Из-за сбоя в сети в Самарской области объявлен особый режим движения поездов
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В Поволжье возникли проблемы с железнодорожным сообщением на маршрутах дальнего следования. Причиной стало внезапно выявленное отсутствие напряжения в контактной сети на станции Кряж в Самарской области.
О мерах по устранению неполадок и восстановительных работах сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
В сообщении сказано, что из-за сбоя в сети в Самарской области объявлен особый режим движения поездов – реверсивный. Это означает, что железнодорожные составы, следующие по встречным направлениям, движутся на определенном участке по одному пути, что неизбежно приводит к задержкам. В частности, опаздывают поезда Калининград-Челябинск и Москва-Орск. Также есть отставание от графика движения у трех пригородных поездов.
Время задержки выросло и теперь составляет до двух часов 15 минут.
Ранее сегодня утром украинские военные нанесли серию ракетных ударов по ряду регионов России, в числе которых – Самарская область. В Генштабе ВСУ подтвердили, что для атаки были задействованы ракеты FP-5 «Фламинго». Целью удара в Самарской области был назван нефтеперерабатывающий завод.
Помимо этого, такое ракетное вооружение якобы было задействовано, как утверждает украинская сторона, для удара по оборонному предприятию «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, где произошло возгорание. Представители Киева подчеркивают, что расстояние от границ Украины до предприятия составляет около 900 километров.
Также украинские военные объявили об ударе по танкеру в Черном море, который якобы принадлежит так называемому «российскому теневому флоту».
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