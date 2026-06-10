Глава полиции Украины: спецслужбы РФ вербуют девушек для покушений на военных

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Глава полиции Украины: спецслужбы РФ вербуют девушек для покушений на военных

Российские спецслужбы якобы вербуют молодых украинок для организации покушений на офицеров ВСУ. Об этом в интервью одному из украинских СМИ сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Стоит сразу отметить, что интервью это было опубликовано в аккурат после очередного подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Как всегда в таких случаях, организаторами терактов выступают украинские спецслужбы, которые вербуют в том числе молодых россиян для покушений на офицеров Минобороны и других важных персон. Этим методом зеркалирования собственных преступлений киевская пропаганда пользуется постоянно.

По словам главы Нацполиции Украины, с начала года зафиксировано шесть фактов умышленных убийств военнослужащих ВСУ «по заказу российских спецслужб». Одно покушение было предотвращено. Во всех случаях исполнителями выступали девушки, которых спецслужбы РФ якобы завербовали через мессенджеры.

Далее, со слов Выговского. Он утверждает, что российские спецслужбы находят через мессенджеры девушек, обещают им легкий заработок и координируют их действия дистанционно. В частности, дают задание подыскать на сайтах знакомств военных и предложить провести вместе досуг. Для проведения акций кураторы присылают средства на аренду квартир, приобретение алкоголя и другие расходы.

Далее во время якобы романтического общения военного угощают алкогольными напитками, к которым уже добавлено сильнодействующее наркотическое средство. Его девушки предварительно забирают в схронах, местоположение которых им указывает куратор. От чего именно погибает офицер ВСУ в таких ситуациях, глава Нацполиции Украины не рассказал.
10 комментариев
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  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 15:08
    Как бы этого Ивана Выговского собственная жена не погубила бы.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 15:32
      . Стоит сразу отметить, что интервью это было опубликовано в аккурат после очередного подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Как всегда в таких случаях, организаторами терактов выступают украинские спецслужбы, которые вербуют в том числе молодых россиян для покушений на офицеров Минобороны и других важных персон. Этим методом зеркалирования собственных преступлений киевская пропаганда пользуется постоянно.


      Ещё и издеваются.

      Новый теракт в Подмосковье. Убит ещё один высокопоставленный военный. Взрыв разнёс BMW в микрорайоне Авиаторов – там, где год назад уже подорвали генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. "Генеральская деревня" снова стала лёгкой мишенью. ... В 5:30 утра во дворе дома на улице Колдунова взорвалась BMW X3. Водитель успел проехать всего метров пятьдесят – заряд в 500 граммов в тротиловом эквиваленте, заложенный под днище, разорвал утро на "до" и "после". ... Это место называют "генеральской деревней"?

      – Да, микрорайон Авиаторов. Жилой комплекс, который в народе так и прозвали "генеральская деревня" или "военный микрорайон". Он строился для семей военнослужащих. Дома офицерского состава – целый квартал.Именно здесь год назад в том же дворе, в трёхстах метрах, подорвали заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Он скончался на месте. ... десятки телеграм-каналов практически синхронно сообщили одно и то же. Погибший – ещё один генерал-лейтенант. Самая распространенная версия – начальник Главного ракетно-артиллерийского управления.


      https://dzen.ru/a/aikVkB-rEgY1Ckx-

      . По данным источника Царьграда в правоохранительных органах, погибшим при взрыве автомобиля в Балашихе был начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Д. Отметим, официально эту информацию пока не сообщали и не подтверждали.

      Источники сообщают, что в машине BMW X3 сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Автомобиль взорвался вскоре после запуска двигателя. Водителя успели вытащить живым из горящего автомобиля, однако спасти его не удалось. ... Нынешний взрыв произошёл практически в том же месте, что и прошлогоднее резонансное убийство. В 350 метрах от места происшествия в апреле 2025 года был подорван автомобиль замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала Ярослава Москалика.


      https://m.tsargrad.tv/news/nazvano-imja-pogibshego-pri-vzryve-mashiny-v-balashihe-muzhchiny-istochnik_1728602
  2. Irokez Звание
    Irokez
    -1
    Сегодня, 15:12
    Голодные дЫвчины - самая страшная сила.
  3. icant007 Звание
    icant007
    +4
    Сегодня, 15:13
    Было бы неплохо, если бы это было действительно так. Но, похоже, как всегда нас обвиняют исходя из их же действий. Такая вот проективная идентификация.

    Понятие было введено психоаналитиком Мелани Кляйн в её работе «Заметки о некоторых шизоидных механизмах» (1946 год). Кляйн описывала проективную идентификацию как элемент шизоидно-параноидной позиции, при которой человек чувствует себя единым целым с другим и стремится защититься от невыносимых переживаний, «поместив» их в другого человека.
    1. qqqq Звание
      qqqq
      0
      Сегодня, 15:40
      Цитата: icant007
      Было бы неплохо, если бы это было действительно так. Но, похоже, как всегда нас обвиняют исходя из их же действий. Такая вот проективная идентификация.

      Давно заметил, что они всё, что творится у них проецируют на нас. По их комментариям про наши действия, можно знать, как действуют они. А по поводу новости, то был бы рад, если бы это было правдой, но к сожалению, в спец. службах, как и в армии, не могут в руководстве быть люди лучше и грамотнее и решительнее чем на гражданке. Ну у как там всё это мы видим своими глазами.
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 15:23
    Далее во время якобы романтического общения военного угощают алкогольными напитками, к которым уже добавлено сильнодействующее наркотическое средство.
    Обычные клофелинщицы стали вдруг агентами Москвы. laughing
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 15:25
    Боевые клофелинщицы на марше! Сумляваются мужики... Похоже, старинный промысел ш.люх, обдалбывающих мужиков препаратами и обчищающих карманы, барсетки, а то и карты клиентов, на Украине цветет и пахнет. Ну а приписать им "русский след" украинский бог велел! Так можно срубить не просто палку, а жовто-блакитную! Приколисты...
  6. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 15:31
    За все время не было ни единого фактического подтверждения российских диверсий, кроме болтовни в желтой прессе. На своей и не своей стороне диверсии мутили только чубатые, либо сами либо под крышей европейской шайки. Там особо это не скрывают, бояться-то некого и нечего.
  7. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 15:32
    Глава полиции Украины: спецслужбы РФ вербуют девушек для покушений на военных

    Если бы спецслужбы РФ действительно занялись ликвидацией военных 404 то мамкин пирожок Буданов с дружбаном кокосовым давно бы уже гнил где нибудь в безымянной могиле . Приказа такого от вгк не поступало , к сожалению . Нужны они ему . А для чего , сами догадайтесь , не маленькие
  8. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 15:32
    Страна идиотов ? Сперва им были виноваты русские ,потом венгры ,поляки и вот уже добрались до второй половины ,жинки виноваты. Такого уровня формирования ненависти в обществе, еще надо достичь