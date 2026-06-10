Противник утверждает, что ВС РФ готовятся снова применить «Орешник»
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Мониторинговые ресурсы противника массово пишут, что в настоящее время ВС РФ готовятся в очередной раз применить БРСД «Орешник» для ударов по целям на Украине. Источник информации при этом ожидаемо не указывается.
Украинская сторона утверждает, что на российском полигоне «Капустин Яр» ведется подготовка к пуску «Орешника». При этом украинские ресурсы пишут, что пока неизвестно, идет ли речь о тренировочном запуске на территории России или ракету снова применят в ходе одного из следующих массированных ударов по Украине. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не исключает боевого применения «Орешника» по целям на Украине.
Путин подчеркнул, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине ещё не было. По словам российского лидера, удары «Орешником» наносились туда, где было удобно посмотреть результаты. Ракета применялась не в полной комплектации и не в серийном исполнении. Каждый раз в составе комплекса использовались новые конструктивные элементы и решения, внедренные по результатам прошлых пусков. Например, при атаке по Днепропетровску боевые блоки «Орешника» фактически легли в одну линию, а во Львовской области группы блоков уже разошлись по двум объектам – авиационно-ремонтному заводу и элементам подземного газового хранилища. Отчетливо видны некоторые изменения характера ударов «Орешника», что указывает на продолжающуюся работу по доведению БРСД до оптимальных для максимальной эффективности параметров.
В то же время, по оценкам французского агентства AFP, ежемесячно предприятия российского ОПК выпускают около 70 ракет Х-101, до 60 «Искандеров-М», до 25 «Калибров», 10 «Кинжалов» и порядка 10 единиц БРСД «Орешник».
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