Чувашию повторно атаковали украинские ракеты – есть пострадавшие и разрушения
6 89751
Администрация Самарской области сообщила о ракетной атаке ВСУ на регион. Об ударе пишут и украинские паблики.
Они утверждают, что был атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Местное руководство не подтверждает поражение объекта.
Есть сообщение о ракетном ударе и от администрации Чувашии. Вражеские ресурсы утверждаю, что якобы было поражено оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс», выпускающее комплектующие для дронов и ракет. Подтверждения этого от российских официальных лиц РФ не поступало.
СМИ Украины заявляют, что для ударов были задействованы ракеты «Фламинго». Эту информацию косвенно подтвердил Денис Штилерман – глава украинской оборонной компании Fire Point, выпускающей такое вооружение, опубликовав фотографию ракетного пуска.
Как сообщил в своем мессенджере «Макс» глава Чувашии Олег Николаев, ракетная атака ВСУ на Чебоксары произошла сегодня ранним утром. Он написал, что Чувашию, которую ранее уже подвергалась ударам противника, повторно атаковали украинские ракеты. Есть пострадавшие и разрушения. Уточняется информация о количестве и состоянии раненых, а также о поврежденных инфраструктурных объектах.
Перед атакой жителям региона в пять часов утра поступило сообщение от МЧС республики о ракетной опасности. В ведомстве рекомендовали гражданам держаться подальше от окон и укрыться в безопасных местах, а также воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация