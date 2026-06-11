Концерн «Калашников» вступил в борьбу с дронами и оступился
Пресс-служба корпорации сообщила, что специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») разработали дробовое устройство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Само устройство. Это по сути всё, что о нём известно. Других фото в открытых источниках нету
Если посмотреть сам пресс-релиз, на который ссылаются сейчас все новостные ресурсы, то можно узнать, что это дробовое однозарядное устройство под боеприпас 12х70.
Ещё раз, крупнейшая оружейная корпорация страны на шестой год специальной военной операции создаёт однозарядный дробовик, по сути, стреляющую трубу, и предлагает им бороться с дронами. В общем, всё, тут повествование можно заканчивать… Но попробуем всё же посмотреть, что это, и попытаться понять, о чём думали люди, это делавшие, а главное, вытащившие на свет.
Скриншот оригинального пресс релиза на сайте концерна
Сама информация от концерна очень скудна. О конструкции и характеристиках оружия практически ничего не говорится. Собственно, помимо того, что оружие однозарядное и использует патроны 12х70, упоминается, что оно компактное и имеет незначительный вес – 1,8 килограмма. Компактность основана на том, что ствол у изделия довольно короткий. Приклад похож на телескопический, но не очень понятно, можно ли его регулировать по длине.
Что касается веса, он и правда очень небольшой. Однако для такого простого, если не сказать примитивного устройства, он более чем значительный. По сути, это однозарядное ружьё-«переломка» с очень коротким стволом и пластиковым прикладом, а весит почти два килограмма. Если взять американский армейский подствольный дробовик M26 Modular Accessory Shotgun System, то с прикладом он весит два с небольшим килограмма. Но вот в подствольном варианте вес его меньше полутора килограммов, и при этом он многозарядный с питанием из отъёмных коробчатых магазинов. Почему именно М26? Ну, это тоже весьма короткоствольная конструкция, и она тоже рассматривается как импровизированное средство борьбы с дронами. Да даже классические помповые «шотганы» типа «Маверик 88» в некоторых комплектациях могут весить не сильно больше двух килограммов.
Информации концерн не даёт, но скорее всего, заряжание оружия происходит вот так
Зато в пресс-релизе отмечено, что дробовое устройство для поражения беспилотных летательных аппаратов отмечено золотой медалью XI Международной выставки изобретений и инноваций имени Н. Г. Славянова, а авторы проектов, сотрудники НИЦ по стрелковым комплексам и боевой экипировке, получили дипломы выставки.
Слышали когда-то про такую международную выставку? Вот и я не слышал. Судя по информации из открытых источников, мероприятие проходит на базе Воронежского государственного университета инженерных технологий. ВГУИТ сотрудничает с рядом крупных предприятий оборонного комплекса, проводя целевой набор на основании договоров с предприятиями ВПК. В общем, если проще, зависим от ряда заказчиков такого обучения. Так что очень похоже, что кто-то пришёл в вуз и настойчиво попросил на выставке медаль для нужного конкурсанта. Хотя, может, на неспециализированной выставке, где, судя по всему, не очень много оборонных проектов, этот проект реально выделялся.
Одна из конструкций, появившихся в зоне СВО стараниями самих бойцов. Тоже однозарядная, но точно весит меньше 1,8 килограмма, а главное крепится на место подствольного гранатомёта, так что таскать его отдельно не надо
Но вернёмся к самому «устройству». Что про него ещё можно сказать? Опять же, всё, что нам дано, это весовая характеристика и одно фото с одного ракурса. Но даже это фото даёт нам кое-какое представление об эргономике приспособления. То есть о её полном отсутствии. Любой, кто хоть раз в руках держал классический дробовик 12-го калибра, тут же спросит: «А как это вообще держать?» По факту стреляющее устройство — это просто прямая труба со спусковым крючком и скобой снизу, всё. Единственное, что приходит в голову, устройство упирается в плечо максимально сильно, удерживается спереди рукой, обхватывающей кожух ствола «трубу» (сам ствол как раз в трубе), ну а вторая рука как-то там нажимает на спуск. То есть человеческое удержание и «вложиться в ружьё» — это всё не про это дипломно-медальное творение. Да и приклад, судя по размеру «пятки», будет в плечо врезаться, как хорошо заточенный топор в сухую деревяшку. Ответом тут может быть только стрельба с упором в бронежилет.
Хотя на фото самопал, выполненный на гораздо более низком технологическом уровне, концептуально это то же самое, что и чудо от калашниковцев. При этом у самопала ещё и эргономика лучше, так как держать его явно удобнее
Больше всего это напоминает самопальные конструкции под дробовые патроны, которые массово появлялись в зоне СВО до начала распространения нормальных классических дробовиков. При этом самопальные конструкции часто были более практичными и эргономичными. Что, в общем, не удивительно, делали их сами бойцы, понимавшие, что им нужно, и, главное, они сами собирались с этими устройствами воевать. Тут же полное впечатление, что было что-то сделано для галочки, авторы не очень понимали, что и зачем делают, а потом «это» потащили на выставку, где уже была готова медаль.
Почему было не сделать что-то подобное М26, не очень понятно. Возможно задачи сделать что-то толковое и нужное и не стояло
Можно ли чудо от Калашникова куда-то пристроить? В общем, да, мы находимся в той ситуации, когда лишних средств для борьбы с дронами просто нет. Правда, сперва надо что-то сделать с эргономикой. Пока это просто труба, из которой можно в теории выстрелить куда-то туда в надежде, что куда-то попадёшь. Это хоть как-то исправляется добавлением пистолетных рукояток удержания, возможно складных, хотя бы на хомутах, по типу устанавливаемых на РПО «Шмель». Правда, при добавлении рукояток сойдёт на нет так расхваливаемое преимущество в весе. Но это всё равно будет однозарядное устройство, по сути оружие последнего шанса. Тут ответом может быть массовое применение таких конструкций… Но две, три такие «трубы» по стоимости уже наверняка будут приближаться к нормальному дробовику. А стоит ли тогда вообще игра свеч?
Судя по всему, новшество от концерна даже близко не приближается по эффективности к классическим дробовикам
Очень похоже, что данная конструкция родилась где-то в недрах концерна в ходе очередного НИОКР. Это абсолютно нормальное явление. Задания на разработку ставят нескольким коллективам или группам, и по итогу выбирают лучший образец. Даже самая неработоспособная конструкция может подтолкнуть конструкторов к решению какой-то проблемы или содержать интересное дизайнерское, инженерное решение. Но тут такую, в общем, мертворождённую конструкцию вытащили на свет и даже потащили на какую-то выставку. Хочется верить, что кто-то просто изображает активную деятельность и набивает себе очки. Не хочется думать, что в недрах оружейного гиганта в 2026 году есть кто-то, видящий в этом реальное средство борьбы с дронами.
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