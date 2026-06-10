Ракетная опасность объявлялась в регионах РФ за две тысячи км от границ Украины
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Объявление ракетной опасности даже в тех регионах, которые расположены в двух и более тысячах километров от границы Украины, учащается. Сегодня помимо Воронежской, Ростовской и Липецкой областей, для которых объявление ракетной опасности уже сложно назвать чем-то экстраординарным, аналогичного рода опасность была объявлена в целом ряде субъектов федерации, включая такие как Тюменская область, Чувашия, Татарстан, Ульяновская, Курганская, Свердловская, Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
От Харьковской области до ХМАО кратчайшее расстояние составляет 2000 км, до Челябинска – почти 1800 км.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых беспилотных атаках врага на столицу. В его официальных каналах сообщается о том, что с 18 часов 9 июня по настоящее время на подлёте к Москве были сбиты 14 вражеских БПЛА. Общее же число БПЛА, которыми противник в течение суток атаковал регионы России, вновь составило несколько сотен. Взрывы гремели в Воронежской области и других регионах РФ.
Воздушная тревога из-за опасности атак со стороны противника объявлялась в Республике Крым и Севастополе.
Всё это становится очередным свидетельством того, что ударный потенциал противника далеко не иссяк, равно как и того, что каналы поставок оружия, боеприпасов, комплектующих к ним работают исправно. Враг не чувствует недостатка в тех же дальнобойных беспилотниках-«камикадзе», а теперь анонсирует и появление якобы собственных баллистических ракет. И нет никаких гарантий, что эти ракеты у него не появятся под видом «Made in Ukraine» в ближайшее время.
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