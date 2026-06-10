Атакован ещё один мост, соединяющий Херсонскую область и Крымский полуостров
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Враг продолжает реализацию стратегии по транспортной блокаде Крымского полуострова и, к сожалению, добивается определенных успехов. Трафик по «Сухопутному коридору» через Новороссию в Крым из-за регулярных атак и дистанционного минирования снизился в разы. Периодически вводятся ограничения движения по Керченскому мосту.
Атаки украинских националистов создали проблемы и на других участках транспортных магистралей, включая железные дороги. С недавнего времени поезда не останавливаются на ж/д станции Джанкой. Она как минимум дважды подвергалась ударам беспилотников ВСУ. Прилетает по пригородным поездам, есть раненые и погибшие. Временно приостановлено движение пассажирского железнодорожного транспорта в Крыму в ночное время.
Крымский мост для ВСУ пока что недосягаем, хорошо, если так будет всегда. Враг сосредоточился на других, менее масштабных, но значимых переправах. Сегодня рано утром противник предпринял попытку ракетной атаки по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.
Переправа была временно перекрыта, сообщил глава региона Владимир Сальдо. После обследования движение транспорта было восстановлено в реверсивном режиме по одной полосе. Ремонтные бригады проводят работы по восстановлению конструкции моста и дорожного покрытия.
Арабатская Стрелка (Арабатская коса) — полоса земли в северо-восточной части Крымского полуострова. Геническ расположен в Херсонской области материковой части России.
Ранее, 9 июня, ВСУ атаковали мост в районе Чонгара на границе между Крымом и Херсонской областью. Это была уже вторая атака по данной переправе. В Киеве утверждают, что мост полностью разрушен. Российские власти это не подтверждают.
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