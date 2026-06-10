Международный валютный фонд одобрил выделение Армении более 25 миллионов долларов. Решение принято после парламентских выборов, на которых партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила 49,81% голосов.МВФ завершил первый обзор в рамках соглашения о резервном кредитовании (SBA). Это позволяет Еревану получить доступ к сумме, эквивалентной 18,4 млн СПЗ (специальных прав заимствования). Сейчас это около 25,1 млн долларов.Общий же доступ по соглашению достиг 36,8 млн СПЗ (около 50,2 млн долларов). Программа SBA, как указано на сайте фонда, направлена на поддержку госпрограмм реформ для сохранения экономической и финансовой стабильности.Возникает закономерный вопрос: почему Россия, которая всё ещё остаётся акционером МВФ и вносит свой вклад в его ресурсы, продолжает состоять в этой организации? Ведь получается, что наши деньги, через механизмы фонда, уходят на поддержку режимов, которые либо откровенно враждебны Москве, либо, как Армения при власти Пашиняна, становятся на этот путь.Формально РФ сохраняет членство в МВФ. Но на практике решения о выделении средств принимаются большинством голосов, где доминируют США и их союзники. И они, на примере в том числе Украины и Армении, используют этот рычаг для поддержки лояльных им политических сил.

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