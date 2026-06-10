Противник утверждает, что ВС РФ готовятся снова применить «Орешник»

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Противник утверждает, что ВС РФ готовятся снова применить «Орешник»

Мониторинговые ресурсы противника массово пишут, что в настоящее время ВС РФ готовятся в очередной раз применить БРСД «Орешник» для ударов по целям на Украине. Источник информации при этом ожидаемо не указывается.

Украинская сторона утверждает, что на российском полигоне «Капустин Яр» ведется подготовка к пуску «Орешника». При этом украинские ресурсы пишут, что пока неизвестно, идет ли речь о тренировочном запуске на территории России или ракету снова применят в ходе одного из следующих массированных ударов по Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не исключает боевого применения «Орешника» по целям на Украине.



Путин подчеркнул, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине ещё не было. По словам российского лидера, удары «Орешником» наносились туда, где было удобно посмотреть результаты. Ракета применялась не в полной комплектации и не в серийном исполнении. Каждый раз в составе комплекса использовались новые конструктивные элементы и решения, внедренные по результатам прошлых пусков. Например, при атаке по Днепропетровску боевые блоки «Орешника» фактически легли в одну линию, а во Львовской области группы блоков уже разошлись по двум объектам – авиационно-ремонтному заводу и элементам подземного газового хранилища. Отчетливо видны некоторые изменения характера ударов «Орешника», что указывает на продолжающуюся работу по доведению БРСД до оптимальных для максимальной эффективности параметров.

В то же время, по оценкам французского агентства AFP, ежемесячно предприятия российского ОПК выпускают около 70 ракет Х-101, до 60 «Искандеров-М», до 25 «Калибров», 10 «Кинжалов» и порядка 10 единиц БРСД «Орешник».
30 комментариев
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  1. vet Звание
    vet
    +5
    Сегодня, 12:29
    Снова по сараям? Или, на этот раз, по какой-нибудь бытовке?
    1. Prometey Звание
      Prometey
      0
      Сегодня, 12:35
      Кроме как на сарае никак больше не протестировать её.
    2. AleksByk Звание
      AleksByk
      +1
      Сегодня, 13:06
      Да надеюсь что нет, потому что это уже будет даже не смешно. Пока мы бьем Орешником по сараям - получаем удары по гражданским, по НПЗ, кораблям в доках (Бойкий), пора уже начинать бить по настоящему.
  2. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 12:31
    Москва не исключает боевого применения «Орешника» по целям на Украине


    С болванками это просто тренировочный пуск what
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:42
      Цитата: al3x
      С болванками это просто тренировочный пуск

      Надеюсь на этот раз с БЧ!
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 13:02
        Источник информации при этом ожидаемо не указывается.

        Наша сторона сама вводит ограничения на применение воздушного пространства перед пуском ракет и при этом оповещает так называемых "партнеров" о предстоящем запуске
        Оповещение о пусках осуществляется в рамках Соглашения между СССР и США о взаимных уведомлениях о пусках МБР и БРПЛ (подписано в 1988 году) и дополняющего его Меморандума 2000 года. Стороны обязаны уведомлять друг друга не менее чем за 24 часа о любом пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ). по защищенным каналам межгосударственной связи.
        Пора уже протестировать БЧ с " нагрузкой."
        1. al3x Звание
          al3x
          0
          Сегодня, 13:05
          о любом пуске межконтинентальной баллистической ракеты


          Так орешник вроде как не МБР? С какого тогда вообще такие щедрости о предупреждении, чтобы что? Все попрятались и всё попрятали? В крайнем случае, чтобы суету не поднимать, предупредили в момент нажатия кнопки и хватит.
  3. Дурашлеп Звание
    Дурашлеп
    -4
    Сегодня, 12:35
    Неужто решились протестировать с ядерным боезарядом по ровенской аэс?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:37
    Пусть 404 ые готовят подходящий сарай ,мы будем проверять вхожесть " Орешника". wassat
  5. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:43
    По словам российского лидера, удары «Орешником» наносились туда, где было удобно посмотреть результаты. Ракета применялась не в полной комплектации и не в серийном исполнении

    Может это оправдание, что эффективность ударов оказалась ниже ожидаемой ?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 12:46
      Цитата: BAI
      эффективность ударов оказалась ниже ожидаемой ?

      А никто и не знает об эффективности... request
      1. Pitlot Звание
        Pitlot
        -2
        Сегодня, 12:59
        Какая у людей короткая память. После первого применения по южмашу была пара кадров, где наши партнёры из НАТО стоя на краю огромной воронки внимательно изучают разрушения на глубину трёх или четырёх этажей подземного сооружения. 🙄
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 13:31
          После первого применения по южмашу была пара кадров, где наши партнёры из НАТО стоя на краю огромной воронки

          ???
          торжественная фотосессия была?
          м.б. ИИ сгенерировал?
      2. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 13:10
        Uncle Lee
        А никто и не знает об эффективности...

        После последнего пуска ракеты по Б. Церкви Киевской обл, xoxлы на весь мир раструбили о неэффективности данного типа вооружения. Видно очень желают ощутить всю мощность удара и настойчиво добиваются этого, надев на головы кастрюли.
  6. Эмиль Звание
    Эмиль
    0
    Сегодня, 12:45
    Сколько же на данном ресурсе 4о4'х комментаторов wassat
  7. Владислав Марков_2 Звание
    Владислав Марков_2
    0
    Сегодня, 12:47
    Путин подчеркнул, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине ещё не было.

    Мы ещё не начинали. Сво идёт с опережением графика.
  8. AleksByk Звание
    AleksByk
    +2
    Сегодня, 12:49
    Мониторинговые ресурсы противника массово пишут, что в настоящее время ВС РФ готовятся в очередной раз применить БРСД «Орешник» для ударов по целям на Украине. Источник информации при этом ожидаемо не указывается.


    Надеюсь в список целей сараи не входят? Мы увидим наконец прилет по банковой или чему то более существенному ? Хватит уже миндальничать - если бьете - бейте по настоящему!
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 12:50
    Если Верховный оправдывает применение Орешника по сараям в испытательных целях, то почему бы не провести эти испытания по могиле Мельника*, чей прах притащили из Европы, плюс прах жены Мельника.

    *Мельник — украинский военный и политический деятель, один из активных участников украинского националистического движения, полковник армии Украинской Народной Республики, один из ближайших соратников Евгения Коновальца, командовал сотней Легиона украинских сечевых стрельцов на австро-российском фронте в Первой мировой войне, один из организаторов Украинской войсковой организации. С 1938 — председатель Провода ОУН. Сотрудничал с нацистами в годы Второй мировой.
    1. ian Звание
      ian
      -1
      Сегодня, 13:00
      А что не по церквям ПЦУ? Или по памятникам другим бандеровцам, коих натыкали уже немеряно?
      Извините, но ваша психология равна уровню оппонента, сносящего русскую историю.
      Или обезьяне, старающейся с дерева закидать всех фекалиями. Пусть толку мало, зато им обидно и противник весь в дерьме... request
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        0
        Сегодня, 13:08
        Цитата: ian
        Извините, но ваша психология равна уровню оппонента, сносящего русскую историю.


        Ну да, мы не такие, мы в белых перчатках. Так что ли? Будем ждать, когда нам снесут Панораму Бородинского сражения или Пантеон Сталинградской битвы?
        1. ian Звание
          ian
          -1
          Сегодня, 13:12
          Такие вы или не такие, мне неизвестно.
          Как и то, чего именно вы ждете. hi
          Я всего лишь указал на схожесть вашего мышления с действиями противника.
          По моему скромному мнению "Орешник" не тот тип вооружения, чтоб "делать обидно".
          request
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:27
      alexboguslavski
      почему бы не провести эти испытания

      После удара по могиле, все это дepьмо взлетит на воздух и разлетится на большую площадь.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:53
    Сейчас ребята напильником прицел подточат и опять на испытание .А там куда кривая напильника сложится ,может и в Куев прилетит
  11. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 12:56
    А мост через Днепр в качестве тестовой цели выбрать слабо? Боеголовки ложатся в линию, да БЧ оснастить, то, что доктор прописал.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:56
    У зеленского заграничный вояж ,так между делом .Не хочет в Куев возвращаться.
  13. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 12:56
    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не исключает боевого применения «Орешника» по целям на Украине.

    Достало это уже: исключает, не исключает, если бы да кабы am 404-я Россию окучивает всеми доступными средствами поражения и старается нанести максимальный ущерб (не важно, что уничтожили главное максимальный и болезненный ущерб), а мы всё деликатничаем. ДОКОЛЕ? recourse Что должно произойти, чтобы мы вломили по настоящему? recourse
  14. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 13:05
    Сараи, вы сейчас за всё ответите! И за панораму, и за татаро-монгольское иго! angry
  15. KCA Звание
    KCA
    +1
    Сегодня, 13:07
    Какая нафинг подготовка? РС-26 комплекс минутной готовности, завели, двигатели прогрели и алга, а может и вообще с места хранения запулить
  16. ВАМ Звание
    ВАМ
    0
    Сегодня, 13:18
    Я думаю здесь вот какое дело, если бы хотели то ударили бы по сборищу при перезахоронении. Заодно и останки этих старых изуверов по ветру рассеяли, а хорошо бы и новых. И не обязательно Орешником. Но почему то нет, дали провести показательную акцию "торжества брндерлогов", по другому и не скажешь. А насчет испытаний Орешника по сараям, какой то слабый сюжет. Ну допустим хотели посмотреть как на него западная ПВО среагирует. Ну ударили один раз, посмотрели, заодно попужали, а далее по полигону, и замеряй хоть лазером с точностью до милиметра. А сараи то зачем крушить. На полигоне можно поставить десятки датчиков, проверить распространение ударной войны, сейсмической, глубину проникновения. Кстати мне думается что боевая часть, скорее всего ядерная, должна взрываться над поверхностью. При таких скоростях и температурах при ударе о поверхность все просто превратиться в плазму, или газ. Проникающая именно инертная разрушающая ударной и сейсмической волнами, ну и возможно плазменно газовая смесь, за счет своей энергии и температуры проникает на определенную глубину.
  17. Million Звание
    Million
    +2
    Сегодня, 13:19
    Сараев на Украине еще много.