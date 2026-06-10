Премьер Польши заявил, что страна не закрывала аэропорт в Жешуве для Зеленского

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Премьер Польши заявил, что страна не закрывала аэропорт в Жешуве для Зеленского


Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию о том, что Варшава закрыла аэропорт в Жешуве для Зеленского:

Я не могу диктовать Зеленскому, откуда ему лететь.

Поводом для слухов послужил недавний скандал вокруг Украинской повстанческой армии* (УПА, запрещена на территории РФ), после которого Зеленский стал летать в Европу через Молдавию, а не через польский аэропорт, как это было раньше.

Туск, однако, утверждает: никаких запретов не было, и аэропорт открыт:

Мы не закрывали аэропорт в Жешуве для президента Украины.

По его словам, выбор маршрута – личное дело Зеленского. Вот только выбор этот, судя по всему, не случаен.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский, который ранее пользовался аэропортом Жешув для перелёта в Европу, теперь предпочитает Кишинёв. Официальная причина не называется. Но наблюдатели связывают смену маршрута с резким охлаждением польско-украинских отношений на фоне исторических споров.

В Польше всё громче звучат голоса, требующие от Украины признания Волынской резни геноцидом поляков. Активисты блокируют границы, пикетируют офисы. В ответ Киев обвиняет Варшаву в непонимании. И вот теперь Зеленский внезапно «пересел» на молдавский аэропорт.
4 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 13:07
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Премьер Польши заявил, что страна не закрывала аэропорт в Жешуве для Зеленского

    правильно,его закрыли блогеры и журналисты, а поляки как стелились, так и дальше будут стелиться под бандеровцев ,ибо хозяин так сказал.
  3. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 13:11
    Ранее СМИ сообщили, что Зеленский, который традиционно пользовался аэропортом Жешув для вылетов в Европу, теперь предпочитает Кишинёв.

    Вообще-то он вылетел из Кишинева всего один раз, вполне возможно, что , например, после поездки в район Одессы- так удобнее намного. А некоторые уже из одного вылета целые теории строят.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:21
    Ответ простой ,СБУ читает Военное Обозрение ,комментаторы требуют ударить по "САРАЮ "с крыльями с эмблемой Украины. bully
  5. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Сегодня, 13:36
    Активисты блокируют границы, пикетируют офисы.
    А ведь могут взять в руки и Стингер, наверняка уже прикупили за недорого.