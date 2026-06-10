В ночь на 10 июня удары нанесены по Одессе и Харькову, а вот в Киеве было тихо

4 443 20
В ночь на 10 июня удары нанесены по Одессе и Харькову, а вот в Киеве было тихо

Российские войска в ночь на 10 июня нанесли очередную серию ударов по объектам противника в ряде регионов. Наибольшее число средств огневого поражения было направлено на цели в Харьковской области.

В результате прилётов уничтожены несколько автозаправочных станций и топливных хранилищ, которые использовались в том числе военными. Одно из хранилищ топлива поражено в Холодногорском районе Харькова. Там вспыхнул крупный пожар.



Не менее десятка БПЛА типа «Герань» атаковали Одесский морской порт. В результате прилётов (или, как об этом традиционно пишут официальные лица – «падения обломков») сгорела часть погрузочно-разгрузочного кластера, который противник едва успел восстановить после предыдущего удара. Это значительно осложнит перевалку военных грузов через указанный порт на юге Украины.

Под ударами дронов и реактивных снарядов - военные объекты противника в Запорожье. Также сообщается о прилётах ФАБ с УМПК по целям на оккупированной ВСУ части ДНР и в Сумской области.

Продолжается боевая работа по нарушению логистики противника, в том числе в Черниговской и Харьковской областях, а также в районе черноморских портов.

При всём при этом спокойно и тихо вновь было в украинской столицы и на «западэнщине». Не может же быть, чтобы центры принятия решений были исключительно не левобережной Украине?
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Сегодня, 07:44
    В столицу рейха, вероятно, гости выехали - какой-нибудь российский бизнесмен или ценный западный спонсор режима. Нельзя пугать ни в коем случае.
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 07:53
      а вот в Киеве было тихо

      Может и гости, а может все гораздо проще: нельзя бить по центрам никак, т.к. могут пострадать детки за бугром, домики где-нибудь на Канарах и бабки, спрятанные где-нибудь в офшоре или в лондонграде...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +8
      Сегодня, 08:14
      Pharmacist
      Сегодня, 07:44
      В столицу рейха, вероятно, гости выехали - какой-нибудь российский бизнесмен или ценный западный спонсор режима. Нельзя пугать ни в коем случае.

      hi А где же обещанные систематические удары по центрам принятия решений?
      Уже столько долгов накопилось: за Крымский мост, Донецк, Луганск, Крокус Сити, Старобельск.
      В этом плане ориентиром могут служить успешные БД иранского народа по опусканию сионистов и матрасников.
      angry
      1. Сергей Киракосян Звание
        Сергей Киракосян
        +2
        Сегодня, 08:22
        Сдаётся мне, что у иранского руководства денег и детей в Лондоне нет.
        А яйца есть!
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 08:50
        Цитата: ZovSailor
        В этом плане ориентиром могут служить успешные БД иранского народа по опусканию сионистов и матрасников.

        Та что то "особо успешных" там тоже не особо наблюдается. Особо успешно только блокадаОрмудского пролива. Так она матрасникам тоже на руку, как оказывается...
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 07:46
    при этом спокойно и тихо вновь было в украинской столицы и на «западэнщине»
    А там должно быть шумно, суетливо и очень неспокойно am
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:53
    При всём при этом спокойно и тихо вновь было в украинской столицы

    Сравнять с землёй уже... И это не злой я...
  4. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    +4
    Сегодня, 07:54
    В Киеве лето, беременные мамочки вышли погулять. Их нельзя пугать. Там нет центров принятия решений, они все в Лондоне, Брюсселе и пр. Мы не такие мы в белых перчатках с красными фломастерами. Убивать руководство Украины нельзя они в основном евреи, это не кошерно. Мы скоро победим, как только найдем противоядие от дронов, сурердронов, старлинк, химарс и т.д. Мы так ослабляем врага заставляя ржать и биться об стол от недоумения.
    Если что это был утренний юмор.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 08:53
      Вы не понимаете - мы их перемалываем! wassat
  5. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    Сегодня, 07:54
    Не может же быть, чтобы центры принятия решений были исключительно не левобережной Украине?

    ВВП сказал - бить туда где можно снять видосик. Поэтому достаётся тому что достают. Остальное в тумане войны, а "кроки" от партизан доходят медленно и не являются "ликвидным" документом.
    А тут бах по захудалой заправке - дымок пошел - видосик и орден хенерал себе повесил.
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +5
    Сегодня, 07:56
    Плотно взялись за портовое хозяйство Одессы, систематически прилетает по одному из основных узлов логистики. Намедни опять мост в Затоке был под прилётами и строящуюся переправу через Днестр "Искандерами" накрыли. Только так надо выводить из строя пути снабжения Украины из ЕС, чтобы снизить боеспособность ВСУ. Ещё бы загасить пять оставшихся подстанций на 750 кВ и основные объекты Нафтогаза, тогда вообще вся основная структура ВПК Украины остановится, да и движение на электротяге по ж/дорогам прекратится, а возможности для нанесения такого невосполнимого ущерба есть.
  7. Z-1457
    Z-1457
    -5
    Сегодня, 08:19
    Поражают иногда некоторые авторы, как, например,Евгения Чернова! Удары наносятся (после разведки и уточнения!) туда, куда принято решение ГШ ВС РФ! Задавать вопрос "а почему сегодня не нанесли удары по центрам принятия решений" - это саморазоблачение и признание перед всем миром своей непроходимой глупости! Евгения Чернова, тебя забыть спросили, куда и когда бить! Напиши в ГШ ВС РФ об этом, пусть с тобой в следующий раз согласовывают! )
  8. Ella34 Звание
    Ella34
    +2
    Сегодня, 08:22
    Почему не трогают Бескидский тоннель по которому идут грузы с военной техникой? Не зря слухи про Герасимова пошли. Надо менять видимо. Ну как воюем, так и получаем.
  9. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +2
    Сегодня, 08:24
    [/quote]При всём при этом спокойно и тихо вновь было в украинской столицы и на «западэнщине». Не может же быть, чтобы центры принятия решений были исключительно не левобережной Украине?[quote]


    Чего тут удивляться,если на верху враги народа больше как назовешь,все удары мы наносим ночью,что б не кто не пострадал,с песенкой от МО Спи на зелененький спи,пусть тебе приснится горящие НПЗ да дома Россиян в глуби,спи наш ЗЕ спи,кукуев с тобой банковой спи,рада спокойно засни,Мадьяр да Буданов усни,
    вот так примерно мы и наносим,поэтому мы и воюем 5 год
    1. tank_killer156 Звание
      tank_killer156
      +6
      Сегодня, 08:46
      А че минуснули,че не так написал,все удары ночью что бы из бандерлогов не кто не пострадал,а они по нам днем что бы больше жертв,че не так,сегодня тревогу уже в Омске объявляли,че все норм,все устраивает,скоро в Владивосток приготовится,а вчера в Москве еще одного генерала лейтенанта взорвали че норм,так когда же мы этих уперей убивать начнем,че минусовый ответь если кишка не тонка,вот когда не дай Бог прилетит по твоей семье,что ты скажешь,хвала МО за их действия или бездействия в устранении бандерлогов ДА,ответь минусовый?
  10. Mazurik
    Mazurik
    +6
    Сегодня, 08:25
    Что то Одессу бомбим бомбим,а сухогрузы курсируют !!!
  11. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 08:33

    При всём при этом спокойно и тихо вновь было в украинской столицы и на «западэнщине».

    Очевидно же, что там находятся экономические интересы уважаемых в России людей
  12. torbas41 Звание
    torbas41
    +1
    Сегодня, 08:48
    В ЕС рассматривается вопрос о лишении российских граждан евровиз, шенгена, и т.п. Простым гражданам такие страшилки конечно до лампочки, а вот людям при деньгах это как серпом по интимному месту, могут и домики в Нице забрать, так что ударов по Западной Украине и по Львову в частности, ожидать не стоит. А по Городу Герою Одессе можно бить сколько угодно, потому что Одесса бандеровской не станет никогда, тут главное не попасть по судну под разрузкой оружия, а то можно и визы лишиться.
  13. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 09:02
    последнее предупреждение России. Почему жителям пора покидать столицу Украины
    - ? Вот и вопрос, а почему пора покидать Киев? Да ни кто и не собирался, чего баяться? laughing
  14. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +1
    Сегодня, 09:15
    25 мая 2026, 22:45 • Политика
    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву
    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.
    Хотелось бы добавить, что если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели.