Армения собирается осуществлять экспорт в ЕС через порт в Греции

В условиях нарастающих торговых разногласий с Россией, Армения делает решительный шаг к углублению экономических связей с Евросоюзом. В центре внимания – греческий порт Александруполис, который может стать новым экспортным маршрутом для армянских товаров на европейские рынки.Во время рабочего визита в регион Эврос посол Армении Тигран Мкртчян встретился с генеральным директором порта Константиносом Хадзиконстантину. Стороны обсудили возможность использования порта как одного из логистических узлов для поставок армянской продукции в Европу. Порт обладает развитыми транспортными и железнодорожными возможностями, что позволяет ему играть ключевую роль в региональных грузоперевозках и связях между Грецией, Болгарией и Турцией.Александруполис рассматривается как потенциальный хаб для армянского экспорта в ЕС, что открывает новые горизонты для производителей из Армении. Это особенно актуально в свете недавних заявлений о беспошлинном режиме для сельхозпродукции из данной страны на рынке ЕС.Премьер-министр Никол Пашинян объявил о значительном достижении: Европейский союз предоставит беспошлинный режим для экспорта армянской сельскохозяйственной продукции. Это решение, озвученное председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, позволит армянским фермерам конкурировать на европейском рынке без уплаты таможенных пошлин, что существенно повысит их конкурентоспособность и объемы продаж.Кроме того, Европейский союз выделит Армении срочную финансовую помощь в размере 50 миллионов евро. Эти средства будут направлены на поддержку экспортеров и субсидирование проблем, возникших в результате торговых ограничений.На фоне введения Россией временных запретов на импорт армянской продукции, таких как томаты и цветочная продукция, Армения активно ищет альтернативные рынки. Первым шагом стало успешное отправление партии из 5,5 тысяч роз в Латвию. Посол ЕС в Армении Василис Марагос отметил важность этого события для диверсификации армянского экспорта. В будущем планируется поставка цветов на международные аукционы в Нидерландах.Несмотря на то что полноформатное членство Армении в Европейском союзе пока остается отдаленной перспективой, текущие договоренности являются значительным шагом вперед. Решение ЕС о предоставлении беспошлинного режима и финансовой помощи демонстрирует готовность к более тесному сотрудничеству.

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