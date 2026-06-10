Массовые беспорядки вспыхнули в североирландском Белфасте

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Массовые беспорядки вспыхнули в североирландском Белфасте

Массовые беспорядки начались в Северной Ирландии. Тысячи протестующих вышли на улицы Белфаста после того, как выходец из Судана напал на местного жителя, который в итоге от его рук и погиб. Жестокое нападение с ножом, в ходе которого злоумышленник нанёс жертве множественные ранения в голову и шею, вызвало массовые антииммигрантские протесты по всей Северной Ирландии.

Полиция предъявила 30‑летнему суданцу обвинения в убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Информация о личности нападавшего - беженца, получившего вид на жительство до 2028 года, - спровоцировала стихийные акции протеста. Протестующие, многие из которых были в масках, жгли мусорные баки и забрасывали полицию коктейлями Молотова. В Восточном Белфасте запылал рейсовый автобус, а в одном из жилых домов пришлось эвакуировать жителей из‑за пожара.

Полиция сообщает о разрозненных очагах беспорядков по всему региону. Сообщается о десятках пострадавших, в первую очередь - от действий полиции.



Премьер‑министр Кир Стармер назвал атаку «отвратительной». Однако на фоне падения общебританского рейтинга Стармера до рекордного минимума (около 74% британцев недовольны его работой) его позиции в Северной Ирландии остаются рекордно низкими, что лишь подогревает протестные настроения, в том числе и в отношении непосредственно британского премьера. Митингующие требуют ужесточить миграционные законы, а, обращаясь к Стармеру, предлагают ему расселять новых иммигрантов на Даунинг-стрит в Лондоне.
10 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 06:23
    что хотели - то и получили. неудивительно. завозите побольше мигрантов и дальше.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +5
      Сегодня, 06:30
      Цитата: Nexcom
      что хотели - то и получили

      Именно! Не захотели видеть мигрантов вышли на улицу из-за одного инцидента. А теперь посмотрите статистику сколько подобных происшествий с мигрантами в России ежегодно. И ни кто на протесты не выходит, полицейских не третирует.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        Сегодня, 06:35
        хех. а что бы мигрантам там так и не наглеть. в Швеции как писали насильника школьницы шведский судья оправдал. Мотив: недостаточно долго и жостко насиловал чтобы причинить настоящие страдания жертве. Во как! так что - фактически разрешил насилие. Главное - аккуратно насиловать и не причинять страдания. wassat

        зы они совсем там ухнулись. кретины западные.
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 06:48
          Цитата: Nexcom
          в Швеции как писали насильника школьницы шведский судья оправдал. Мотив: недостаточно долго и жостко насиловал чтобы причинить настоящие страдания жертве.

          13 летняя девочка добровольно совершила коитус с мужчиной. Т.к. ей не было 15 лет, то по закону это автоматически признается изнасилованием не зависимо от того, что согласие было. Мужчина был оправдан, т.к. смог доказать, что не знал истинный возраст девочки, а по своим физическим признакам и по поведению она выглядела гораздо старше 13 лет.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 06:49
            там про это не было ни слова. сообщил по материалам сайта swedinfo.ru
    2. alexandreII Звание
      alexandreII
      +2
      Сегодня, 06:49
      При такой политике и при таком руководстве Россию ждёт тоже самое,а может даже похуже
  2. Orso Звание
    Orso
    +1
    Сегодня, 06:39
    Механизм, запущенный нагличанами, по радикальной исламизации мира, бьет по ним же, но и у нас ситуация катастрофически ухудшается в этом плане.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 06:49
    Цитата: Nexcom
    что хотели - то и получили. неудивительно. завозите побольше мигрантов и дальше.

    Цитата: Nexcom
    что хотели - то и получили. неудивительно. завозите побольше мигрантов и дальше.

    Дмитрий доброе утро !!! " Владытчица морей " ныне совсем не та,не может справиться с " маленькими лодками" через Ла Манш .Макрон в стиле " зеленского " развёл как лохов англицких премьеров почти на миллиард - типа я закрою пляжи Франции от десантной операции мигрантов в Англию .До сих пор закрывает .Когда был хороший интернет можно было в режиме он лайн смотреть " мигрантизацию" Англии .Очень талантливо кстати работают - Лондон пал .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 06:52
      Категорически приветствую (с) Андрей! hi Да они там уже давно слились мигрантам. оставшиеся несогласные потому и устраивают шум - а что остаётся делать то?
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 06:50
    Премьер‑министр Кир Стармер назвал атаку «отвратительной».

    Всё,что делает , всё он делает ни так. Вот такие люди и руководят в Европе