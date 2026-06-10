США нанесли ракетный удар по резервуарам с питьевой водой в Иране
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Американские военные в ходе ночной атаки нанесли ракетные удары по инфраструктуре водоснабжения в округе Сирик провинции Хормозган на юге Ирана.
Как сообщил в среду генеральный директор компании по водоснабжению провинции Абдулмаджид Хамзепур, в результате «террористических ударов» полностью уничтожены два бетонных резервуара для питьевой воды объёмом 500 и 2 тыс. кубометров, снабжавших водой город Кухестак и 10 деревень района Бамани. По меньшей мере 20 тыс. жителей полностью лишены доступа к питьевой воде - в то время как температура воздуха в регионе достигает 45 градусов по Цельсию. Атака вывела из строя целый район распределительной сети. Возникла угроза нехватки воды как минимум для 150 тысяч иранцев.
Хамзепур назвал произошедшее явным преступлением против человечности. Эскалация произошла на фоне действующего режима прекращения огня между США и Ираном, который был объявлен 7 апреля и впоследствии продлевался.
Нанесение ударов по объектам водоснабжения гражданского населения является серьёзным нарушением Женевских конвенций и подпадает под определение военного преступления, что уже становилось предметом судебных разбирательств и докладов международных организаций. Однако истеблишмент США осознаёт, что рассчитывать на аресты и трибуналы для высокопоставленных американских военных и политиков не приходится — все подобные дела либо замяты, либо блокируются на уровне Совета Безопасности ООН правом вето самими же США.
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