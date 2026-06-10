Mercedes планирует сотрудничество с, поставляющим Украине БПЛА стартапом
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Mercedes-Benz, известный всему миру как автопроизводитель, планирует закрепиться в оборонной сфере. Как сообщает Der Spiegel, автоконцерн намерен заключить стратегическое партнёрство с мюнхенским стартапом Tytan Technologies.
Тема сотрудничества – создание мобильных групп обороны против дронов на базе военных внедорожников Mercedes G-класса. Подписание меморандума ожидается 10 июня на полях Международной аэрокосмической выставки ILA в Берлине.
Система получила название Drone Defender. «Гелики» оснастят радарами и пусковыми установками для дронов-перехватчиков Tytan. Последние, по задумке, смогут автономно наводиться на цели и уничтожать БПЛА в воздухе. В связке с ними будут работать переоборудованные микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter в роли мобильных командных пунктов.
Комплексы, как планируется, защитят критическую инфраструктуру Германии от дронов. А заодно могут быть задействованы в зонах боевых действий.
Стартап Tytan Technologies создан в 2023 году. Часть финансирования получил от Фонда инноваций НАТО. Бундесвер уже заказал у него дроны-перехватчики для защиты военных объектов. Летом компания откроет новый завод в Мюнхене, который к концу года сможет производить до 3 тысяч БПЛА в месяц. Кроме того, стартап поставляет свои дроны-перехватчики Украине.
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