Чувашию повторно атаковали украинские ракеты – есть пострадавшие и разрушения

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Чувашию повторно атаковали украинские ракеты – есть пострадавшие и разрушения


Администрация Самарской области сообщила о ракетной атаке ВСУ на регион. Об ударе пишут и украинские паблики.



Они утверждают, что был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Местное руководство не подтверждает поражение объекта.

Есть сообщение о ракетном ударе и от администрации Чувашии. Вражеские ресурсы утверждаю, что якобы было поражено оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс», выпускающее комплектующие для дронов и ракет. Подтверждения этого от российских официальных лиц РФ не поступало.

СМИ Украины заявляют, что для ударов были задействованы ракеты «Фламинго». Эту информацию косвенно подтвердил Денис Штилерман – глава украинской оборонной компании Fire Point, выпускающей такое вооружение, опубликовав фотографию ракетного пуска.

Как сообщил в своем мессенджере «Макс» глава Чувашии Олег Николаев, ракетная атака ВСУ на Чебоксары произошла сегодня ранним утром. Он написал, что Чувашию, которую ранее уже подвергалась ударам противника, повторно атаковали украинские ракеты. Есть пострадавшие и разрушения. Уточняется информация о количестве и состоянии раненых, а также о поврежденных инфраструктурных объектах.

Перед атакой жителям региона в пять часов утра поступило сообщение от МЧС республики о ракетной опасности. В ведомстве рекомендовали гражданам держаться подальше от окон и укрыться в безопасных местах, а также воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте.
51 комментарий
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  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +16
    Сегодня, 09:12
    А наш Верховный продолжит демонстрировать странное спокойствие которое все больше становится похожим на болезненный пофигизм.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +4
      Сегодня, 09:32
      А наш Верховный продолжит демонстрировать странное спокойствие которое все больше становится похожим на болезненный пофигизм

      С пофигизмом президента уже давно все понятно - это явление носит объективный характер, поскольку президент выражает интересы правящего класса.
      Меня больше поражает пофигизм граждан РФ, которые продолжают надеяться на какое то чудо. Пора бы вспомнить крылатые слова "Никто не даст нам избавленья - ни царь, ни бог и не герой..."
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 10:02
        Хорошо. Скажите тогда, когда вы собираетесь брать "почту, телеграф, вокзал", когда час "Ха"? Чтобы знать когда присоединяться.
        1. Ате_ист Звание
          Ате_ист
          0
          Сегодня, 10:15
          Скажите тогда, когда вы собираетесь брать "почту, телеграф, вокзал"

          Ваша политическая зрелость находится на уровне начальной школы.
          Брать ничего не надо - нужно перестать быть "вне политики" и массово ходить на выборы, т.к. это единственная законная возможность влияния граждан на руководство страны. Напоминаю, что по Конституции власть в стране принадлежит народу, а не царю, президенту и олигархам
          1. AdAstra Звание
            AdAstra
            0
            Сегодня, 10:20
            "Ваша политическая зрелость находится на уровне начальной школы."
            Алаверды. А не знаете, что там писал один товарищ по фамилии Ленин, он же Ульянов, про выборы, про буржуазные выборы, а? А в упомянутой вами книжке все страницы кончились. Израсходовались на подтирку.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +15
      Сегодня, 09:33
      Как показала практика - ни санкции, ни вторжение в Курскую область, ни удары по нашим городам, сами по себе, не вызвали негодования в народе и не создали угрозу власти, как того рассчитывали на Западе... А вот отсутствие реакции на эти удары, поднимает в народе просто ВОЛНУ негодования, переходящую в ненависть! И вот это то отсутствие реакции может ооочень дорого аукнуться нашей власти!!! Такое впечатление, что если наша власть начала копипастить Российскую Империю начала прошлого века, до решила идти в этом до конца (РИ)! wassat
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 10:04
        Цитата: AllX_VahhaB
        Такое впечатление, что если наша власть начала копипастить Российскую Империю начала прошлого века, до решила идти в этом до конца (РИ)!

        может императорские дочери продают драгоценности для передачи средств на нужды фронта, а сами пошли сестрами милосердия в госпиталя? Или у нас от РИ только самое плохое перенять решили? what
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 09:43
      Ну, а что надо делать? Пиниковать и истерить? Как по мне, вариантов два - запускать ТЯО или переводить страну на военные рельсы и объявлять мобилизацию. Но для этого нужны стальные яйца и чёткий план наших последующих действий в изоляции. А посылать всяких абрамовичей для попыток закулисно договориться не даст ничего, кроме понимания той стороной того, что мы готовы пятиться и съезжать с темы достижения целей СВО.
      1. akropin Звание
        akropin
        +7
        Сегодня, 09:49
        ТЯО - это такой крайний вариант, что он совсем крайний. А мобилизацию наше МО не потянет даже с точки зрения офицерского и младшего командного состава, кто будет командовать, например, миллионом мобилизованных. Кто их оденет в мультикам, выдаст бронежилеты соответствующие реалиям и обучит воевать в краткосрочный период современным методам ведения войны? То что Вы предложили почти утопия, нужны другие варианты.
        1. VictorB Звание
          VictorB
          0
          Сегодня, 10:16
          нужны другие варианты

          Да других вариантов, похоже, нет. Но начинать-то надо, иначе "дух Анкориджа" отравит все вокруг.
          Мобилизация это первоочередная задача, но сначала не мобилизация личного состава, а мобилизация промышленности вне зависимости от формы собственности. Больше дронов, ракет, РЭБа, средств защиты, средств связи и всего, что нужно фронту. Личный состав мобилизовать не сразу миллион, а волнами и на подготовку. На самом деле в Генштабе все это знают, планы были.
          Спецбоеприпасы, видимо, тоже придется применить, чтобы хотя бы разрушить мосты, узловые железнодорожные станции на западной границе. Электроэнергетику гасить по-крупному, ни одной подстанции 750 кВ работать не должно. Сейчас лето, население имеет возможность разбежаться к зиме из городов в села, на природу.
          Ну или пусть Верховное главнокомандование реализует свой план. Но мямлить о приемлемых кандидатурах для переговоров уже не следует. Не та ситуация. Хороших решений, пожалуй, уже нет, затянули донельзя. Сейчас уже речь идет о спасении государства.
      2. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +3
        Сегодня, 10:01
        Ну, а что надо делать? Пиниковать и истерить?

        Речь не о панике, а о совершенно естественной реакции граждан на неадекватное поведение ВПР в сложившейся обстановке.
        Во время ВОВ людям в голову не приходило заниматься критикой руководства страны потому, что руководство не давало для этого никакого повода
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 10:24
          Цитата: Ате_ист
          Во время ВОВ людям в голову не приходило заниматься критикой руководства страны потому, что руководство не давало для этого никакого повода

          Ну к ВОВ то Страна готовилась. Начиная от создания ОСОАВИАХИМа до сдачи норм ГТО всеми школьниками, только на базе ДОСААФ к 1941 году 122 тысяч юношей прошли парашютную подготовку и получили соответствующую квалификацию. Все были правильно замотивированы и пропагандированны. С началом войны народ массово пошёл в добровольцы. Посмотрите на цифры: Московская область - около 200 тысяч, Киевская и Ленинградская по 100 тысяч. В остальных поменьше, но масштаб соответствует. И это лето 1941. Все заводы имели двойное назначение. С началом войны и потерей западных территорий, промышленность оттуда была эвакуирована вглубь Страны целыми заводами и продолжила работу. Это логистическая операция Такого масштаба, который сегодня просто немыслим! И не только у нас - нигде в Мире!
          А сейчас что? Даже сравнивать не буду... Повторение Первой Мировой со всеми вытекающими. Не даром же ОНИ копипастят Российскую Империю...
    4. Andrey Petrov Звание
      Andrey Petrov
      +1
      Сегодня, 09:53
      Это деменция ,как у брежнева. У него все дух Анкориджа где то в голове летает. А о прилете орешника как он ляпнул? Мы стреляем по гаражам для проверки.. Это испанский стыд уже..
      1. Федор 5755 Звание
        Федор 5755
        +9
        Сегодня, 09:57
        Хватит к месту и не к месту вспоминать Брежнева. Не было у него никакой деменции, человек до последнего дня работал на пределе своих возможностей. Сравнение неуместно. Брежнев в отличие от современных правителей о стране думал в первую очередь, а не икру ящиками в США посылал
        1. Pharmacist Звание
          Pharmacist
          0
          Сегодня, 10:20
          И добавлю, что Брежнев был боевой офицер, который на фронт добровольцем пошёл, войну и контузию прошёл. Насмехаются над ним люди как минимум неумные.
    5. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 10:23
      Цитата: taiga2018
      А наш Верховный продолжит демонстрировать странное спокойствие
      т.е. Вы хотите что бы верховный истерил на каждый чих?
    6. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 10:24
      "Системные удары" по центрам принятия решения остались в мае месяце. Теперь уже июнь ,ждем новых заявлений и озабоченностей. hi
  2. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -3
    Сегодня, 09:18
    А я бы подождал ,наши идиоты выложат селфи " я и взрыв" ," я и результат прилёта ".
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +2
      Сегодня, 09:29
      А я бы подождал ,наши идиоты выложат селфи " я и взрыв" ," я и результат прилёта ". Видео уже в сети.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -3
        Сегодня, 09:47
        Паниковать, на радость врагам ?
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 10:00
      Уже выложили. Я их приводил

      Пролет крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» в Чебоксарах, снятый местными жителями.
    3. cmax Звание
      cmax
      0
      Сегодня, 10:20
      Цитата: tralflot1832
      А я бы подождал ,наши идиоты выложат селфи " я и взрыв" ," я и результат прилёта ".

      ТГ Белорусский силовик, выложены фото, наверное от неравнодушных граждан. В век смартфонов очень трудно что то утаить.
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 09:19
    В пять часов утра?! Это на тлф сообщение приходит?
    И вместо того, чтобы перед рабочим днем люди могли спокойно отдохнуть, они должны слушать и читать сообщения?! Классное оповещение!
    Ну и ну...
    1. barclay Звание
      barclay
      +3
      Сегодня, 09:25
      Классное оповещение!
      Ну и ну...
      По-хорошему, должна быть звуковая сирена. Но как на это среагирует народ - не известно. Для этого нужно проводить тренировки. Но народ живёт мирной жизнью , радуется и фестивалит. И скорее всего будет не доволен...
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 09:35
        Цитата: barclay
        По-хорошему, должна быть звуковая сирена. Но как на это среагирует народ - не известно. Для этого нужно проводить тренировки. Но народ живёт мирной жизнью , радуется и фестивалит. И скорее всего будет не доволен...

        В Оренбурге и сирены, и оповещения по громкоговорителям: "ракетная угроза, пройдите в убежище".И народ нормално реагирует, привык...
        1. Джексон Звание
          Джексон
          +3
          Сегодня, 09:49
          А эти самые убежища то хоть есть в наличии? Или это прячься, кто куда? Без сарказма спрашиваю, просто в своем городе не знаю, остались ли вообще в природе какие то убежища.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 09:59
            Цитата: Джексон
            А эти самые убежища то хоть есть в наличии? Или это прячься, кто куда? Без сарказма спрашиваю, просто в своем городе не знаю, остались ли вообще в природе какие то убежища.

            Сам я в Екб живу, в Оренбурге родня жены проживает... И они тот же самый вопрос, что и вы задают... wassat
    2. Самый вежливый Звание
      Самый вежливый
      +1
      Сегодня, 09:29
      Знакомые с Питера сказали , что им в 4 утра оповещение пришло .В 10 отбой дали .
      Если ракетная атака или ещё что то ЧС, то время без разницы ,будут отправлять СМС- км , тем более и сотрудникам МЧС в тюрьму неохота .
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 09:51
      ваш вср 66-67
      В пять часов утра?! Это на тлф сообщение приходит?

      Может еще и сирена звучала. Я несколько раз просыпался от стрельбы крупнокалиберных пулеметов и взрывов в небе, это 3-5 часов утра.
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 09:29
    Там ещё нюанс местный есть. Многие популярные у населения ТЦ на территории различных производств.
  6. Alex66 Звание
    Alex66
    +6
    Сегодня, 09:33
    Мне интересно перед началом СВО кто нибудь, кроме Нарышкина (уж очень старательно он уходил от прямого одобрения СВО, знал наверное что-то) предполагал такое развитие событий и то что СВО будет длиться дольше ВОВ. А может в этом и был план, создать чрезвычайное положение а дальше ограничить права людей.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +3
      Сегодня, 09:38
      Конечно знал, и все кому положено тоже знали, но как у нас принято, надо молчать и не отсвечивать! О бумажном тигре много где писали и говорили, но видимо не те и не там, поэтому теперь у нас так!
    2. Жнец Звание
      Жнец
      0
      Сегодня, 09:53
      Я тут на ресурсе читал мнение, что и Герасимов среди военных единственный, кто сказал, что ничего не выйдет с блицкригом. Остальные генералы лишь одобрительно на слова ВГК кивали.
    3. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 10:08
      Alex66
      а дальше ограничить права людей.

      Если Вы имеете ввиду различные мессенджеры мобильной связи, то думаю это вынужденная мера. Мне даже пытались звонить на моб. телефон, причем звонки были из Индии, Колумбии (по видеосвязи тоже) и др. экзотических стран. WhatsApp и Telegram удалил.
    4. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 10:12
      Цитата: Alex66
      кроме Нарышкина (уж очень старательно он уходил от прямого одобрения СВО, знал наверное что-то)

      судя по деятельности СВР Нарышкин знал что разведка у страны отсутствует, а он сам ничего не знает. И вел себя как студент, который пришел на экзамен, не зная ничего, кроме имени преподавателя.
  7. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +2
    Сегодня, 09:38
    Добавлю в тезис Барклая (выше).
    На центральных каналах стартовала тема Чемпионата мира по футболу.
    Десятки счастливейших журналистов центральных (гос.) каналов и сотни тысяч молодых бородатых НЕ-мобилизованных Москвы и области уже писаются от предстоящего ТВ-восторга.

    Так что такие новости из Чебоксар сейчас совсем не с руки медиа-политическому руководству страны. И уж тем более тренировки.
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 09:57
      Feodor13
      молодых бородатых немобилизованных Москвы и области уже писаются

      А еще идет массовая сдача проездных билетов и отмена бронирования жилья на всем Черноморском побережье (Краснодарский край и Крым) Туркомпании в Турцию и др. потирают руки.
    2. Комментарий был удален.
    3. ODERVIT Звание
      ODERVIT
      0
      Сегодня, 10:18
      Добавлю. По всем ТВ каналам реклама "дружественного" чешского пива.
      Скверно все это.
  8. Алексий Звание
    Алексий
    +5
    Сегодня, 09:46
    Никто не заметил, что после крупных неудач ( про....в) верховный исчезает и его не видно и не слышно.
  9. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +4
    Сегодня, 09:47
    Цитата: taiga2018
    А наш Верховный продолжит демонстрировать странное спокойствие которое все больше становится похожим на болезненный пофигизм.

    Человеку 73 года, сами понимаете. drinks Осенью выборы в парламент, надо текст готовить речи уже сейчас, это долгая, сложная и очень важная задача.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 10:16
      Человеку 73 года, сами понимаете.

      ???
      это - возраст? - при его возможностях???
      здесь вопрос лежит в совершенно другой плоскости: дети, жены, любовницы, активы и т.д. и т.п.
  10. Scaffold Звание
    Scaffold
    +1
    Сегодня, 09:47
    Наносятся системные удары. Но есть один нюанс.
  11. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +1
    Сегодня, 09:50
    Цитата: AllX_VahhaB
    Цитата: barclay
    По-хорошему, должна быть звуковая сирена. Но как на это среагирует народ - не известно. Для этого нужно проводить тренировки. Но народ живёт мирной жизнью , радуется и фестивалит. И скорее всего будет не доволен...

    В Оренбурге и сирены, и оповещения по громкоговорителям: "ракетная угроза, пройдите в убежище".И народ нормално реагирует, привык...

    Что в Оренбурге есть убежища оборудованные? На какое количество человек эти убежища рассчитаны?
    В Израиле с1991 года в каждой квартире делается специальная комната рассчитанная на взрыв малой силы ( не прямое попадание бомбы)
  12. Ирек Звание
    Ирек
    -6
    Сегодня, 09:51
    Это всё на что хохлота способна.
  13. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +5
    Сегодня, 09:57
    Уже бесить начинает царь со свитой.Вся европа производит беспилотники и запускает,тишина.Все прифронтовые территории убивают людей и тишина.Главное эконом форум провести и сказать у нас и с экономикой и с наступлением все хорошо.Абсурд
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 10:26
      Ну это пока позволяет ситуация. Время идёт, прилётов будет больше, ущерба экономике будет больше. Вон Израиль бомбят, арабов заливных, даже такое место как Дубай огребает. Правда не тотально, у них там, всё таки хотят договорится, а вот в нашем случае всё будет грустно.
  14. Жнец Звание
    Жнец
    +3
    Сегодня, 09:57
    За всё время сво меня ни разу не посещала мысль, что зелю нужно устранять. Много призывов было за это время убить главу руины за его политику. Но меня как -то эта мысль не особо волновала, наверху виднее. Видимо там, наверху, думают. что пусть будет лучше такой клоун, чем другой умный.
    Но после сегодняшнего налёта на Чебоксары я тоже спрашиваю, почему этот враг до сих пор жив. Он ничем не лучше других возможных умных врагов.
  15. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 10:00
    " В ведомстве рекомендовали гражданам держаться подальше от окон и укрыться в безопасных местах"
    А безопасные места это что и это где? Это Рублевка и Барвиха или что?
  16. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 10:03
    Чувашию повторно атаковали украинские ракеты – есть пострадавшие и разрушения

    В Кремле включён режим: "делаем вид, что ничего не происходит, и ждём когда само рассосётся". Так, что ждём.
  17. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 10:07
    Все идет по плану.Только чей это план-не ясно.
  18. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 10:23
    Цитата: Дедок
    Человеку 73 года, сами понимаете.

    ???
    это - возраст? - при его возможностях???
    здесь вопрос лежит в совершенно другой плоскости: дети, жены, любовницы, активы и т.д. и т.п.

    Это горькая ирония.