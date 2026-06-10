Mercedes планирует сотрудничество с, поставляющим Украине БПЛА стартапом

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Mercedes планирует сотрудничество с, поставляющим Украине БПЛА стартапом


Mercedes-Benz, известный всему миру как автопроизводитель, планирует закрепиться в оборонной сфере. Как сообщает Der Spiegel, автоконцерн намерен заключить стратегическое партнёрство с мюнхенским стартапом Tytan Technologies.



Тема сотрудничества – создание мобильных групп обороны против дронов на базе военных внедорожников Mercedes G-класса. Подписание меморандума ожидается 10 июня на полях Международной аэрокосмической выставки ILA в Берлине.

Система получила название Drone Defender. «Гелики» оснастят радарами и пусковыми установками для дронов-перехватчиков Tytan. Последние, по задумке, смогут автономно наводиться на цели и уничтожать БПЛА в воздухе. В связке с ними будут работать переоборудованные микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter в роли мобильных командных пунктов.

Комплексы, как планируется, защитят критическую инфраструктуру Германии от дронов. А заодно могут быть задействованы в зонах боевых действий.

Стартап Tytan Technologies создан в 2023 году. Часть финансирования получил от Фонда инноваций НАТО. Бундесвер уже заказал у него дроны-перехватчики для защиты военных объектов. Летом компания откроет новый завод в Мюнхене, который к концу года сможет производить до 3 тысяч БПЛА в месяц. Кроме того, стартап поставляет свои дроны-перехватчики Украине.
15 комментариев
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  1. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +3
    Сегодня, 11:58
    Нет! Не запретят Mercedes! Это же любимый брэнд "бородачей" с Кавказа и депутатов
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Бонифаций
      Нет! Не запретят Mercedes! Это же любимый брэнд "бородачей" с Кавказа и депутатов

      Они будут считать их трофейными laughing
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 12:28
      Сколько же будет стоить такая чудо - установка?))) даже бундес-бюджет вылетит в трубу))) особенно, если комплектацию будет входить кожаный салон, полированное дерево и стереосистема Бозе)))
    3. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Бонифаций
      Нет! Не запретят Mercedes! Это же любимый брэнд "бородачей" с Кавказа и депутатов

      а что его запрещать-он вроде сам в 2022 ушел и самозапретился? или Вы про запрет ездить вообще на них? laughing
  2. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +6
    Сегодня, 11:59
    А говорят: история повторяется в виде фарса. Что то не очень на фарс смахивает. Ждём включения в игру Порше и Сименса?
  3. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 12:07
    Кроме того, стартап поставляет свои дроны-перехватчики Украине.

    Думаю, это сейчас все стартапы делают. Лучшего полигона для испытаний не найдешь :((...
  4. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    Сегодня, 12:08
    А в 2015-ом снова заработала фирма Юнкерс. Скоро снова юнкерсы в небе над Россией? Ау, правительство!!!
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 12:15
    Продукция Даймлер-Бенца...предка Мерседе-Бенса...

    Новые хозяева пошли по стопам нациков-дедов.
  6. Matsur Звание
    Matsur
    +3
    Сегодня, 12:16
    Смешная статья. Ниче что бмв, любимый брэнд заднеприводных соотечественников, в годы ВМВ делал двигатели для самолетов люфтваффе? А порше сделал "Фердинанд", сау с мощной броней и пушкой? Да все на чем ездят любители немцев работало на нацизм? Запретят... Запретят требовать запретить ездить властимущим на иностранном. Хотя у нас сейчас все авто иностранные, даже если это волга.
    1. kebeskin Звание
      kebeskin
      0
      Сегодня, 12:31
      А еще есть много чего японского. А с японцами у нас до сих пор мирного соглашения нет.
  7. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 12:28
    На западе стартапы это двигатель прогресса. Технологические мастодонты мониторят ситуацию, и как стартап выстрелил, берут под свое крыло. И совсем скоро стартап идет в серию.
    Почему у нас этот успешный принцип, отработанный десятилетиями на западе, не работает?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:43
      Это вы там по факту живёте, а мы тут — по воле Божьей. (с)
    2. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 13:21
      Цитата: RockerMan
      Почему у нас этот успешный принцип, отработанный десятилетиями на западе, не работает?

      Потому что мы все еще не освоили основной принцип долгосрочного бизнеса- "Не надо воровать с убытков, воруйте с прибылей!" hi
  8. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 12:31
    Шутить не грех, но последствия предсказуемы если не понимать, что горячее противостояние определяет победителем того кто опережает и технологически и интеллектуально. Поэтому в противостояние тем мировым силам которые консолидированны и каждый привносит в разнообразия свои решения, стоит и самим проявить гибкость и нестандартные решения. Войны это всегда открытые двери для инноваций.
  9. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 12:56
    А что, военные Гелики в кузове W461 ещё выпускают? Вроде бы Бундесверу они в 90-х были не нужны уже...
    Кстати, Гелики производят в Австрии, на мощностях партнёра Штеер-Даймлер-Пух (сейчас Магна-Штеер).
    А Каракурт уже все?