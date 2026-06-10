США нанесли ракетный удар по резервуарам с питьевой водой в Иране

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США нанесли ракетный удар по резервуарам с питьевой водой в Иране

Американские военные в ходе ночной атаки нанесли ракетные удары по инфраструктуре водоснабжения в округе Сирик провинции Хормозган на юге Ирана.

Как сообщил в среду генеральный директор компании по водоснабжению провинции Абдулмаджид Хамзепур, в результате «террористических ударов» полностью уничтожены два бетонных резервуара для питьевой воды объёмом 500 и 2 тыс. кубометров, снабжавших водой город Кухестак и 10 деревень района Бамани. По меньшей мере 20 тыс. жителей полностью лишены доступа к питьевой воде - в то время как температура воздуха в регионе достигает 45 градусов по Цельсию. Атака вывела из строя целый район распределительной сети. Возникла угроза нехватки воды как минимум для 150 тысяч иранцев.



Хамзепур назвал произошедшее явным преступлением против человечности. Эскалация произошла на фоне действующего режима прекращения огня между США и Ираном, который был объявлен 7 апреля и впоследствии продлевался.



Нанесение ударов по объектам водоснабжения гражданского населения является серьёзным нарушением Женевских конвенций и подпадает под определение военного преступления, что уже становилось предметом судебных разбирательств и докладов международных организаций. Однако истеблишмент США осознаёт, что рассчитывать на аресты и трибуналы для высокопоставленных американских военных и политиков не приходится — все подобные дела либо замяты, либо блокируются на уровне Совета Безопасности ООН правом вето самими же США.
26 комментариев
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  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +6
    Сегодня, 14:21
    Ну записали в блокнотик очередное военное преступление армии США и что ?!Последуют санкции ЕС , ЧМ по футболу бойкотируют или ещё что то ?
    Там Израиль "резвится" как хочет , австрийский художник отдыхает но и ему всё с рук сходит.Так , по попке шлёпают , да и то аккуратно и в меру.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:31
      Последуют санкции ЕС , ЧМ по футболу бойкотируют или ещё что то ?

      ага, дождетесь...
      кроме нарастающей истерии в наших СМИ по поводу ЧМ - ничего не услышите...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 14:37
      Самый вежливый
      Сегодня, 14:21

      hi Только вынос военных баз полосатых поцц цев и расширение площади Мёртвого моря сионистов на палестинской земле может обезопасить БВ от этих отморозков.
      1. JcVai Звание
        JcVai
        0
        Сегодня, 15:53
        Не поможет. Снесут одну - поставят две новых. Уничтожать требуется ответственных и поддерживающих. Исполнители и средства - это второстепенная цель, позволяющая снизить свой ущерб исключительно в краткосрочной форме.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 14:24
    Ну хоть что то новенькое. По логике прошлых действий, ждём ответки по израильским или арабским опреснителям.
    1. ian Звание
      ian
      +4
      Сегодня, 14:33
      Цитата: Копчёный
      ждём ответки по израильским или арабским опреснителям.

      Уже ответили. Иран нанес удар по базе США в Эс-Зубайде в Иордании. Под раздачу попали ангары с F35 и ЦУП. hi
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 14:41
        Это банальные военные игрушки поломали, а не воду.
        1. ian Звание
          ian
          -2
          Сегодня, 14:57
          Цитата: Копчёный
          Это банальные военные игрушки поломали, а не воду.

          Иран в отличие от Израиля и США пока не бьет по гражданской инфраструктуре. Он бьет или по военным, или по бизнесу, связанному с врагом. От лишения саудитов или еще кого воды ни штатам ни обрезанным ни жарко, ни холодно. Наоборот- это подтолкнет арабов на сторону противника.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:42
      Цитата: Копчёный
      Ну хоть что то новенькое. По логике прошлых действий, ждём ответки по израильским или арабским опреснителям.

      Ответка пришла по американским базам.
      Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударах по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Как передает иранское агентство Mehr, запуск ракет и беспилотников стал ответом на удары США по территории Ирана.
      Сегодня ночью гостелерадио Ирана сообщило, что США нанесли удары по двум водохранилищам в городе Сирик на юге страны. В районе Бамани остановлена подача питьевой воды, в Сирик повреждена телекоммуникационная мачта. По данным Reuters, США ударили почти по 20 целям в Иране. Иранские военные в ответ атаковали базы США на Ближнем Востоке.

      https://www.kommersant.ru/doc/8729055?ysclid=mq7zuews6a793141195
  3. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +3
    Сегодня, 14:25
    На войне все средства хороши. Негуманно, но Штаты и нацелены на устранение Ирана, как такового.
    МИД РФ молчит. Китай молчит. Всем плевать.
    1. 2al Звание
      2al
      +2
      Сегодня, 14:42
      Вякнет наш МИД, с предсказуемым результатом - будет полный игнор, как обычно. Но если бы РФ прекратила поставки металлов, удобрений и энергоресурсов в США это имело бы эффект.
    2. Solomon_BY Звание
      Solomon_BY
      +1
      Сегодня, 14:50
      Дождутся Земляне, пока их сотрут в ядерный порошок вот такие Американские военные и их тупоголовые предводители. Досидимся сложа руки.
      1. Normann Звание
        Normann
        +1
        Сегодня, 15:09
        Да уже и так досиделись............
  4. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 14:37
    Янки ещё за зверства в деревне Сонгми не ответили.
    Типичная психология англо-саксов и менталитет Западного мира, не можешь сразу убить, создай условия для умертвления голодом, жаждой, болезнями?!
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 14:54
      Как с индейцами-заражённые оспой одеяла.....зато как "гуманно"и "человеколюбиво".....
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 14:54
      Цитата: Lynx2000
      Янки ещё за зверства в деревне Сонгми не ответили.

      Так и за захват территории Америки и за уничтожение местного населения они не ответили.
  5. юрий. Звание
    юрий.
    +1
    Сегодня, 15:09
    Напрасно американцы это сделали. Кроме ненависти у иранцев к евреям, этот удар ничего не достиг.
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 15:12
    Против бандитов бесполезно отмахиваться веером, а американская экспансия в Восточное полушарие сильно затянулась. Только российским и китайским буржуям капиталы и американские добрые отношения дороже тех иранцев, что погибнут от жажды...
    stop Кстати, фашисты во время ВМВ тоже практиковали разные зверства. Прилежные американские ученики хорошо выучили уроки...
  7. Хорон Звание
    Хорон
    +1
    Сегодня, 15:14
    США нанесли ракетный удар по резервуарам с питьевой водой в Иране

    И никаких страданий по созданию гуманитарной катастрофы. Сильные устанавливают правила, остальные по этим правилам живут, или доказывают что они тоже сильные, вырезая под корень своих противников. Десятки тысяч лет прошли, сменились цивилизации, религии, наука научилась изменять мир, но человек так и не изменился. Когда он не может убедить противника словом, он начинает убеждать силой и жестокостью. what
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:37
    Чисто из-за человеколюбия и исходя из прав человека лишили город воды .А где крики защитников ПРАВ и СВОБОД ?
  9. Lptsk Звание
    Lptsk
    0
    Сегодня, 15:39
    щас персы по опресноловке какой-нибудь еврейской или арабской лупанут. вот веселуха будет
  10. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 15:40
    США нанесли ракетный удар по резервуарам с питьевой водой в Иране

    ...скоро страны персидских монархий скажут "спасибо" сша, лето только началось...
  11. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    0
    Сегодня, 15:45
    Вот же пианисты эти амеры. И с ними кремль собрался вести переговоры? С ними можно вести переговоры только из колодца, предварительно посадив туда переговорщиков-американцев и потихоньку добавлять воды, пока не задохнутся. Извините за жестокость, но я такой к врагам. Это ещё цветочки.., что я здесь могу написать..
  12. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 15:55
    Просто дежурное напоминание, что изначальный Лор Трампуни был в том что он собирался освободить народ Ирана от Тирании
  13. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:08
    США нанесли ракетный удар по резервуарам с питьевой водой в Иране

    А вот это Трамп зря сделал. За всё время войны Иран минимизировал удары по гражданской инфраструктуре, теперь всё, пора заканчивать с полосатыми. Донни к днюхе будет подарок, вот только он ему вряд ли обрадуется. Пора и Бешеному Бене закрыть вопрос с чистой водичкой...
  14. makeyev Звание
    makeyev
    0
    Сегодня, 16:11
    В ответ Ирану надо полностью уничтожить водоснабжение в Израиле - водозаборы, резервуары, опреснительные заводы, а также в арабских странах наиболее рьяных пособников нацистских, маниакальных террористов Израиля!