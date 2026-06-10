В МИД РФ пообещали раскрыть адреса производств БПЛА для Киева в Канаде
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва намерена опубликовать адреса производств беспилотников для Украины, расположенных в Канаде:
Мы всё видим, всё знаем, мы делаем соответствующие выводы.
Она добавила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.
Поводом стало соглашение, подписанное в конце мая военными ведомствами Украины и Канады о создании совместного предприятия Airlogix-Sentinel. Оно будет производить дроны для ВСУ непосредственно на канадской территории.
Захарова отметила:
Таким образом Канада перешла на качественно новый уровень вовлечённости в украинский кризис. Отброшены все маски, проявилась вся сущность отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны.
Посол России в Канаде Олег Степанов уже назвал это частью «враждебного курса Оттавы». И предупредил, что Москва будет учитывать эти изменения в военном и политическом планировании.
Возникает вопрос: с какой именно целью раскрываются адреса? Официально – чтобы мировое сообщество знало, где именно «куётся» оружие для киевского режима. Но, по сути, это не новость. Многие и так знают адреса военных заводов, производящих вооружение для Украины – от Польши до США. Тем не менее, производства стоят и работают.
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