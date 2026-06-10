В ночь на 10 июня удары нанесены по Одессе и Харькову, а вот в Киеве было тихо
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Российские войска в ночь на 10 июня нанесли очередную серию ударов по объектам противника в ряде регионов. Наибольшее число средств огневого поражения было направлено на цели в Харьковской области.
В результате прилётов уничтожены несколько автозаправочных станций и топливных хранилищ, которые использовались в том числе военными. Одно из хранилищ топлива поражено в Холодногорском районе Харькова. Там вспыхнул крупный пожар.
Не менее десятка БПЛА типа «Герань» атаковали Одесский морской порт. В результате прилётов (или, как об этом традиционно пишут официальные лица – «падения обломков») сгорела часть погрузочно-разгрузочного кластера, который противник едва успел восстановить после предыдущего удара. Это значительно осложнит перевалку военных грузов через указанный порт на юге Украины.
Под ударами дронов и реактивных снарядов - военные объекты противника в Запорожье. Также сообщается о прилётах ФАБ с УМПК по целям на оккупированной ВСУ части ДНР и в Сумской области.
Продолжается боевая работа по нарушению логистики противника, в том числе в Черниговской и Харьковской областях, а также в районе черноморских портов.
При всём при этом спокойно и тихо вновь было в украинской столицы и на «западэнщине». Не может же быть, чтобы центры принятия решений были исключительно не левобережной Украине?
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