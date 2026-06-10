Эрдоган: Безопасность Турции начинается в Дамаске и Бейруте

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Эрдоган: Безопасность Турции начинается в Дамаске и Бейруте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что безопасность страны не ограничивается её границами и распространяется на соседние государства.

Эрдоган:



Безопасность Турции начинается не только в Хатай, но и в Алеппо, Дамаске и Бейруте. Мы не потерпим никаких свершившихся варварских фактов в наших братских странах и не закроем глаза на агрессию против них.

Для справки: Хатай - турецкая провинция на юге страны, граничащая с Сирией, Алеппо и Дамаск - территория Сирии, Бейрут - Ливана.

По мнению наблюдателей, турецкий лидер в первую очередь имеет в виду Израиль как источник угрозы для Сирии, Ливана и региона в целом, подчёркивая недопустимость изменения границ и «свершившихся фактов» за счёт арабских государств.

В то же время многовекторная Анкара продолжает предоставлять свою военную инфраструктуру американским силам, которые действуют на Ближнем Востоке в тесной координации с Израилем. «Инджирлик» и другие базы остаются важными объектами для ВВС США в регионе.

Таким образом, риторика Эрдогана сочетает жёсткую поддержку «братских» народов с прагматичным военным сотрудничеством с Вашингтоном.
8 комментариев
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  1. Пупырчатый Звание
    Пупырчатый
    0
    Сегодня, 14:33
    Алексей как-то не упомянул о том, что Турция де-факто указывает на территории бывшей Османской империи.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 14:52
      Пупырчатый
      Сегодня, 14:33
      Алексей как-то не упомянул о том, что Турция де-факто указывает на территории бывшей Османской империи.

      hi Заждались уже от султана активных действий.
      К примеру вместе с паками может произвести повторное или окончательное обрезание сионистам биби.
      Уверен, Сара будет довольна.
  2. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 14:34
    Вот же болтун - главное периодически делать заявления типа " мне не жалко ваши жизни за вашу свободу"
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +2
      Сегодня, 14:40
      Безопасность Турции начинается не только в Хатай, но и в Алеппо, Дамаске и Бейруте. Мы не потерпим никаких свершившихся варварских фактов в наших братских странах и не закроем глаза на агрессию против них.


      Что то не видно было совсем недавно турецкой армии в Ливане, помогающей Хэзболле отражать атаку Израиля,раз по словам Эрдогана безопасность Турции начинается в Бейруте.Или это просто красивые слова?Но слова только тогда чего то стоят,когда за ними стоят реальные дела.А дел то как раз и не видно было.А ведь такая возможность была подкрепить слова Эрдогана делом.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 14:43
    ❝ Мы не потерпим никаких свершившихся варварских фактов в наших братских странах и не закроем глаза на агрессию против них ❞ —

    — Будете и дальше наблюдать широко открытыми глазами ...
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 14:44
    Ну давай чувак отожги, перед уходом к гуриям, а то сколько лет правишь, а так ни чего толком не завоевал,какой ты Гази при таких раскладах.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 14:51
    Израилю стоит султана бомбить, он не аятолла, он не ответит
  6. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 14:51
    Мы не потерпим никаких свершившихся варварских фактов в наших братских странах и не закроем глаза на агрессию против них.

    Забыл старый чёрт, что сам творил. Бывает.