Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану из-за «затягивания переговоров»
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Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обвинил Тегеран в затягивании переговоров:
Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы для них выгодна, теперь им придётся заплатить за это.
Он тут же добавил, что иранская армия – это «полный и абсолютный бардак», большая часть которой, включая флот и ВВС, «больше не существует». Трамп подытожил:
Задира Ближнего Востока мёртв.
Сообщение Трампа многие восприняли как прямое указание на возможность новых ударов. Трамп не уточнил, какими именно будут «платежи» за промедление. Но учитывая его предыдущие действия, речь может идти о военной силе.
Ночью стороны конфликта на Ближнем Востоке вновь обменялись ударами. Иран официально заявил об атаках на базы США в регионе в ответ на американские удары. В свою очередь, Вашингтон объяснил свою агрессию необходимостью ответить на поражение Тегераном американского вертолёта.
Трамп, судя по тону в постах, теряет терпение. Он привык к быстрым результатам. А иранское руководство, вопреки желаниям американского лидера, вовсе не спешит капитулировать. Переговоры, которые должны были привести к «исторической сделке», зашли в дипломатический тупик.
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