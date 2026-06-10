Удары ВС России по целям в Харьковской области ослабляют группировку ВСУ

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Удары ВС России по целям в Харьковской области ослабляют группировку ВСУ


Для атак на украинские военные и инфраструктурные объекты Харьковщины Вооруженные силы РФ применяют самые разнообразные средства поражения. Так, в течение последних суток по целям в Харьковской области было задействовано не менее 12 управляемых авиабомб с УМПК.

Еще не менее 99 ударов нанесено при помощи беспилотников-камикадзе различных типов. Чаще всего применяются «Герани», «Молнии» и БМ-35.

Так, вчера российским атакам подверглись цели в Купянском и Волчанском районах, а также в Харькове, Лозовой, Шевченково и Печенегах. Сегодня удары по объектам региона продолжились. Особый акцент делается на автозаправочных станциях. В частности, поражены заправки в Печенегах, Коробочкино и Малиновке. В Холодногорском районе Харькова уничтожено топливное хранилище, а также поражены места дислокации подразделений ВСУ. В Малой Даниловке Дергачевского района отмечено возгорание на объекте, где располагалась украинская военная техника.

Харьковщина, наряду с Запорожской и Днепропетровской областями, является регионом, по объектам которой российские военные наносят наиболее интенсивные удары.

Эти массированные атаки наносят серьезный урон противнику, негативно отражаясь на его боеспособности. Удары ВС России по целям в Харьковской области, заметно ослабляют группировки ВСУ. Дело в том, что Харьков и другие населенные пункты региона играют роль распределительного хаба для украинских войск, действующих на севере и востоке региона.
3 комментария
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  1. Русич Звание
    Русич
    +3
    Сегодня, 11:54
    Эти массированные атаки наносят серьезный урон противнику, негативно отражаясь на его боеспособности. Удары ВС России по целям в Харьковской области, заметно ослабляют группировки ВСУ.
    Так заметно ослабляют, что с каждым днём враг всё дальше достаёт и болезненнее...
  2. Краснов
    Краснов
    0
    Сегодня, 11:57
    Сразу вопрос у нас че ракет к Торнадо-С мало? Где Иранская и Северокорейская баллистика? Арбатская богодельня не хочет наконец начать служить? Извините за грубость.
  3. Evgenuy Звание
    Evgenuy
    0
    Сегодня, 12:01
    Теперь ждем ответа по АЗС на територии России???