Из-за сбоя в сети в Самарской области объявлен особый режим движения поездов

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Из-за сбоя в сети в Самарской области объявлен особый режим движения поездов


В Поволжье возникли проблемы с железнодорожным сообщением на маршрутах дальнего следования. Причиной стало внезапно выявленное отсутствие напряжения в контактной сети на станции Кряж в Самарской области.

О мерах по устранению неполадок и восстановительных работах сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

В сообщении сказано, что из-за сбоя в сети в Самарской области объявлен особый режим движения поездов – реверсивный. Это означает, что железнодорожные составы, следующие по встречным направлениям, движутся на определенном участке по одному пути, что неизбежно приводит к задержкам. В частности, опаздывают поезда Калининград-Челябинск и Москва-Орск. Также есть отставание от графика движения у трех пригородных поездов.

Время задержки выросло и теперь составляет до двух часов 15 минут.

Ранее сегодня утром украинские военные нанесли серию ракетных ударов по ряду регионов России, в числе которых – Самарская область. В Генштабе ВСУ подтвердили, что для атаки были задействованы ракеты FP-5 «Фламинго». Целью удара в Самарской области был назван нефтеперерабатывающий завод.

Помимо этого, такое ракетное вооружение якобы было задействовано, как утверждает украинская сторона, для удара по оборонному предприятию «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, где произошло возгорание. Представители Киева подчеркивают, что расстояние от границ Украины до предприятия составляет около 900 километров.

Также украинские военные объявили об ударе по танкеру в Черном море, который якобы принадлежит так называемому «российскому теневому флоту».
8 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 13:09
    объявили об ударе по танкеру в Черном море, который якобы принадлежит так называемому «российскому теневому флоту».

    Войну на море Россия проиграла. Стоим в позиции пассивного терпилы
    Ни одного удара по судоходству в сторону Украины
    1. Tagan Звание
      Tagan
      -4
      Сегодня, 13:14
      Ни одного удара по судоходству в сторону Украины

      Ну зачем врать-то?
      1. Курильщик Звание
        Курильщик
        0
        Сегодня, 13:25
        Цитата: Tagan
        Ну зачем врать-то?

        А где вранье? Вранье это про удары по центрам принятия решений.. еще от февраля 2022года...вот где вранье! И бить надо было самым жестоким образом по поставкам из-за рубежа, вызывать и высылать послов тех стран, что поставляли бронежилеты, Джевелины и прочее те же мосты, туннели - все так же функционируют.....
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 13:31
          А где вранье?

          Читать разучились?
          Можете опровергнуть мои слова?
          Идём и гуглим что-нибудь типа "атака судов под Одессой" и получаем результат.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 13:13
    Задержаны двое подростков по делу о минировании автомобиля на юго-западе Москвы, они действовали по указанию куратора с Украины, сообщили в СК РФ.

    Инцидент произошел вчера: девушка забрала взрывчатку, а её знакомый установил на авто бомбу с gps-трекером под машину сотрудника одного из научно-производственных предприятий.

    Пострадавших удалось избежать — бомбу обезвредили.
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 13:16
    Соплежуйское поведение российского руководства продолжается,принуждение России к миру продвигается успешно.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 13:32
    Все больше людей страдает от войны и это будет только нарастать! Терпение у народа не бесконечное, даже у терпил, может уже пора думать как реально заканчивать? Эй там, наверху!!!
  5. vet Звание
    vet
    +1
    Сегодня, 13:33
    Сыплется инфраструктура. Недовольство народа растет на глазах. Путин и его подхалимы делают вид, что ничего не происходит.