Армения собирается осуществлять экспорт в ЕС через порт в Греции

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Армения собирается осуществлять экспорт в ЕС через порт в Греции


В условиях нарастающих торговых разногласий с Россией, Армения делает решительный шаг к углублению экономических связей с Евросоюзом. В центре внимания – греческий порт Александруполис, который может стать новым экспортным маршрутом для армянских товаров на европейские рынки.



Во время рабочего визита в регион Эврос посол Армении Тигран Мкртчян встретился с генеральным директором порта Константиносом Хадзиконстантину. Стороны обсудили возможность использования порта как одного из логистических узлов для поставок армянской продукции в Европу. Порт обладает развитыми транспортными и железнодорожными возможностями, что позволяет ему играть ключевую роль в региональных грузоперевозках и связях между Грецией, Болгарией и Турцией.

Александруполис рассматривается как потенциальный хаб для армянского экспорта в ЕС, что открывает новые горизонты для производителей из Армении. Это особенно актуально в свете недавних заявлений о беспошлинном режиме для сельхозпродукции из данной страны на рынке ЕС.

Премьер-министр Никол Пашинян объявил о значительном достижении: Европейский союз предоставит беспошлинный режим для экспорта армянской сельскохозяйственной продукции. Это решение, озвученное председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, позволит армянским фермерам конкурировать на европейском рынке без уплаты таможенных пошлин, что существенно повысит их конкурентоспособность и объемы продаж.

Кроме того, Европейский союз выделит Армении срочную финансовую помощь в размере 50 миллионов евро. Эти средства будут направлены на поддержку экспортеров и субсидирование проблем, возникших в результате торговых ограничений.

На фоне введения Россией временных запретов на импорт армянской продукции, таких как томаты и цветочная продукция, Армения активно ищет альтернативные рынки. Первым шагом стало успешное отправление партии из 5,5 тысяч роз в Латвию. Посол ЕС в Армении Василис Марагос отметил важность этого события для диверсификации армянского экспорта. В будущем планируется поставка цветов на международные аукционы в Нидерландах.

Несмотря на то что полноформатное членство Армении в Европейском союзе пока остается отдаленной перспективой, текущие договоренности являются значительным шагом вперед. Решение ЕС о предоставлении беспошлинного режима и финансовой помощи демонстрирует готовность к более тесному сотрудничеству.
60 комментариев
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  1. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 10:30
    Армения собирается осуществлять экспорт в ЕС через порт в Греции

    А до Греции телепортом? belay
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +4
      Сегодня, 10:32
      Через грузин или турков до портов, они будут рады копеечке с транзита.
      1. commbatant Звание
        commbatant
        +5
        Сегодня, 10:52
        Цитата: Копчёный
        Через грузин или турков до портов, они будут рады копеечке с транзита.

        ...грузины да, а туркам зачем конкуренты их продукции в ЕСу? кроме того, логистическое "плечо" через турцию и грузию делает товары армянского происхождения дороже турецких и грузинских...да и стандарты ЕСу никуда ни делись...
        1. Дедок Звание
          Дедок
          +3
          Сегодня, 10:55
          кроме того, логистическое "плечо" через турцию и грузию делает товары армянского происхождения дороже турецких и грузинских...

          это, если себестоимость продукции будет одинаковой...
          но в Армении платят намного меньше за работу чем в Турции..
        2. Копчёный Звание
          Копчёный
          +2
          Сегодня, 10:57
          Армянских товаров не так много, чтобы они составляли конкуренцию. Ну как мне кажется. Это скорее способ содержать нужную элиту и небольшой процент населения её обслуживающую в твоих геополитических целях. ИМХО так делают умные люди в этой самой геополитике.
        3. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 12:21
          позволит армянским фермерам конкурировать на европейском рынке без уплаты таможенных пошлин

          Все идет по украинскому сценарию экспорта дешевой сельхозпродукции. Дальше посмотрим.
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            +1
            Сегодня, 13:25
            Все идет по украинскому сценарию

            Это точно - власть РФ наступает на те же грабли, что и на Украине в 2013 году.
            Тогда сделали ставку на коррупционера Януковича, которого народ уже терпеть не мог. Теперь в Армении понадеялись на олигарха Карапетяна, к которому у народа отношение такое же. А экономическими санкциями только нагнули простых работяг, которые в пику проголосовали за Пашиняна
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 10:45
      Не, караванными тропами, на ишаках)))
      1. SAG Звание
        SAG
        +6
        Сегодня, 11:11
        Да перестаньте, армения -великая морская держава! Сейчас начнут историю лепить вспомнят великих армянских открывателей Колумбяна и Магелляна. А потом начнут выть как Россия их окупировала, а они с турками просто танец с саблями разучивали...Понеслась.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 12:14
          Ну, если учесть, что Ноев Ковчег причалил к Арарату, то да. Это уже потом, турки Арарат у армян украли)))
    3. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 11:20
      А до Греции телепортом? belay

      Не важно как до Греции, главное чтобы наши власти не забыли об обещании по продаже газа Армении по общемировым ценам и необработанных алмазов по той же цене.

      Знакомый армянин звонил на родину после выборов и ему родня сказала, что перед выборами всех собственников предприятий действующая власть предупредили о том, чтобы их персонала правильно проголосовал, в противном случае их ждут всевозможные проверки и закрытие предприятий под благовидными поводами.

      Запад уже проворачивал эту схему на Украине, в Грузии и Молдавии, а теперь вот в очередной раз успешно провернул в Армении, так что пора на нашем верху снимать розовые очки и воплощать свои угрозы в жизнь, а не ждать пока само рассосётся. hi
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 11:42
        всех собственников предприятий действующая власть предупредили о том, чтобы их персонала правильно проголосовал

        И как проверяют, как они проголосовали?
        1. кредо Звание
          кредо
          0
          Сегодня, 11:48
          И как проверяют, как они проголосовали?

          Элементарно, как и везде, по результатам на участкам к которым приписаны избиратели.
          1. solar Звание
            solar
            0
            Сегодня, 11:50
            Там написано, на каком предприятии они работают?
            1. кредо Звание
              кредо
              0
              Сегодня, 12:07
              Там написано, на каком предприятии они работают?

              Где работают люди известно, например, в налоговой, а где зарегистрирован человек известно, например, в МВД. Дальше вопрос подсчёта и сверки данных.
              1. solar Звание
                solar
                +1
                Сегодня, 12:10
                Где работают люди известно, например, в налоговой, а где зарегистрирован человек известно, например, в МВД.

                И как это сопоставить с тем, как конкретный человек проголосовал?
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:39

      К-50
      Сегодня, 10:30
      А до Греции телепортом? belay

      hi Пусть хоть на себе тащат.
      Слава, Богу, от шмурдяка эреванского избавимся, который хозяева-лягушатники обзывают бренди.
  2. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 10:30
    Останемся мы без "коньяка" из зернового спирта
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +13
      Сегодня, 10:36
      Коньяк, особенно армянский (который сейчас стал "бренди") это самая страшная химозная бурда из всего алкоголя. Так что скатертью ему дорога в партнерско-непартнерские страны!
    2. Podvodnik Звание
      Podvodnik
      0
      Сегодня, 11:10
      . без "коньяка" из зернового спирта


      Из зернового? Так его хоть пить можно. Из ректификата в горло не полезет. "Коньяк" он и в Африке "коньяк".
  3. ANB Звание
    ANB
    +3
    Сегодня, 10:31
    Греческий порт это круто. А у Армении уже свой порт появился???
    1. кокосов тима Звание
      кокосов тима
      +2
      Сегодня, 10:35
      " А у Армении уже свой порт появился???" Да, на "Армянском море" - озере Севан
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 10:47
      А у Армении уже свой порт появился???
      Глубоководный! laughing laughing
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 11:18
        Цитата: Schneeberg
        А у Армении уже свой порт появился???
        Глубоководный! laughing laughing

        Я не пойму только чего они экспортировать собрались? Коньяк шмурдячный танкерами или овощи с цветами балкерами? Порт нашли, а вот покупателей еще поискать...
        1. Русич Звание
          Русич
          +1
          Сегодня, 12:06
          Цитата: НИКНН
          Порт нашли, а вот покупателей еще поискать...

          Вот где собака порылась (С)
  4. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +4
    Сегодня, 10:32
    отправление партии из 5,5 тысяч роз в Латвию.

    Даже не "миллмон алых роз"... Раймонд Паулс скептически улыбается)))
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +6
    Сегодня, 10:32
    Протёр глаза и снова пытался найти армяно-греческую границу. А, ну да, есть же Турция, которая большой друг обеих стран. laughing
  6. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 10:33
    Если уж мечтать, так по-крупному: трансгалактический фруктово-овощной коридор Млечный Путь - Андромеда 5 будет основан лично Пашиняном и Ко
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 10:46
      трансгалактический фруктово-овощной коридор Млечный Путь - Андромеда 5 будет основан лично Пашиняном и Ко
      Там уже азербайджанцы все скупили. Осваивают инопланетный рынок wink
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    +5
    Сегодня, 10:34
    Всё у них будет хорошо. Как только дадут возможность, большая часть населения разбежится по ЕС, а оставшийся небольшой процент сможет красиво жить на родине имея ограниченные но достаточные ресурсы обслуживая элиту. Классика жанра подобных государств, как грится общественный договор.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 10:52
      Решение ЕС о предоставлении беспошлинного режима и финансовой помощи демонстрирует готовность к более тесному сотрудничеству.

      Вот только ли надолго эта халява для ары? Как только отшатнутся полностью от России ары, и клювики их застрянут в ес, так и халява для ары закончится!
    2. двп Звание
      двп
      +2
      Сегодня, 10:58
      "Красиво жить" в Азербайджане? Думаете Алиев даст армянам житья?
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 11:20
        Ну да. Даже животные, в небольшом количестве и небольшом загончике, вполне себе комфортно живут.
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 10:35
    В ЕС и по всему миру очень ждут армянские товары! Так ждут, что кушать не могут.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 10:37
      Их, эти товары, примут просто как возможность содержать пару сотен тысяч оставшихся в самой Армении армян. Это не река товаров на манер китайских, так немного на пожить. Для геополитических целей это смешно как дешево.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        Сегодня, 10:50
        Таким манером всех не прокормить. Тем более, что цена на армянскую продукцию станет значительно выше, чем сейчас.
        Ну и затраты на геополитические цели складываются далеко не только из армянских одуванчиков.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 10:58
          А всех и не надо. Нужно кормить небольшой процент населения, который будет обслуживать элиту, остальные на вольные хлеба по миру разъедутся. Так делают умные люди в геополитике.
      2. commbatant Звание
        commbatant
        +1
        Сегодня, 10:56
        Цитата: Копчёный
        Их, эти товары, примут просто как возможность содержать пару сотен тысяч оставшихся в самой Армении армян.

        Около 3 млн. чел. из них пару сотен тысяч беженцев из Карабаха и азербайджана...для обслуживания ампириалистов это даже больше, чем 20 млн. украинцев на украине...
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 10:45
      В ЕС и по всему миру очень ждут армянские товары!
      С букашками и таракашками, которых выявил Роспотребнадзор wink
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 10:37
    Они , как и хахлы, себе море выкопают.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 10:43
      Они , как и хахлы, себе море выкопают
      Там горы мешают wink
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:37
    Эреваньским армянинам свезло с Николом Пашиняном - Армения становится морской державой . laughingЭривань столица двух морей . drinks
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Сегодня, 10:40
      Ещё недавно через Армению к нам по параллельному импорту чего только не завозили. Вроде никто не смеялся над уже тогда владычицей морской.
      1. commbatant Звание
        commbatant
        -1
        Сегодня, 10:57
        Цитата: Копчёный
        Ещё недавно через Армению к нам по параллельному импорту чего только не завозили.

        видимо не только через нее завозили...тем более границы с ней у нас нет...
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        0
        Сегодня, 12:17
        И пока завозят
        в первом квартале 2026 года львиную долю экспорта из Армении составлял реэкспорт бытовой техники. В результате компания Mobile Centre, занимающаяся реэкспортом мобильных телефонов и бытовой техники, за указанный период стала крупнейшим налогоплательщиком в Армении. https://am.sputniknews.ru/20260507/bez-reeksporta-ekonomika-armenii-poteryaet-4-mlrd--ekspert-raskryl-skobki-101845782.html

        фрукты, овощи это "копейки" во внешней торговли - несколько сотен миллионов вместе с рыбой и водой с армянским бренди, миллиарды делались на реэкспорте... и если это перекрыть , то товарооборот вернется к довоенным значениям - около 2 млрд., за эти года с ЕС товарооборот практически не рос.... Экспорт Армении в ЕС в 2025 г. 667 млн $, экспорт в Россию в 2025 г. 2,96 млрд $.
        экспорт из Армении в РФ фруктов, орехов и овощей в ценах FOB составил в 2024 году $127,3 млн, а в 2025 году - $142,54 млн. https://tass.ru/ekonomika/27590563
        Из почти 3 млрд. что $142,54 млн, это... вопрос как быстро найдут новые цепочки реэкспорта (если действительно захотят , а не ограничится "копеечным" славословием о фруктах и овощах). А для ЕС эти $142,54 млн. тоже не много, зато будет много шума... это не украинская пшеница, курятина, подсолнечное масло на млрд.
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:42
    Цитата: К-50
    А до Греции телепортом?
    Да, всего лишь силой мысли wink
  12. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 10:42
    отправление партии из 5,5 тысяч роз в Латвию.

    Это можно отправить самолетом. И это всего 5 ,5 миллиона рублей. Не больше.
    А сотни тонн клубники и тысячи тонн помидоров чем доставлять будут?
    Что там у них еще есть? В любом случае государственная торговля - это много тысяч тонн разных грузов.
    Кстати, в Армении - 2.8 миллиона армян. В Росии - 3 миллиона. Так где настоящая Армения?
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:43
    Цитата: Копчёный
    Ещё недавно через Армению к нам по параллельному импорту чего только не завозили. Вроде никто не смеялся над уже тогда владычицей морской.

    Не бесплатно завозили .
  14. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 10:46
    . Европейский союз предоставит беспошлинный режим для экспорта армянской сельскохозяйственной продукции.

    На какой срок? На один год? А что дальше?
  15. Комментарий был удален.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:32
      Турции, Грузии и Азербайджану тоже не интересны конкуренты из Армении. Хотя тут возможны договорняки.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:50
    Цитата: BAI
    отправление партии из 5,5 тысяч роз в Латвию.

    Это можно отправить самолетом. И это всего 5 ,5 миллиона рублей. Не больше.
    А сотни тонн клубники и тысячи тонн помидоров чем доставлять будут?
    Что там у них еще есть? В любом случае государственная торговля - это много тысяч тонн разных грузов.
    Кстати, в Армении - 2.8 миллиона армян. В Росии - 3 миллиона. Так где настоящая Армения?

    Вы не поверите но при первой переписи города Романов - на - Мурмане среди жителей уже присутствовал один армянин .
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:34
      tralflot1832
      В Росии - 3 миллиона.

      Законодательство Армении предусматривает двойное гражданство, но не дает возможности голосования за рубежом. Т.е. права голоса армяне-россияне не имеют.
  17. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 10:56
    Это тоже. как в свое время "кролик" украинский, какой то вагон в Китай отправил. а сколько было разговоров. итог; где это все? Один Армянский чиновник на деньги Армян съездил на халяву в Грецию.
  18. Краснов
    Краснов
    +1
    Сегодня, 11:00
    Это кстати очень хорошо. Что этот чемодан без ручки слезет с нашего финансирования.И теперь будет головной болью у Алиева. Главное не спугнуть.
  19. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 11:20
    В будущем планируется поставка цветов на международные аукционы в Нидерландах.

    Там такие санитарные требования ,что на сам аукцион не пустят. Это только если закроют глаза специально и то не факт.(приходилось как то собирать инфу по аукциону)
  20. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 11:25
    Как то на фоне всех этих армянских выкрутасов подзабылась база в Гюмри. Какова у неё судьба, особенно военнослужащих? Каков их статус?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:26
      Slon_on
      Какова у неё судьба, особенно военнослужащих?

      Действие договора нахождение базы и ГУ ПС ФСБ РФ в Армении до 2044 года, пока.
  21. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 11:32
    Блин, я сначала решил, что они портал открыли в ЕС... К морю же нет выхода, без друзей-соседей ничего они не смогут. Нужно договариваться
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 13:06
      Чакру безумия они открыли, причем достаточно давно ;)
  22. домохозяйка Звание
    домохозяйка
    0
    Сегодня, 11:57
    Да проблема может решиться просто и без затей. Присоединит Турция Армению, так сказать , на историческую родину. Неважно, что Армения была всегда, а Турции раньше вообще не было. И вот тогда будут и порты, и независимость от России. Правда, могут снова устроить что-то подобное 15-му году. Но армяне забыли и сами уже, судя по всему!