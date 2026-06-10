Армия Тайваня впервые провела стрельбы из РСЗО «напротив» материкового Китая

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Армия Тайваня впервые провела стрельбы из РСЗО «напротив» материкового Китая

Вооруженные силы Китайской Республики провели очередное показательное выступление демонстрации военной силы в ходе подготовки к вероятному вторжению на остров армии КНР. Подобные учения регулярно проводят как НОАК, так и армия Тайваня. До прямого столкновения не доходит, всё ограничивается взаимными обвинениями Пекина и Тайбэя в попытках эскалации.

На этот раз тайваньские военные решили побряцать американскими системами вооружений, которые закупаются в США на миллиарды долларов, начиная с середины прошлого века. Тайваньские СМИ сообщают, что ВС самопровозглашенного островного государства впервые провели учения со стрельбами из РСЗО M142 HIMARS на западном побережье напротив материкового Китая.



Всего были задействованы шесть американских реактивных систем залпового огня. Синхронные стрельбы по учебным целям в районе устья реки Дацзя произвели военнослужащие 10-го армейского корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Тайваня.

В ходе учебных стрельб были произведены ракетные пуски с короткими интервалами. Это позволило нанести точное поражение назначенных целей в короткий промежуток времени. Аналогичные учения проводились и ранее, но только вдали от побережья материкового Китая — в восточной части острова.

Реакция Пекина на демонстрационные учения ВС Тайваня пока неизвестна. Но можно смело предположить, что последует очередное китайское предупреждение. Может, НОАК проведет свои учения в Тайваньском проливе.

Пекину ничто не мешает ввести полную морскую и воздушную блокаду сепаратистского острова, вроде той, которую США устроили для Кубы. И нападать не надо, и эффект масштабный. Тем более, что никакие международные нормы не нарушаются, ведь Тайвань — территория КНР, что признают и Штаты.
4 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:19
    Си Цзиньпин был занят . laughing До Пекина недалеко ,его боингу 747 .
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 14:29
    Тайвань уже начали "сепаратистским" называть , интересно.
    Да и про блокаду острова явная глупость , материковый Китай никогда на это не пойдёт.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 14:31
    Реакция Пекина на демонстрационные учения ВС Тайваня пока неизвестна. Но можно смело предположить, что последует очередное китайское предупреждение.

    "Первое китайское" было 68 лет назад. Так что...
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 15:00
      "Эта музыка будет вечна"(с). Ибо смысла нет туда лезть. Навара ноль будет,головняка много.