Ракетная опасность объявлялась в регионах РФ за две тысячи км от границ Украины

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Ракетная опасность объявлялась в регионах РФ за две тысячи км от границ Украины

Объявление ракетной опасности даже в тех регионах, которые расположены в двух и более тысячах километров от границы Украины, учащается. Сегодня помимо Воронежской, Ростовской и Липецкой областей, для которых объявление ракетной опасности уже сложно назвать чем-то экстраординарным, аналогичного рода опасность была объявлена в целом ряде субъектов федерации, включая такие как Тюменская область, Чувашия, Татарстан, Ульяновская, Курганская, Свердловская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

От Харьковской области до ХМАО кратчайшее расстояние составляет 2000 км, до Челябинска – почти 1800 км.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых беспилотных атаках врага на столицу. В его официальных каналах сообщается о том, что с 18 часов 9 июня по настоящее время на подлёте к Москве были сбиты 14 вражеских БПЛА. Общее же число БПЛА, которыми противник в течение суток атаковал регионы России, вновь составило несколько сотен. Взрывы гремели в Воронежской области и других регионах РФ.

Воздушная тревога из-за опасности атак со стороны противника объявлялась в Республике Крым и Севастополе.

Всё это становится очередным свидетельством того, что ударный потенциал противника далеко не иссяк, равно как и того, что каналы поставок оружия, боеприпасов, комплектующих к ним работают исправно. Враг не чувствует недостатка в тех же дальнобойных беспилотниках-«камикадзе», а теперь анонсирует и появление якобы собственных баллистических ракет. И нет никаких гарантий, что эти ракеты у него не появятся под видом «Made in Ukraine» в ближайшее время.
52 комментария
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  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 07:16
    Чебоксары подверглись ракетной атаке, — сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    Количество пострадавших и число поврежденных объектов уточняется, добавил он.

    По данным местных, всего было два прилета ракет по «ВНИИР-ПРОГРЕСС». В мае это же предприятие уже атаковали ракетами «Фламинго».

    Пролет крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» в Чебоксарах, снятый местными жителями.
    1. rs777 Звание
      rs777
      +1
      Сегодня, 07:31
      Не знаю, что это было, но явно не фламинго. По ощущениям килограмм 5-10 взрывчатки с обычной "Лютью". Фламинго было всего одно - 5 мая, ночью.
      1. rs777 Звание
        rs777
        +1
        Сегодня, 09:29
        Хотя, я был не прав. Не знаю, как второй, но первый прилет в 04:45 был точно ракетой.
    2. K._2 Звание
      K._2
      -6
      Сегодня, 07:33
      Удалите, не играйте на врага.
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 10:06
        Удалять надо не фото, а тех, у кого недержание снятьиразместить.

        На Украине быстро решили этот вопрос - от 8-ми до 15 лет.
    3. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 09:42
      Да, у меня там у родственников это утро началось не с кофе. Из окна видно то место куда прилетело.
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    -5
    Сегодня, 07:17
    Это что бы дальние регионы тоже прочухали что война идет не только по телику!
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +6
      Сегодня, 07:22
      Вадим, если это сарказм, то очень глупый на мой взгляд. Вы уверены что только в Москве чухают о войне?
    2. Комментарий был удален.
    3. Atlant83 Звание
      Atlant83
      +1
      Сегодня, 07:31
      Вадим, Вы, наверное, везде были и всё знаете, и на себе уже всё прочухали? И с бандеровцами лучшие друзья. Тогда Вам место не на сайте, а где-то ТАМ....
    4. двп Звание
      двп
      +7
      Сегодня, 08:05
      Нужно чтобы это "прочухали" тот кто сидит в крепком глубоком бункере и его подельники.
  3. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +31
    Сегодня, 07:28
    даже в тех регионах, которые расположены в двух и более тысячах километров от границы Украины
    Все правильно. Народ в порыве ненависти к нацистам и бандеровцев должен сплотится вокруг самого справедливого и великодушного вгк и его партии ЕР. Потому что его "великодушие" такое, что за 5-й год войны в Киеве не пострадал ни один бандеровский лидер и ни один военный преступник. Убийцы детей в Старобельске спокойно ездят по европам выпрашивая побольше ракет и бомб, в то время когда российские ракеты Орешник запускают по пустым сараям, что бы убедится в точности. am
    1. двп Звание
      двп
      +7
      Сегодня, 08:07
      Целиком и полностью с Вами согласен,"сейчас не время искать виноватых","не нужно раскачивать лодку","коней на переправе не меняют".
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +2
        Сегодня, 09:05
        Цитата: двп
        сейчас не время искать виноватых","не нужно раскачивать лодку","коней на переправе не меняют".


        Иными словами в ближайшее время нам всем нужен «прорыв», «рывок» в понимании стратегического терпения гроссмейстера! Отнестись с пониманием так с казать wassat
        1. двп Звание
          двп
          +4
          Сегодня, 09:30
          Я думаю:"нас опять обманули, надули так сказать".
    2. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +8
      Сегодня, 08:16
      Все верно написал,а где эти минусовые которые тут утверждали что орех накрыл все ,да минуса ставили что написал я что по гаражам,ведь сам царь подтвердил что по сараям ,что же вы щас не спорите с пеной у рта
    3. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +5
      Сегодня, 08:19
      Цитата: Vitaly.17
      Все правильно.

      Всё идет по плану. Санитарная зона безопасности успешно расширяется, мы уверенно идём вперёд, все цели и задачи выполняются и решаются! (с)вождь
    4. АА17 Звание
      АА17
      +3
      Сегодня, 09:05
      ...Потому что его "великодушие" такое, что за 5-й год войны в Киеве не пострадал ни один бандеровский лидер и ни один военный преступник...


      Кратко.
      Нынешнее СВО - "мир дворцам, война хижинам".
      1. Per se. Звание
        Per se.
        +2
        Сегодня, 09:35
        Рано или поздно, за всё придётся держать ответ, что это было, глупость или предательство, но, в любом случае, бесхребетность и соплежуйство.
  4. Uran53 Звание
    Uran53
    +11
    Сегодня, 07:28
    Пора МИДу высказать очередное возмущение.
    1. двп Звание
      двп
      +2
      Сегодня, 08:09
      Бедная Маша Захарова,и видимо неглупая и хорошая женщина,а вот вижь ты попала в ....., теперь приходится отдуваться.
    2. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +8
      Сегодня, 08:23
      Зачем им возмущение высказывать? В "Москве" (какой же именно?) испытывают радость в ожидании приезда Уиткофа и Кушнера.

      Точной даты приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент — Песков
  5. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +8
    Сегодня, 07:30
    Когда у нашего руководства появится решимость закончить эту вакханалию и применить для защиты России ядерное оружие? Когда всю Россию раз бомбят что ли ?
    Или кремль раскатают по кирпичику?
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +22
      Сегодня, 07:35
      Цитата: Вячеслав Болдырев
      Или кремль раскатают по кирпичику?

      Да плевать им на Кремль, когда гарантии безопасности Зеленскому и его окружению позволяют чиновникам в любой момент перебрать жить за границу. Не думаете жы вы, что просто так Дума уже 5 год отклоняет закон на запрет недвижимости за рубежом для чиновников и их родственников.
    2. двп Звание
      двп
      +3
      Сегодня, 08:12
      Какое ядерное оружие,о чём Вы говорите? Вы хотите чтобы центральная часть России и Украина превратились в Чернобыль?Как только мы нанесем ядерный удар,украинцы и Европа ударят по нашим АЭС и крупным городам.
      1. Комментарий был удален.
      2. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 09:14
        Как только мы нанесем ядерный удар,украинцы и Европа ударят по нашим АЭС и крупным городам.

        Не рискнут, нечем им особенно наносить, а при правильном ударе с нашей стороны будет и некому.
        Не люблю команду Собчака, но один из них сказал правильно: зачем такой мир, в котором нет России.
        1. Розмари Звание
          Розмари
          +1
          Сегодня, 09:27
          Ракетная опасность объявлялась в регионах РФ за две тысячи км от границ Украины

          Четыре года назад тема этой статьи была на ВО немыслима.
          А предположение о ее вероятности вызывало бы такую же реакцию "Не рискнут, да и некому, да и нечем..."
      3. Tzar Звание
        Tzar
        0
        Сегодня, 09:21
        Обычное ТЯО. Укропердолёты нашим АЭС не страшны, а Европа не ударит, а если ударит то будет быстро зачищена ядеркой.
  6. Попандос Звание
    Попандос
    +4
    Сегодня, 07:36
    объявление ракетной опасности уже сложно назвать чем-то экстраординарным
    на эсэмэски от МЧС уже никто не обращает внимание
    Если всё то время пока МЧС объявляет опасность, сидеть в погребе, то с голодухи помрёшь wassat
  7. Million Звание
    Million
    +12
    Сегодня, 07:49
    Это Пyтин не знает,а то бы он предпринял решительные меры.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +5
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Million
      Это Пyтин не знает,а то бы он предпринял решительные меры.

      Это Вы про сараи? laughing
    2. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +3
      Сегодня, 08:11
      Путин все знает,есть центр который рассылает эти сообщения,главное что бы Москва укреплена до царь хорани его жив да здоров был,а Россия за Москвой это так
    3. двп Звание
      двп
      +13
      Сегодня, 08:14
      Я вообще глядя на его выступление не могу понять, о какой такой мифической стране он рассказывает по телевизору.
      1. Per se. Звание
        Per se.
        0
        Сегодня, 10:27
        Цитата: двп
        о какой такой мифической стране он рассказывает по телевизору.
        Представьте, что сидит где-нибудь представитель реальной власти, тайный кукловод, и, почти по теме.
        " ... он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?".
  8. igorlvov Звание
    igorlvov
    +2
    Сегодня, 07:50
    так прошла ночь ,утро такое же
  9. _Морпех_ Звание
    _Морпех_
    +4
    Сегодня, 07:51
    Впервые объявили в Омской...
    1. двп Звание
      двп
      -2
      Сегодня, 08:16
      Нужно как-то поставить Зеленского в известность что в Красноярском крае, Хакасии, Тыве очень много украинцев,со времён СССР.
  10. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    +3
    Сегодня, 07:57
    Вполне возможно, что базы бандеровцев находятся и в русофобском Казахстане и, на мой взгляд, давно уже следует создать полноценную границу со всеми бывшими советскими республиками (кроме Беларуси) и ввести визовый режим не только с казахией, но и с такими же русофобскими киргизиями, таджикиями, армениями и прочими...
  11. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    +10
    Сегодня, 08:00
    Таки да когда две синагоги питерская и киевская лаются, льется почему-то русская кровь. А кошерные становятся миллиардерами. Даже не знаю, что ещё надо сделать что русские ужаснулись своему космическому мазохизму и поумнели.
  12. Копчёный Звание
    Копчёный
    +5
    Сегодня, 08:04
    Ну, растянули по времени и норм. Помните же как возбухали на предмет "да вы ща им ракеты дальнобойные передадите, это красная линия, мы тогда по вам как вдарим и всё такое Ландон с Парижом в труху!!!111..". Просто нужно было не сразу, а постепенно, чтобы все привыкли и ничего.
  13. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +2
    Сегодня, 08:08
    [/quote]Я (07:30):
    ‼️ Внимание! На территории Оренбургской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ ‼️

    Будьте бдительны! Единый номер вызова экстренных служб: 112. Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области![quote]


    Вот Доброе Утро в Оренбуржье,не знаю было что то или нет ,но заколебали своими этими сообщениями,подвалы закрыты,бомбоубежища закрыты и не понятно где они,дети играют,народ ходит.а если всерьез прилетит и будут жертвы кто ответит,это я про то про их учебные предупреждения,народ привык и все пофиг.
  14. Viktor fm Звание
    Viktor fm
    +3
    Сегодня, 08:09
    Наложили партнёрам в банки, вот и помалкивают.
  15. Роман_ Звание
    Роман_
    +4
    Сегодня, 08:13
    Скоро квартиры на первых этажах с окнами не на Куев очень будут расти в цене, заметьте уже сейчас и бесплатно на первых/вторых этажах установлены антидроновые решётки.
    А видовые квартиры уже не по фэншую, если только не заселить туда тёщу и застраховать её жизнь от удара ракеты на много много бабла.
    А свое парковочное место в подземном паркинге будет признаком зажиточности. Кафе/рестораны в погребе, без окон станут местом тусовки элиток.
  16. axren1 Звание
    axren1
    -5
    Сегодня, 08:14
    Террорист Зеленский жив еще потому что не пользуется сартиром а гадит под себя,загадка разгадана ))
  17. Mazurik
    Mazurik
    +3
    Сегодня, 08:24
    Да сирены выли ..!!! Иран молодцы ,сразу долбят из всех стволов !!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 08:37
      Кстати говоря про Иран. У них грохнули руководство включая лидера и вообще управленческую структуру и ничего, всё продолжается дальше.
  18. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +7
    Сегодня, 08:39
    [quoteРакетная опасность объявлялась в регионах РФ за две тысячи км от границ Украины][/quote]
    Самое время появиться рейтингу Владимира Владимировича в районе 80%
  19. solar Звание
    solar
    +8
    Сегодня, 08:39
    Объявление ракетной опасности даже в тех регионах, которые расположены в двух и более тысячах километров от границы Украины, учащается.

    Вот она какая, демилитаризация Украины :((...
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +2
      Сегодня, 09:10
      Причем "демилитаризация Украины" растет в геометрической прогрессии.
      А начиналось все с рейда двух Ми-24 и ракетного удара по нефтебазе в Белгороде 1 апреля 2022 года
      1. Ух Неухов Звание
        Ух Неухов
        +1
        Сегодня, 10:12
        А начиналось все с рейда двух Ми-24

        Раньше. 24 и 25 февраля 2022г. ВСУ произвели выстрелы, последствия которых были зафиксированы на Кубани около поселка Широчанка города Ейска и в 10 км от города Приморско-Ахтарска, 24 февраля обстреляно гражданское судно в акватории Азовского моря, 26 февраля – воинская часть, расположенная вблизи станицы Должанская Ейского района Кубани. 26 февраля три мины, выпущенные со стороны Украины, упали в районе населенного пункта Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области, сообщает ФСБ.

        24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. 25 февраля была атака на военный аэродром у города Миллерово Ростовской области, в результате чего сгорел как минимум один самолёт.
  20. tjeck91 Звание
    tjeck91
    0
    Сегодня, 08:55
    В этой ситуации меня больше волнует не столько сами прилеты, а судьба рабочих. Может кто знает, есть какие то гарантии если например завтра твоего предприятия вдруг не станет или это невидимая рука рынка должна порешать?
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Сегодня, 09:15
      Цитата: tjeck91
      Может кто знает, есть какие то гарантии если например завтра твоего предприятия вдруг не станет

      Теперь нет никаких гарантий, что завтра твоего предприятия вдруг не станет вместе с тобой
  21. edeligor Звание
    edeligor
    +4
    Сегодня, 09:26
    Чего бояться то? (сарказм) Верховный же поставил задачу об укреплении ПВО... Только где? И какая ступень следующая в лестнице эскалации? Кто нажмёт на кнопку "СТОП" или "СТАРТ"? А если без всякого умствования и охов-ахов - "руководители," остановитесь, пожалейте детей, народ и свои имена в истории, ибо прокляты ВЫ уже навечно! (по обе стороны фронта)