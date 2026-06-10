После украинской атаки горит здание панорамы «Оборона Севастополя»
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Сегодня ночью украинский БПЛА самолётного типа целенаправленно атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855». Это один из главных символов Города-Героя и объект культурного наследия.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательных служб и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг сложности.
По предварительным данным, великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Развожаев резко осудил атаку:
Враг нанёс удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов Города-Героя. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть.
Губернатор подчеркнул, что подобные действия не запугают жителей города. Он напомнил исторический параллель: в 1942 году во время артобстрела немецко-фашистских войск здание уже горело, но пожарные, солдаты и моряки спасли 86 фрагментов полотна, а после войны мастера восстановили шедевр.
Глава города:
Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, — это в очередной раз показали всему миру своё истинное варварское лицо. Севастополь не боится, Севастополь помнит!
Он выразил уверенность, что панорама будет восстановлена, а город станет ещё сильнее.
При этом сама тенденция на усиление вражеских ударов, на расширение их географии и номенклатуры применяемых средств огневого поражения вполне очевидна. Враг бьёт буквально по всему, до чего способен дотянуться. Никаких табу и красных линий для него не существует.
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