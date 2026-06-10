Атакован ещё один мост, соединяющий Херсонскую область и Крымский полуостров

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Атакован ещё один мост, соединяющий Херсонскую область и Крымский полуостров

Враг продолжает реализацию стратегии по транспортной блокаде Крымского полуострова и, к сожалению, добивается определенных успехов. Трафик по «Сухопутному коридору» через Новороссию в Крым из-за регулярных атак и дистанционного минирования снизился в разы. Периодически вводятся ограничения движения по Керченскому мосту.

Атаки украинских националистов создали проблемы и на других участках транспортных магистралей, включая железные дороги. С недавнего времени поезда не останавливаются на ж/д станции Джанкой. Она как минимум дважды подвергалась ударам беспилотников ВСУ. Прилетает по пригородным поездам, есть раненые и погибшие. Временно приостановлено движение пассажирского железнодорожного транспорта в Крыму в ночное время.



Крымский мост для ВСУ пока что недосягаем, хорошо, если так будет всегда. Враг сосредоточился на других, менее масштабных, но значимых переправах. Сегодня рано утром противник предпринял попытку ракетной атаки по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

Переправа была временно перекрыта, сообщил глава региона Владимир Сальдо. После обследования движение транспорта было восстановлено в реверсивном режиме по одной полосе. Ремонтные бригады проводят работы по восстановлению конструкции моста и дорожного покрытия.

Арабатская Стрелка (Арабатская коса) — полоса земли в северо-восточной части Крымского полуострова. Геническ расположен в Херсонской области материковой части России.

Ранее, 9 июня, ВСУ атаковали мост в районе Чонгара на границе между Крымом и Херсонской областью. Это была уже вторая атака по данной переправе. В Киеве утверждают, что мост полностью разрушен. Российские власти это не подтверждают.

49 комментариев
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  1. BAI Звание
    BAI
    +14
    Сегодня, 14:06
    Крымский мост для ВСУ пока что недосягаем, хорошо, если так будет всегда.

    С ума сошли что ли? Готовиться надо к тому, что он окажется под ударом в ближайшее время. Первые же новые Фламинго полетят по нему в конце года
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 14:10
      С ума сошли что ли? Готовиться надо к тому, что он окажется под ударом в ближайшее время.

      Ну вообще-то этот мост подвергается атакам регулярно, если вы не знали.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 14:34
      Готовиться надо к тому, что он окажется под ударом

      кому?
      нам с вами, сидящим на диване?
      а еще кому? - генерал-лейтенанту погибшему вчера?
      .....................................
      хоть и говорят, что генералы готовятся к прошедшей войне, но у нас...
    3. Карельский Звание
      Карельский
      +3
      Сегодня, 15:16
      Не надо так далеко заглядывать,до конца года.Мосты начинают крушить накануне вторжения ,так что в в ближайшие дни,даже не недели ,а крымский мост у НАТО на десерт.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +18
    Сегодня, 14:09
    А у нас долбанули по мосту в Затоке и всё, цели удара достигнуты, можно на годик про мосты забыть
    1. helilelik Звание
      helilelik
      +8
      Сегодня, 14:14
      Два раза. Правда,результатов граждане не выложили. Несознательные у них граждане,в отличие от наших. Жалко им что ли? Всем же интересно.
    2. AMG Звание
      AMG
      -1
      Сегодня, 14:22
      На фото мост через Затоку? Так он же автомобильный и дорога только до Стрелкового.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 14:41
        Что тут за альтернативно эрудированные люди на сайте? У одного железнодорожный мост в Запорожье идёт по ДнепроГЭС, у другого автомобильно-железнодорожный мост в Затоке только автомобильный и не до Румынии оказывается доходит fool
        1. AMG Звание
          AMG
          -1
          Сегодня, 15:30
          Перепутал затоку (Одесскую) с мостом через залив Тонкий под Геническом. Стрелковое ничего не говорит? Бывает .Повторяю вопрос: "А мост на Генгорку тоже автомобильно-железнодорожный или это другой на фото?" И не тут умничать.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 16:21
            Вы про другие мосты решили поговорить, теперь под Геническом? Можно ещё о мосте через Истру поговорить, ну чтоб не умничать? Новоиерусалимский монастырь ничего не говорит?
      2. solar Звание
        solar
        +1
        Сегодня, 15:13
        На фото мост через Затоку?

        Генический железный мост
        https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 15:17
      Цитата: alexoff
      А у нас долбанули по мосту в Затоке и всё, цели удара достигнуты, можно на годик про мосты забыть

      Зато все украинские мосты через Днепр, стоят и смеются над Путиным.
  3. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 14:10
    Похоже у нашего руководства выбора кроме как бить по плотинам через Днепр не останется. Народное раздражение будет расти.
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +16
      Сегодня, 14:28
      Вы не думаете, что нашему руководству народное недовольство до лампочки?
      1. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        0
        Сегодня, 15:56
        Что же это за такое государство где всем друг на друга до лампочки? И есть ли будущее у такого государства?
  4. Электроник2000 Звание
    Электроник2000
    +5
    Сегодня, 14:12
    Ну расскажите же им кто-нибудь наконец, что мосты советской постройки атаковать бессмысленно! Ведь правда же?… Зато сколько урякалок потом налетит - вот мол ведь запустили же в реверсивном режиме для легкового транспорта. И не понимают что это выражение на деле означает что мост уже не может принимать тяжелый грузовой транспорт, в том числе и военный, а для легкового его пропускная способность снизилась в в разы, если не на порядок. Одно хорошо, парализовав таким образом и добившись результатов, ВСУ наконец покажут, как важна блокада логистики и как просто она достигается даже с советскими мостами. Только вот понимание этог нам тогда уже не поможет, будет слишком поздно.
    1. BAI Звание
      BAI
      +8
      Сегодня, 14:15
      Ну расскажите же им кто-нибудь наконец, что мосты советской постройки атаковать бессмысленно

      Хох.лы об этом знали, когда прервали снабжение нашей группировки по Антоновскому мосту?
      1. Электроник2000 Звание
        Электроник2000
        +4
        Сегодня, 14:19
        Мда, сарказм вы так и не заметили… Прочитали только первое предложение?
  5. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    -5
    Сегодня, 14:12
    А вот потрудитесь объяснить, почему нельзя просто засыпать пролив, сделать дамбу и мосты непотопляемыми? Если важен переток воды, то можно трубы под дамбой уложить.
    Дорого? Так на безопасности не должно быть экономии.
    Ещё ждет ответа вопрос, кто помешал резервную ЖД ветку в обход Джанкоя построить прямиком из Керчи в Симферополь.
    1. Электроник2000 Звание
      Электроник2000
      0
      Сегодня, 14:18
      Потому что под метровым слоем воды там 3-5 метров ила и чтобы дамба не "уплыла" нужно либо весь этот ил убирать, либо отсыпать все скальной породой и все равно армировать частыми бетонными сваями. И то и другое стоит во много раз дороже, чем новый свайный мост. К тому же значительная часть сухопутного пути в Крым теперь находится в зоне досягаемости украинских БПЛА, так что при этом и дамба не поможет.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -7
        Сегодня, 14:24
        Неужели ил вашим мешает? И какая вам разница в Киеве, есть ил или нет. Как просядет, можно ещё подсыпать. По зимникам народ ездит, по голимому льду если надо. Арабатская стрелка невооруженным взглядом видна как насыпная, так ровно природа не строит.
        1. Электроник2000 Звание
          Электроник2000
          +4
          Сегодня, 14:39
          Ил мешает строителям, а я как раз заканчивал "Мосты и тоннели" в ЛИИЖТ и нам подробно объясняли, почему нельзя было сделать дамбу через Чонгарский пролив и почему там наиболее целесообразна была постройка свайных мостов. Вижу что в мостах вы примерно никак, поэтому приведу аналогию - строить дамбу на многометровом слое ила это то же самое, что построить пятиэтажный дом на болоте без фундамента, проседать там будет метрами причем не просто проседать, а валиться на стороны и подсыпкой ничего сделать будет нельзя. Единственный способ сделать хотя бы минимально надежную дамбу на многометровом слое ила без его удаления - заспыпка скальным грунтом с привязкой тела дамбы множеством бетонных свай. Такая дамба будет стоить примерно как 10 новых мостов через Чонгар.
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            -4
            Сегодня, 14:48
            Ты не понял, теоретик. Есть мирноре время и есть военное. А ещё есть предрассудки и политические препятствия. В данный момент политических препятствий быть не должно, а проседание грунтовки, можно компенсировать дополнительной просыпкой. Не парьте мозги фальшивками. В данный момент есть военная целесообразность.
            Хотя, зачем товарищу из Киева доводы москаля? Ведь дамбу нельзя насыпать и точка, она киевскому режиму мешать будет, её бомбить бесполезно.
            1. Alexey RA Звание
              Alexey RA
              0
              Сегодня, 16:11
              Цитата: СергейАлександрович
              Ты не понял, теоретик. Есть мирноре время и есть военное.

              Ну да... в военное время значение синуса может достигать четырёх. smile
              Никакие указы и приказы не смогут отменить физику и геологию. С таким же успехом можно директивно отменить закон всемирного тяготения - и строить "самолёт военного времени" для невесомости.
              Цитата: СергейАлександрович
              В данный момент политических препятствий быть не должно, а проседание грунтовки, можно компенсировать дополнительной просыпкой.

              Какое проседание? Ваша дамба на илистой подушке просто уйдёт под воду или завалится. С таким же успехом можно класть асфальтовую дорогу по болоту.
          2. Konnick Звание
            Konnick
            +5
            Сегодня, 14:53
            Представляете как стоит Керченский мост. Так назывался он в проекте. Там каждая опора на кусте из свай-оболочек ...настоящие ежики в илистом основании. Привет коллега
          3. Stas157 Звание
            Stas157
            0
            Сегодня, 16:21
            Цитата: Электроник2000
            Ил мешает строителям

            Так убрать ил и отсыпать.

            Цитата: Электроник2000
            Такая дамба будет стоить примерно как 10 новых мостов через Чонгар.

            Потеря логистики в Крым обойдется дороже.

            Вы вроде крутой мостостроитель... Ну так должны возможности искать и нам подсказать, как лучше логистику обеспечить. А вы вместо этого красочно причины расписываете, чтобы ничего не делать. Да еще тут толпа минусует неравнодушного человека, пытающегося предложить как выйти из тяжелой ситуации.
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +6
      Сегодня, 14:20
      Ну кто же знал из всезнающих военных теоретиков понимаешь, что дроны будут по нарастающей кошмарить тылы 5-10-50-100-200км и тд. И санитарная зона в 300км станет расти в обратную сторону.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -2
        Сегодня, 14:29
        В самом начале СВО эксперты настаивали на необходимости организации в Крыму пояса ПВО и необходимости резервной ЖД ветки. Широкорад, например, об этом писал.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +7
          Сегодня, 14:37
          Я помню это самое начало СВО. К примеру, два уважаемых отставника, смешивали с кое чем в прямом эфире желающих отключать свет, воду и тп жителям Украины. Типа ну как это так бабушкам киевским воду отключить твари вы кровожадные..... Эх, было время.
    3. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 14:38
      Мысль правильная! Правда не на всех реках такое возможно, но в общем-то смысл понятен. Высокотехнологичные мосты /типа крымского/ уязвимы критически и имеют низкую ремонтопригодность! Пролеты изготавливают на специальных заводах металлоконструкций из высокоуглеродистой термообработанной стали с соблюдением сложных норм сварки под нагревом и т п... Такие конструкции невозможно отремонтировать на месте -только замена на новые. Не только механические повреждения, но и возгорание разлившихся нефтепродуктов /термические повреждения/ опасны для моста -отпущеная сталь теряет прочность. Ж/б мосты также уязвимы -в лучшем случае придется перекладывать плиты покрытия, в худшем -балки и опоры; также уязвимы к термическому воздействию, превращающему бетон в крошку. Для мостов в зоне досягаемости ракет и дронов противника разумнее всего строить мосты из низкоуглеродистой прокатной стали низких марок прочности типа С235, которые конечно будут тяжелее по весу, но за то практически не боятся перегрева, допускают любой ремонт прямо на месте, сварку и резку, усиление, не разрушаются от локальных деформаций. Для покрытия таких мостов использовать малоразмерные ж/б плиты, которые легко заменить, возможно ещё накрыть сверху рифлёнкой.
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -3
        Сегодня, 14:43
        Там вообще не река, там нет сколь-нибудь сильного течения. И насыпать дамбу можно всего лишь земснарядом, по мере проседания подсыпать.
    4. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 15:54
      Цитата: СергейАлександрович
      А вот потрудитесь объяснить, почему нельзя просто засыпать пролив, сделать дамбу и мосты непотопляемыми?
      Это могут только люди, которые выкопали ложками черное море. А еще евреи которые согласились передать Голанские высоты, на грузовиках БЕЛаз. Все остальные понимают что перевести пару гигатонн земли которую потом еще и не размоет довольно сложно и очень дорого.
      Цитата: СергейАлександрович
      Ещё ждет ответа вопрос, кто помешал резервную ЖД ветку в обход Джанкоя построить прямиком из Керчи в Симферополь.
      Ну это вам вопрос в КПСС надо отправлять в 60х годах прошлого века они посчитали что 1й ветки достаточно.
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 14:15
    [quoteАтакован ещё один мост, соединяющий Херсонскую область и Крымский полуостров][/quote]
    Тогда вообще не понимаю существование "священной коровы" это мосты через Днепр. Какие чертоги разума военно-политического руководства России охраняют эту "корову".
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      +4
      Сегодня, 14:27
      Какова какова … когда во главе страны стоят предатели победить в войне крайне проблематично
  7. Aken Звание
    Aken
    +7
    Сегодня, 14:17
    Оказывается, по мостам бить можно. Просто не всем разрешается..
    1. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +4
      Сегодня, 14:32
      Более того, по базам США и прочих "желающих" в третьих странах бить можно. Иран показывает, как это делается. Правда, там "дух и понимания Анкориджа" не вспоминают на каждом шагу . И не ждут с радостью приезда Уиткофа и Кушнера.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 16:22
        Я бы нанял с десяток иранских генералов.
  8. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +9
    Сегодня, 14:29
    Они нам мосты,а мы им орехом по гаражам ночью,чтоб не кто не пострадал,капец полный
  9. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +3
    Сегодня, 14:29
    "A la guerre comme a la guerre". И Украина, к сожалению, это делает.
  10. Hishnik Звание
    Hishnik
    0
    Сегодня, 14:40
    Мне кажется специально МО до выборов будет сопли жевать, а перед выборами бомбанут что то стоящее и покажут как все хорошо, голосуйте за ЕР
    1. Электроник2000 Звание
      Электроник2000
      +5
      Сегодня, 14:46
      Не, они сделают проще. Будут жевать сопли и до выборов и после. Потому что когда ты сам считаешь голоса, то тебе безразлично кто и как проголосует.
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 15:56
      зачем, сделают как в прошлые разы по отработанной схеме, будут они ещё по своим людям бить
  11. icant007 Звание
    icant007
    -1
    Сегодня, 15:16
    Вижу кардинальное решение проблемы одним способом. Взять, да осушить Сиваш вообще в ноль. Вместо воды будет сплошная степь. Ну и мосты будут не очень актуально.
    Ну так, в порядке бреда.
    1. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 15:34
      Еще кардинальнее это осушить Азовское море)))
  12. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 15:30
    Цитата: СергейАлександрович
    Неужели ил вашим мешает? И какая вам разница в Киеве, есть ил или нет. Как просядет, можно ещё подсыпать. По зимникам народ ездит, по голимому льду если надо. Арабатская стрелка невооруженным взглядом видна как насыпная, так ровно природа не строит.

    Этого не нужно делать потому что все ваши предложения от нашего, народа, общего бессилия дождаться ударов по их мостам. Потому что смирились, что для каких-то диссидентов ИХ мосты важнее НАШИХ граждан.
    Я предполагаю в дальнейшем новости будут только хуже. Не дай опять передислокация и потом опять беспорядочно-частичная мобилизация. И даже после такого, я почти уверен, ИХ мосты будут стоять.
  13. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 15:31
    На фото Железный мост? Он вроде давно заброшенный? Автомобильный мост немного в стороне от него
  14. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 15:32
    Цитата: Aken
    Оказывается, по мостам бить можно. Просто не всем разрешается..

    И вот кто бык, а кто Юпитер?
  15. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    0
    Сегодня, 15:35
    Западная военная мысль во всей своей красе: мосты, логистика, изоляция района БД, игра в долгую. Впрочем нашим генералам все это и так известно.
  16. К_4 Звание
    К_4
    0
    Сегодня, 16:01
    Мне вот интересно, а нафиг мы терпим этих наших леопольдов? Почему не выносим вотум недоверия, почему не возмущаемся, а только ноем в интернетах. Почему молчат наши военные? Ну молчим, бездействуем, значит достойны тех кто у власти. А чаша весов медленно склоняется не в нашу пользу. И не поможет следующая мобилизация, только увеличит количество уехавших и добьёт экономику.