В Крыму введён запрет на ночное движение поездов
В Республике Крым с полуночи 10 июня вступила в силу новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта. Соответствующее решение было принято оперативным штабом региона. Схема это связана с очередными ограничениями, которые в свою очередь связаны с участившимися атаками врага на объекты полуострова, включая пассажирский транспорт.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, отныне въезд поездов на территорию полуострова разрешён исключительно в светлое время суток - с 5:00 до 23:00. Изменения уже внесены в расписание перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Всего в дневное время по территории Крыма проследуют восемь пар поездов по нескольким маршрутам, включая Симферополь, Севастополь, Евпаторию. Что касается остальных шести пар поездов, которые курсировали в ночное время, их маршрут сокращается: они будут останавливаться на станции «Керчь-Южная», где пассажиров пересадят на автобусы для дальнейшего следования.
Ограничения связаны с возросшей угрозой безопасности. В начале июня украинские беспилотники несколько раз атаковали железнодорожные составы на подходах к Крыму. В частности, пострадал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва – Симферополь. Погиб сотрудник локомотивной бригады.
Решение о ночном запрете было принято на фоне, как уже было отмечено, активизации ударов вооружённых сил Украины по объектам в Крыму и в целом на юге России.
Наиболее мощная атака за последнее время произошла в ночь на 4 июня. По данным Минобороны РФ, за тот период над полуостровом и другими регионами было сбито 272 беспилотника. В Симферополе погибли три человека, ещё один мужчина скончался после попадания дрона в электропоезд на севере Крыма. Ранения получили десять человек.
6 июня серия атак затронула Севастополь и Краснодарский край. В Севастополе два человека получили ранения, было повреждено два многоквартирных дома. Российские средства ПВО сбили в городе восемь беспилотников, сирены тревоги включались трижды. В Краснодарском крае в результате атаки беспилотника загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске.
7 июня последовал удар по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с Херсонской областью. Мост был повреждён.
По данным Минобороны России, в период с 6 по 8 июня над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской областью, а также акваториями Чёрного и Азовского морей было перехвачено и уничтожено ещё 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
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