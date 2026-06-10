Части панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855» уцелели после украинской атаки

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Части панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855» уцелели после украинской атаки


Ночная атака украинского беспилотника на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855», казалось бы, не оставляла шансов культурному наследию. Здание полыхало, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Ранее губернатор Михаил Развожаев объявил о практически полном уничтожении великого шедевра Франца Рубо. Однако произошло чудо.



Как следует из последних данных музея, фрагменты оригинала легендарного полотна второй раз за свою историю уцелели. Первый раз их спасли от огня во время Великой Отечественной войны. Тогда, в 1942 году, удалось вынести из пылающего здания 86 частей живописи. Живописное полотно спасали курсанты школы средних командиров береговой обороны, бойцы 11 отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Сегодня история повторилась: бесценные части оригинала удалось сохранить. Губернатор Севастополя подчеркнул, что власти намерены восстановить музейный комплекс и саму панораму после завершения ликвидации последствий атаки.

При этом в результате удара, к счастью, никто не пострадал. Пожар тушат 83 человека, специалисты экстренных служб делают все возможное для ликвидации возгорания. Теперь главное то, что несмотря на целенаправленный террор украинского режима, мы не потеряли один из главных символов Города-Героя.
84 комментария
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  1. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +7
    Сегодня, 10:59
    Да этим наших руководителей не проймёшь,у них на все бандеровские попытки есть фломастер,большой
  2. Kamarada Звание
    Kamarada
    -3
    Сегодня, 10:59
    Этот позор и скорое порожение ,думаю ещё можно предотвратить ! Но для этого спецслужбы и военные должны взять взять в свои руки ! Отстранив теперешних политимпотентов от власти !
    1. russ71 Звание
      russ71
      -1
      Сегодня, 11:01
      И как вы это себе представляете???
      Там все повязано... все "друзья"...
      Кто станет ПЕРВЫМ???
      1. Sevastiec Звание
        Sevastiec
        +1
        Сегодня, 11:52
        Вот именно. Как будто в МО не те же либералы сидят, что и везде. И не так же воруют.
    2. Иваненко_Алексей Звание
      Иваненко_Алексей
      +3
      Сегодня, 11:12
      Переворот на постсоветском пространстве это либо свержение Гамсахурдиа (Грузия), либо свержение Эльчибея (Азербайджан), либо свержение Януковича (Украина) - в трех случаях это колоссальные территориальные потери с сомнительным результатом.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +1
        Сегодня, 11:17
        Ну в той же Киргизии было то ли 2, то ли 3 переворота. Обошлось без территориальных потерь. Хотя там видимо и терять особо нечего.
      2. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 11:23
        Цитата: Иваненко_Алексей
        Переворот на постсоветском пространстве

        В Киргизии переворот на перевороте был. И никаких территориальных потерь!
    3. Комментарий был удален.
    4. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +6
      Сегодня, 11:21
      Цитата: Kamarada
      Отстранив теперешних политимпотентов от власти !

      И? При Капитализме у власти Капитал! Любое правительство лишь обслуга Правящего класса! Без национализации средств производства эти ваши спецслужбы и военные станут такими же марионетками Капитала... И всё пойдёт по накатанной дорожке!
      1. Краснов
        Краснов
        -3
        Сегодня, 11:31
        Сколько можно попугайничать глупости которые устарели еще во времена Ленина. Сто такое правящий класс? Какой например правящий класс в Иране?
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 12:45
        У врагов тоже капитал, но со звериным оскалом. А у нас какой-то коровий капитализм - мычат только. Захарова сегодня пригрозила публикацией координат производств дронов и прочего в Канаде, вот небось те капиталисты штаны замарали со страху fool
    5. AleksByk Звание
      AleksByk
      +2
      Сегодня, 11:29
      И??? Спецслужбы и военные будут отстранять? Вам самому не смешно от написанного? Или у нас есть какие то параллельные спецслужбы и военные? Кто придет к власти? Есть идеи?
    6. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +2
      Сегодня, 12:09
      Ваше высказывание попадает под действие 282 ст УК РФ. Советую пока не поздно оформить явку с повинной. :)
  3. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 11:00
    А в бункере спокойно и обед по расписанию. И переживать не за что. Главное по видеосвязи сказать в 100500й раз, как всё у нас офигенно...будет непременно.
  4. Kamarada Звание
    Kamarada
    -1
    Сегодня, 11:02
    Самых ценных манагеров оставить советникоми. Остальных посадить. Некоторых публично расстрелять. Ввести военное положение . Национализировать Все крупные предприятия . ТОЛЬКО ТАК .
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 11:14
      Отличный план. good
      Одобряю. Приступайте к осуществлению.
      Или вы просто залезли на броневичке пофоткатся? wink
    2. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Сегодня, 11:17
      Цитата: Kamarada
      Самых ценных манагеров оставить советникоми. Остальных посадить. Некоторых публично расстрелять.

      - Слышали, Пригожина расстреляли!
      - Как, опять?!
      - Тише, вон он идёт!
    3. Николай А. Шадов Звание
      Николай А. Шадов
      -1
      Сегодня, 13:04
      Мессир призывает к военному перевороту? Да еще и во время боевых действий? Ого. Посмею дать дружеский совет мессиру: ему следует побыстрее обратиться к психиатру. Даже не за тем, чтобы вылечили (такое, увы, лечению не подлежит), а чтобы было чем "прикрыться" в случае привлечения по всяким интересным статьям УК.
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 11:03
    Ну тогда ладно, тогда можно по мостам и Киеву не бить
  6. Ирек Звание
    Ирек
    -10
    Сегодня, 11:03
    Хахлы добились медийного эффекта , наши икспеееерды на пропуканных диванах вой подняли до Луны.
    1. al3x Звание
      al3x
      +6
      Сегодня, 11:06
      Среднее Поволжье ракетами уже гасят во всю. Медийный эффект, ага. Про укро дроны, летающие над Волгой, как у себя дома и говорить нечего.
      1. тагил Звание
        тагил
        -3
        Сегодня, 11:35
        Так что ты в тырнете сидишь и воеш как вош на гребешке. Вперед в МОГ и делом докажи что руками не только отпрысков делать можешь, но и воевать. Или тебе кто нибудь мешает просочится в киев и порешить в бункере еврейского фюрера? Задолбали уже выть по подворотням.
        1. al3x Звание
          al3x
          +2
          Сегодня, 11:49
          Не твоë дело, как и где мне выражать своё мнение.
          1. тагил Звание
            тагил
            -3
            Сегодня, 11:55
            Свое мнение ты будешь выражать на кухне, в кругу таких как ты, а в публичном пространстве есть те кто поддерживает свою Страну и те кто провоцируют людей, и своими словами подталкивают людей во время войны на Болотную площадь. Ты понял.
            1. al3x Звание
              al3x
              -1
              Сегодня, 11:57
              Жене своей указывать будешь, как щи варить. Ты понял?
              1. тагил Звание
                тагил
                -2
                Сегодня, 12:03
                Вой дальше, повизгивать не забывай.
        2. Chack Wessel Звание
          Chack Wessel
          +2
          Сегодня, 12:06
          Цитата: тагил
          Так что ты в тырнете сидишь и воеш как вош на гребешке.

          Вы в данный момент находитесь в том же самом интернете…. Или у Вас он другой? :)
          1. тагил Звание
            тагил
            0
            Сегодня, 12:15
            Тот же, только я знаю что война-это не только ты бьешь, но и тебя. Иногда бьют больно, иногда слабее, но ответка есть всегда и это не избежно. Так что ныть когда тебя бьют это последнее дело. И достали уже с претензиями то к ВВП, то к МО, то к правительству, виноват конкретно не Путин что удался удар по Севастополю, виноват командир дивизиона который неправильно поставил свои установки или боец МОГа который выпустил весь боекомплект уже в падающий и подбитый беспилотник и как следствие пропустил именно тот.
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +4
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Ирек
      Хахлы добились медийного эффекта , наши икспеееерды на пропуканных диванах вой подняли до Луны.

      Ладно бы диваны...черт с ними и экспердами.
      Но как быть с уничтоженой панорамой...ее ведь заново на принтере не напечатаешь. request
    3. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 11:15
      Где-то году в 2014-2015 хiхлы отстаивая свои права Крым гордились матросом Кошка, что родом с Винницы.
      1. БойКот Звание
        БойКот
        +1
        Сегодня, 11:55
        хiхлы отстаивая свои права Крым гордились матросом Кошка, что родом с Винницы.
        А пару лет назад нелегитимный записал видео с книгами Булгакова, изданными на русском языке в Киеве. Тоже гордился. А теперь только Бандера и присные, нет матросу Кошке из Винницы места на этой территории. Как и многим другим героям, рожденным на Украине.
    4. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 11:25
      Цитата: Ирек
      Хахлы добились медийного эффекта , наши икспеееерды на пропуканных диванах вой подняли до Луны.

      С утра в Екб "ракетную опасность" объявляли. Очень медийно!
  7. Kamarada Звание
    Kamarada
    +4
    Сегодня, 11:04
    Идиоты которые будут рассказывать про свободу и демократию на сегодняшний день просто ВРАГИ НАРОДА ! Русского народа !
    1. Комментарий был удален.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Kamarada
      ВРАГИ НАРОДА ! Русского народа !

      А татарского, башкирского, чеченского и других народов России?
    3. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +3
      Сегодня, 12:03
      А где Вы в РФ увидели демократию!? Может Вам она померещилась?
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +2
        Сегодня, 12:48
        Это в Росси "спецдемократия"....ельцинская...и ВВП ей очень дорожит!
  8. alanery Звание
    alanery
    +5
    Сегодня, 11:05
    прислали фотки местные сослуживцы. горело знатно. Гарант снова в раздумьях?
    1. Dizel200 Звание
      Dizel200
      +2
      Сегодня, 11:41
      Сарай ищут в который Орешник запустят,так,чисто поржать
  9. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +6
    Сегодня, 11:05
    А теперь есть по-прежнему запрет на атаку здания Верховной рады Украины?
    1. Neptus Звание
      Neptus
      -7
      Сегодня, 11:24
      Хотите убить пару охранников, если повезет и возрадоваться. А чему?
      И мосты и Рада нужны целыми, когда Украина станет опять частью России.
      Англосаксы это знают и только подстрекают к полному разрушению.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        +8
        Сегодня, 11:31
        Ого! Агитация за войну в белых перчатках и бег в мешке, когда противник воюет на полную?
        Украинский нацизм хуже немецкого. Это как призывать не трогать здание Рейхстага.
        1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
          Лиза Кернер-Тимошенко
          0
          Сегодня, 12:45
          ССеленский досконально выуччил немецкий фашизм и не только Бандера и Мельник его кумиры, но и Гитлер!!!
      2. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        +3
        Сегодня, 12:02
        Цитата: Neptus
        И мосты и Рада нужны целыми, когда Украина станет опять частью России.

        До этих мостов и Рады - как до Луны на вёслах. И в том числе потому что эти мосты и Рада до сих пор целы.
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 12:46
      ...а как же, ВВП щадить их ....*а народ свой нет!!!
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +11
    Сегодня, 11:06
    Я так понимаю, следующей целью для бандеровцев может оказаться Эрмитаж или любой подобный культурный объект России. request
    Зеленский и его спонсоры из Британии выбирают эти объекты для уничтожения явно опираясь на лучшие моменты в истории России.
    Думаю Макрон посоветует Зеле ударить по музею или памятнику Бородино.
  11. Иваненко_Алексей Звание
    Иваненко_Алексей
    0
    Сегодня, 11:08
    Финальная красная линия - это ракетный удар по Кремлю, а до этого будет просто повышение градуса эскалации в котле с лягушками. Война нового типа она такая
    1. БойКот Звание
      БойКот
      +2
      Сегодня, 11:59
      Финальная красная линия - это ракетный удар по Кремлю
      3 мая 2023-года: "Два дрона были направлены на рабочую резиденцию президента РФ, где они взорвались над куполом Сенатского дворца. Пресс-служба Кремля расценила это как спланированную террористическую акцию и покушение на Владимира Путина" Очевидно не финальная.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +1
        Сегодня, 12:43
        По чаще бы такое, может тогда ВВП проснется....
  12. алек Звание
    алек
    +5
    Сегодня, 11:09
    Нет слов, только непечатные выражения
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Сегодня, 12:41
      ...непечатных выражений мало....надо продолжать дело Е.Пригожина!!!!
      Или идти в Москву на Красную площадь с фотографиями всех убитых граждансских!!!!
      Кто на фронте - это контрактники, которые знали, на что идут.
      А гражданские жертвы....ПВО вокруг имений ВВП и наверняка вокруг Рублёвки и там, где живет патриарх.... а чтобы защищать народа нет средств или нет желания!
  13. Розмари Звание
    Розмари
    +5
    Сегодня, 11:09
    2 часа назад — Михаил Развожаев, губернатор Севастополя: «Уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен.
    ...
    Однако произошло чудо.»

    Это не чудо произошло - это значит, что два часа назад губернатор Развожаев понятия не имел, что с Панорамой происходит
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 11:29
      Цитата: Розмари
      это значит, что два часа назад губернатор Развожаев понятия не имел, что с Панорамой происходит

      Или имел чёткое, а сейчас просто откатывает. Дальше ни слова не будет, что-б народ не расстраивать. Это как со стартовым столом на Байконуре...
      1. Розмари Звание
        Розмари
        +2
        Сегодня, 11:40
        Это еще хуже - нам и так давно уже правду не говорят, что-б не расстраивать
  14. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +11
    Сегодня, 11:11
    Мемориальный комплекс Степана Бандеры с. Старый Угринов, Ивано-Франковская область, ул. Бандеры, 48. Координаты: 48.94972° с.ш., 24.36472° в.д.. Как там сказал Верховный? Работайте братья. Ну так работайте.
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +3
      Сегодня, 11:18
      Мелковат объект по сравнению с Севастополем.
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 12:34
      "Как там сказал Верховный? Работайте братья."
      Это вы его неправильно поняли!!!
      Он имел ввиду: работайте и молчите и терпите!!!
  15. Feodor13 Звание
    Feodor13
    +7
    Сегодня, 11:11
    Символично. Укры бьют по памяти подвига русского народа против британской агрессии. Лондон будет доволен. Холопы счастливы, что угодили хозяевам.
    Удары по исторической памяти - это преступление не юридического характера, а нравственного. Еще одно подтверждение жалкой нации бандеровцев.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 12:32
      Но это и подтвержение неумения и нежелания ВВП и генштаба разгромить этот проклятый Бандеростан! am
  16. Равик Звание
    Равик
    +2
    Сегодня, 11:14
    Надо громко и решительно сказать - Ай-я-яй!!!
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +2
      Сегодня, 11:58
      Цитата: Feodor13
      Еще одно подтверждение жалкой нации бандеровцев.

      И бессилия нашего правительства.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 12:30
        Это не бессилие, а НЕЖЕЛАНИЕ!!!!
  17. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +4
    Сегодня, 11:18
    власти намерены восстановить музейный комплекс и саму панораму после завершения ликвидации последствий атаки.

    Может, всё-таки, после завершения СВО?
  18. Правдодел Звание
    Правдодел
    +7
    Сегодня, 11:20
    Части панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855» уцелели после украинской атаки

    Невозможно такое читать!.. Каждый новый день нас радует, радует и радует... Удар по детям на Донбассе, потом автобус с отдыхающими, поезд, теперь до панорамы Севастополя добрались. Что или кто следующий на очереди!?..
    Только я полагаю, что удар по Раде, бункеру укрофюрера и бункерам западных военных на Украине давно назрел, или еще кто-то в России тоже так думает!?
    А может кто-то там, наверху, думает, что пусть лучше живут и бомбят дальше наши города, убивают наших людей, громят наши музеи и т.д.
    Вот и получается, где - я и присоединившийся ко мне народ России, и где те, другие, которые жалеют главарей укробандеровского государства 404, позволяя этой оголтелой шайке громить наши города, убивать наших людей...
    1. trromar Звание
      trromar
      +5
      Сегодня, 11:26
      Что или кто следующий на очереди!?..

      Целей хватает и, бпла на них тоже - могут в Сталинграде "пройтись" по подобным панорамам.
    2. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 12:00
      вам же ВВП и Путин сказали операция будет продолжен в прежнем режиме, так что народу остается только впитывать и терпеть
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 12:24
        ...слишком терпеливый народ!!!!
    3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Сегодня, 12:28
      ...А может кто-то там, наверху, думает.. laughing laughing laughing .
      Они не думают о народе, только о своих доходах....на народ им глубоко плевать....действуют в духе*воне Ельцина .
  19. Абросимов Сергей Олегович Звание
    Абросимов Сергей Олегович
    +7
    Сегодня, 11:20
    Цитата: Kamarada
    Этот позор и скорое порожение ,думаю ещё можно предотвратить ! Но для этого спецслужбы и военные должны взять взять в свои руки ! Отстранив теперешних политимпотентов от власти !

    Герой России Пригожин и его Вагнер уже пробовали...
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 12:51
      Нет, не пробовали, даже не пытались. Весь этот поход на Москву был с целью привлечь внимание к проблеме. В целом, получилось, но дальше внимания дело не пошло. Вагнер и Пригожин в частности, никогда против власти даже не высказывались. Критиковали МО - да, было. Грубо - да тоже было. Но у нас МО не критиковал только ленивый. А вот по заветам дедушки Ленина, или по образцу Майдана - даже попыток не было. Не хотел Пригожин власти, и Стрелков не хотел.
  20. trromar Звание
    trromar
    +3
    Сегодня, 11:21
    Да его уже сказали - восстановят. Только когда - правильный ответ - после окончания СВО - т.к. могут снова разбомбить, в любой момент и при ремонте тоже..
  21. 24rus Звание
    24rus
    +2
    Сегодня, 11:26
    Музей-панорама Бородинская битва по логике следующая, перед французами прогнуться
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 11:34
      Нашим музейщикам теперь надо принимать меры к защите музейных экспонатов от налетов БПЛА ВСУ. what
      Нет никакой гарантии что Зеля не ограничиться музеем Севастополя.
      Натуральный фашист, нацист и мерзавец!!! am
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        0
        Сегодня, 12:23
        Это ваше и мое мнение...но у ВВП совершенно другое!!!! am
  22. Карельский Звание
    Карельский
    +2
    Сегодня, 11:35
    Ну что сказать,если нечего сказать.Если так,мимоходом уже по музеям долбят,то уже ракеты некуда девать, ПВО практически вынесли.До 22 июня чуть больше недели.Сколько сегодня минусов то.
  23. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:42
    Цитата: Карельский
    До 22 июня чуть больше недели

    Накличете...скорбная дата для нашего народа. hi
    1. Грац Звание
      Грац
      +2
      Сегодня, 11:58
      думаю бандеры и запад не пойдут мимо этой даты и попытаются побольнее сделать нам именно в этот день
  24. atakan Звание
    atakan
    +2
    Сегодня, 11:51
    кто в мире специалист по уничтожению памятников истории ?
    правильно , это Еврорейх и его кураторы что сидят на Сити в Британии .
    Если хотим воевать так ещё 10 лет , то нужно не трогать игроков.
  25. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 11:54
    «Части» это много или мало?
  26. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 11:57
    тоесть бандеры бьют по историческим памятникам и культурному достоянию России, а Кремль щадит исторические здания в Киеве связанные с их властью, потому что мы не такие. может товарищам в Кремле пора заканчивать страдать этим бесконечным человеколюбием ко врагу?
  27. Quzmi4 Звание
    Quzmi4
    +2
    Сегодня, 11:58
    "Деликатен с противником и безжалостен к своим".
    А вы про кого подумали?!!
  28. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +3
    Сегодня, 12:06
    Красные линии руководства РФ после этого события войдут в учебники истории как самые, самые.
  29. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +2
    Сегодня, 12:20
    А как ВВП и генштаб реагируют???
    Сопли жуют am
    1. trromar Звание
      trromar
      0
      Сегодня, 12:25
      Путин сказал, что улучшает ПВО.
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +1
        Сегодня, 12:52
        Не смешите мои тапочки! ПВО только вокруг себя улучшает!!!
  30. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 12:40
    Цитата: тагил
    ...Вперед в МОГ и делом докажи...

    МОГи не справляются, это уже сверхочевидно. Кол-во и география ударов расширяются в пока в арифметической прогрессии. Дума вроде приняла закон о раздаче пулеметов ЧОПам, но и этого явно недостаточно. Требуются кардинальные меры, о которых здесь много писали. Даже если мы все пойдем в МОГи, результат будет ухудшаться. Делом я смогу доказать только свою смерть, о которой вскоре все забудут. Здесь нужны другие дела, которые некоторые еще не начинали.