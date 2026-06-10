Иран ударил по ангарам с F-35 на американской базе Муваффак Салти в Иордании
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Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об успешной атаке беспилотниками на базу США в иорданском городе Аль-Азрак. Речь идёт о военной базе Муваффак Салти.
Согласно заявлению иранской стороны, удары были нанесены по ангарам, где размещены истребители F-35 пятого поколения, а также по центру управления и другим ключевым целям на этом крупном объекте.
В сообщении КСИР подчеркивается, что операция проведена в ответ на действия США и их союзников в регионе. База в Аль-Азраке считается одним из ключевых объектов американских ВВС на Ближнем Востоке, откуда осуществляются полёты разведывательной и ударной авиации. Иран утверждает, что атака нанесла значительный ущерб инфраструктуре и авиатехнике противника.
На данный момент официального подтверждения от американской или иорданской стороны не поступало.
В ходе текущего конфликта сообщалось о повреждениях американской авиатехники, включая инциденты с F-35 в других районах, однако конкретные потери пятого поколения именно на базе Аль-Азрак после этого удара остаются неподтвержденными. Американское командование традиционно не комментирует подобные заявления сразу после их появления в информационном поле.
Напомним, что в последние несколько дней возобновились удары между Ираном и США вместе с Израилем. При этом официально ситуация по-прежнему называется «перемирием».
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