В результате удара по гостинице в Чугуеве ВСУ понесли существенные потери

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В результате удара по гостинице в Чугуеве ВСУ понесли существенные потери

По информации с мест, в результате комплексного огневого поражения по местам размещения боевиков ВСУ существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице «Биг-Хаус». Власти города подтверждают, что по одному из зданий в центральной части города был нанесен ракетный удар, однако ожидаемо не раскрывают подробности.

Как известно, сейчас Чугуев является ключевым районом обороны противника на Харьковском направлении. В настоящее время противник активно перебрасывает в этот город силы, по местам размещения которых наши военные регулярно наносят удары. Кроме того, на рассвете «Герани» нанесли удары по военным объектам в Харькове и области. В областном центре зафиксировано около 26 взрывов. В области под удар «Гераней» попали АЗС в Печенегах, Коробочкино и Малиновке.

Между тем, по некоторым данным, противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Украинские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники и личного состава ВСУ из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область, так как трассы через Богодухов полностью контролируются нашими дроноводами.

Ранее сообщалось о поражении пунктов временной дислокации противника, складов с имуществом, боеприпасами, а также узловых железнодорожных депо (Мерефа, Богодухов, Дергачи, Левада, Основа, Балашовка) в Харьковской области.
13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +9
    Сегодня, 11:12
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    По информации с мест, в результате комплексного огневого поражения по местам размещения боевиков ВСУ существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице «Биг-Хаус».

    В Харьковских тлг каналах идет пронзительный вой ,значит кучно легло.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 11:19
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      В Харьковских тлг каналах идет пронзительный вой ,значит кучно легло

      Вот и ответка прилетела.
    2. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 11:45
      oleg-nekrasov-19
      В Харьковских тлг каналах идет пронзительный вой

      Как правило, в гостиничных комплексах типа «Биг-Хаус» проживают зарубежные партнеры из стран НАТО, а быдло ютится в складских и др. помещениях. Пусть им этот «Хаус» станет последним.
    3. тагил Звание
      тагил
      -4
      Сегодня, 11:49
      Ну и как, сильнее вой чем у нас по поводу ударов по России?
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 12:14
      oleg-nekrasov-19
      Сегодня, 11:12
      В Харьковских тлг каналах идет пронзительный вой ,значит кучно легло.

      hi Как и многие форумчане, вижу первоочередные задачи в выносе трёх главных мостов через Днепр и центров принятия решений, чтобы перейти к активной фазе наступления и обрушению фронта на нескольких участках в левобережье.
      Одесса, Ильичёвск, Николаев далее по списку ожидают освобождения исконно русских земель.
      am
  3. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 11:16
    из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область,

    Из этого следует, что у нас не хватает сил и средств перекрыть оба маршрута одновременно.
    Не совсем коррелирует с победныии реляциями
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +3
      Сегодня, 11:29
      Из этого следует, что у нас не хватает сил и средств перекрыть оба маршрута одновременно.

      Перекроете эти - появится третий. Это как борьба с полчищем тараканов.
      1. BAI Звание
        BAI
        0
        Сегодня, 12:46
        появится третий.

        Хотите сказать - бить по путям подвоза бесполезно?
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 13:06
          Хочу сказать, что противник всегда ищет альтернативные маршруты. И находит, зачастую.
    2. barclay Звание
      barclay
      -1
      Сегодня, 11:36
      Из этого следует, что у нас не хватает сил и средств перекрыть оба маршрута одновременно.
      Именно по этой причине и СВО затянулась на долгие годы.
  4. barclay Звание
    barclay
    +2
    Сегодня, 11:34
    узловых железнодорожных депо (Мерефа, Богодухов, Дергачи, Левада, Основа, Балашовка) в Харьковской области.
    Вот также это нужно делать на всем западе Украины. Глядишь и там трудности с доставкой военных грузов появятся...
    Про мосты уже и напоминать противно.
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 11:35
    В результате удара по гостинице в Чугуеве ВСУ понесли существенные потери

    Удары по бандерлогам это, конечно, - отлично.
    Но когда же ударим по главарям этой шайки, захватившей власть на Украине. Или и дальше будем с ними играть в прятки и в догонялки.
    Доигрались уже! Вот бандерлоги бахнули по панораме Севастополя. Куда теперь еще бахнут и что и кто на очереди!?
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:02
      Правдодел
      Но когда же ударим по главарям этой шайки

      Зели это не касается. А по остальным требуется точечная работа.