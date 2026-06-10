Канадский лётчик 17 лет управлял самолётами, не имея на это права

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Канадский лётчик 17 лет управлял самолётами, не имея на это права


Канадская авиация переживает беспрецедентный скандал. В центре внимания оказался бывший командир воздушного судна авиакомпании Air Canada. Джеффри Уолл, чей профессиональный стаж на первый взгляд не вызывал вопросов, был задержан полицией провинции Онтарио по обвинениям в мошенничестве и предоставлении ложных сведений следствию.



Об этом сообщает телеканал CBC.

Расследование показало шокирующую картину: с момента своего повышения до капитана воздушного судна в 2009 году и вплоть до увольнения в 2025-м, Уолл управлял пассажирскими самолетами, не имея необходимой для этой должности лицензии линейного пилота авиакомпании (ATPL). По данным следствия, чтобы занять руководящий пост, он использовал поддельные документы, успешно обманув службу безопасности работодателя и канадское транспортное ведомство.

За этот период, который растянулся почти на семнадцать лет, 59-летний пилот совершил более девятисот рейсов на широкофюзеляжных Boeing 767, 777 и 787 Dreamliner. Под его управлением находились маршруты как внутри страны, так и за ее пределами. За это время он успел перевезти десятки тысяч ничего не подозревающих пассажиров, а его заработок за годы незаконной деятельности составил почти три миллиона долларов. Несмотря на колоссальный опыт управления тяжелыми машинами, отсутствие официальной квалификации ставит под сомнение безопасность каждого совершенного им рейса. Первое судебное заседание по делу бывшего летчика назначено на 29 июня, где ему предстоит ответить за свои действия перед законом.
30 комментариев
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  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +6
    Сегодня, 14:25
    Скорее всего лицензия пилота у него имелась но не на аэробусы и им подобные.
    На авиасимуляторах подобные навыки не нарабатываются.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 15:13
      Цитата: Самый вежливый
      На авиасимуляторах подобные навыки не нарабатываются.
      А где нарабатываются? Сразу на вылетах с пассажирами? Или вы думаете кто то тренеруется на полетах на пустых самолетах?
      1. Arzt Звание
        Arzt
        0
        Сегодня, 15:40
        Да там принципиально другая система подготовки. Вот ИИ подсказывает - есть несколько видов лицензий:
        PPL (Private Pilot Licence)
        Лицензия частного пилота — базовый документ, который даёт право управлять однодвигательным воздушным судном. Позволяет летать в личных целях: для путешествий, деловых поездок, отдыха, занятий авиационным спортом. С PPL нельзя получать оплату за полёты.

        IR (Instrument Rating)
        Допуск к полётам по приборам — позволяет пилоту управлять самолётом, полагаясь исключительно на бортовые приборы, а не на внешние визуальные ориентиры. Даёт право летать в сложных метеоусловиях, например в облаках, где видимость ограничена. Это важно для безопасной работы в условиях, когда требуется навигация по приборам (IFR — Instrument Flight Rules). IR можно добавить к PPL или к коммерческой лицензии (CPL).

        ME (Multi-Engine Rating)
        Допуск к полётам на многодвигательных самолётах. Позволяет управлять самолётами с двумя или более двигателями, осваивать навыки управления двумя двигателями, действия в аварийных ситуациях и особенности многодвигательных самолётов. Получение ME важно для продвижения в коммерческой авиации. Этот рейтинг можно добавить к PPL или к CPL.

        CPL (Commercial Pilot Licence)
        Коммерческая лицензия пилота — позволяет получать оплату за полёты. Для её получения обычно требуется наличие уже имеющихся рейтингов (например, IR и ME). Если эти рейтинги есть, курс может быть короче. CPL открывает возможности для работы в авиакомпаниях и других сферах авиационной отрасли.

        В инете полно рассказов, как наши сдавали. На первичку можно отучиться за месяц. 40-60 часов налета - и ты пилот. Но. Летаешь один на легкомоторном. Или рядом - тоже чувак с лицензией. Если убился - то только ты один. До коммерческой грузовой лицензии надо намотать что-то около 200 часов. За это время ты на своей шкуре wink выучишь метеорологию, навигацию и радиообмен.
        А дальше по нарастающей - налёты с переобучением на конкретные типы самолетов. Поэтому там в принципе невозможно, чтобы на Боинге вторым пилотом даже был пилот до 30 лет и с налетом меньше 2000.
        А у нас - легко. laughing
      2. Самый вежливый Звание
        Самый вежливый
        0
        Сегодня, 16:03
        Лицензию пилота получить в Штатах или Канаде достаточно просто , там тысячи и тысячи пилотов .Так что полёты для него были явно не в новинку.
        А вот где он получил опыт управления аэробусами уже вопрос , явно где то подсуетился и схимичил.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 14:25
    Летайте самолётами Canada Air,что до пилота докапались ?Об землю грохают лайнеры только сертефицированные пилоты .
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +6
      Сегодня, 14:33
      Двери и шасси отваливаются у Боинга, а не у пилота 🤣
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 14:29
    Теперь тех кого он незаконно перевез, надо доставить в точки отправления, и заново "правильно" перевезти в пункты назначения.
    А если не согласны - то есть другой путь, которым, видимо и пойдут "потерпевшие", они будут массово судиться с авиакомпаниями за возврат стоимости билетов с процентами, а также за моральный ущерб.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:30
    Аж вздрогнул от илюстрационного фото ,в кабине два жёвто- блакитных флага на панели управления ,увеличил - так это же наши родные "авиагоризонты " laughing
  5. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +9
    Сегодня, 14:31
    Это скорее говорит, что сертификация - бюрократическая процедура, не имеющая реального отношения к безопасности. Что-то вроде обязательного талончика ТО для автомобилиста.
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 14:33
    Ой да тысячи людей работают вообще по липовым дипломам! Проблему знают но не борятся, потому как масштаб огромен. Оставте как есть это не исправить.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 15:46
      Да у нас все верхи забиты персонажами, не имеющими на управление никаких прав...
  7. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 14:42
    Несмотря на колоссальный опыт управления тяжелыми машинами, отсутствие официальной квалификации ставит под сомнение безопасность каждого совершенного им рейса.

    именно - опыт - не ставит под сомнение безопасность...
    молодец, что еще сказать...
    смог победить бюрократию - "на отдельном участке фронта"!
    самое интересное - перекрестных проверок документов - у них нет??
    т.е - все спят на работе?
    тогда зачем нам "Вдувают в уши" про какую-то сумасшедшую производительность труда у них?
    и невозможность платить у нас з/п сопоставимую с ними?
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 15:20
      Цитата: Дедок
      тогда зачем нам "Вдувают в уши" про какую-то сумасшедшую производительность труда у них?
      Там налоги почти в половину ниже. отсюда и немного другая модель расходов. В целом во всем мире и во всех странах большинство людей живет от зарплаты до зарплаты.
  8. trromar Звание
    trromar
    +3
    Сегодня, 14:43
    Чудеса. Вот докопались) до человека, который имеет такой богатый опыт.
    Дайте ему задним числом эти документы.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +2
      Сегодня, 15:03
      Цитата: trromar
      докопались) до человека, который имеет такой богатый опыт..
      Каждый день видя приходящее в кабины поколение -
      Цитата: trromar
      Дайте ему задним числом эти документы.
      … и забудьте
  9. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +8
    Сегодня, 14:44
    Ой капец прямо! Тут Европой управляют не имея мозгов и всё сходит с рук. am
  10. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 14:47
    В центре внимания оказался бывший командир воздушного судна авиакомпании Air Canada.

    Это не он, случаем?
  11. Светлан Звание
    Светлан
    +5
    Сегодня, 14:51
    Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек.
    А какую-нибудь обученный имеющий все бумажки со всеми печатями на руках, губит самолёт с сотней людей на борту.

    То есть это подтверждает ещё раз, что наш мир чересчур забюрократизирован. Важно не умение, а бумажка
  12. solar Звание
    solar
    +7
    Сегодня, 14:51
    Канадский лётчик 17 лет управлял самолётами, не имея на это права

    Заголовок вводит в заблуждение. Лицензия пилота у него была и он законно работал до повышения до КВС, для чего нужно было пройти дополнительное обучение.
    В данном случае Уолл имел лицензию на управление коммерческими самолетами на протяжении всей своей 27-летней карьеры в Air Canada, но, по данным полиции, у него никогда не было лицензии пилота гражданской авиации для управления самолетами, которая требовалась для повышения до командира воздушного судна в 2009 году.
    При этом он далее каждые полгода успешно сдавал зачет на подтверждение навыков.
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      +2
      Сегодня, 15:06
      Давайте сформулируем: у него была лицензия CPL, aka Commercial pilot license, но по каким то, скорее всего бюрократическим причинам, он не получил ATPL. Начальная разница только в налете: теоретическая подготовка та же самая… request - заняться им нечем.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 16:15
        Формальности всё же должны выполнятся. С ним-то все нормально было, но так не с каждым будет.
  13. Andrey65536 Звание
    Andrey65536
    +2
    Сегодня, 15:07
    900 Полетов за 17 лет, это ~1 раз в неделю летал?
    Какая скучная жизнь в air Canada :)
  14. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +3
    Сегодня, 15:07
    У нас тоже был такой. Научился на компьютерных игрушках-симуляторах. Диплом поддельный купил. Причем был хорошим пилотом. Выгнали. А я б о правил его на учебу за нормальным дипломом и первым взял бы на работу.
    Когда таких людей выгоняют, тогда понятно, кто остается. А то мы гордились своими дедами, кто приписывал себе лет и бежали на войну. Они ж обманывали! Так низзяя!
    А сейчас ... Канадец-то уже уволился. Теперь будут судить за успешную перевозку людей и грузов. А летать и бить самолеты с людьми будут "профессионалы". Интересно, хоть один самолет уронил такой вот пилот с поддельным дипломом?
  15. жарофф Звание
    жарофф
    +1
    Сегодня, 15:20
    И ведь, похоже,без предпосылок к лётным происшествиям!
    Если бы таковые были,то,скорее всего, всё бы выяснить смогли раньше.
    И что лучше,безаварийный командир воздушного судна,без допуска в качестве командира на этот тип летательного аппарата или злостный аварийщик ,но с нужными допусками?
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 16:01
      Злостный аварийщик там бывает обычно до первого летного происшествия.
      И полный рот земли...
  16. greencon Звание
    greencon
    0
    Сегодня, 15:24
    Что ж, если бы проводились соревнования для пилотов, он был бы чемпионом среди капитанов, которые пилотировали самолеты Boeing. Кроме того, те пассажиры, которых он обслуживал в течение шестнадцати лет полетов, были бы героями.
  17. shura7782 Звание
    shura7782
    +1
    Сегодня, 15:31
    Мастерство не пропьешь. С годами оно только повышается. Так, что на безопасность полетов это не влияет. Хотя у судей другое мнение. Есть бумажка, нет бумажки.
  18. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:34
    Это вот эти страны пытаются нас учить чему то ,а сами не могут уследить даже за документами пилотов ? А если бы он был оператором АЭС
  19. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 16:00
    В 90-е и в начале 2000-х на работу помощниками машинистов тепловозов, особенно в промышленности,шли толпы людей, которые просто за деньги купили свидетельства об обучении и окончании курсов.Да и на МПСе таких было полно.Как и составителей поездов,вагонников и прочих "специалистов".
  20. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 16:02
    Получилась история как в старом анекдоте: "...а Вам что, шашечки или ехать?"