Канадский лётчик 17 лет управлял самолётами, не имея на это права
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Канадская авиация переживает беспрецедентный скандал. В центре внимания оказался бывший командир воздушного судна авиакомпании Air Canada. Джеффри Уолл, чей профессиональный стаж на первый взгляд не вызывал вопросов, был задержан полицией провинции Онтарио по обвинениям в мошенничестве и предоставлении ложных сведений следствию.
Об этом сообщает телеканал CBC.
Расследование показало шокирующую картину: с момента своего повышения до капитана воздушного судна в 2009 году и вплоть до увольнения в 2025-м, Уолл управлял пассажирскими самолетами, не имея необходимой для этой должности лицензии линейного пилота авиакомпании (ATPL). По данным следствия, чтобы занять руководящий пост, он использовал поддельные документы, успешно обманув службу безопасности работодателя и канадское транспортное ведомство.
За этот период, который растянулся почти на семнадцать лет, 59-летний пилот совершил более девятисот рейсов на широкофюзеляжных Boeing 767, 777 и 787 Dreamliner. Под его управлением находились маршруты как внутри страны, так и за ее пределами. За это время он успел перевезти десятки тысяч ничего не подозревающих пассажиров, а его заработок за годы незаконной деятельности составил почти три миллиона долларов. Несмотря на колоссальный опыт управления тяжелыми машинами, отсутствие официальной квалификации ставит под сомнение безопасность каждого совершенного им рейса. Первое судебное заседание по делу бывшего летчика назначено на 29 июня, где ему предстоит ответить за свои действия перед законом.
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