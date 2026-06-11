Концерн «Калашников» вступил в борьбу с дронами и оступился

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Концерн «Калашников» вступил в борьбу с дронами и оступился

Пресс-служба корпорации сообщила, что специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») разработали дробовое устройство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).


Само устройство. Это по сути всё, что о нём известно. Других фото в открытых источниках нету

Если посмотреть сам пресс-релиз, на который ссылаются сейчас все новостные ресурсы, то можно узнать, что это дробовое однозарядное устройство под боеприпас 12х70.



Ещё раз, крупнейшая оружейная корпорация страны на шестой год специальной военной операции создаёт однозарядный дробовик, по сути, стреляющую трубу, и предлагает им бороться с дронами. В общем, всё, тут повествование можно заканчивать… Но попробуем всё же посмотреть, что это, и попытаться понять, о чём думали люди, это делавшие, а главное, вытащившие на свет.


Скриншот оригинального пресс релиза на сайте концерна

Сама информация от концерна очень скудна. О конструкции и характеристиках оружия практически ничего не говорится. Собственно, помимо того, что оружие однозарядное и использует патроны 12х70, упоминается, что оно компактное и имеет незначительный вес – 1,8 килограмма. Компактность основана на том, что ствол у изделия довольно короткий. Приклад похож на телескопический, но не очень понятно, можно ли его регулировать по длине.

Что касается веса, он и правда очень небольшой. Однако для такого простого, если не сказать примитивного устройства, он более чем значительный. По сути, это однозарядное ружьё-«переломка» с очень коротким стволом и пластиковым прикладом, а весит почти два килограмма. Если взять американский армейский подствольный дробовик M26 Modular Accessory Shotgun System, то с прикладом он весит два с небольшим килограмма. Но вот в подствольном варианте вес его меньше полутора килограммов, и при этом он многозарядный с питанием из отъёмных коробчатых магазинов. Почему именно М26? Ну, это тоже весьма короткоствольная конструкция, и она тоже рассматривается как импровизированное средство борьбы с дронами. Да даже классические помповые «шотганы» типа «Маверик 88» в некоторых комплектациях могут весить не сильно больше двух килограммов.


Информации концерн не даёт, но скорее всего, заряжание оружия происходит вот так

Зато в пресс-релизе отмечено, что дробовое устройство для поражения беспилотных летательных аппаратов отмечено золотой медалью XI Международной выставки изобретений и инноваций имени Н. Г. Славянова, а авторы проектов, сотрудники НИЦ по стрелковым комплексам и боевой экипировке, получили дипломы выставки.

Слышали когда-то про такую международную выставку? Вот и я не слышал. Судя по информации из открытых источников, мероприятие проходит на базе Воронежского государственного университета инженерных технологий. ВГУИТ сотрудничает с рядом крупных предприятий оборонного комплекса, проводя целевой набор на основании договоров с предприятиями ВПК. В общем, если проще, зависим от ряда заказчиков такого обучения. Так что очень похоже, что кто-то пришёл в вуз и настойчиво попросил на выставке медаль для нужного конкурсанта. Хотя, может, на неспециализированной выставке, где, судя по всему, не очень много оборонных проектов, этот проект реально выделялся.


Одна из конструкций, появившихся в зоне СВО стараниями самих бойцов. Тоже однозарядная, но точно весит меньше 1,8 килограмма, а главное крепится на место подствольного гранатомёта, так что таскать его отдельно не надо
Но вернёмся к самому «устройству». Что про него ещё можно сказать? Опять же, всё, что нам дано, это весовая характеристика и одно фото с одного ракурса. Но даже это фото даёт нам кое-какое представление об эргономике приспособления. То есть о её полном отсутствии. Любой, кто хоть раз в руках держал классический дробовик 12-го калибра, тут же спросит: «А как это вообще держать?» По факту стреляющее устройство — это просто прямая труба со спусковым крючком и скобой снизу, всё. Единственное, что приходит в голову, устройство упирается в плечо максимально сильно, удерживается спереди рукой, обхватывающей кожух ствола «трубу» (сам ствол как раз в трубе), ну а вторая рука как-то там нажимает на спуск. То есть человеческое удержание и «вложиться в ружьё» — это всё не про это дипломно-медальное творение. Да и приклад, судя по размеру «пятки», будет в плечо врезаться, как хорошо заточенный топор в сухую деревяшку. Ответом тут может быть только стрельба с упором в бронежилет.


Хотя на фото самопал, выполненный на гораздо более низком технологическом уровне, концептуально это то же самое, что и чудо от калашниковцев. При этом у самопала ещё и эргономика лучше, так как держать его явно удобнее

Больше всего это напоминает самопальные конструкции под дробовые патроны, которые массово появлялись в зоне СВО до начала распространения нормальных классических дробовиков. При этом самопальные конструкции часто были более практичными и эргономичными. Что, в общем, не удивительно, делали их сами бойцы, понимавшие, что им нужно, и, главное, они сами собирались с этими устройствами воевать. Тут же полное впечатление, что было что-то сделано для галочки, авторы не очень понимали, что и зачем делают, а потом «это» потащили на выставку, где уже была готова медаль.


Почему было не сделать что-то подобное М26, не очень понятно. Возможно задачи сделать что-то толковое и нужное и не стояло

Можно ли чудо от Калашникова куда-то пристроить? В общем, да, мы находимся в той ситуации, когда лишних средств для борьбы с дронами просто нет. Правда, сперва надо что-то сделать с эргономикой. Пока это просто труба, из которой можно в теории выстрелить куда-то туда в надежде, что куда-то попадёшь. Это хоть как-то исправляется добавлением пистолетных рукояток удержания, возможно складных, хотя бы на хомутах, по типу устанавливаемых на РПО «Шмель». Правда, при добавлении рукояток сойдёт на нет так расхваливаемое преимущество в весе. Но это всё равно будет однозарядное устройство, по сути оружие последнего шанса. Тут ответом может быть массовое применение таких конструкций… Но две, три такие «трубы» по стоимости уже наверняка будут приближаться к нормальному дробовику. А стоит ли тогда вообще игра свеч?


Судя по всему, новшество от концерна даже близко не приближается по эффективности к классическим дробовикам

Очень похоже, что данная конструкция родилась где-то в недрах концерна в ходе очередного НИОКР. Это абсолютно нормальное явление. Задания на разработку ставят нескольким коллективам или группам, и по итогу выбирают лучший образец. Даже самая неработоспособная конструкция может подтолкнуть конструкторов к решению какой-то проблемы или содержать интересное дизайнерское, инженерное решение. Но тут такую, в общем, мертворождённую конструкцию вытащили на свет и даже потащили на какую-то выставку. Хочется верить, что кто-то просто изображает активную деятельность и набивает себе очки. Не хочется думать, что в недрах оружейного гиганта в 2026 году есть кто-то, видящий в этом реальное средство борьбы с дронами.
35 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +11
    Сегодня, 05:00
    Уже и Калашников к распилам присоединился?
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      +8
      Сегодня, 05:56
      Уже и Калашников к распилам присоединился?

      Вас это удивляет? «Калашников», как и весь «Ростех», — главные по распилам. При этом всячески глушится всякая частная инициатива других компаний, не аффилированных с МО. Они больше всего боятся конкуренции, потому, что при наличии реальной конкуренции их, мягко говоря, странные поделки за огромные деньги будут не нужны, или, по крайней мере, к генералам, одобрившим контракты с сомнительной продукцией при наличии выбора, могут возникнуть вопросы.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +5
        Сегодня, 06:04
        Ну дык наша же власть копипастит Россиюкоторуюмыпотеряли начала прошлого века. Там ещё круче было! Путилов (Путиловские заводы) получил контракт на производство патронов для Армии. Взял под это дело деньги в Казне и... до 1916 года не выпустил ни одного патрона! Так как всеми этими деньгами кредитовал других "бизнесменов" не имевших доступ к имперской кормушке! И это в решающие годы войны. Настоящий эффективный манагер!
    2. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      0
      Сегодня, 06:57
      Уже и Калашников к распилам присоединился?

      А когда он от них отсоединялся? Я, наверное, пропустил этот момент.
  2. Артем савин Звание
    Артем савин
    +10
    Сегодня, 05:02
    Напоминает средневековые гравюры с ранним огнестрельным оружием. Век этак 14-15. Вроде новгородцы такие ручницы таскали, вот это я понимаю - здоровый консерватизм и верность традиции. Такие инновационные технологии гуситы использовали ещё.
    1. avia12005 Звание
      avia12005
      +4
      Сегодня, 05:27
      Ждем появления пищалей
      1. salawat1980 Звание
        salawat1980
        0
        Сегодня, 06:26
        Ждем появления пищалей

        А почему бы и нет. Дульнозарядный одноразовый пистолет с рукоятью как дуэльного. Никаких УСМ - пьезоэлемент от кухонной зажигалки. Заряд 1/3-1/2 от ружейного. Весь ствол буквально обрубок почти полностью в рукояти, сначала сужается, затем раструб. Дробь / картечь неправильной формы разных размеров с картонными перегородками.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 06:06
      Ну мы же за традиционные ценности!!!
    3. Таймень Звание
      Таймень
      0
      Сегодня, 07:08
      Слабовато как то однозарядная штука.Промахнулся и стал перезаряжать,а дрон тут как тут и ага тебе.Хоть бы магазин штук на 5 патрон сделали и то хлеб был. Как тут комментаторы писали,точно на распил похоже.
  3. turembo Звание
    turembo
    +8
    Сегодня, 05:04
    Выглядит действительно так, будто собиралось не на концерне, а в обычном гараже. Причём, судя по концепции, эффективность будет околонулевой. Имея шанс всего на один выстрел, учитывая, что солдат зачастую не может стоять как истукан и прицеливаться (так как дрон — вещь быстрая и бойцу нередко самому необходимо маневрировать), прицелиться в очной дуэли будет крайне сложно, а ведь нужно ещё попасть. Да и вес не настолько выигрывает у обычного полноценного дробовика...
  4. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +13
    Сегодня, 05:15
    Может хватит отмывать деньги в период когда страна по копейки собирает помощь для солдат зоне СВО?
    Неужели так трудно создать сеть управляемых акустических мин.Ведь еще 20 лет назад военные кулибины предлагали для борьбы с вертолетами размещать под тачку с щебнем противотанковую мину с микрофонным взрывателем! Сейчас у БПЛА и скорость поменьше и шум специфический, не перепутаешь с наземным транспортом. Про возможности сетевых технологий для активации и дезактивации подобных устройств и говорить не приходится.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 06:07
      Цитата: Vitaly.17
      Может хватит отмывать деньги в период когда страна по копейки собирает помощь для солдат зоне СВО?

      Вы думаете те к кому вы обращаетесь читают ВО?
  5. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 05:20
    авторы проектов, сотрудники НИЦ по стрелковым комплексам и боевой экипировке, получили дипломы выставки.

    "Это же Клондайк! Эльдорадо!"
    Почему было не сделать что-то подобное М26

    В 90-е американцы просто обрезали Сайгу 12 и крепили под ствол, использовали как взламыватель дверей (забыл как это называлось). Раньше они для взлома дверей (замок + шарниры) использовали дробовики, но при входе в помещение нужно было менять оружие и кто-то додумался просто к штурмовой винтовке сделать подствольник из Сайги 12.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 06:13
      Зачем американцам Сайга если у них есть Remington 870, Mossberg 500, "MAUL" и XM-26? Которые и устанавливались под стволом...
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 06:17
        Цитата: AllX_VahhaB
        Зачем американцам Сайга если у них есть Remington 870, Mossberg 500, "MAUL" и XM-26? Которые и устанавливались под стволом...

        Наверно дешевле выходило. Сайга в свое время вполне неплохо в США продавалась.
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +3
    Сегодня, 05:24
    Слышали когда-то про такую международную выставку? Вот и я не слышал.

    Калашников умер, и с ним похоронено дело всей его жизни.
    stop А чему, собственно, удивляться? Мало ли в стране «заслуженных перед Отечеством» людей, заслуги которых неизвестны широкому кругу граждан да и самому Отечеству тоже, если, разумеется, не путать понятия «Отечество» и «Ваше Превосходительство»? А сколько в стране новоиспечённых «героев», чьи имена широко известны, а подвиги сокрыты мраком?
    Если глубже копнуть, то и дно может оказаться засохшей коркой известной субстанции... yes
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 06:18
      Цитата: yuriy55
      Калашников умер, и с ним похоронено дело всей его жизни.

      Полная МОНОПОЛИЗАЦИЯ стрелкового вооружения огромной страны? Убил конкурентов на корню.
      1. Luminman Звание
        Luminman
        +1
        Сегодня, 06:26
        Цитата: свой1970
        Полная МОНОПОЛИЗАЦИЯ стрелкового вооружения огромной страны? Убил конкурентов на корню
        За этим концерном, наверняка, кто-то стоит из больших чиновников. Они выпускают все - от какой-то военной одежды до самого разнообразного оружия. Такого попросту не должно быть...
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 06:40
      Цитата: yuriy55
      Калашников умер, и с ним похоронено дело всей его жизни.

      Это произошло ещё до смерти Калашникова. Там директор Городецкий разворовал всё. Довёл предприятие до убыточного состояния. И посадили его только после того, когда он сорвал гособоронзаказ.
  7. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +4
    Сегодня, 05:36
    Деньги распилили, а отчитываться надо. Чудо сделано для отчёта, а не для войны.
    .
    Калашникову надо делать дробовой патрон для обычного ствола с расчётной дальностью стрельбы не более 15-20 метров. Каждый боец должен иметь такой вот магазин последней надежды. При появлении дрона падать на землю на спину и стрелять вверх из положения лёжа на спине. Если даже пара магазинов напрочь сожрут нарезы - жизнь бойца дороже.
    .
    А уж если делать дробовик, то надо было его делать самозарядным... Я уж молчу про баллистический вычислитель, оптический прицел, заряд дроби с программируемым расстояние подрыва... Но, видимо, выделенных средств не хватило.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 06:20
      Цитата: тоже-врач
      Калашникову надо делать дробовой патрон для обычного ствола с расчётной дальностью стрельбы не более 15-20 метров

      В 5.45 войдёт 3-4 дробинку нужного размера - это не даст эффекта.Слишком велик разброс будет и мало количество дробин

      Цитата: тоже-врач
      оптический прицел,
      для оружия с дальнобойностью в 50 метров??? belay

      Цитата: тоже-врач
      заряд дроби с программируемым расстояние подрыва.
      вес оружия, не?
    2. JcVai Звание
      JcVai
      0
      Сегодня, 07:01
      Зачем? Однозарядный дробовик для короткой дистанции с сильным разбросом можно реализовать базе обычного укрепленного фальшвеера. Если уж Рысь-К не устраивает по весу-размеру.
  8. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 05:47
    Зато в Москве проводится ежегодная смена бордюров ...новые меняют на новейшие иннловационные повышенной стоимости...может их тоже концерн Калашников разработал
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 06:21
      Цитата: Konnick
      Зато в Москве проводится ежегодная смена бордюров ...новые меняют на новейшие иннловационные повышенной стоимости...

      Ответ Собянина
      А я, между прочим, товарищ Джабраил, сюда и поставлен для того, чтобы блюсти государственные интересы! Садись пока...
  9. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    0
    Сегодня, 05:48
    Обычный человек рискует жизнью, чиновник не рискует ничем, поэтому бесполезно ожидать полезных решений.
  10. Konnick Звание
    Konnick
    +2
    Сегодня, 05:49
    Лучше бы выстрел к подствольнику сделали шрапнельный...
    1. wlkw Звание
      wlkw
      0
      Сегодня, 06:27
      Сделали такое, писали здесь, пластиковый вкладыш в подствольник, 12 калибр.
      Но это частная фирма, должен быть заказ от МО.
  11. Александр Ваничев Звание
    Александр Ваничев
    +3
    Сегодня, 06:07
    Надо на передовую отправить конструктора этой вундервафли. Пусть попробует её в деле.
  12. wlkw Звание
    wlkw
    0
    Сегодня, 06:25
    Фуфло какое то. Уж лучше наладили бы производство Ракетниц СПШ 44, Там 4 калибр, 26 мм. Дроби можно много заложить. Только приклад рамочный из проволки сделать. Так же замечу, что вес ракетницы - 1 кг.
    Намного больше смысла в ней. И неплохой сеткомет можно сделать под 4 калибр, если под 12 калибр связанную картеч делают, то тут намного больше объема.
  13. pavel.tipin Звание
    pavel.tipin
    0
    Сегодня, 06:39
    Никто не проводил исследований по эффективности дробовика от числа дробин в заряде, то есть насколько 28 калибр ружья менее эффективен, чем 12 калибр. Использование 28 калибра позволило бы создать дробовой пистолет, что было бы дополнением к штатному оружию.
  14. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +1
    Сегодня, 06:50
    Позор какой то !
    Ядерная держава изобретает дробовики для войны!
    А может перейдем на лук и стрелы ,мечи и копья?
    Или будем кидаться камнями
    Бред какой то !
  15. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    0
    Сегодня, 06:54
    Плохие новости лучше продаются. Обычная говностатья под броским заголовком. Ни фактов ни содержания. Лечить надо причину а не следствие - дроны и ракеты на нашу голову. И причина эта в Кремле, а не в Киеве. Кремль своими действиями прям напрашивается на ракетные атаки по всем городам России. Кроме Москвы система ПВО как маска против ковида. До сих пор все в блаженной нирване, что "все будет хорошо" и снова куршавели и любимые домики по всему миру.
  16. RoninO Звание
    RoninO
    +1
    Сегодня, 06:56
    Да , все нормально !
    На выставке участвовали , грамоту тамошнюю получили , премии тоже в активе
  17. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 06:58
    я так прикинул у меня тож идея не хуже появилась, выдать бойцам шашки на коротке можно любого фпв зарубать причем если отрубить лопасти то можно избежать детонации((( кстати мое предложение вполне схоже с этим гуано по эффективности возможно даже превзойдет((( ну или пики там вообще два метра жизни((( бабосы пилят соотечественники а выдать гладкоствол обычный не ага солдатам((
  18. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 07:05
    Если на таких поделках молодежь тренируется, то для начала вроде бы и не плохо, тем более, если и не дорого. Важно не сбить желание развиваться дальше. Возможно, далее дойдёт мысль и до автоматического досылателя патрона и многозарядного карабина, ХЗ.