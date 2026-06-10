После украинской атаки горит здание панорамы «Оборона Севастополя»

7 226 68
После украинской атаки горит здание панорамы «Оборона Севастополя»

Сегодня ночью украинский БПЛА самолётного типа целенаправленно атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855». Это один из главных символов Города-Героя и объект культурного наследия.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательных служб и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг сложности.



По предварительным данным, великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Развожаев резко осудил атаку:

Враг нанёс удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть.

Губернатор подчеркнул, что подобные действия не запугают жителей города. Он напомнил исторический параллель: в 1942 году во время артобстрела немецко-фашистских войск здание уже горело, но пожарные, солдаты и моряки спасли 86 фрагментов полотна, а после войны мастера восстановили шедевр.

Глава города:

Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру своё истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит!

Он выразил уверенность, что панорама будет восстановлена, а город станет ещё сильнее.

При этом сама тенденция на усиление вражеских ударов, на расширение их географии и номенклатуры применяемых средств огневого поражения вполне очевидна. Враг бьёт буквально по всему, до чего способен дотянуться. Никаких табу и красных линий для него не существует.
68 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +17
    Сегодня, 08:56
    Губернатор. Враг нанёс удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть.

    Вот именно, тушили тушим и будем тушить... а чего нам ещё остаётся? request
    1. Aken Звание
      Aken
      +17
      Сегодня, 08:59
      Можно сделать так, чтобы удары по нашей экономике стали бессмысленными. Для этого надо самим её уничтожить. ЦБ, Минцифры и многие другие работает в этом направлении не покладая рук.
    2. barclay Звание
      barclay
      +6
      Сегодня, 09:04
      Ну, что?... Вполне изобретательно, по- фашистски... ничего удивительного. Думаю, что после этого нужно было бы перепахать мемориал с захороненими бандеровцев. Но, мы не такие...
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +11
        Сегодня, 09:14
        Цитата: barclay
        , мы не такие...


        А враг бьет по всему, куда может дотянуться!
        Враг бьёт буквально по всему, до чего способен дотянуться. Никаких табу и красных линий для него не существует.

        С некоторых пор по утрам уже боюсь открывать ВО и новости.
        Куда ударил ночью?
        Опять дети и граждане России погибли?
        А на адекватный ответ укрофашистам уже и не надеюсь прочитать!
        На ЛБС наши отважные бойцы бьются не жалея своих жизней и здоровья, а в ...... Ну вы поняли!
      2. Leontrotsky
        Leontrotsky
        +2
        Сегодня, 09:44
        Удивляет другое. Почему после прилетов по Старобельску на мероприятия , подобные недавнему перезахоронению нацистов, не прилетают те же Искандеры с кассетными БЧ.
      3. Per se. Звание
        Per se.
        +5
        Сегодня, 09:54
        Цитата: barclay
        Но, мы не такие...
        Не мы, а те, у кого "партнёры" на Западе, счета в чужой валюте и в чужих банках. Наверное, кроме шкурных интересов, им и "белый господин" не разрешает, что-либо делать "не так".
        1. Краснов
          Краснов
          0
          Сегодня, 10:04
          Нет никаких партнёров это у нас глупый дкдушка, хочет быть добрячком д'Артаньянов во всём белом. И чтобы картошка росла и колорадские жуки жили полноценной жизнью. И экономика чтобы росла и чтобы агентам МВФ типа Силуанова и Набиулиной было хорошо. И у нацисты это братский народ у которого мамочки с колясками гуляют. И Европейские содомиты жили в мире и заколачивали на России бабло. И Арбатский ВО хорошо жил в виде дома престарелых и синекуры. То есть лысенький еврейчик хочет служить и кагалу и русскому народу. А нельзя служить двум господам. Кто хочет сосать две сиськи будет сосать два &&&.
      4. 30 вис Звание
        30 вис
        +6
        Сегодня, 10:03
        Цитата: barclay
        Ну, что?... Вполне изобретательно, по- фашистски... ничего удивительного. Думаю, что после этого нужно было бы перепахать мемориал с захороненими бандеровцев. Но, мы не такие...

        Это не коричневые линии , это кровавые линии по нашей душе . Исторический бульвар и панорама это душа Севастополя , душа Севастопольца . А нам харкают , мерзко , зло , в нашу севастопольскую душу . Сначала мелкотравчатые воры реставрирующие Исторический бульвар много , много лет .ворюющие государственные средства . А теперь мерзкие селяне , жидобандеровцы . Мы ждали уничтожения зели в бункере , а жидобандеровцы уничтожают нашу историю , четвёртый бастион,Севастопольские рассказы Льва Толстого , Панораму , Севастополь , самый русский город в России .
    3. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 09:38
      Идиоты не понимают, что таким образом они только сильней против себя гнев граждан России настраивают
      1. Per se. Звание
        Per se.
        0
        Сегодня, 09:57
        Так и разжигается обоюдная ненависть, переводится причина на следствия, а по факту, - паны "дерутся", а у холопов чубы трещат.
      2. Розмари Звание
        Розмари
        0
        Сегодня, 10:09
        Ой, бросьте - тут пятый год гибнут сами граждане России, и их родственники, их дома, их предприятия. Вы думаете это вызывает меньший гнев, чем гибель Панорамы в Севастополе, которую они от Диорамы не отличат?
    4. BAI Звание
      BAI
      +1
      Сегодня, 10:06
      Вот именно, тушили тушим и будем тушить

      И вода уничтожит то, что не уничтожил огонь.
      На собственном опыте проходил это
  2. Aken Звание
    Aken
    +30
    Сегодня, 08:57
    Лавров ответит на это жестокой и беспощадной озабоченностью.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +12
      Сегодня, 09:01
      Цитата: Aken
      Лавров ответит на это жестокой и беспощадной озабоченностью.

      И Медведев грозный пост напишет!
      1. Aken Звание
        Aken
        +13
        Сегодня, 09:03
        А Захарова свирепо спляшет.
        Есть у меня большие панические подозрения касаемо планов Шойгу в Сибири.
        А не готовит ли он эвакуацию населения из Европейской части России?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +5
          Сегодня, 09:38
          А не готовит ли он эвакуацию населения из Европейской части России?
          скорее он готовит эвакуацию денег из России в надёжное место. Население вывозить очень сложно, а вот деньги - гораздо проще.
          1. bairat Звание
            bairat
            0
            Сегодня, 09:44
            Нет теперь у них надёжных мест, везде ограбят и посадят. Поэтому жить нам с ними в горе и радости до скончания веков.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +2
              Сегодня, 09:58
              Но они надеются и верят что есть какой-то шанс что простят, может в Сингапуре.... Главное деньги из страны вывезти, в стране столько уже наворотили что непонятно почему население еще терпит
        2. двп Звание
          двп
          +3
          Сегодня, 09:47
          Помнится мне у одного фюрера тоже был план "эвакуации" всех русских за Урал,в Сибирь. Место русских должны были занять германцы. Теперь кто должен занять "место русских"?
          1. Aken Звание
            Aken
            +5
            Сегодня, 09:48
            Известно кто. Ядерные физики и программисты из Средней Азии.
          2. Эд Мак Звание
            Эд Мак
            +1
            Сегодня, 09:55
            Недавно было похоже что "иностранные специалисты".
            1. Aken Звание
              Aken
              +1
              Сегодня, 10:05
              С тех пор их квалификация заметно выросла. Они теперь будут заменять русских. В полиции, говорят, уже заменяют. Скоро и в науке.
        3. BAI Звание
          BAI
          0
          Сегодня, 10:07
          планов Шойгу в Сибири.
          А не готовит ли он эвакуацию населения из Европейской части России?

          За Уралом сейчас аномальное нашествие комаров. Так что - не сейчас
    2. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 09:56
      Вот что ещё должно произойти что- бы башни" начали"? По Кремлю баллистикой прилететь?
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 10:04
        Скорее да, чем нет.
        Лично я жду большой бадабум непосредственно перед выборами.
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 10:05
        Цитата: Essex62
        Вот что ещё должно произойти что- бы башни" начали"? По Кремлю баллистикой прилететь?

        А может быть башни Тупые ? Король голый ?
  3. Гражданин страны Звание
    Гражданин страны
    +3
    Сегодня, 09:00
    Еще одну из цветных линий перешли...
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 09:00
    Был бы грех не вдолбить по символам нацистских преступников (как минимум).
  5. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +20
    Сегодня, 09:00
    По пдварительным данным, великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен.

    Зашибись!!! Чего дальше ждать будем? Пока Третьяковку с Эрмитажем сожгут?
    1. двп Звание
      двп
      +1
      Сегодня, 09:48
      Уж лучше бы Рублёвку,а Третьяковка и Эрмитаж международное достояние.
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 09:57
        Цитата: двп
        Уж лучше бы Рублёвку,а Третьяковка и Эрмитаж международное достояние.

        Рублёвку, думаю, нельзя - за Рублёвку сразу по Конча-Заспе прилететь...
  6. Mazurik
    Mazurik
    +2
    Сегодня, 09:00
    Сколько красных линий еще начертить .... Пряи нарываются внаглую
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +3
      Сегодня, 09:53
      Цитата: Mazurik
      Сколько красных линий еще начертить .... Пряи нарываются внаглую

      Красные линии давно превратились в коричневые...черкаши
  7. Алексий Звание
    Алексий
    +8
    Сегодня, 09:02
    Старики опять утрутся и грозно погрозят пальцем.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +3
      Сегодня, 09:34
      Алексий, не в возрасте дело. В Иране не прыщавые юнцы у власти. Видимо всё в наличии Фаберже у правителей.
      1. BAI Звание
        BAI
        +2
        Сегодня, 10:09
        Видимо всё в наличии Фаберже у правителей.

        Все в наличии денег, имущества и детей на Западе
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +7
    Сегодня, 09:03
    Браво,и это не радость,а сарказм сквозь слезы.Какое дно ещё должно пробить наше соплежуйское руководство,а то ведь после каждого дна мы слышим стук снизу.
  9. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 09:04
    Да дастало .... Хватит ... пора кончать ... - что там махнорылылый говорил (Песков)???? - что мы де еще не вступали в войну - так (здесь матерное слово) вступайте (здесь снова матерное слово)
  10. maxxavto Звание
    maxxavto
    +6
    Сегодня, 09:04
    беззубая политика умиротворения - плоды на лицо
  11. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +8
    Сегодня, 09:04
    Никаких табу и красных линий для него не существует

    Зато у нас табу на уничтожение их главарей, недвижимости этих главарей и мостов через Днепр.
  12. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +13
    Сегодня, 09:05
    Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру своё истинное варварское лицо.

    Ничего себе ответ!
    Да они свою хамскую рожу ни от кого не прячут. И т.н. "весь мир" всё это сносно воспринимает, а "цивилизованная часть" этого мира - спонсирует врага и соучаствует в его преступлениях.
    Судя по всему идёт разведка боем, за которой последует высадка и третья осада Севастополя. В ответ у нас только комменты ДАМа в соцсетях и героизм павших в неравном бою. Воевать по настоящему с использованием вручённого ей арсенала нынешняя Власть неспособна.
    1. Панадол Звание
      Панадол
      +7
      Сегодня, 09:09
      Вероятно, нынешнее руководство хочет переплюнуть Великую Отечественную по разрушениям. Раз по времени уже перешли все границы !
      Хотя нынешним буржуинам, вероятно, этого и надо ! Звезды героев еще не весь Ген штаб получил......
  13. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +6
    Сегодня, 09:09
    Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру своё истинное варварское лицо.

    Какому всему Миру? Половина Мира их поддерживает, другой половине Мира глубоко плевать на нашу культуру! Мир даже не пошевелился когда талибы две 20-ти метровые статуи Будды взорвали в Бамианской долине!
  14. ximkim Звание
    ximkim
    +7
    Сегодня, 09:09
    При этом сама тенденция на усиление вражеских ударов, на расширение их географии и номенклатуры применяемых средств огневого поражения вполне очевидна. Враг бьёт буквально по всему, до чего способен дотянуться. Никаких табу и красных линий для него не существует.

    А чего этой тенденции не нарастать?
    Как Путин относится к России , а это видет весь мир.
    Так и весь мир относится к России.
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +3
      Сегодня, 10:21
      Цитата: ximkim
      Как Путин относится к России

      В 1994 году мне было стыдно когда пьяный президент России дирижировал оркестром в Германии, теперь мне стыдно когда укрофашисты безнаказанно убивают детей, взрывают генералов, уничтожают российские культурные ценности. sad
  15. Zyablicev43 Звание
    Zyablicev43
    0
    Сегодня, 09:09
    Что ж...Одни жгут книги,другие-картины,третьи-дворцы,четвертые-города,пятые-страны...Имена их остаются в ИСТОРИИ..Таковы мы по сущности...Есть что-то варварское в каждом из нас. Таковы мы...
  16. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    +3
    Сегодня, 09:10
    По предварительным данным, великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен.
    Варвары, одно слово...
    Но нам популярно разъяснили: Там тоже наши люди..., стало быть и дальше будем терпеть.

    Однако, в детстве я был на экскурсии в этой панораме и, насколько я помню, великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен был еще немцами во время войны. то что осталось от шедевра уже нельзя было восстановить и в экспозиции был выставлен небольшой фрагмент оригинала.
    А то, что нам показывали в панораме - это позднейшая работа "по мотивам" шедевра Франца Рубо.
    Или я что-то путаю?
    1. igorlvov Звание
      igorlvov
      +2
      Сегодня, 09:35
      Во время Великой Отечественной войны, 25 июня 1942 года, крышу Панорамы пробило несколько крупнокалиберных немецких снарядов, и внутри тоже вспыхнул пожар. Тушить его было почти невозможно: водопровод был разбит предыдущими немецкими атаками. Тогда пожарные, рискуя жизнью, разрезали полотно панорамы на части и выносили наружу на руках. Таким образом удалось спасти из пламени две трети оригинального произведения Франца Рубо. Их благополучно эвакуировали в Новороссийск.
  17. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +5
    Сегодня, 09:11
    Один из символов Победы над фашизмом горит...
    Вы чьё, старичьё?
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +7
      Сегодня, 09:14
      Цитата: Гаврило Принцип
      Один из символов Победы над фашизмом горит...

      Символ Победы над фашизмом диорама "Штурм Сапун-горы", а это "Оборона Севастополя 1854 год" символ непрекращаюшейся борьбы с Европой
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +2
        Сегодня, 09:21
        Да, действительно. Но вопросы остаются.
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 09:43
      Панорама находится в центре города, возле Южной бухты, места базирования кораблей ЧФ. Возможно, целились по кораблям. Диорама "Штурм Сапун горы"- практически на окраине города.
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 10:09
        Да, в 1986 году там был на экскурсии. И Диораму посещали и Панораму. Буклеты сохранились с фотографиями.
  18. kventinasd Звание
    kventinasd
    +10
    Сегодня, 09:14
    Надо по поводу этого, срочно ещё один ПМЭФ провести и погрозить суппостатам пальчиком, рассказав при этом про невозможности орешника.
    Если честно, то после всего происходящего мне стыдно за нынешнюю власть России, допустившую такое положение дел с этой СВО.
  19. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 09:15
    Точно по наводке англичан били.
  20. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 09:25
    Цитата: Pavel57
    Точно по наводке англичан били.

    Англичане в Крымску войну потеряли 22тыс.человек.
  21. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +3
    Сегодня, 09:29
    Трудно, комментировать, когда пострадал, такой шедевр. Только вопрос на сколько пострадала панорама? В 1942г. Успели спасти 2:3 шедевра. И еще почему не смогли ПВО прикрыть, хотя весь Севастополь память- музей подвига Нашего народа.
    Сколько, может наше руководство, терпеть эту ситуацию…(((
  22. Комментарий был удален.
  23. PN Звание
    PN
    +2
    Сегодня, 09:45
    Слов нет, одни маты. Моральные и черти.
  24. Andrey Petrov Звание
    Andrey Petrov
    +3
    Сегодня, 09:50
    Походу ракет ПВО вообще не осталось. Через всю России летят, все снимают и пофиг, долетают до цели.
    1. cmax Звание
      cmax
      0
      Сегодня, 10:25
      Цитата: Andrey Petrov
      Походу ракет ПВО вообще не осталось. Через всю России летят, все снимают и пофиг, долетают до цели.

      Так если наши арсеналы регулярно взлетают на воздух, последний склад под Белгородом пару дней назад взрывался, то наверное да! С ракетами напряжёнка.
  25. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +3
    Сегодня, 09:58
    Мда..и это через 80 лет после победы над фашизмом.Фашисты вновь бомбят нашу страну..
    1. Розмари Звание
      Розмари
      -1
      Сегодня, 10:11
      Так и мы их фашистскую страну пятый год бомбим
  26. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    +1
    Сегодня, 10:10
    Цитата: Панадол
    Вероятно, нынешнее руководство хочет переплюнуть Великую Отечественную по разрушениям. Раз по времени уже перешли все границы !
    Хотя нынешним буржуинам, вероятно, этого и надо ! Звезды героев еще не весь Ген штаб получил......

    Привет вы, забыли про правительство там наградили только одного Мансурова если Фамилию не перепутал , на очереди
    Мишустин Наебулина Голикова Греф да и другие министры тоже не откажутся от звезды Героя
  27. matwey Звание
    matwey
    -4
    Сегодня, 10:14
    Бьют что бы расшатать ситуацию в России, у них получается, особенно это видно на ВО.
    Что за нытьё, надо-надо ,бить, соплежуйство, леопольд. Придёт время(уже скоро) и ударят, так что мало не покажется.
  28. next322 Звание
    next322
    +3
    Сегодня, 10:18
    В инфовойне старцам нанесено сокрушительное поражение,опять бесхребетный чел с усами,проскрипит дежурный невнятный спич.......и все продолжится дальше
  29. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 10:20
    Ну что, ВПР РФ? Созрели до того, что Банковая должна лежать в руинах, а скульптура "Бывшая Родина-Мать", опозоренная трезубцем на щите, должна быть превращена в груду качественного металлолома?

    Бить надо по всем тем целям, огневое поражение которых формирует негативную картинку у населения и армии противника. Но наше ВПР не принимает это во внимание.
  30. cmax Звание
    cmax
    0
    Сегодня, 10:22
    Как там гарант? Выспался?
  31. ПавелКоссе Звание
    ПавелКоссе
    0
    Сегодня, 10:28
    Нам теперь главное почаще продвигать мирные переговоры и не пропускать очередной благовидный повод для "моратория" или "перемирия" (сарказм... если кто-то не заметил ((. И вражескую логистику трогать - ни-ни. Тогда не только до Севастопольской Панорамы , но и до Третьяковки долетит.(((
    В апреле 2022 , когда мы держали киев в полукольце и контролировали сумскую, черниговскую и половину харьковской области , переговоры с украиной продвигались с таким энтузиазмом, что временами зашкаливало. Такое впечатление, что не мы стояли под киевом, а зеленский под Москвой. Интересно, вот тем личностям, которые тогда продвигали эти "переговоры ", кто дал приказ войскам отступить, кто и сейчас не "унимается" на тему переговоров - им не стыдно сейчас смотреть как гибнут под вражескими ударами мирные российские граждане? А ведь этого не было в 2022-2023м... Да вот недавно Песков заявил, что наши войска остановятся, каа только всу уйдут с Донбасса (( Это как вообще...?( Это нам теперь так и жить дальше под обстрелами?( Но у нас не у каждого есть безопасный бункер, как возможно, есть у Пескова. Поэтому, как по мне, главная функция пресс-секретаря в администрации Президента - это чего-то лишнего не "ляпнуть" не подумавши.. Ну как минимум...