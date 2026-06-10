Экспорт продукции АПК из РФ в страны ЕАЭС вырос почти на 30 процентов

49 0
Экспорт продукции АПК из РФ в страны ЕАЭС вырос почти на 30 процентов

В первом квартале этого года экспорт продукции предприятий российского агропромышленного комплекса в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) резко вырос. Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ «Агроэкспорт» сообщает, что прирост в натуральном выражении составил 28% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего из России на рынки стран ЕАЭС за первые три месяца 2026 года было продано агропродукции в совокупном объеме около 3,6 миллионов тонн. В денежном выражении это составляет почти 165 млрд рублей, а в долларах США — более $2,3 млрд. В первом квартале прошлого года было реализовано 2,8 млрд тонн на ₽136 миллиардов (порядка $1,9 млрд). В стоимостном выражении прирост составил не менее 22%.

Более всего агропродукции из России за этот период было экспортировано в Казахстан (более 2,3 млн тонн), на втором месте Республика Беларусь (около 890 тыс. тонн). Далее идет Кыргызстан, который импортировал из РФ более 220 тыс. тонн продовольствия.

Замыкает список Республика Армения, которая после победы на недавних парламентских выборах партии Пашиняна продолжает курс на интеграцию в Евросоюз. На недавнем саммите ЕАЭС Ереван предупредили, что сидеть на двух стульях не получится. Армения импортировала из России продукцию АПК в I квартале 2025 года в объеме более 90 тыс. тонн. Немного, но это то, что в стране не производится.

В рамках ЕАЭС поставки эти происходят с огромными льготами и преференциями. Их Ереван лишится при сохранении курса на евроинтеграцию. В конечном итоге Армения может быть исключена из ЕАЭС, что приведет как минимум к 14% падения объема ВВП.