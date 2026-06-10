В Крыму введён запрет на ночное движение поездов

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В Крыму введён запрет на ночное движение поездов

В Республике Крым с полуночи 10 июня вступила в силу новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта. Соответствующее решение было принято оперативным штабом региона. Схема это связана с очередными ограничениями, которые в свою очередь связаны с участившимися атаками врага на объекты полуострова, включая пассажирский транспорт.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, отныне въезд поездов на территорию полуострова разрешён исключительно в светлое время суток - с 5:00 до 23:00. Изменения уже внесены в расписание перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».



Всего в дневное время по территории Крыма проследуют восемь пар поездов по нескольким маршрутам, включая Симферополь, Севастополь, Евпаторию. Что касается остальных шести пар поездов, которые курсировали в ночное время, их маршрут сокращается: они будут останавливаться на станции «Керчь-Южная», где пассажиров пересадят на автобусы для дальнейшего следования.

Ограничения связаны с возросшей угрозой безопасности. В начале июня украинские беспилотники несколько раз атаковали железнодорожные составы на подходах к Крыму. В частности, пострадал тепловоз пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва – Симферополь. Погиб сотрудник локомотивной бригады.

Решение о ночном запрете было принято на фоне, как уже было отмечено, активизации ударов вооружённых сил Украины по объектам в Крыму и в целом на юге России.

Наиболее мощная атака за последнее время произошла в ночь на 4 июня. По данным Минобороны РФ, за тот период над полуостровом и другими регионами было сбито 272 беспилотника. В Симферополе погибли три человека, ещё один мужчина скончался после попадания дрона в электропоезд на севере Крыма. Ранения получили десять человек.

6 июня серия атак затронула Севастополь и Краснодарский край. В Севастополе два человека получили ранения, было повреждено два многоквартирных дома. Российские средства ПВО сбили в городе восемь беспилотников, сирены тревоги включались трижды. В Краснодарском крае в результате атаки беспилотника загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске.

7 июня последовал удар по Чонгарскому мосту, связывающему Крым с Херсонской областью. Мост был повреждён.

По данным Минобороны России, в период с 6 по 8 июня над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской областью, а также акваториями Чёрного и Азовского морей было перехвачено и уничтожено ещё 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.
9 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 06:01
    у нас тоже сегодня объявили в 7.27 местного Ракетная опасность. Екб. сирены воют.
    1. даэтоя Звание
      даэтоя
      +1
      Сегодня, 06:52
      тоже самое средняя волга.первый раз ракетная.раньше были беспилотные.в 5 утра сирены. .додемилиторизировался b..... гений стратегии.зла не хватает.все хуже и хуже.
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +9
    Сегодня, 06:11
    Думаю не за горами и полный запрет на жд движение в Крыму пассажирских поездов. А может и не только в Крыму ... Наш вгк дождётся . Заигрался , в солдатики то
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 06:16
      там в шахматы гоняют по полной. не шатайте доску - мешаете.
      (сарказм)
    2. ученый Звание
      ученый
      +7
      Сегодня, 06:38
      Цитата: FoBoss_VM
      Заигрался , в солдатики то

      Солдатики как раз вынуждены каждый день рисковать жизнью в то время как вгк стесняется снять белые перчатки ради уничтожения военных преступников во главе с просроченным наркоманом.. Хотя такой поступок это серьезные риски для недвижимости и бизнеса родственников российских чиновников и олигархов за рубежом, о чем его и предупредил израильский Моссад выдав гарантии неприкосновенности режиму зеленского еще 22г.
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +6
    Сегодня, 06:20
    Да, ситуация ухудшается довольно быстро. Видимо, уже и самые упертые понимают это. Западные технологии и прямая военная, финансовая и моральная поддержка делают возможным этот террор. Между тем:
    "Россия не будет препятствовать использованию западными странами Северного морского пути (СМП, Севморпуть) для перевозок. Об этом 10 июня "Известиям" сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков". Что это? Ударили по правой щеке- подставь левую?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:23
      ...ещё и про тоннель к "дорогим партнёрам" сообщалось ранее. тоже бред. они нас помогают уничтожать, а мы к ним тоннель собрались делать.
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      +3
      Сегодня, 06:30
      да причем тут удары вы же не знаете конкретно какое гражданство у этого чекункова может он как сережка брилев англичанин давно)))? а даже если наш ,где он планирует старость провести мож как кох или ястржембский))?заранее соломку подстелил
  4. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +2
    Сегодня, 06:47
    Так всем понравившийся в недавнее время слоган "Крым наш!" сейчас всё более воспринимается, как ёрнический. Фактически, жители Крыма сейчас оказались в роли заложников.