«Почувствует войну, как мы»: Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес России

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«Почувствует войну, как мы»: Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес России

Глава киевского режима вновь путешествует. И вновь выступает с угрозами в адрес России.

Так, во время визита в Эстонию Зеленский заявил о планах значительно усилить атаки на российскую территорию с помощью дронов и ракет. По его словам, ВСУ намерены выйти на такой уровень ударов, который позволит «отвечать в полной мере».

Глава киевского режима:

Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они почувствуют эту войну так, как её чувствуем мы. Украина наращивает собственное производство беспилотников, чтобы сделать удары регулярными и массированными.

Заявление прозвучало на фоне масштабных атак украинских дронов на российские регионы, включая Москву, Самару, Чебоксары и другие города. Зеленский связал эскалацию с необходимостью перенести «реальность войны» на территорию РФ.

По данным Минобороны России, за период с 9 по 10 июня 2026 года средства ПВО перехватили более 430 украинских беспилотников (около 140 ночью 9 июня и до 292 в течение дня).

Если сравнивать с первыми годами СВО, то приходится констатировать, что удары противника стали гораздо более частыми и массированными. И пока действенных контрмер против этого не прослеживается. Мало того, тот, кто угрожает России и в чей адрес продолжает идти финансирование войны против нашей страны, явно не чувствует для себя какой бы то ни было военной опасности.
44 комментария
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  1. НСВ Звание
    НСВ
    +22
    Сегодня, 08:27
    Ничего... У нас еще много красных фломастеров имеется!
    1. Mazurik
      Mazurik
      -16
      Сегодня, 09:02
      Цитата: НСВ
      Ничего... У нас еще много красных фломастеров имеется!

      Сарказм принят ваш ...Но если Русских разозлить ,то весь мир раком встанет !!Мы сами себя боимся
      1. Serg Koma Звание
        Serg Koma
        +4
        Сегодня, 09:30
        Цитата: Mazurik
        Мы сами себя боимся

        А вдруг нас неправильно поймут на Западе если адекватно ответим (хотя уже бесит посыпание головы пеплом и быть в роли ответчика - "в ответ на действия киевской хунты...")?
        Верховная рада и Офис президента Украины не являются центрами принятия военных решений.
        -Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
      2. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +5
        Сегодня, 09:59
        Да прекращайте уже ... Никто там никого не боится . Неужели не видно по динамике ведения БД с 2022 года
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +15
      Сегодня, 09:15
      У нас еще много красных фломастеров имеется

      Не надоело про эти фломастеры? Неужели не понятно, что все убытки в результате ударов ВСУ лягут на плечи трудящихся (тех, кто живет от зарплаты до зарплаты). Опосредованно: через повышение налогов, увеличение цен и т.д. Думаете, Мордашев с Дерипаской будут этот крест тащить? Даже не надейтесь. Их доходы только растут
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +4
        Сегодня, 09:22
        Цитата: Ате_ист
        Думаете, Мордашев с Дерипаской будут этот крест тащить? Даже не надейтесь. Их доходы только растут

        Кому война, а им мать родная!
        ++++
      2. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        -3
        Сегодня, 09:26
        Цитата: Ате_ист
        Неужели не понятно,

        Кац предлагает сдаться? Мир, дружба, жвачка?
        1. Епифанцев Сергей Звание
          Епифанцев Сергей
          0
          Сегодня, 10:17
          Не кто не предлагает сдаться. Просто заморозить, на сегодняшний день это лучшее решение для России. Конечно мне бы тоже хотелось полного решения украинского вопроса, но вы же видете, четыре года, а не одна из задач не решена даже на половину.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 08:28
    Объёмы производства БПЛА в ЕС будут нарастать, а губа Зе расти. Когда этого упыря поймают в прицел Искандера
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +11
      Сегодня, 08:35
      Цитата: APASUS
      Объёмы производства БПЛА в ЕС будут нарастать, а губа Зе расти.

      И со временем превзойдут производство наших зенитных средств. Этого ждём? Может тогда "начнём"? А то гибели мирных жителей, студентов, видимо, не хватает что бы "начать"?
      Цитата: APASUS
      Когда этого упыря поймают в прицел Искандера

      Это вопрос? Скорее всего никогда! У него же гарантии от нашего гароанта! fellow
      Видели как он с Сырским совещание на лужайке проводил, ехидно поглядывая на небо?
      1. Mazurik
        Mazurik
        -3
        Сегодня, 09:09
        Цитата: AllX_VahhaB
        Это вопрос? Скорее всего никогда! У него же гарантии от нашего гароанта!

        Ну да наш ВВП слово держит ...
        Цитата: AllX_VahhaB
        Видели как он с Сырским совещание на лужайке проводил, ехидно поглядывая на небо?

        Может этот Сырский его и кончит ..У него семья в России !
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 09:21
          Цитата: Mazurik
          Может этот Сырский его и кончит ..У него семья в России !

          И что? Вы ещё вспомните как он, будучи советским курсантом, принимал участие в Параде Победы на Красной площади...
    2. Панадол Звание
      Панадол
      +1
      Сегодня, 09:11
      Искандера мало. Необходимо, что бы даже горский пепла от этого выродка не осталось. Что бы , лет через 50 , будущие необандеровцы, не могли поклоняться!!!!
  3. Inженегр Звание
    Inженегр
    +21
    Сегодня, 08:29
    А кого ему бояться? Комментаторов с этого сайта что ли? wassat
  4. BAI Звание
    BAI
    +12
    Сегодня, 08:31
    Если ему лично, энергетике, логистике ничего не угрожает, почему бы не похамить?
    Тем более движение форнта меньше 100 м в день, это до естественного конца его жизни и жизни его детей хватит
  5. Русфанер Звание
    Русфанер
    +16
    Сегодня, 08:33
    Цитата: APASUS
    Когда этого упыря поймают в прицел Искандера?


    Иглесиас его знает! Он под гарантированной защитой "шахматиста", которая работает, кстати, в отличие от обещания защитить собственное население.
  6. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 08:34
    Ребята, давайте жить дружно,ну пожалуйста wassat
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 08:55
      "Ребята, давайте жить дружно,ну пожалуйста".
  7. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +2
    Сегодня, 08:34
    Спонсоры щедро оплатили ему атаки на российские города! День и ночь им везут новейшие дроны и ракеты Storm Shadow!
  8. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 08:34
    Всё ожидаемо и логично, время то идёт. И что ПВО перегрузить можно и что красивый прилёт иранской ракеты с отстрелом массы ложных целей на которые тратятся противоракеты в количестве, может быть не только над Израилем или базами США и Ко.
  9. 123_123 Звание
    123_123
    +6
    Сегодня, 08:35
    Предсказуемо, ничего нелогичного, вопрос а том, если это очевидно, почему руководство рф не предприняло достаточных мер и вело боевые действия в белых перчатках, ограничивая номенклатуру целей и затягивая сво
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +13
      Сегодня, 08:40
      Цитата: 123_123
      почему руководство рф не предприняло достаточных мер и вело боевые действия в белых перчатках, ограничивая номенклатуру целей и заиягивая сво

      Видимо потому, что ЛЮБОЕ правительство лишь обслуживает интересы ПРАВЯЩЕГО класса! А правящий класс у нас кто? Правильно! А Капиталу то, как раз, вот это всё и не надо. У него Цель - вернуться в мировую систему с наименьшими для себя потерями!
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 08:56
        Цель - вернуться в мировую систему с наименьшими для себя потерями!
        Берите шире, нужно ещё на всё происходящее смотреть через призму религиозности, чем больше людей будет принесено в жертву тем лучше.
  10. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +7
    Сегодня, 08:35
    И это как ни странно прозвучит хорошо,потому что у нашего соплежуйского руководства все меньше пространства для маневра,или сдаваться и сдавать,или бить в том числе и ТЯО.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +10
      Сегодня, 08:46
      Цитата: taiga2018
      сдаваться и сдавать,или бить в том числе и ТЯО.

      И вы думаете из двух вариантов наш Правящий Класс выберет ТЯО? Я вас умоляю laughing Им есть что терять, в отличие от большинства населения. Отечественный Капитал скорее сдаст Донбасс и поторгуется за Крым, чем потеряет свои активы. Они спят и видят как им вернуться в Мировую Капиталистическую Систему! Так что даже о применении тактического никогда речь не зайдёт! Их крепко держат за причинные места. Поэтому и нет ударов ни по военно-политическому руководству, ни по мостам, ни по подстанциям 750 кВ, ни по регенерации, ни по Укр жеЛЯЗНИце...
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +4
        Сегодня, 09:26
        Цитата: AllX_VahhaB
        Их крепко держат за причинные места.

        Не в бровь, а в глаз!
        И держат, как я думаю, самого главного одноклассника!
    2. Электроник2000 Звание
      Электроник2000
      +11
      Сегодня, 09:00
      Соплежуи никогда не бьют. Они либо убегают, либо сдаются. У РФ есть уникальный шанс остаться в истории страной, проигравшей военный конфликт не из-за нехватки сил и ресурсов, а из-за соплежуйства.
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +3
        Сегодня, 09:05
        Цитата: Электроник2000
        уникальный шанс остаться в истории страной, проигравшей военный конфликт не из-за нехватки сил и ресурсов, а из-за соплежуйства.

        Честно говоря так себе достижение.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +3
        Сегодня, 09:38
        Цитата: Электроник2000
        У РФ есть уникальный шанс остаться в истории страной, проигравшей военный конфликт

        Уточню: страной с самым большим ядерным арсеналом в Мире!!!
  11. koksalek Звание
    koksalek
    +3
    Сегодня, 08:41
    "явно не чувствует для себя какой бы то ни было военной опасности." время показывает это действительно так
  12. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 08:46
    Плохо , что в ФСБ нет УСБ .
    Там всё руководство надо трясти, допрашивать.
    Иначе , этому конца и края небудет.
    И Путин еще не будет останавливаться.
  13. Кепервеем72 Звание
    Кепервеем72
    +15
    Сегодня, 08:50
    Если бы не лилась русская кровь, мы бы дружно смеялись. Зеленский смешно тролит руководство России. Понятно, что провоцирует на жёсткие ответ, чтобы в очередной раз прокричать о русских зверях. Только у всех нас одни и теже вопросы. Почему нельзя называть СВО войной, но можно угрожать ядерными ударами? Почему нельзя начать воевать по настоящему, но можно обещать включить газ по первому немецкому свистку, почему жалко бомбить киевлянок, и не жалко хоронить студенток? Почему жив Сырский и мертвы наши генералы? Почему ещё живы "европейские дипломаты" в Киеве и... Ну в принципе в этом вся политика Путина: "Она утонула" (это про лодку Курск"), вместо того чтобы взять калину 2014, дать им напасть и потом Вставай страна огромная. Вообщем эдем сотни баллистических ракет по всей стране к осени. Нет ни бомбоубежищ ни системы ГО. Но есть Шойгу.
  14. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +6
    Сегодня, 08:59
    Только за Старобельск просроченный клоун и его слуги заслуживают уничтожения, не говоря уже про всю логистику поставок о чем не раз писалось здесь. Вот у меня рука не дрогнула бы отдать приказ на аннигиляцию всей этой шоблы на атомы. Ну наверно поэтому я не "главнокомандующий", а обычный "рядовой пехотный Ваня", как говорил мой дед.
  15. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +4
    Сегодня, 09:00
    Вместо красных фломастеров пора красные кнопки нажимать !
    Доиграитесь мать вашу!
  16. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 09:36
    «Почувствует войну, как мы»: Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес России

    Может почувствуйте войну, как жители Донбасса, которых вы до этого 8 лет кошмарили, типа "кондиционеры взрываются"?
    Вот и страдайте теперь. Тем более, что вам много раз мир предлагали, вы даже подписывали документы о нём и здесь же плевали на все договорённости.
    Так кто вам "доктор"?
  17. Leontrotsky
    Leontrotsky
    -1
    Сегодня, 09:41
    Ну украина в полной мере войну еще не почувствовала. Хотя давно уже должна бы. Впрочем это и к европе относится. Когда-нить терпение и у лепольдов закончится.
  18. старый крыс Звание
    старый крыс
    +7
    Сегодня, 09:41
    А по моему, ситуация дошла уже до той стадии, когда бить по Украине, сколь угодно сильно - бесполезно. Время, когда можно было отрезвить эту систему жестокостью упущено.
    По ком вы будете бить? По гаражам где собирают дроны?
    Уже. И результат?
    Да и дроны, думаю, уже идут из за границы к ним, в основном.
    По гос учреждениям?
    Ну убьём несколько сот чиновников. Кого это там впечатлит?
    По мостам? Ну, возможно ухудшим логистику. А толку, если нет вменяемого плана, что делать дальше.
    Я не знаю, куда можно наносить удары на Украине, чтобы изменить ситуацию, причинить значимый ущерб Бандеровской системе...
    По моему, результат может дать только война с Европой. И победа в ней.
    Но я не уверен, что мы справимся. И даже если справимся, то потери будут огромны.
    Ну и конечно не с этим руководством...
    1. Иван Кузьмич Звание
      Иван Кузьмич
      0
      Сегодня, 10:22
      Цитата: старый крыс
      А по моему, ситуация дошла уже до той стадии, когда бить по Украине, сколь угодно сильно - бесполезно. Время, когда можно было отрезвить эту систему жестокостью упущено.
      По ком вы будете бить? По гаражам где собирают дроны?
      Уже. И результат?
      Да и дроны, думаю, уже идут из за границы к ним, в основном.
      По гос учреждениям?
      Ну убьём несколько сот чиновников. Кого это там впечатлит?
      По мостам? Ну, возможно ухудшим логистику. А толку, если нет вменяемого плана, что делать дальше.
      Я не знаю, куда можно наносить удары на Украине, чтобы изменить ситуацию, причинить значимый ущерб Бандеровской системе...
      По моему, результат может дать только война с Европой. И победа в ней.
      Но я не уверен, что мы справимся. И даже если справимся, то потери будут огромны.
      Ну и конечно не с этим руководством...

      Здравствуйте а вы, зря, так про сто чиновников
      Надо рушить не только мосты но и власть , всю ее вертикаль. Снизу желательно. Вверх
      Все три власти законодательная исполнительная и судебная должна быть подвергнута постоянным атакам От глав сельских общих до областных губернаторов должны быть все уничтожены
      Когда будут подрублены, корни, на которые опирается власть, голова Зелинского сама прикатится, к ногам Путина
      Зеленский должен быть уничтожен
      Так как он военный преступник
      Все кто служит зеленскому такие же военные преступники как и он сами без всяких исключений, они тоже должны быть уничтожены
      Это подействует не хуже чем удары по мостам и паровозам
  19. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +2
    Сегодня, 10:00
    Зато мы экономический форум провели и запретами граждан обложим и абрику с красными фламастерами построим.Пусть все боятся
  20. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 10:09
    Что то наша лошадь на переправе застряла и совсем везти не хочет.
  21. sasha_cho Звание
    sasha_cho
    +2
    Сегодня, 10:10
    это как с началом СВО ,терпели терпели ,потом когда припекло начали но было поздно, враг подготовился, так и сейчас похожая ситуация,чего ждём ,почему не действуем жёстко как Израиль , Иран???? одни вопросы без ответов
  22. Z-1457
    Z-1457
    -1
    Сегодня, 10:16
    Евгения Чернова, а как вас внести в черный список?! Вы ведь абсолютный бездарь и не понимаете, что, почему и как происходит! И делаете в последнем абзаце абсолютно неправильный посыл! На меня лично это не влияет, я знаю в 1000 раз больше вашего. Но есть и неокрепшие умы, есть просто не очень осведомленные люди, которые начнут сейчас тут рекомендовать применить ЯО по всем, кто нам не нравится! )) Вот же бестолковая ...
  23. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 10:25
    Цитата: sasha_cho
    это как с началом СВО ,терпели терпели ,потом когда припекло начали но было поздно, враг подготовился, так и сейчас похожая ситуация,чего ждём ,почему не действуем жёстко как Израиль , Иран???? одни вопросы без ответов

    Потому что кое кто очень любит и обожает международное право
    Но этим правом прикрываются только ссыкло итерпилы
    Например Даня Трамп плевать хотел на это международное право
    Еврей богоизбранный тоже положил болт с левой резьбой и мелким шагом на это право
  24. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 10:26
    Громкие слова от наркоши который на пару с дружбанами является главным препятствием к миру