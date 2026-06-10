Иран ударил по ангарам с F-35 на американской базе Муваффак Салти в Иордании

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Иран ударил по ангарам с F-35 на американской базе Муваффак Салти в Иордании

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об успешной атаке беспилотниками на базу США в иорданском городе Аль-Азрак. Речь идёт о военной базе Муваффак Салти.

Согласно заявлению иранской стороны, удары были нанесены по ангарам, где размещены истребители F-35 пятого поколения, а также по центру управления и другим ключевым целям на этом крупном объекте.



В сообщении КСИР подчеркивается, что операция проведена в ответ на действия США и их союзников в регионе. База в Аль-Азраке считается одним из ключевых объектов американских ВВС на Ближнем Востоке, откуда осуществляются полёты разведывательной и ударной авиации. Иран утверждает, что атака нанесла значительный ущерб инфраструктуре и авиатехнике противника.

На данный момент официального подтверждения от американской или иорданской стороны не поступало.

В ходе текущего конфликта сообщалось о повреждениях американской авиатехники, включая инциденты с F-35 в других районах, однако конкретные потери пятого поколения именно на базе Аль-Азрак после этого удара остаются неподтвержденными. Американское командование традиционно не комментирует подобные заявления сразу после их появления в информационном поле.

Напомним, что в последние несколько дней возобновились удары между Ираном и США вместе с Израилем. При этом официально ситуация по-прежнему называется «перемирием».
7 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +7
    Сегодня, 06:15
    очень надеюсь что персы попали и хорошо попали....
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 06:31
      Цитата: Nexcom
      очень надеюсь что персы попали и хорошо попали....

      Ага, как в авианосец...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 06:36
        нууу, будем надеяться что там ничего не "засорилось" (с)...
        1. K._2 Звание
          K._2
          +2
          Сегодня, 06:48
          Иранцы молодцы, бьют и ничего страшного не происходит, война как щла атк и идёт, наверное, просто партнёров нет у них, вот в чём секрет.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 06:50
            ...да и тоннели к "партнёрам" им ни к чему....
  2. Юрий77 Звание
    Юрий77
    +7
    Сегодня, 06:41
    Молодцы иранцы - не зассали! Враг понимает только силу, а не бесконечную болтовню с осуждениеями!
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 06:53
    Иран ударил по ангарам с F-35 на американской базе

    Перемирие на марше. Или это сделка такая? request