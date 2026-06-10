После украинской атаки горит здание панорамы «Оборона Севастополя»



Враг нанёс удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть.

Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру своё истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит!