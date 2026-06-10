Под Харьковом ударом «Герани» уничтожен склад БПЛА ВСУ
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Российские войска продолжают планомерно уничтожать тыловую инфраструктуру противника. Ударом беспилотника «Герань» поражён склад БПЛА ВСУ в посёлке Великий Бурлук Харьковской области. Результат – ликвидация места базирования вражеских дронов, которые готовились к применению на фронте.
Сегодня беспилотники «Герань-2» также атаковали аэродром Коротич к западу от Харькова. Объект используется украинским командованием для базирования малой авиации и подготовки пилотов. Более того, по информации источников, на территории аэродрома могут находиться операторы вражеских беспилотников. Они запускают дроны-камикадзе по российским приграничным сёлам и городам.
Удары наносятся и по другим объектам военной инфраструктуры региона. Российская авиация применяет авиабомбы по промышленным предприятиям, местам размещения подразделений ВСУ в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.
Посёлок Великий Бурлук – не случайная цель. Это крупный логистический узел, который расположен недалеко от границы с Россией. Через него ВСУ снабжают свои группировки на Харьковском направлении. Уничтожение склада БПЛА лишает подразделения ВСУ возможности вести разведку и наносить удары по нашим позициям.
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