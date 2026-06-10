В МИД РФ пообещали раскрыть адреса производств БПЛА для Киева в Канаде

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В МИД РФ пообещали раскрыть адреса производств БПЛА для Киева в Канаде


Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва намерена опубликовать адреса производств беспилотников для Украины, расположенных в Канаде:

Мы всё видим, всё знаем, мы делаем соответствующие выводы.

Она добавила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.

Поводом стало соглашение, подписанное в конце мая военными ведомствами Украины и Канады о создании совместного предприятия Airlogix-Sentinel. Оно будет производить дроны для ВСУ непосредственно на канадской территории.

Захарова отметила:

Таким образом Канада перешла на качественно новый уровень вовлечённости в украинский кризис. Отброшены все маски, проявилась вся сущность отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны.

Посол России в Канаде Олег Степанов уже назвал это частью «враждебного курса Оттавы». И предупредил, что Москва будет учитывать эти изменения в военном и политическом планировании.

Возникает вопрос: с какой именно целью раскрываются адреса? Официально – чтобы мировое сообщество знало, где именно «куётся» оружие для киевского режима. Но, по сути, это не новость. Многие и так знают адреса военных заводов, производящих вооружение для Украины – от Польши до США. Тем не менее, производства стоят и работают.
31 комментарий
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  1. kebeskin Звание
    kebeskin
    +5
    Сегодня, 12:56
    Надо не адреса раскрывать, а Искандеры туда отправлять. Раскрытие адресов это тоже самое что Гитлеру говорить, что он Гитлер.
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +2
      Сегодня, 13:01
      Non c'est bien de connaitre les adresses, car les instalateurs d'air conditionée seront plus attentifs car en été au Canada il peut faire chaud et une climatisation très solicitée peut ... incendier une usine :-)
      1. Русич Звание
        Русич
        0
        Сегодня, 13:38
        Цитата: YanniKounnar
        Non c'est bien de connaitre les adresses,

        Так мы в Европе адреса производства БПЛА наизусть знаем, и ЧЁ?
    2. Курильщик Звание
      Курильщик
      +4
      Сегодня, 13:16
      В МИД РФ пообещали раскрыть адреса производств БПЛА для Киева в Канаде


      Враги прямо зауважали Россию, за быстрый и жесткий, я бы сказал жестокий ответ на Канадскую деятельность..
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +8
    Сегодня, 12:56
    В МИД РФ пообещали раскрыть адреса производств БПЛА для Киева в Канаде


    Страшно-то как должно быть в Канаде.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 12:57
    Зачем ? Можно показать на воронку и сказать что тут было
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 12:59
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В МИД РФ пообещали раскрыть адреса производств БПЛА для Киева в Канаде

    вбейте лучше в походные задания подводных лодок ВМС РФ маршруты канадских сухогрузов
  6. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 12:59
    А потом на Западе будут раскрывать адреса производства гераней в РФ.
  7. belost79 Звание
    belost79
    +8
    Сегодня, 13:00
    "Она добавила, что Россия оставляет за собой право на ответные меры."
    Какие? Раскрыть канадцам адреса производства БПЛА на территории России?
  8. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 13:02
    Мерседес бенц , в МИД пообещали , а это значит- самооборонение не загорами.
  9. tabex Звание
    tabex
    +2
    Сегодня, 13:03
    Вам сейчас актуальнее раскрыть где фламинги собирают, ибо на три тыщи км аллес капут будет всему производству, да и сколько можно кричать волк волк... Все "прогрессивные демстраны" с НАТО во главе вот вот нанесут обезглавливающий ракетный удар по рф
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      Сегодня, 13:20
      Все "прогрессивные демстраны" с НАТО во главе вот вот нанесут обезглавливающий ракетный удар по рф
      да кажется уже нанесли, все мозги кому-то отшибли...
  10. Jovanni Звание
    Jovanni
    +4
    Сегодня, 13:04
    В МИД РФ пообещали раскрыть адреса производств БПЛА для Киева в Канаде

    Ёк макарёк! Ну всё! Теперь придется им производить для зелепупых беспилотники по раскрытым адресам! Прямо караул! Просто уже сил не хватает об этом слышать...
  11. Cartalon Звание
    Cartalon
    +4
    Сегодня, 13:06
    Проку от ваших знаний, неопределённый полугрозы стиль наше дипломатии, опубликуем адреса и что?
    Атаковать Канаду или любую другую страну НАТО вы априори не будете, устравать диверсии, ну тогда наоборот не надо ни чего публиковать.
    Говорить глупости с умным видом любимое занятие наших властей, интересно Захарова реально считает, что что-то умное заявила или они потом ржут, с той ерунды которую на публику говорят?
    1. tabex Звание
      tabex
      +4
      Сегодня, 13:15
      Ржут наверное. Договорились уже, поди, сейчас побольше бобла еще подымут, и все, настанет конец проекту Россия. Потом все вместе будут где нибудь в Лондоне жить с Зеленским по соседству, но недолго, обдерут, как липку.
  12. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 13:06
    Москва намерена опубликовать адреса производств беспилотников для Украины, расположенных в Канаде:

    Сколько можно позориться? Ну опубликуют. Ну и что?
    Что толку, что знают адрес, если ничего не делают?
  13. грау Звание
    грау
    +2
    Сегодня, 13:08
    Ну раскрыли а дальше что очередной пук в лужу
  14. solar Звание
    solar
    +2
    Сегодня, 13:13
    В МИД РФ пообещали раскрыть адреса производств БПЛА для Киева в Канаде

    И что из этих адресов? Захарова еще б в Китае адреса открыла, где для украинских беспилотников запчасти делают :((...
  15. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 13:14
    Территория посольства Канады в Москве считается территорией Канады. . . hi
  16. Владимир М Звание
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 13:15
    Мы всё видим, всё знаем, мы делаем соответствующие выводы

    Наша Маша конечно "молодец", что все "видит и знает"... А что дальше? поход в магазин за "красными карандашами"?
    Может лучше просто молчать...
  17. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 13:16
    В МИД РФ пообещали


    Министерство обещаний надо создавать. И объединить в него многие другие.
  18. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +2
    Сегодня, 13:17
    МИД и прочее руководство России,пожалуйста не позорьтесь,если после "а" не можете сказать "б".
  19. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:18
    Надо сделать предупреждение: или пусть закрывают заводик,или туда прилетит ракета.
    Но,скорее всего,этого не будет.
    Повздыхают и ладно....
  20. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 13:18
    Такое ощущение что в руководстве тянут жребий кто выйдет и в очередной раз публично опозорится
  21. rusich Звание
    rusich
    +4
    Сегодня, 13:18
    Очередная болталогия. Зачем нам адреса. Где реальные действия???? Где реальные удары по этим адресам???? С килькожерскими адресами ничего сделать не могут, а тут Канада
  22. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 13:19
    что они им письма заказные будут слать))? совсем родное правительство гоев за чушпанов держит))) они бы еще ОГРН и если уж совсем зло то ИНН опубликовали))ой вей такой гешефт делать просто бабагануш какой то народ попался обеим сторонам просто хоменташен алом а не народ дай ему Яхве здоровья
  23. Булат Звание
    Булат
    +1
    Сегодня, 13:25
    Интересно у нас есть диверсанты ,или только в кино их рекламируют
  24. Хорон Звание
    Хорон
    +2
    Сегодня, 13:28
    В МИД РФ пообещали раскрыть адреса производств БПЛА для Киева в Канаде

    Для кого раскрыть? Для них? Так они и без мида знают эти адреса, да и никто и не шифруется давно. С другой стороны я тоже могу раскрыть место где лежит много денег, но в кармане у меня от этого их не прибавится. Бред какой-то. what
  25. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 13:28
    Руководителям и работникам этих предприятий станет очень стыдно за свою деятельность
  26. vet Звание
    vet
    +2
    Сегодня, 13:31
    Как надоела эта беззубость кремлевского старца. Откроет Захарова "секрет Полишинеля". И что? И ничего.
  27. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 13:34
    боже мой, штамповать дроны в канаде это так невыгодно, тут либо ненависть к россии перешкаливает, либо канада настолько обнищала, что нечем заняться..

    без сомнений одно, с трампом ни канадцам, ни мексиканцам не живется как у христа за пазухой, что было ранее, их ситуация напоминает бывшие советские республики, наступают, наступают времена, когда нахлебников снимают с бесплатного довольствия