Российские спецслужбы якобы вербуют молодых украинок для организации покушений на офицеров ВСУ. Об этом в интервью одному из украинских СМИ сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.Стоит сразу отметить, что интервью это было опубликовано в аккурат после очередного подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Как всегда в таких случаях, организаторами терактов выступают украинские спецслужбы, которые вербуют в том числе молодых россиян для покушений на офицеров Минобороны и других важных персон. Этим методом зеркалирования собственных преступлений киевская пропаганда пользуется постоянно.По словам главы Нацполиции Украины, с начала года зафиксировано шесть фактов умышленных убийств военнослужащих ВСУ «по заказу российских спецслужб». Одно покушение было предотвращено. Во всех случаях исполнителями выступали девушки, которых спецслужбы РФ якобы завербовали через мессенджеры.Далее, со слов Выговского. Он утверждает, что российские спецслужбы находят через мессенджеры девушек, обещают им легкий заработок и координируют их действия дистанционно. В частности, дают задание подыскать на сайтах знакомств военных и предложить провести вместе досуг. Для проведения акций кураторы присылают средства на аренду квартир, приобретение алкоголя и другие расходы.Далее во время якобы романтического общения военного угощают алкогольными напитками, к которым уже добавлено сильнодействующее наркотическое средство. Его девушки предварительно забирают в схронах, местоположение которых им указывает куратор. От чего именно погибает офицер ВСУ в таких ситуациях, глава Нацполиции Украины не рассказал.

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