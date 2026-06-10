В результате удара по гостинице в Чугуеве ВСУ понесли существенные потери
4 74713
По информации с мест, в результате комплексного огневого поражения по местам размещения боевиков ВСУ существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице «Биг-Хаус». Власти города подтверждают, что по одному из зданий в центральной части города был нанесен ракетный удар, однако ожидаемо не раскрывают подробности.
Как известно, сейчас Чугуев является ключевым районом обороны противника на Харьковском направлении. В настоящее время противник активно перебрасывает в этот город силы, по местам размещения которых наши военные регулярно наносят удары. Кроме того, на рассвете «Герани» нанесли удары по военным объектам в Харькове и области. В областном центре зафиксировано около 26 взрывов. В области под удар «Гераней» попали АЗС в Печенегах, Коробочкино и Малиновке.
Между тем, по некоторым данным, противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Украинские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники и личного состава ВСУ из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область, так как трассы через Богодухов полностью контролируются нашими дроноводами.
Ранее сообщалось о поражении пунктов временной дислокации противника, складов с имуществом, боеприпасами, а также узловых железнодорожных депо (Мерефа, Богодухов, Дергачи, Левада, Основа, Балашовка) в Харьковской области.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация