Массовые беспорядки вспыхнули в североирландском Белфасте
1 54610
Массовые беспорядки начались в Северной Ирландии. Тысячи протестующих вышли на улицы Белфаста после того, как выходец из Судана напал на местного жителя, который в итоге от его рук и погиб. Жестокое нападение с ножом, в ходе которого злоумышленник нанёс жертве множественные ранения в голову и шею, вызвало массовые антииммигрантские протесты по всей Северной Ирландии.
Полиция предъявила 30‑летнему суданцу обвинения в убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Информация о личности нападавшего - беженца, получившего вид на жительство до 2028 года, - спровоцировала стихийные акции протеста. Протестующие, многие из которых были в масках, жгли мусорные баки и забрасывали полицию коктейлями Молотова. В Восточном Белфасте запылал рейсовый автобус, а в одном из жилых домов пришлось эвакуировать жителей из‑за пожара.
Полиция сообщает о разрозненных очагах беспорядков по всему региону. Сообщается о десятках пострадавших, в первую очередь - от действий полиции.
Премьер‑министр Кир Стармер назвал атаку «отвратительной». Однако на фоне падения общебританского рейтинга Стармера до рекордного минимума (около 74% британцев недовольны его работой) его позиции в Северной Ирландии остаются рекордно низкими, что лишь подогревает протестные настроения, в том числе и в отношении непосредственно британского премьера. Митингующие требуют ужесточить миграционные законы, а, обращаясь к Стармеру, предлагают ему расселять новых иммигрантов на Даунинг-стрит в Лондоне.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация