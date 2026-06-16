Подводные лодки в художественной литературе, кино и в реальной действительности
Когда появились первые «настоящие» серийные субмарины?
Не будем вспоминать легенду о подводном погружении, которое якобы совершил у осажденного Тира Александр Македонский.
Подводную лодку голландского инженера Корнелиуса Дреббеля, созданную в 1620 году по заказу короля Англии Якова I и даже успешно испытанную в реке Темза.
Испытания подводного судна Ван Дреббеля на рисунке XVII в.
Неудачное «потаенное судно», которое при Петре пытался строить в 1720 году Ефим Никонов.
Подводную лодку «Черепаха», созданную в 1775 году Дэвидом Бушнеллом и её неудачную попытку утопить (просверлить отверстие в борту и прикрепить мину) английский фрегат во время войны за независимость США.
Модель подводной лодки Бушнелла
И даже подводную лодку «Ханли», которая 17 февраля 1864 года действительно потопила американский винтовой шлюп «Хаусатоник»... и сама погибла от взрыва.
И другие, работавшие на мускульной тяге, порой весьма курьезные единичные образцы.
Эволюция архитектурного типа подводных лодок
Первые серийные подводные лодки появились в 1880-х годах, в России их разрабатывал С. К. Джевецкий. Но только в начале ХХ века с появлением электрических, бензиновых, дизельных двигателей появилась возможность их реального практического использования и дело дошло до массового производства субмарин. И уже в 1904 году в нашей стране в боевой состав российского флота была принята подводная лодка «Дельфин».
К началу I мировой войны в военном флоте нашей страны числилось 15 субмарин (по другим данным — 17), у Германии их было 28, у Англии — 76, у Франции — 38. И вплоть до начала боевых действий в 1914 году ни у одной из сторон не было понимания, как их использовать. Вот мнение российского военного теоретика тех лет А. Бубнова:
Командир подводной лодки «Окунь» В. Меркушов тоже в недоумении:
Но еще до появления и реального использования настоящих субмарин подводные корабли получили широкую известность и популярность благодаря двум романам Жюля Верна. Первый из них — «Двадцать тысяч лье под водой», печатался в парижском «Журнале образования и отдыха» (или — развлечений) с 20 марта 1869 по 20 июня 1870 года, второй — «Таинственный остров», там же с 1 января 1874 по 15 декабря 1875 года. Помимо прочего, читатели узнали, что плавание на подводных лодках проходит в весьма приятных и комфортных условиях.
Принц Даккар стесняться не стал и построил для себя настоящий подводный дворец с несколькими палубами. Нашлось место для музея с картинами Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Веронезе, Мурильо, Гольбейна, Веласкеса, Рубенса, Делакруа, Энгра, Декана, рыцарскими доспехами, мраморными и бронзовыми копиями античных скульптур. А также огромной фисгармонии с шириной клавиатуры около двух метров и фонтана, который бил из раковины гигантской тридакны (диаметр раковины — около двух метров). Кстати, две такие раковины служат сосудами для святой воды в парижской церкви Сен-Сюльпис — в XVI веке венецианский дож подарил их королю Франциску I.
Charles Bevalet. Тридакна церкви Сен-Сюльпис, рисунок 1868 г.
Тридакна в Сен-Сюльпис. В этой церкви, кстати, находится и пресловутая медная полоска «Линии Розы», о которой многие узнали из романа Дэна Брауна «Код да Винчи» (и фильма, снятого по этой книге) — на самом деле это Парижский меридиан, предшественник Гринвичского
Но вернемся к «Наутилусу» и удивимся размерам его салона — 10 метров в длину, 6 метров в ширину и 5 метров в высоту. Впрочем, это еще не все: принц Даккар не забыл о библиотеке на 12 тысяч томов, которая служила и курительной комнатой (сигары делали прямо на корабле — из водорослей). В носовой части «Наутилуса» была устроена кабина с широкимии подводными иллюминаторами. В общем, вполне просторно и более чем комфортно — но только для капитана и его гостей. Учитывая размеры подводной лодки, которые приводит Жюль Верн (76,3 метра в длину и диаметр в средней части — 8 метров), для матросов места оставалось мало, и они явно жили в крайне стесненных условиях.
Предполагаемая схема внутренних помещений Наутилуса:
А это макет настоящей советской подводной лодки «Б-440»:
Очень скоро в разных странах стали сниматься фильмы, зрители которых «воочию» увидели внутреннее устройство подводных лодок.
«Наутилус» в франко-итальянско-испанском шестисерийном сериале «Таинственный остров», 1973 г.
Кадр советского фильма «Капитан Немо», 1975 г. Макет подводной лодки скопирован с классических книжных гравюр к роману Жюля Верна. Помимо описанных автором тяжелых водолазных костюмов, для подводных съемок использовались современные акваланги (названные «легкими костюмами для кратковременного погружения»), а для связи «гидронавтов» — не описанные Жюлем Верном переговорные устройства
В СССР были популярны написанный Г. Адамовым в 1938 году роман «Тайна двух океанов» и одноименный фильм, снятый по его мотивам в 1955–1956 гг. на киностудии «Грузия фильм». Фэнтезийная подводная лодка «Пионер» тоже впечатляет своими размерами.
В субмарине «Пионер», кадр фильма «Тайна двух океанов»
Да и во многих других фильмах подводные лодки кажутся кораблями достаточно просторными — просто потому, что из-за тесноты на реальных субмаринах вести полноценную профессиональную съемку невозможно, приходится использовать макеты. На самом деле даже самые современные субмарины устроены внутри по принципу «жуткий сон клаустрофоба».
В 2024 году у меня была возможность осмотреть две ставшие музеями советские подводные лодки и сделать кое-какие фотографии.
Первая из них — стоящая сейчас в небольшом городке Вытегра дизель-электрическая подводная лодка «Б-440» проекта 641 («Фокстрот» по классификации НАТО).
Вытегра, подводная лодка «Б-440»
Были построены 75 таких субмарин, 17 из них поставлены на экспорт: Индия, Ливия и Польша, наверное, их покупали, а Куба, видимо, получала бесплатно.
Подводная лодка из Вытегры была построена на Ново-Адмиралтейском судостроительном ленинградском заводе в 1969 году. Вплоть до 1999 года она служила вначале на Северном флоте, потом — на Балтийском, выполняя боевые задачи в Средиземном, Баренцевом и Норвежском морях, а также в Северо-Восточной Атлантике. В 2005 году стала музеем в Вытегре.
Кстати, подводную лодку этого проекта можно увидеть в Калининграде, еще две — в США (в Лонг-Бич и в Сан-Диего).
Но почему же большая боевая подводная лодка вдруг оказалась в этом маленьком городе Вологодской области? Дело в том, что здесь родился известный советский конструктор подводных лодок Михаил Алексеевич Рудницкий — участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, инженер-контр-адмирал, начальник управления подводных кораблей Главного управления кораблестроения.
М. А. Рудницкий
К тому же во время Великой Отечественной войны на территории Вытегорского района размещался штаб Онежской боевой флотилии.
Вторая осмотренная мной субмарина — многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка «Новосибирский комсомолец» («Б-396»). Она была построена на судостроительном заводе «Красное Сормово» по проекту 641Б «Сом» (Tango по классификации НАТО).
Подводная лодка «Новосибирский комсомолец»
Модель подводной лодки проекта «Сом»
Подводная лодка двухкорпусная: наружный (легкий) корпус обклеен специальной резиной, внутренний — разделен на семь отсеков. Два из них — третий (Центральный пост) и четвертый — имеют две палубы. Самый холодный отсек — первый, Торпедный, а вот в пятом (Дизельном) отсеке температура может повышаться до 50–60 градусов.
Жилыми являются три отсека — второй, четвертый (Аккумуляторный) и седьмой (Кормовой). Четвертый отсек «Новосибирского Комсомольца» сейчас переоборудован в экспозиционный зал, посвященный истории развития дизельных подводных лодок.
Переборный люк на подводной лодке «Новосибирский комсомолец» (при погружении люки между отсеками держатся закрытыми)
Попасть в любую субмарину можно только через люки сверху, но теперь для удобства посетителей вырезаны дверные проемы (так же и внутри подводной лодки).
Кстати, подводная лодка «Б-440» была создана на базе субмарины 641-го проекта.
Но вернемся к «Новосибирскому комсомольцу»: эта подводная лодка с 1984 по 1992 год служила на Северном флоте, совершала походы в Средиземное, Баренцево и Норвежское моря, в Северную и Южную Атлантику, к берегам Западной Африки. В 1998 году была выведена из состава Военно-морского флота и выкуплена московскими властями (вместе со сторожевым кораблем «Дружный»). От Северодвинска прошла через Беломорско-Балтийский канал, Онежское озеро, Волго-Балтийский канал, Рыбинское водохранилище, Канал имени Москвы и Химкинское водохранилище.
С 2006 г. она стоит в музейно-мемориальном комплексе истории военно-морского флота России парка «Северное Тушино» — напротив Северного Речного вокзала. Здесь же, кстати, находятся экраноплан «Орлёнок» (проект 904 «Дракон») и десантно-штурмовой катер на воздушной подушке Д-357 «Скат».
Экраноплан «Орлёнок»
Десантно-штурмовой катер Д-357 «Скат»
Давайте посмотрим сделанные мной фотографии и попробуем составить представление о реальных условиях службы на этих кораблях.
Для начала сравним технические характеристики настоящих и литературных подводных лодок.
Жюльверновский «Наутилус» напоминал огромного кита.
«Наутилус» на рисунке Невиля, около 1875 г.
Адамовский «Пионер» имел форму кашалота и был сделан из какого-то сверхтвердого сплава «недавно открытого советскими металлургами».
Подводная лодка «Пионер» на советской иллюстрации романа
В результате эта субмарина получила «способность выдерживать давление свыше тысячи атмосфер». На дне Марианской впадины давление около 1100 атмосфер, то есть получается, что «Пионер» мог погружаться на 10 тысяч метров. На такое были способны российский автономный необитаемый подводный аппарат «Витязь-Д» и сконструированный швейцарцем Огюстом Пиккаром батискаф «Триест», которые смогли погрузиться на дно Марианской впадины.
Жюль Верн тоже дал волю фантазии: придуманный им «Наутилус» погружается на 16 километров. Отметим, что максимальная глубина Марианской впадины (Бездна Челленджера) составляет от 10 028 до 11 034 метров.
А вот у реальной «Б-440» рабочая глубина погружения — 250 метров, предельная — 400 метров, у «Новосибирского комсомольца» — 240 метров и 300 метров соответственно.
Но вот с автономностью у фэнтезийных подводных лодок дело обстоит гораздо хуже: «Наутилус» «ныряет» всего на 5 суток, «Пионер» — на 15, «Б-440» — на 90, «Новосибирский комсомолец» — на 80 суток.
Длина «Наутилуса» составляла примерно 76,3 метра, диаметр в средней части — 8 метров, высота над уровнем воды — от 3,05 до 3,76 м, подводное водоизмещение — около 1500 тонн, надводное — девять десятых от подводного. «Пионер» имел длину 70 метров, ширину — 10 метров. Реальные подводные лодки «посолиднее»: субмарина «Б-440» из Вытегры имеет длину 91,3 м, ширину 8,5 метра, «Новосибирский комсомолец» — 90,2 и 8,6 метров соответственно, надводное водоизмещение у первой субмарины — 1945 тонн, подводное — 2472 тонн, у второй — 2770 тонн и 4600 тонн соответственно.
Тактико-технические характеристики «Б-440»
Численность экипажа «Наутилуса» Жюль Верн не сообщает, но трижды упоминается, что одновременно на борту было «по меньшей мере, двенадцать матросов». Если субмарина обслуживалась в три смены, получается не менее 36 человек. Один раз говорится, что рыболовные сети выбирали «человек двадцать матросов».
Экипаж придуманного Адамовым «Пионера» — всего 20 человек, у московского «Сома» — 78, «Б-440» обслуживали 80 человек.
Двигатели у «Наутилуса» электрические, источником электроэнергии являются сверхмощные натриево-ртутные батареи.
«Пионер» Адамова имел реактивные двигатели, работающие на гремучем газе, который добывался путем электролиза.
Подводные лодки Б-440» и «Новосибирский комсомолец» — дизель-электрические.
В скорости Жюль Верн и Адамов свои корабли ограничивать не стали: «Наутилус» разгонялся до 50 узлов в час, «Пионер» — и вовсе до 80:
У советской «Б-440» надводная скорость 16,8 узлов, подводная — 16 узлов, у «Сома» — 13 и 15 узлов соответственно.
Оружие у «Наутилуса», прямо скажем», весьма сомнительное — какой-то железный «бивень». Использовать его для тарана вражеских кораблей мог бы только самоубийца. А вот у «Пионера» — ультразвуковой излучатель, приводящий к «разрушению молекулярных связей материи». «Б-440» имеет 6 носовых и 4 кормовых торпедных аппаратов 533 мм, может использовать 22 торпеды или 32 мины.
Подводная лодка «Б-440», носовой торпедный отсек
Подводная лодка «Б-440», баллоны с воздухом для запуска торпед
У «Новосибирского комсомольца» — 6 носовых торпедных аппаратов калибром 533 мм, боезапас 24 торпеды, или 44 мины. Можно дополнительно разместить 12 торпед (или 24 мины) во II отсеке — но за счет ухудшения обитаемости.
Подводная лодка «Новосибирский комсомолец», первый отсек, торпедные аппараты
Вот как выглядит управление «Пионером» из романа Адамова:
А это дежурный матрос на «Б-440», имейте в виду — «штурвал» служит для управления тягой двигателей:
Столовая «Наутилуса» в романе Жюля Верна «отделана и меблирована в строгом вкусе»: по обоим концам — высокие дубовые поставцы, инкрустированные чёрным деревом, на полках — посуда из дорогого фаянса, фарфора, хрусталя и серебра. А вот как выглядит это на «Б-440»:
И на «Соме»:
Это кают-компания «Новосибирского комсомольца»:
И кают-компания мичманов на «Б-440»:
В случае необходимости кают-компании превращались в операционные.
А это рабочее место врача подводной лодки «Новосибирский комсомолец»:
В романе Жюля Верна сообщается, что:
А также, что в ней находились альтернативные системы управления субмариной — капитан Немо мог управлять «Наутилусом», не выходя из своей каюты.
А теперь посмотрите фотографию каюты командира подводной лодки «Б-440»:
А как обстоят дела с питанием на борту?
В романе «Двадцать тысяч лье под водой» сообщается, что капитан Немо принципиально не употреблял для своих нужд вещества наземного происхождения и даже старался не выходить на сушу. Пищу приправлял «соусом из морских водорослей, так называемых порфир и лауренсий», в воду он добавлял несколько капель перебродившего настоя из водоросли лапчатой родимении, в чай — водоросль спирулину. Здесь у советских подводников явное преимущество, посмотрите меню подводной лодки «Новосибирский комсомолец»:
Сухое вино на подводных лодках выдаётся по 50 грамм в сутки — «для улучшения пищеварения и кроветворения». Утверждают, из-за обилия консервированной пищи и малого количества свежих овощей и фруктов у членов экипажей нередко отмечаются запоры. Другая частая проблема подводников — избыточный вес, так как из-за ограниченного пространства многим членам экипажа во время похода удается пройти за день не больше 500–700 метров.
Возле камбуза «Наутилуса расположена комфортабельная ванная комната с кранами для горячей и холодной воды. На подводной лодке «Б-440» — три санитарных узла: в подводном положении работали два из них, в надводном — один.
Санузел (гальюн) на Б-440»:
И на «Соме»:
В шестом электромоторном отсеке подводной лодки «Новосибирский комсомолец» имеется единственная душевая, посещать ее члены экипажа имели право 1 раз в неделю, продолжительность пользования — не более пятнадцати минут. Хлопчатобумажное белье у членов экипажей советских подводных лодок одноразовое, обувь — кожаные тапочки с отверстиями «для вентиляции».
Посмотрите, каковы реальные условия для сна на настоящих подводных лодках.
«Б-440»:
«Новосибирский комсомолец» (кормовой агрегатный отсек):
Так выглядит водолазный костюм в фильме «Тайна двух океанов»:
А так — на подводной лодке «Б-440»:
И на подводной лодке «Новосибирский комсомолец» — спасательный гидрокостюм для выхода в аварийных ситуациях через торпедные аппараты:
Это Центральный пост управления подводной лодки «Новосибирский комсомолец»:
Штурманская рубка подводной лодки «Б-440»:
В общем, комфорта на реальных подводных лодках мало, а службу моряка-подводника не назовешь легкой. Остается надеяться, что на берегу гораздо лучше, и всё в порядке с романтикой морских походов.
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