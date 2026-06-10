Под Харьковом ударом «Герани» уничтожен склад БПЛА ВСУ

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Под Харьковом ударом «Герани» уничтожен склад БПЛА ВСУ


Российские войска продолжают планомерно уничтожать тыловую инфраструктуру противника. Ударом беспилотника «Герань» поражён склад БПЛА ВСУ в посёлке Великий Бурлук Харьковской области. Результат – ликвидация места базирования вражеских дронов, которые готовились к применению на фронте.



Сегодня беспилотники «Герань-2» также атаковали аэродром Коротич к западу от Харькова. Объект используется украинским командованием для базирования малой авиации и подготовки пилотов. Более того, по информации источников, на территории аэродрома могут находиться операторы вражеских беспилотников. Они запускают дроны-камикадзе по российским приграничным сёлам и городам.



Удары наносятся и по другим объектам военной инфраструктуры региона. Российская авиация применяет авиабомбы по промышленным предприятиям, местам размещения подразделений ВСУ в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Посёлок Великий Бурлук – не случайная цель. Это крупный логистический узел, который расположен недалеко от границы с Россией. Через него ВСУ снабжают свои группировки на Харьковском направлении. Уничтожение склада БПЛА лишает подразделения ВСУ возможности вести разведку и наносить удары по нашим позициям.

5 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 15:59
    Это очень хорошо, продолжайте в том-же духе.
  2. Хорон Звание
    Хорон
    -1
    Сегодня, 16:06
    Под Харьковом ударом «Герани» уничтожен склад БПЛА ВСУ

    И что я должен понять из представленого видео? Да ещё вспоминая слова президента о выборе целей для "орешника"? what
    1. helilelik Звание
      helilelik
      0
      Сегодня, 16:12
      Ну тут парни сами решают. И им не под восемьдесят.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Хорон
      И что я должен понять из представленого видео?
      А что вы хотели увидеть? стеллажи с БПЛА?
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 16:14
    Верховный суд РФ ликвидировал "Союз украинцев России". Оказывается был такой.

    Надо бы членов этого союза через сито ФСБ пропустить.