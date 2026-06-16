Подводные лодки в художественной литературе, кино и в реальной действительности



Испытания подводного судна Ван Дреббеля на рисунке XVII в.



Модель подводной лодки Бушнелла



Эволюция архитектурного типа подводных лодок

Подводные лодки представляют из себя не что иное, как подводные минные банки... являются средством пассивной позиционной обороны.

Подводные лодки ни разу не применялись в борьбе народов, никто толком не знает, на что они способны.



Charles Bevalet. Тридакна церкви Сен-Сюльпис, рисунок 1868 г.



Тридакна в Сен-Сюльпис. В этой церкви, кстати, находится и пресловутая медная полоска «Линии Розы», о которой многие узнали из романа Дэна Брауна «Код да Винчи» (и фильма, снятого по этой книге) — на самом деле это Парижский меридиан, предшественник Гринвичского



Предполагаемая схема внутренних помещений Наутилуса:



«Наутилус» в франко-итальянско-испанском шестисерийном сериале «Таинственный остров», 1973 г.



Кадр советского фильма «Капитан Немо», 1975 г. Макет подводной лодки скопирован с классических книжных гравюр к роману Жюля Верна. Помимо описанных автором тяжелых водолазных костюмов, для подводных съемок использовались современные акваланги (названные «легкими костюмами для кратковременного погружения»), а для связи «гидронавтов» — не описанные Жюлем Верном переговорные устройства



В субмарине «Пионер», кадр фильма «Тайна двух океанов»



Вытегра, подводная лодка «Б-440»



М. А. Рудницкий



Подводная лодка «Новосибирский комсомолец»



Модель подводной лодки проекта «Сом»



Переборный люк на подводной лодке «Новосибирский комсомолец» (при погружении люки между отсеками держатся закрытыми)



Экраноплан «Орлёнок»



Десантно-штурмовой катер Д-357 «Скат»



«Наутилус» на рисунке Невиля, около 1875 г.



Подводная лодка «Пионер» на советской иллюстрации романа



Тактико-технические характеристики «Б-440»

Когда необходимо было достичь особенно больших скоростей… пользуясь своими неиссякаемыми запасами электроэнергии, «Пионер» с ее помощью нагревал весь наружный корпус подлодки до температуры в две тысячи градусов. При такой температуре небольшой слой окружающей воды мгновенно превращался в пар. Вследствие быстрого движения подлодки все новые и новые слои воды приходили в соприкосновение с ее накаленной поверхностью, непрерывно создавая вокруг нее сплошную газообразную оболочку. Этим устранялось трение воды и возникало трение в газообразной среде.



Подводная лодка «Б-440», носовой торпедный отсек

Подводная лодка «Б-440», кормовой торпедный отсек



Подводная лодка «Б-440», баллоны с воздухом для запуска торпед



Подводная лодка «Новосибирский комсомолец», первый отсек, торпедные аппараты

Каюта капитана (Немо) носила суровый, почти монастырский характер. Железная кровать, рабочий стол, несколько стульев, умывальник.