Части панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855» уцелели после украинской атаки
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Ночная атака украинского беспилотника на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855», казалось бы, не оставляла шансов культурному наследию. Здание полыхало, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Ранее губернатор Михаил Развожаев объявил о практически полном уничтожении великого шедевра Франца Рубо. Однако произошло чудо.
Как следует из последних данных музея, фрагменты оригинала легендарного полотна второй раз за свою историю уцелели. Первый раз их спасли от огня во время Великой Отечественной войны. Тогда, в 1942 году, удалось вынести из пылающего здания 86 частей живописи. Живописное полотно спасали курсанты школы средних командиров береговой обороны, бойцы 11 отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи.
Сегодня история повторилась: бесценные части оригинала удалось сохранить. Губернатор Севастополя подчеркнул, что власти намерены восстановить музейный комплекс и саму панораму после завершения ликвидации последствий атаки.
При этом в результате удара, к счастью, никто не пострадал. Пожар тушат 83 человека, специалисты экстренных служб делают все возможное для ликвидации возгорания. Теперь главное то, что несмотря на целенаправленный террор украинского режима, мы не потеряли один из главных символов Города-Героя.
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