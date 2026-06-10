Эрдоган: Безопасность Турции начинается в Дамаске и Бейруте

Безопасность Турции начинается не только в Хатай, но и в Алеппо, Дамаске и Бейруте. Мы не потерпим никаких свершившихся варварских фактов в наших братских странах и не закроем глаза на агрессию против них.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что безопасность страны не ограничивается её границами и распространяется на соседние государства.Эрдоган:Для справки: Хатай - турецкая провинция на юге страны, граничащая с Сирией, Алеппо и Дамаск - территория Сирии, Бейрут - Ливана.По мнению наблюдателей, турецкий лидер в первую очередь имеет в виду Израиль как источник угрозы для Сирии, Ливана и региона в целом, подчёркивая недопустимость изменения границ и «свершившихся фактов» за счёт арабских государств.В то же время многовекторная Анкара продолжает предоставлять свою военную инфраструктуру американским силам, которые действуют на Ближнем Востоке в тесной координации с Израилем. «Инджирлик» и другие базы остаются важными объектами для ВВС США в регионе.Таким образом, риторика Эрдогана сочетает жёсткую поддержку «братских» народов с прагматичным военным сотрудничеством с Вашингтоном.