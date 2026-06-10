Украинскому омбудсмену пришлось комментировать «обнимашки» с делегацией РФ

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Украинскому омбудсмену пришлось комментировать «обнимашки» с делегацией РФ

Не так давно в сети, как принято говорить, завирусились кадры встречи российской и украинской делегаций во главе с уполномоченными по правам человека. Российскую делегацию возглавляла Яна Лантратова, украинскую – Дмитрий Лубинец.

Популярность кадров была обусловлена тем, что во время рукопожатий двух омбудсменов со стороны украинской делегации вышел человек, который, подойдя к делегации нашей страны, начал обниматься с несколькими представителями. Если бы не контекст, то сторонний человек вполне резонно заявил бы что-то из разряда: «встреча проходила в тёплой, дружеской обстановке».



Теперь у украинского уполномоченного местные репортёры пытаются выяснить, кто же этот человек со стороны Украины, который тепло обнимался с россиянами и лицо которого заретушировала сама же украинская сторона.

По словам Лубинца, «этот человек не входит в офис омбудсмена».

Лубинец:

Это был представитель украинских спецслужб.

В таком случае, что называется, ещё интереснее… Украинские спецслужбы, оказывается, так тепло встречают членов российской делегации, что само по себе идёт вразрез с той риторикой, которую ежедневно позволяет себе Киев.

Но Лубинец решил предпринять попытку юлить. По его словам, «у него есть сомнения в том, что обнимался украинский представитель с членами именно российской делегации»:

Встреча проходила в Беларуси, поэтому допускаю, что он подходил к белорусам.

Но ведущая украинского эфира напомнила Лубинцу, что лица, с которыми украинский «службист» обнимался, были с российскими флагами на одежде.

В итоге Лубинец замялся, явно не зная, как же комментировать то, что на днях происходило в плане контактов между Украиной и Россией.

На фоне известных путешествий «неизвестного» бизнесмена в Киев и Москву «обнимашки» между отдельно взятыми членами делегаций уже не выглядят чем-то из ряда вон…
12 комментариев
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  1. Русич Звание
    Русич
    +9
    Сегодня, 11:56
    А может нам нужно больше переживать и вопросы задавать?
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +15
      Сегодня, 12:05
      Да это просто ещё не видели как их и наши олигархи в куршавелях обнимаются! Это только простые ваньки с мыколами друг другу юшку в окопах пускают! А Люди, они по другим понятиям живут! wassat
    2. Zhan Звание
      Zhan
      0
      Сегодня, 12:43
      hi
      Цитата: Русич
      А может нам нужно больше переживать и вопросы задавать?

      Так вопросы задаются уже давно. Особенно после посадки Попова, ссылки Суровикина и воровства в особо крупных размерах в службе тыла. Я уже молчу про запреты Ютуба, телеграма и пр. компромата. Им не до нас челяди. Как сказал про нас "пророк" Жириновский: "это быдло подождёт". Душат Русских людей ложью и лицемерием. Скоро заходят выборы в гос.думу. И я говорю, если единая Россия опять возьмёт большинство, всё, русского человека и русскую мысль ликвидируют окончательно. Следим и наблюдаем пристально. Имеют нас как хотят и морально и психологически, а экономически уже опустили ниже плинтуса.
      1. Русич Звание
        Русич
        0
        Сегодня, 13:35
        Цитата: Zhan
        единая Россия

        А у них есть альтернатива, или оппозиция?
  2. solar Звание
    solar
    +4
    Сегодня, 12:05
    Теперь у украинского уполномоченного местные репортёры пытаются выяснить, кто же этот человек со стороны Украины, который тепло обнимался с россиянами и лицо которого заретушировала сама же украинская сторона.

    А с российской стороны не возникли вопросы, кто это там обнимался тепло с представителем украинской стороны? Тем более, как пишут, с представителем украинских спецслужб?
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 12:06
    Это был представитель украинских спецслужб.

    Имя???
    Имя?
    Откройте ему веки...поневоле Гоголя вспомнишь глядя на это.
    Видимо Гоголь на ментальном уровне предчуствовал что произойдет с Украиной. what
  4. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 12:08
    И что холопам не по нраву? Что у панов лбы не трещат?
  5. Canecat Звание
    Canecat
    +2
    Сегодня, 12:08
    Допустим это был белорус... потому как и с той и с нашей стороны эти обнимашки одназначно не понятны.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      0
      Сегодня, 12:19
      Да всё понятно и с той и с другой стороны, вопросы решают люди которые друг друга давно знают и война которая сво для них просто такое мероприятие из которого нужно извлечь максимальную выгоду, а слюной от ненависти исходить и в окопах гнить должно быдло.
  6. Glenn Звание
    Glenn
    +2
    Сегодня, 12:34
    Может этот мужик, по заданию спецслужб, например жучки вешал или болезнь какую?
  7. Ingvar7401 Звание
    Ingvar7401
    0
    Сегодня, 12:46
    Может родня какая нибудь
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:56
    Даже в такой мелочи СМИ Украины ищут подвох. По мнению многих украинский представитель ,в ответ на приветствие с русской стороны , должен был покусать всех москалей ?