В «Укрэнерго» призвали снизить потребление электричества после ударов ВС РФ
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Поступает новая информация о результатах ночной атаки ВС РФ по территории противника. По данным Воздушных сил Украины, она не была массированной. Сообщается о 207 беспилотниках, из которых силы ПВО ВСУ якобы сбили и перехватили 181 БПЛА.
В результате попаданий оставшихся дронов и падения обломков обесточено неназванное количество потребителей в в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях, а также на оккупированных территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В «Укрэнерго» призвали снизить потребление электричества в пиковые вечерние часы.
Более подробную информацию о результатах ночных атак ВС РФ предоставляют российские каналы. В Харькове после ударов БПЛА вспыхнул мощный пожар в районе аэродрома. Взрывы и возгорания зафиксированы и в других локациях. Глава Харьковской ОВА сообщил об ударах 26 беспилотников по различным объектам в городе.
Получается, ровно столько, сколько не сумели сбить силы ПВО ВСУ. Однако прилеты зафиксированы и в других областях.
В результате ударов ВКС РФ по складам и логистическим центрам, в Днепропетровске начинает наблюдаться сокращение ассортимента продуктов в «АТБ-Маркет». Склады этого сетевого ритейлера используются для замаскированного хранения продукции военного назначения.
В Печенегах Харьковской области поражена автозаправочная станция. Еще две АЗС выведены из строя в н. п. Коробочкино и Малиновка. Есть прилеты и по другим заправкам, местам хранения ГСМ. Создание дефицита топлива — это не только про крымчан.
В оккупированном Запорожье зенитчики ВСУ в очередной раз сбили БПЛА над жилым районом. В результате были повреждены легковушки в капитальном гараже. Власти выдают за целенаправленный удар ВС РФ, местные это опровергают.
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