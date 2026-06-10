МВФ одобрил выдачу Армении 25 млн долларов после победы партии Пашиняна

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МВФ одобрил выдачу Армении 25 млн долларов после победы партии Пашиняна


Международный валютный фонд одобрил выделение Армении более 25 миллионов долларов. Решение принято после парламентских выборов, на которых партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов.



МВФ завершил первый обзор в рамках соглашения о резервном кредитовании (SBA). Это позволяет Еревану получить доступ к сумме, эквивалентной 18,4 млн СПЗ (специальных прав заимствования). Сейчас это около 25,1 млн долларов.

Общий же доступ по соглашению достиг 36,8 млн СПЗ (около 50,2 млн долларов). Программа SBA, как указано на сайте фонда, направлена на поддержку госпрограмм реформ для сохранения экономической и финансовой стабильности.

Возникает закономерный вопрос: почему Россия, которая всё ещё остаётся акционером МВФ и вносит свой вклад в его ресурсы, продолжает состоять в этой организации? Ведь получается, что наши деньги, через механизмы фонда, уходят на поддержку режимов, которые либо откровенно враждебны Москве, либо, как Армения при власти Пашиняна, становятся на этот путь.

Формально РФ сохраняет членство в МВФ. Но на практике решения о выделении средств принимаются большинством голосов, где доминируют США и их союзники. И они, на примере в том числе Украины и Армении, используют этот рычаг для поддержки лояльных им политических сил.
23 комментария
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:22
    Эти 50 мил выйдут боком Армении . МВФ всегда кредит обставляет условиями и условия как правило касаются налогов ,да и они не просят их снизить
    1. Azim77 Звание
      Azim77
      +6
      Сегодня, 11:34
      Когда такие небольшие деньги (для фонда) выделяются и особенно для "поддержки реформ" - это взятка. Для дробления на последующие взятки тем, кто за "поддержание реформ".
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 11:37
        Решение принято после парламентских выборов

        МВФ тем самым показало в каком направлении следует вести Армению. До хорошего это не доведет, подсадили на крючек в виде кредитов, дальше будет больше.
      2. Бенчик Звание
        Бенчик
        +3
        Сегодня, 11:45
        В "демократических" странах с "либеральными" властями взяточничества нет, это просто лоббирование.
      3. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 12:32
        Цитата: Azim77
        Когда такие небольшие деньги (для фонда) выделяются и особенно для "поддержки реформ" - это взятка.

        Это покупка МВФ .Они покупают страну ,через чиновника
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:45
      Эти 50 мил выйдут боком Армении...

      Пока власть в Армении (как в прочем и в остальных странам мира) на ходится на крючке у англосакосов, ей будет всё равно каким боком это выйдет стране и простым людям.
      Далеко ходить не надо, достаточно взглянуть на страны Африки, где были поставлены такие же марионетки англосаксами, которые довели свои страны до массовой нищеты, междуусобиц с соседями и полному банкротству экономической системы.

      Так что эти 50 миллионов в первую очередь могут выйти боком России, потому что англосаксы не для того создают из армян вассалов, чтобы ощесливить их своими подачками, а для того, чтобы России нагадить и к нашему сожалению у них это неплохо получается. soldier
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 12:31
        Цитата: кредо
        Так что эти 50 миллионов в первую очередь могут выйти боком России, потому что англосаксы не для того создают из армян вассалов, чтобы ощесливить их своими подачками, а для того, чтобы России нагадить и к нашему сожалению у них это неплохо получается.

        Россия без Армении выживет ,а вот выживет ли Армения как противник России ,еще не факт.Т орговля наладиться с ЕС ,будут батрачить в ЕС ,а вот Баку уже сейчас просит пару районов и турки район горы Арарат до сих пор смотрят криво. Тут вопрос не о России ,а о самой армянской нации стоит. Будет ли Армения ВООБЩЕ государством лет так через 20.После разрыва с Русскими
    3. Венд Звание
      Венд
      +1
      Сегодня, 12:10
      Пашинян начал вгонять Армению в долги))))
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:23
        Цитата: Венд
        Пашинян начал вгонять Армению в долги))))

        Это не просто долги ,это зависимость. МВФ может дать кредит под любые условия ,вплоть до обязательного проведения ЛГБТ марша. У армян будет очень удивительное лицо ,когда они разберутся
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:23
      APASUS
      Сегодня, 11:22
      Эти 50 мил выйдут боком Армении . МВФ всегда кредит обставляет условиями и условия как правило касаются налогов ,да и они не просят их снизить

      hi Хачикяны теперь станут богаче, может хватит России быть дойной коровой, а переходить к прагматичному бизнесу и продавать всенародное достояние- газ, нефть и др. по рыночным ценам, как это существует во всём цивилизованном мире.
      Россияне ещё не пухнут от радостей личных тяжёлых денежных кошельков.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:27
        Цитата: ZovSailor
        Хачикяны теперь станут богаче, может хватит России быть дойной коровой, а переходить к прагматичному бизнесу и продавать всенародное достояние- газ, нефть и др. по рыночным ценам, как это существует во всём цивилизованном мире.

        Я бы не так сформулировал .Надо как США. Хотите дешёвый газ в дом ,надо любить Россию, выгнать все биолаборатории США из страны. Хотите что бы мы покупали у Вас коньяк ,надо то и то ,сделать ,а то мы вам отключим газ и все прочее
        С торговли надо иметь дивиденды не только деньгами ,США имеют и не краснеют
  2. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 11:23
    почему Россия, которая всё ещё остаётся акционером МВФ и вносит свой вклад в его ресурсы, продолжает состоять в этой организации? Ведь получается, что наши деньги, через механизмы фонда, уходят на поддержку режимов, которые либо откровенно враждебны Москве, либо, как Армения при власти Пашиняна, становятся на этот путь.

    Хороший вопрос, но нашему руководству как будто до него нет дела. request
  3. al3x Звание
    al3x
    +5
    Сегодня, 11:24
    почему Россия, которая всё ещё остаётся акционером МВФ


    По той же причине, по которой Россия всё ещё в ВТО. Интересы российского олигархата превыше национальных интересов. А политическое руководство это так, обслуживающий персонал по сути, глядя на всё происходящее, только такой вывод можно сделать.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 11:35
      Цитата: al3x
      Интересы российского олигархата превыше национальных интересов.

      Что вы имеете ввиду под "национальными интересами"? Интересы Государства? Так если правящий класс в государстве это олигархат, так его интересы и есть - государственные (национальные) wassat
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 11:29
    10 процентов кредита уйдут на откаты... smileА может и больше.
    А погашать его будут рядовые армяне...все как обычно в любой другой стране связавшейся с МВФ.
    Жулье кругом.
  5. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:34
    МВФ выделяет Армении более 25 миллионов долларов и в в том числе из наших взносов! Зачем мы там-вопрос хороший, вот только задать его не кому, зачем мы так когда решают без нас и с русофобской точки зрения!
  6. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +2
    Сегодня, 11:36
    о! добытчик Нации ! wassat
    Отдавать чем ?
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 11:36
    ""Возникает закономерный вопрос: почему Россия, которая всё ещё остаётся акционером МВФ и вносит свой вклад в его ресурсы, продолжает состоять в этой организации?""

    Аполитично рассуждает автор, честное слово! (с)
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 11:37
    Цитата: Бонифаций
    о! добытчик Нации ! wassat
    Отдавать чем ?

    Коньяком типа бренди...разбавленным этиловым спиртом.
  9. даэтоя Звание
    даэтоя
    0
    Сегодня, 11:43
    30 серебреников .радость большая наверное им.
  10. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    -1
    Сегодня, 11:48
    Лучше бы эти 25 млн. отдали Абрамовичу.
  11. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 11:51
    Там еще перед голосованием в Армению из ЕС 2млрд Евро дали. Помощи.
  12. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:26
    Замануха... Армяне купились....