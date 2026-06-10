Украинскому омбудсмену пришлось комментировать «обнимашки» с делегацией РФ

Это был представитель украинских спецслужб.

Встреча проходила в Беларуси, поэтому допускаю, что он подходил к белорусам.

Не так давно в сети, как принято говорить, завирусились кадры встречи российской и украинской делегаций во главе с уполномоченными по правам человека. Российскую делегацию возглавляла Яна Лантратова, украинскую – Дмитрий Лубинец.Популярность кадров была обусловлена тем, что во время рукопожатий двух омбудсменов со стороны украинской делегации вышел человек, который, подойдя к делегации нашей страны, начал обниматься с несколькими представителями. Если бы не контекст, то сторонний человек вполне резонно заявил бы что-то из разряда: «встреча проходила в тёплой, дружеской обстановке».Теперь у украинского уполномоченного местные репортёры пытаются выяснить, кто же этот человек со стороны Украины, который тепло обнимался с россиянами и лицо которого заретушировала сама же украинская сторона.По словам Лубинца, «этот человек не входит в офис омбудсмена».Лубинец:В таком случае, что называется, ещё интереснее… Украинские спецслужбы, оказывается, так тепло встречают членов российской делегации, что само по себе идёт вразрез с той риторикой, которую ежедневно позволяет себе Киев.Но Лубинец решил предпринять попытку юлить. По его словам, «у него есть сомнения в том, что обнимался украинский представитель с членами именно российской делегации»:Но ведущая украинского эфира напомнила Лубинцу, что лица, с которыми украинский «службист» обнимался, были с российскими флагами на одежде.В итоге Лубинец замялся, явно не зная, как же комментировать то, что на днях происходило в плане контактов между Украиной и Россией.На фоне известных путешествий «неизвестного» бизнесмена в Киев и Москву «обнимашки» между отдельно взятыми членами делегаций уже не выглядят чем-то из ряда вон…