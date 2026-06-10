«Почувствует войну, как мы»: Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес России
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Глава киевского режима вновь путешествует. И вновь выступает с угрозами в адрес России.
Так, во время визита в Эстонию Зеленский заявил о планах значительно усилить атаки на российскую территорию с помощью дронов и ракет. По его словам, ВСУ намерены выйти на такой уровень ударов, который позволит «отвечать в полной мере».
Глава киевского режима:
Россия понимает, что если будет 600 дронов и ракет, то они почувствуют эту войну так, как её чувствуем мы. Украина наращивает собственное производство беспилотников, чтобы сделать удары регулярными и массированными.
Заявление прозвучало на фоне масштабных атак украинских дронов на российские регионы, включая Москву, Самару, Чебоксары и другие города. Зеленский связал эскалацию с необходимостью перенести «реальность войны» на территорию РФ.
По данным Минобороны России, за период с 9 по 10 июня 2026 года средства ПВО перехватили более 430 украинских беспилотников (около 140 ночью 9 июня и до 292 в течение дня).
Если сравнивать с первыми годами СВО, то приходится констатировать, что удары противника стали гораздо более частыми и массированными. И пока действенных контрмер против этого не прослеживается. Мало того, тот, кто угрожает России и в чей адрес продолжает идти финансирование войны против нашей страны, явно не чувствует для себя какой бы то ни было военной опасности.
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