Вялотекущий конфликт: ВС Пакистана снова нанесли удары по Афганистану
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Власти Афганистана заявили, что армия Пакистана нанесла авиаудары по трем приграничным районам страны. В результате пакистанских ударов в Афганистане погибли 13 человек, еще 14 пострадали.
Как известно, боевые действия на границе Пакистана и Афганистана начались в феврале текущего года и, несмотря на то, что интенсивность ударов заметно снизилась, вялотекущий приграничный конфликт продолжается до сих пор. Зонами боевых действий традиционно остаются провинции Хост, Пактика, Кунар и другие территории, расположенные на границе двух стран. Стороны обмениваются ударами дронов и артиллерии.
Исламабад требует от талибов прекращения поддержки и предоставления «плацдарма для атак» пакистанской «Техрик-е Талибан Пакистан»* (*террористическая организация, запрещенная в России). Афганистан, в свою очередь, не спешит выполнять требования Пакистана, официально отрицая связи с организацией. Поскольку Пакистан не обладает достаточными ресурсами для проведения масштабной контртеррористической операции в проблемных приграничных районах, Исламабад продолжает ограниченную военную кампанию в приграничье.
Между тем, свернув военное присутствие в Афганистане, американцы перешли к операциям на расстоянии. В настоящее время в деятельности Пентагона в регионе акцент делается на привлечении к этому партнеров в Средней Азии и Пакистане. При этом угрозу со стороны террористических группировок в Пентагоне оценивают по-разному. Самой опасной группировкой в своих отчетах американцы называют «Вилаят Хорасан»*, в борьбе с которой Талибан, по их оценке, не справляется. В свою очередь, «Аль-Каида»* определена как наиболее технически «подкованная» группировка, активно использующая средства спутниковой связи и технологии искусственного интеллекта.
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