базе ВВС Дэвис-Монтан, штат Аризона. И стоит вопрос то ли о закрытии летного училища, то ли все еще есть варианты…
Четыре самолета A-10C из 357-й истребительной эскадрильи сбрасывают осветительные ракеты над полигоном недалеко от Хила-Бенд, штат Аризона, 1 мая 2026 года
Тем временем в феврале этого года ВВС официально завершили техническое обслуживание самолетов A-10 на уровне депо, расформировав 571-ю эскадрилью технического обслуживания на базе ВВС Хилл, штат Юта. В этом году планируется закрыть Школу вооружения A-10.
Самолет A-10C стоит рядом с ангаром во время церемонии «Hawg Out», 12 февраля 2026 года, на базе ВВС США «Хилл», штат Юта
Этот самолет был последним A-10, который обслуживала 571-я эскадрилья технического обслуживания авиабазы «Огден», с 1998 года проводившая техническое обслуживание на уровне авиабазы.
Говоря о «сохранении боевого опыта», Хамаде прямо указывает на недавние боевые операции A-10 на Ближнем Востоке, в том числе на его роль в обеспечении непосредственной авиационной поддержки при эвакуации двух сбитых экипажей F-15E из Ирана во время операции «Ярость», а также на его работу по обеспечению безопасности Ормузского пролива, важнейшего морского коридора.
Результаты, прямо скажем, так себе. Особенно с проливом. Там печаль волыночная, и если что-то А-10 и сделали в плане обеспечения безопасности, то эти результаты не во всякий микроскоп увидеть можно.
В рамках этой поправки также требуется предоставить отчет о «боевом применении A-10, его актуальности в современных условиях, уроках для формирования будущих вооруженных сил и вариантах модернизации, которые могли бы повысить эффективность программы».
Хамаде перечисляет ряд недавних усовершенствований для этого самолета, которые «могут повысить эффективность программы A-10». К ним относятся средства радиоэлектронной борьбы, приманки или ложные цели, цифровая связь, интеграция датчиков, интеграция высокоточного оружия, повышение живучести, архитектура открытых систем и применение человеко-машинных систем.
В поправке также говорится о недавних «доработках системы дозаправки в воздухе» для A-10, в частности о быстром внедрении носовой штанги для дозаправки в воздухе. Очень важная опция для штурмовика, прямо вот без нее «Бородавочник» — самолет «ни о чем».
Самолет A-10C Thunderbolt II ВВС США дозаправляется от самолета HC-130J Combat King II в зоне ответственности Центрального командования США, 9 мая 2026 года
В то же время, готовясь к выводу из эксплуатации «Бородавочника», авторы поправки предлагают «разработать план конкурентных экспериментов с автономными и нетрадиционными возможностями, соответствующими задачам A-10» — что-то довольно странное, особенно в плане нетрадиционных возможностей традиционного самолета.
Согласно формулировке законопроекта с поправками, это должно «способствовать автономной замене и модернизации A-10, а также приоритетному привлечению нетрадиционных оборонных компаний». Поправка предусматривает изучение «автономных, полуавтономных, оснащенных искусственным интеллектом и вспомогательных летательных аппаратов» для выполнения будущих задач типа A-10.
Согласно поправке, план должен включать в себя способы обеспечения проведения эксплуатационных экспериментов «в соответствии с принципами эффективного управления и контроля со стороны квалифицированного военного летчика». Это должно касаться критически важных функций, таких как обнаружение цели, сброс оружия и принятие решений об отмене миссии.
Ну, скажем так: управление летчиком А-10 всех этих автономных, полуавтономных, оснащенных искусственным интеллектом и вспомогательных летательных аппаратов – идейка так себе. Самолет без БРЛС с очень сомнительной эффективностью может осуществлять целеуказание БПЛА и прочим нетрадиционным штуковинам, а участие «Бородавочника» в сетецентрическом бою тоже весьма сомнительное, потому что летчик должен вести самолет, а не пялиться в экран компьютера. Опять же, автопилот без радара – так себе затея.
Здесь однозначно возникает идея самолета с экипажем из двух человек, и такая версия А-10В разрабатывалась, причем сразу с БРЛС, но в серию не пошла.
Чтобы способствовать разработке новых технологий, которые могли бы заменить или частично заменить A-10, поправка также предполагает использование ограниченного количества самолетов для поддержки этих исследований. Это логично: превратить некоторое количество А-10 в испытательные лаборатории и на их опыте посмотреть, как там с нетрадиционными методами.
Два самолета A-10C Thunderbolt II 74-й истребительной эскадрильи готовятся к дозаправке в воздухе над островом Уэйк, 23 октября 2022 года
В Палате представителей считают, что для ускорения реализации этой инициативы в исследовании могут принять участие альтернативные оборонные компании или компании, поддерживаемые венчурными инвесторами, коммерческие технологические фирмы или другие компании, которые могли бы быстро разработать необходимое оборудование, программное обеспечение, системы автономного управления, обнаружения, связи и целеуказания.
Эта поправка допускает возможность того, что новые технологии в конечном итоге смогут стать эффективной заменой для многих задач, выполняемых A-10, а не прямым аналогом пилотируемого самолета.
Представителей из палаты извиняет то, что ни один из них не сядет в кабину нетрадиционного/альтернативного «Бородавочника» и не полетит туда, где его встретят вполне традиционные средства ПВО.
Что касается беспилотников, то отсутствие преемника MQ-9 Reaper, предусмотренного программой под названием MQ-Next, является еще одной ощутимой проблемой. Сейчас ВВС снова пытаются заменить MQ-9, о чем вы можете прочитать здесь, но пока неясно, сможет ли новый беспилотник выполнять значительную часть задач A-10.
В то же время отсутствие программы по созданию настоящего боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА), которая могла бы стать продолжением MQ-Next или чего-то подобного, также препятствует разработке более живучего преемника A-10 на беспилотной основе.
Хотя об этом прямо не говорится, среди других вариантов могут быть совместные боевые летательные аппараты (Collaborative Combat Aircraft, CCA) — беспилотные системы с искусственным интеллектом, которые могут доставлять оружие, вести разведку, осуществлять радиоэлектронную борьбу, обнаруживать и отслеживать цели, а также действовать как самостоятельно, так и в составе пилотируемых платформ. Однако, несмотря на то что CCA могут стать частью решения, миссия A-10 традиционно считается более подходящей для ударных беспилотных летательных аппаратов.
Элементарно: один А-10 при хорошем раскладе может нести столько боеприпасов, сколько не унесет десяток дронов. И вопрос точного применения тоже не столь актуален для старого штурмовика в сравнении с беспилотниками. Более 7 тонн нагрузки на 11 точках подвески – это фактически 10 аппаратов MQ-9 Reaper.
Конечно, достижения в области автономных систем открывают определенные перспективы для создания в будущем сетей одноразовых или легко уничтожаемых дронов, которые смогут вести постоянное наблюдение за полем боя, оперативно обмениваться информацией о целях и наносить высокоточные удары, снижая при этом риски для пилотов. В такой модели на смену традиционному штурмовику A-10 придет не один летательный аппарат, а распределенная система датчиков, стрелков и автономных помощников. Разумеется, это особенно актуально в условиях боевых действий, когда низколетящий штурмовик становится все более уязвимым.
Во время испытаний самолет XQ-58 Valkyrie ВВС США сбрасывает беспилотник ALTIUS-600 из внутреннего отсека
Однако и современные БПЛА, те же MQ-9 Reaper, не могут похвастаться тотальной выживаемостью. Сколько их уже приземлилось в песках Ближнего Востока не по своей воле – не пересчитать. И потери продолжаются.
Куда идти, куда лететь?
После вывода A-10 из эксплуатации поправка предписывает министру обороны оценить возможность передачи этих самолетов «другому военному ведомству» — предположительно, в рамках вооруженных сил США. Хотя эта тема иногда поднимается в сообществе энтузиастов, маловероятно, что Корпус морской пехоты или армия получат «Бородавочников» в качестве гуманитарной помощи.
Что касается армии, то это ведомство уже давно отказалось от использования пилотируемых боевых самолетов. Со своей стороны, у Корпуса морской пехоты нет ни возможностей, ни финансирования для перехода на совершенно другую тактическую платформу, особенно в условиях сокращения парка F/A-18 Hornet для перехода на F-35B/C в качестве тактического истребителя. А у самого F-35B/C проблем более чем достаточно в текущем моменте, о чем уже не раз говорилось.
Идея передачи списанных самолетов A-10 вооруженным силам союзника или партнера уже поднималась в прошлом и была включена в Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2024 год (National Defense Authorization Act, NDAA). Помимо Иордании, которая была упомянута в NDAA на 2024 год, Колумбия и Украина также проявляли интерес к приобретению A-10.
Правда, Украину никто всерьез не рассматривает, ибо эти ребятки берут всё, вплоть до кукурузных чипсов, если бесплатно, вопрос в том, что программа по А-10 совершенно не халявная, более того, учитывая, что эти самолеты не экспортировались, взять их можно только в США. А президент Трамп четко обозначил, что американское оружие может попасть на Украину в том случае, если за это кто-то (например, Германия) заплатит в полном объеме.
Кроме того, поправка разрешает воссоздание демонстрационной группы A-10. Это будет способствовать «просветительской работе, привлечению новых членов, сохранению исторического наследия, проведению авиашоу, военных церемоний и памятных мероприятий, в том числе приуроченных к 250-летию со дня основания Соединённых Штатов».
В течение более чем четырех десятилетий демонстрационная группа A-10C демонстрировала зрелищные полеты по всему миру, но в конце сезона 2024 года она прекратила свою деятельность. Тогда 355-е авиакрыло на базе ВВС Дэвис-Монтан заявило, что это решение было принято в рамках программы ВВС по выводу из эксплуатации «Бородавочника».
Самолет A-10C Thunderbolt II, входящий в состав демонстрационной группы с авиабазы Дэвис-Монтан
Конечно, следует отметить, что все эти поправки не обязательно означают, что ВВС откажутся от A-10. Если служба сможет доказать, что способна сохранить базу знаний и устранить все пробелы в возможностях, то вопрос о снятии с вооружения «Бородавочника» останется открытым.
Как мы уже неоднократно подчеркивали, сочетание возможностей A-10 сложно воспроизвести в одном самолете. Он был разработан с нуля для непосредственной авиационной поддержки и обладает высокой устойчивостью к боевым повреждениям, что делает его идеальным для действий вблизи дружественных сил, обеспечивая постоянную и оперативную огневую поддержку.
Однако в связи с тем, что в современных военных конфликтах всё большее значение приобретает выживаемость в условиях плотной противовоздушной обороны, F-35A, который должен прийти на смену A-10, обладает возможностями, недоступными более старому самолету, в том числе малозаметностью, усовершенствованной системой интеграции датчиков, сетевым наведением на цель и способностью наносить удары с большего расстояния.
И это факт, с которым трудно спорить самым оголтелым оптимистам. Однако F-35 не сможет того, что может А-10, – тактического взаимодействия и поддержки войск на переднем крае. Тут реально «пингвин» слабоват в плане бронирования и выживаемости.
Несмотря на то, что идея замены A-10 на F-35 вызвала много споров, вне зависимости от их достоинств, очевидно, что ВВС нужна большая боевая авиация, чтобы у сторонников «Бородавочника» было больше боеприпасов, летящих в противника.
Истребитель F-35A Lightning II пролетает мимо штурмовика A-10 Thunderbolt II на авиабазе Эглин, штат Флорида
Тем временем Военно-воздушные силы отказались от идеи использования F-35 в качестве прямого преемника A-10, что нашло отражение в том факте, что одно бывшее подразделение Warthog на базе Национальной гвардии ВВС Селфридж в Мичигане было выбрано для получения эскадрильи F-15EX Eagle IIs. Баланс возможностей, предлагаемых F-15EX, означает, что в настоящее время к нему присматриваются и другие подразделения в соответствии с увеличившимся парком самолетов. И здесь очень много настоящей логики, потому что пройдя череду модернизаций, F-15 стал очень серьезным самолетом, способным к выполнению самых разнообразных задач.
Что касается текущих сроков вывода A-10 из эксплуатации, то Крейг Макки с новостного канала ABC15 из Финикса, штат Аризона, получил краткое описание плана от Командования ВВС.
В 2026 финансовом году, который продлится до 30 сентября 2026 года, 357-я истребительная эскадрилья на авиабазе Дэвис-Монтан будет расформирована, а официальная программа подготовки завершится. Тем временем на авиабазе Неллис, штат Невада, Школа применения оружия A-10 перейдёт на другие типы самолётов, а 422-я испытательно-оценочная эскадрилья будет расформирована.
В 2027 и 2028 финансовых годах на авиабазе «Муди» в штате Джорджия планируется оставить две действующие эскадрильи A-10, а на авиабазе «Уайтмен» в штате Миссури — одну эскадрилью резерва ВВС. Таким образом, общее количество A-10 составит 63 самолета, из которых 42 будут находиться в строю.
В 2029 финансовом году на авиабазе «Муди» останется только одна эскадрилья, а общее количество самолётов A-10 сократится до 42.
Истребители A-10C из 74-й истребительной эскадрильи с базы ВВС США «Муди» в небе над южной Джорджией, 2014 год
Наконец, в 2030 финансовом году планируется полностью вывести из эксплуатации парк самолетов A-10.
Все это соответствует требованиям ВВС о том, чтобы к концу десятилетия карьера A-10 подошла к концу. Это кульминация длительного процесса вывода самолетов из эксплуатации, вызванного в первую очередь опасениями по поводу живучести этих самолетов.
В то же время особые возможности «Бородавочника» по-прежнему востребованы, в том числе на Ближнем Востоке. Однако стоит отметить, что Ближний Восток – наиболее идеальное на сегодня место для применения таких самолетов, как А-10.
Ранее казалось, что усилия законодателей по сохранению A-10 могут сойти на нет, особенно после того, как проект лишился двух самых активных сторонников. В частности, после смерти сенатора от Аризоны Джона Маккейна, а затем и после того, как представительница Республиканской партии Марта МакСалли проиграла выборы в Сенат от Аризоны.
Теперь, когда A-10 показал себя в Epic Fury, а также был ненадолго продлен срок его службы, похоже, что начинается новая борьба за сохранение «Бородавочника». Однако повторюсь, что парламентарии никогда не сядут за штурвалы «Бородавочников», а потому с каждым годом сопротивление ВВС США, от генералов до летного состава, будет только возрастать.
Причина понятна: самолет слишком стар физически, чтобы требовать от него невозможного, то есть вечной службы по примеру В-52. Разные нагрузки, разные конструкции. Одно дело — лететь на огромной высоте и с нее же неспешно высыпать бомбовый ковер куда-то на противника внизу, и совсем иное дело — маневрируя между трассами разнообразного стрелкового вооружения, уворачиваясь от ракет, продираться через завесу огня к цели.
Без шансов. Только где-то в странах третьего мира и не более того. И летчики, и генералы ВВС, которые тоже были летчиками, это понимают. Ну а парламентарии… Они в плане понимания схожи по всему миру.
И парламентарии будут упорно тащить из болота «Бородавочника», невзирая на сопротивление ВВС. Посмотрим, кто выиграет.
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