Мировой рынок полупроводников переживает беспрецедентный рост

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Мировой рынок полупроводников переживает беспрецедентный рост

С начала 2026 года мировой рынок полупроводников переживает беспрецедентный рост. По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), по итогам апреля продажи чипов взлетели на 93,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам отраслевой организации WSTS, по итогам текущего года совокупный рынок полупроводников в среднем вырастет почти на 90% до $1,51 трлн против $795,6 млрд годом ранее.

Наибольший прирост объёмов производства демонстрирует Северная Америка (+112%). Однако в целом абсолютным лидером в этой отрасли по объёмам производимой продукции остаётся Азиатско-Тихоокеанский регион (совокупные $824 млрд), где львиная доля у КНР и Тайваня.

К сожалению, доля России на мировом рынке полупроводников остаётся незначительной. По одним данным, это в лучшем случае около 0,3%. При этом объёмы отечественного производства ПП выросли почти в два раза в сравнении с 2024 годом. Однако отечественные ПП-элементы (чипы) пока значительно отстают в производительности тем же тайваньским. Если этот вопрос не будет решён в ближайшие годы, то вопрос технологического отставания и, соответственно, зависимости будет становится всё более острым.

Фундаментом же бума стал взрывной спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта и чипы памяти.

Наряду с коммерческим ростом эксперты фиксируют тревожную тенденцию: рынок полупроводников приобретает выраженный военный крен. На оборонный сегмент приходится до 40% заказов, а в некоторых странах объёмы переваливают за 50%. Этот перекос можно считать беспрецедентным - начиная с 2007 года отрасль никогда не демонстрировала такой концентрации ресурсов в интересах военно-промышленных комплексов. Аналитики связывают это с программами модернизации вооружений на фоне глобального ухудшения ситуации в сфере безопасности.
9 комментариев
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  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    +3
    Сегодня, 15:59
    . К сожалению, доля России на мировом рынке полупроводников остаётся незначительной. По одним данным, это в лучшем случае около 0,3%. При этом объёмы отечественного производства ПП выросли почти в два раза в сравнении с 2024 годом. Однако отечественные ПП-элементы (чипы) пока значительно отстают в производительности тем же тайваньским. Если этот вопрос не будет решён в ближайшие годы, то вопрос технологического отставания и, соответственно, зависимости будет становится всё более острым.


    Говорили же что рынок всё отрегулирует, всё купим.Вот.Купили.Литографами надо теперь занимать и переходить уже на фотонику с электроники,ну и на квантовые компы естественно.

    . Речь идет о начале разработки в России собственного сверхточного литографа, способного работать с топологическими нормами 1-3 нанометра. Если эти сведения найдут подтверждение, страна сможет совершить технологический рывок, который долгое время считался невозможным без участия международных корпораций. ... Однако поступившая информация о разработке отечественного аналога уровня 1-3 нм свидетельствует о смене парадигмы: Россия больше не пытается скопировать голландские или японские решения, а ищет собственный путь к наноразмеру. ... Основная ставка делается на использование ускорительных источников излучения — синхротронов или лазеров на свободных электронах.


    https://dzen.ru/a/agvnfsma3GCf0Qrs

    Такой подход имеет несколько критических преимуществ:

    Мощность излучения. Отечественная разработка может выдавать поток фотонов в десятки раз более интенсивный, чем у ASML. Это решает одну из главных проблем современной литографии — слишком долгую выдержку (экспонирование) пластины.
    Длина волны. Российские физики предлагают использовать излучение в «мягком» рентгеновском диапазоне (около 1-2 нм). Это автоматически позволяет преодолеть дифракционный предел, свойственный глубокому ультрафиолету, и работать с заявленными топологическими нормами.
    Отказ от сложных зеркал. Голландские машины требуют многослойных молибден-кремниевых зеркал, которые теряют до 40% энергии. Альтернативная схема может использовать более простую оптическую схему, что повышает надежность системы.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      0
      Сегодня, 16:19
      Где-то я это уже слышал. Ах да в 1991-ом будучи студентом...

      А пока наши микросхемы, как были с 16 ножками и ДВУМЯ РУЧКАМИ... для переноски, так и остались")
  2. Vent
    Vent
    +2
    Сегодня, 16:07
    Россия в этом беспрецедентном празднике жизни не участвует. Зато у нас очень любят про агропром говорить.
    1. Stalingrad2010 Звание
      Stalingrad2010
      0
      Сегодня, 16:16
      Без агропрома никуда. Это еда которая будет востребована всегда. Это жизнь.
      1. Vent
        Vent
        0
        Сегодня, 16:21
        Да я-то не против, что жизнь. Но история учит, что промышленно развитые страны выигрывают конкурентную борьбу у аграрных стран, потому что приходят и отнимают еду. А как-то не хочется быть тем, у кого отнимут.
  3. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    +1
    Сегодня, 16:08
    Стоимость электронной промышленности значительно выше автопрома, Китай например выделяет десятки миллиардов в год ради "электронной независимости", чтобы просто не сильно отстать от Тайваня. Для рывка нужно еще больше, у нас даже из-за субсидий тазопрому десятилетия идут горячие споры.
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 16:17
      Цитата: Дмитрий Эон
      Стоимость электронной промышленности значительно выше автопрома, Китай например выделяет десятки миллиардов в год ради "электронной независимости", чтобы просто не сильно отстать от Тайваня. Для рывка нужно еще больше, у нас даже из-за субсидий тазопрому десятилетия идут горячие споры.


      Китай уже скоро будет опережать Тайвань технологически по производству современных чипов судя по всему.К тому же он нашёл технологические решения ,которые снизят стоимость производства чипов и без дорогущих нидерландских литографических систем ASML, подконтрольных к тому же ещё США.

      . Китайский стартап Prinano объявил об успешной валидации массового производства фотонных чипов без использования стандартного для отрасли литографического оборудования. Согласно сообщению SCMP, компания заявила в посте в WeChat в пятницу, 5 июня, что ей удалось изготовить пластины оптических чипов диаметром 8 дюймов в сотрудничестве с Shenzhen Litra Technology. Компания сообщила, что достигла этого, «полностью избежав» необходимости в глубокой ультрафиолетовой (DUV) литографии, что является значительным прорывом в стремлении Китая снизить зависимость от литографических систем ASML ... По данным Prinano, ее платформа наноимпринтной литографии с воздушной подушкой в вакууме PL-AS включает контроль давления на уровне пластины, настраиваемые двухслойные импринтные материалы и запатентованные технологические процессы, способные создавать элементы с размером менее 10 нанометров. Теперь компания утверждает, что эти разработки позволили успешно валидировать производство фотонных чипов в масштабе пластин на 8-дюймовых пластинах. Важно отметить, что Prinano не пытается заменить производство передовых процессоров или ускорителей ИИ. Вместо этого, заявление компании сосредоточено на фотонных чипах — категории полупроводников, которые манипулируют светом, а не электрическими сигналами. Эти устройства широко используются в оптоволоконной связи, межсоединениях центров обработки данных, сенсорных системах и технологиях LiDAR. Фотонные чипы считаются особенно подходящими для наноимпринтной литографии, поскольку многие из их критически важных структур, включая волноводы, решетки и кольцевые резонаторы, состоят из повторяющихся наноразмерных узоров, которые могут быть эффективно воспроизведены с помощью импринтных методов.


      https://dzen.ru/a/aicXObPDWWdXjGiq
  4. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 16:10
    Всё для фронта , всё для Победы!!
    А кто именно воюет, с кем и зачем корпорациям пофиг , лишь бы это колесо крутилось безостановочно.
  5. Епифанцев Сергей Звание
    Епифанцев Сергей
    0
    Сегодня, 16:21
    Главная проблема дефицита заключается в том, что цены на электронику значительно выростут, в первую очередь для населения.