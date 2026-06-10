Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану из-за «затягивания переговоров»

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Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану из-за «затягивания переговоров»


Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обвинил Тегеран в затягивании переговоров:

Они слишком долго тянули с заключением сделки, которая была бы для них выгодна, теперь им придётся заплатить за это.

Он тут же добавил, что иранская армия – это «полный и абсолютный бардак», большая часть которой, включая флот и ВВС, «больше не существует». Трамп подытожил:

Задира Ближнего Востока мёртв.

Сообщение Трампа многие восприняли как прямое указание на возможность новых ударов. Трамп не уточнил, какими именно будут «платежи» за промедление. Но учитывая его предыдущие действия, речь может идти о военной силе.

Ночью стороны конфликта на Ближнем Востоке вновь обменялись ударами. Иран официально заявил об атаках на базы США в регионе в ответ на американские удары. В свою очередь, Вашингтон объяснил свою агрессию необходимостью ответить на поражение Тегераном американского вертолёта.

Трамп, судя по тону в постах, теряет терпение. Он привык к быстрым результатам. А иранское руководство, вопреки желаниям американского лидера, вовсе не спешит капитулировать. Переговоры, которые должны были привести к «исторической сделке», зашли в дипломатический тупик.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:30
    ❝ Трамп, судя по тону в постах, теряет терпение. Он привык к быстрым результатам ❞ —

    — И где же у него, кроме мутного инцидента с Мадуро, были эти «быстрые результаты», к которым он привык? ...
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      0
      Сегодня, 16:10
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — И где же у него, кроме мутного инцидента с Мадуро, были эти «быстрые результаты», к которым он привык? ...

      У него много было успешных ДЛЯ НЕГО сделок на рынке недвижимости, где он использовал методы Дона Калионе и Аль Капоне. Вот в политике это почему-то не всегда работает и он не понимает почему. Может быть потому, что страны не мелкие лавчонки, которые можно просто обмануть и запугать. Да и история персидской империи раз в десять длиннее истории США.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:33
    Судя по всему если в армии Ирана бардак ,то тогда в Армии США бардак абама.Вертолётом сбивать иранский шахед ?Это заявление Трампа в соцсети можно считать 38 победой Трампа над Ираном ?
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 15:44
    Как говорит, Трамп "Это все Обама". Какой ругательный смысл вкладывает в это имя, и какую часть тела, может быть имеет в виду - история умалчивает.
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 15:50
    Трамп, судя по тону в постах, теряет терпение.
    Открытых источниках пишут, что
    31.05.2026,Коммерсант:
    По подсчетам телеканала CNN, после начала войны с Ираном объем нефти в SPR сократился примерно на 12%. Агентство S&P Global Energy отмечает, что из-за нарушенного движения в Ормузском проливе мировой рынок нефти недополучил 1,2 млрд баррелей нефти. Для восполнения дефицита только за прошлую неделю из SPR на рынок было выпущено 9,1 млн баррелей нефти.
    Эксперты отмечают, что даже в случае достижения мирного соглашения между США и Ираном для нормализации обстановки на рынке потребуется время. «Даже если сделка будет заключена завтра, на устранение заторов в проливе, вероятно, потребуется шесть недель, что только усилит давление на запасы в пиковый сезон летнего спроса»,— сообщила CNN аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт.
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 16:08
    Задира Ближнего Востока мёртв.

    Скорее всего, сам Трамп мертвее, чем иранская армия и ее флот!
    И не удивлюсь, если что-то очередное ляп для СМИ...