С начала 2026 года мировой рынок полупроводников переживает беспрецедентный рост. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), по итогам апреля продажи чипов взлетели на 93,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам отраслевой организации WSTS, по итогам текущего года совокупный рынок полупроводников в среднем вырастет почти на 90% до $1,51 трлн против $795,6 млрд годом ранее.Наибольший прирост объёмов производства демонстрирует Северная Америка (+112%). Однако в целом абсолютным лидером в этой отрасли по объёмам производимой продукции остаётся Азиатско-Тихоокеанский регион (совокупные $824 млрд), где львиная доля у КНР и Тайваня.К сожалению, доля России на мировом рынке полупроводников остаётся незначительной. По одним данным, это в лучшем случае около 0,3%. При этом объёмы отечественного производства ПП выросли почти в два раза в сравнении с 2024 годом. Однако отечественные ПП-элементы (чипы) пока значительно отстают в производительности тем же тайваньским. Если этот вопрос не будет решён в ближайшие годы, то вопрос технологического отставания и, соответственно, зависимости будет становится всё более острым.Фундаментом же бума стал взрывной спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта и чипы памяти.Наряду с коммерческим ростом эксперты фиксируют тревожную тенденцию: рынок полупроводников приобретает выраженный военный крен. На оборонный сегмент приходится до 40% заказов, а в некоторых странах объёмы переваливают за 50%. Этот перекос можно считать беспрецедентным - начиная с 2007 года отрасль никогда не демонстрировала такой концентрации ресурсов в интересах военно-промышленных комплексов. Аналитики связывают это с программами модернизации вооружений на фоне глобального ухудшения ситуации в сфере безопасности.

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