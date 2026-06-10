Премьер Польши заявил, что страна не закрывала аэропорт в Жешуве для Зеленского
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Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию о том, что Варшава закрыла аэропорт в Жешуве для Зеленского:
Я не могу диктовать Зеленскому, откуда ему лететь.
Поводом для слухов послужил недавний скандал вокруг Украинской повстанческой армии* (УПА, запрещена на территории РФ), после которого Зеленский стал летать в Европу через Молдавию, а не через польский аэропорт, как это было раньше.
Туск, однако, утверждает: никаких запретов не было, и аэропорт открыт:
Мы не закрывали аэропорт в Жешуве для президента Украины.
По его словам, выбор маршрута – личное дело Зеленского. Вот только выбор этот, судя по всему, не случаен.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский, который ранее пользовался аэропортом Жешув для перелёта в Европу, теперь предпочитает Кишинёв. Официальная причина не называется. Но наблюдатели связывают смену маршрута с резким охлаждением польско-украинских отношений на фоне исторических споров.
В Польше всё громче звучат голоса, требующие от Украины признания Волынской резни геноцидом поляков. Активисты блокируют границы, пикетируют офисы. В ответ Киев обвиняет Варшаву в непонимании. И вот теперь Зеленский внезапно «пересел» на молдавский аэропорт.
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