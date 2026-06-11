Мобильность и быстродействие: система миномётного вооружения EM&E EMOC
Система EMOC во время первого показа на выставке IDEX-2023
Сейчас на международном рынке вооружений представлен целый ряд самоходных миномётов на основе разных платформ и модулей вооружения. Несколько лет назад свой взгляд на такие системы показала испанская группа компаний Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Она разработала комплекс EMOC, рассчитанный на использование орудий разных типов и калибров.
Современная разработка
EM&E начала работу над новой миномётной системой в начале десятилетия, опираясь на собственные наработки по боевым модулям и системам управления. Кроме того, компания неоднократно упоминала учёт опыта вооружённых конфликтов последних лет.
Первые результаты показали в феврале 2023 г. на выставке IDEX в ОАЭ. Система получила обозначение EMOC и демонстрировалась на базе одного из автомобилей-вездеходов. Тогда же раскрыли основные характеристики и заявленные преимущества перед конкурентами.
В дальнейшем комплекс неоднократно появлялся на других выставках. В рекламных материалах фигурировали варианты на базе разных шасси и с отличающимся оружием, но с одним и тем же модулем; параллельно дорабатывалась конструкция основных агрегатов. В апреле 2026 г. компания вывела модернизированное поколение системы.
Точное число собранных опытных образцов не раскрывается, но существование нескольких рабочих прототипов подтверждают публичные демонстрации разных лет: от первого образца на трёхосном шасси на IDEX-2023 до функционального прототипа на базе пикапа в 2025 г. Эта техника, вероятно, уже прошла часть заводских и полигонных испытаний.
Размещение миномёта на базе пикапа
Впрочем, до завершения проекту ещё далеко. Разработчик пока не уточняет, как идут испытания и доводка конструкции, и не сообщал о готовности к серийному производству.
Коммерческие перспективы
Сейчас компания участвует в зарубежных конкурсах и ищет заказчиков. Любопытно, что на контракты от вооружённых сил Испании она пока не рассчитывает, делая ставку на экспорт.
Причины «домашней» неудачи известны. Во-первых, испанская армия исторически сделала выбор в пользу другого отечественного миномёта – Alakran от NTGS: его дольше испытывали, он уже стоит на вооружении лёгких подразделений и применялся в боевых условиях, а дублировать логистику военные не хотят. Во-вторых, весной 2026 г. вокруг руководства EM&E разгорелся конфликт интересов: глава компании Анхель Эскрибано одновременно возглавлял правление государственной Indra, попытка слияния двух структур вызвала противодействие госфонда SEPI, сделку сорвали, а Эскрибано ушёл в отставку. Всё это снизило шансы фирмы на эксклюзивные национальные контракты. В-третьих, расходятся технические приоритеты: EMOC создавали как предельно облегчённый экспортный продукт без принудительного охлаждения ствола, тогда как принятая в испанской армии доктрина модернизации Force 2035 требует от миномётов длительного интенсивного огня на подавление.
Ставка на экспорт уже даёт первые результаты. Так, в марте 2025 г. систему впервые показали в Великобритании, на конференции Omega Future Fires в Бристоле. Комплекс заявлен участником конкурса Министерства обороны по программе Project Stokes (требование Light Mounted Mortar Variant-Hinge, LMMVH), где конкурирует с разработками Elbit Systems, Babcock/ST Engineering и уже упомянутой NTGS. Британские сухопутные войска рассматривают переоснащение парка самоходной артиллерии, в том числе миномётных систем. Параллельно EM&E идёт по пути альянсов, например интегрирует миномёт в систему Viper совместно с французской Thales и нидерландской Defenture.
В качестве потенциальных покупателей рассматриваются и другие армии, но точный их круг пока неизвестен.
Технические решения
EMOC выполнен в виде набора компонентов для монтажа на разных шасси. В него входят собственно миномёт, установка для него, средства управления огнём и укладки для боекомплекта.
Укладки боекомплекта, терминал наводчика и миномёт в боевом положении
Основной компонент – качающаяся миномётная установка, опускаемая на грунт. Она включает подвижный манипулятор с устройством удержания ствола и раму с опорной плитой. Предусмотрены электрические и пневматические механизмы, а также резервный ручной привод. Запатентованная гидропневматическая система гашения отдачи передаёт импульс выстрела на опорную плиту в грунте, а не на шасси. Поскольку рама носителя не воспринимает отдачу, модуль можно ставить на лёгкий транспорт.
В походном положении установка поднимается вверх-вперёд и укладывается вдоль платформы носителя. Перед стрельбой она опускается на грунт; огонь ведётся в заднюю полусферу. По данным разработчика, перевод из походного положения в боевое и обратно занимает менее 20 секунд: это и нужно для работы по принципу «выстрелил — сменил позицию» (shoot-and-scoot).
Комплекс выпускается в двух калибровых версиях: с гладким стволом калибра 81 или 120 мм. Переход с одного калибра на другой не оперативный: требуется замена части деталей и обновление программного обеспечения.
Совместимые миномёты используют стандартные мины НАТО соответствующих калибров. Кроме того, EM&E предлагает собственную линейку управляемых («умных») мин, упоминается изделие EM-120. Заявленные параметры 120-мм версии: максимальная дальность до 8,8 км при стрельбе фирменными управляемыми минами и порядка 7–7,2 км стандартными минами НАТО; круговое вероятное отклонение управляемой мины – менее 10 м; темп огня – до 10 выстрелов в минуту в интенсивном режиме и около 4 выстрелов в минуту в длительном. Поддерживается и режим одновременного удара несколькими минами (MRSI). Точную массу модуля компания не публикует, позиционируя его как самый лёгкий 120-мм миномётный модуль на рынке: по её данным, он монтируется на коммерческие машины грузоподъёмностью от 1 т: URO VAMTAC, Toyota Land Cruiser, пикапы класса 4×4. Заряжание во всех случаях ручное, с дула.
Система получила цифровое управление огнём со средствами инерциальной и спутниковой навигации, баллистическим калькулятором и пультами-терминалами; СУО интегрирована с системами связи. В поколении 2026 г. инерциальный блок был доработан.
EMOC на базе автомобиля Land Rover, миномётная установка в походном положении
Интересная особенность модуля – размещение ключевых датчиков прямо на миномётной установке, а не на базовой машине. По утверждению разработчика, так как установка опирается прямо на грунт, датчики на ней измеряют положение и перемещение именно ствола, а не машины с её просадкой подвески, и это точнее определяет координаты орудия и повышает точность стрельбы.
EMOC совместим с разными платформами. На IDEX-2023 показали машину на базе трёхосного багги. Позже в рекламных материалах появились варианты на пикапах, а в 2025 году – прототип на шасси Land Rover.
Независимо от шасси все варианты комплекса скомпонованы одинаково. На грузовой платформе у бортов крепятся ящики для боекомплекта, на корме – качающийся агрегат с миномётом, в кабине размещаются электронные приборы.
Штатный экипаж – три человека: водитель, оператор-наводчик и заряжающий. Добавление второго заряжающего (четвёртый номер расчёта) повышает темп стрельбы.
Вызовы и ответы
Главная угроза для артиллерии сегодня – контрбатарейный огонь: позицию вычисляют и накрывают за минуты. Чтобы выполнять задачи и не нести потерь, орудия должны быть мобильными, быстро развёртываться и сохранять достаточную огневую мощь, оставаясь при этом лёгкими, простыми в обслуживании и недорогими. В проекте EMOC EM&E изложила свой взгляд на эти угрозы и требования и предложила решения.
Установка в боевом положении
У EMOC есть заметные достоинства: сравнительная простота конструкции (и самого модуля, и сопутствующих устройств), совместимость с разными платформами, вооружением и боеприпасами, цифровая СУО. По задумке разработчиков, это средство для быстрых огневых налётов: малое время развёртывания и свёртывания позволяет расчёту сменить позицию до того, как противник откроет ответный огонь.
Скорость вместо брони: здесь EMOC не оригинален, так строят почти все лёгкие миномётные системы этого класса. В этом же и главный недостаток. Показанные образцы не имеют бронирования кабины или агрегатов, миномёт стоит открыто, а расчёт при работе защищён лишь индивидуальными средствами. И машина, и люди остаются незащищёнными от ответного огня и осколков. Хватит ли скорости, чтобы это окупить, на практике пока никто не проверял.
Ничего революционного в EMOC нет. Но система собрана аккуратно: модульность, быстрое развёртывание, работа с управляемыми минами – всё на месте. Реальную проверку даст британский Project Stokes, где испанская разработка впервые столкнётся с прямыми конкурентами в рамках государственного конкурса.
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