В «Укрэнерго» призвали снизить потребление электричества после ударов ВС РФ

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В «Укрэнерго» призвали снизить потребление электричества после ударов ВС РФ

Поступает новая информация о результатах ночной атаки ВС РФ по территории противника. По данным Воздушных сил Украины, она не была массированной. Сообщается о 207 беспилотниках, из которых силы ПВО ВСУ якобы сбили и перехватили 181 БПЛА.

В результате попаданий оставшихся дронов и падения обломков обесточено неназванное количество потребителей в в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях, а также на оккупированных территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В «Укрэнерго» призвали снизить потребление электричества в пиковые вечерние часы.

Более подробную информацию о результатах ночных атак ВС РФ предоставляют российские каналы. В Харькове после ударов БПЛА вспыхнул мощный пожар в районе аэродрома. Взрывы и возгорания зафиксированы и в других локациях. Глава Харьковской ОВА сообщил об ударах 26 беспилотников по различным объектам в городе.





Получается, ровно столько, сколько не сумели сбить силы ПВО ВСУ. Однако прилеты зафиксированы и в других областях.

В результате ударов ВКС РФ по складам и логистическим центрам, в Днепропетровске начинает наблюдаться сокращение ассортимента продуктов в «АТБ-Маркет». Склады этого сетевого ритейлера используются для замаскированного хранения продукции военного назначения.

В Печенегах Харьковской области поражена автозаправочная станция. Еще две АЗС выведены из строя в н. п. Коробочкино и Малиновка. Есть прилеты и по другим заправкам, местам хранения ГСМ. Создание дефицита топлива — это не только про крымчан.

В оккупированном Запорожье зенитчики ВСУ в очередной раз сбили БПЛА над жилым районом. В результате были повреждены легковушки в капитальном гараже. Власти выдают за целенаправленный удар ВС РФ, местные это опровергают.

4 комментария
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  1. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 12:39
    Сообщается о 207 беспилотниках, из которых силы ПВО ВСУ якобы сбили и перехватили 181 БПЛА.

    Почему якобы? Военкоры пишут, что и хох.лы, и мы перехватываем 90 процентов беспилотников самолетного типа. Тут все правильно. И только Собянин - 999 из 1000
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:43
      Цитата: BAI
      И только Собянин - 999 из 1000
      Дык это жеж Москва ! belay
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +1
        Сегодня, 12:47
        Получается уже сейчас мы запускаем по ним меньше беспилотников, чем они по нам. То ли ещё будет...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:51
    Кто то спрашивает украинцев ,можно подумать. Утром на подъезде объявление с графиком отключений и то будет чудо ,если совпадет.