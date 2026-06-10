Производитель из ФРГ представил дроны Cascade и Gambit для сетевых операций

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Производитель из ФРГ представил дроны Cascade и Gambit для сетевых операций


На выставке ILA в Берлине производитель из ФРГ компания STARK, штаб-квартира которой находится здесь же, в столице Германии, представил дроны Cascade и Gambit для сетевых операций. Благодаря возможности интеграции этих беспилотников с системой управления и контроля Minerva, они могут применяться в скоординированных роевых ударно-разведывательных миссиях совместно с другими платформами.



Cascade – это БПЛА самолетного типа с дальностью действия от 40 до 100 километров. Он способен нести полезную нагрузку массой до 4,5 килограмма. Его запуск осуществляется из специального контейнера. Беспилотник вместе с ним весит 20 килограммов. Уже опробован запуск аппарата с борта безэкипажного катера. Ему не требуется GPS-покрытие, так как дрон способен ориентироваться при помощи визуальной навигации. Аппарат применяют для нанесения высокоточных ударов.



Gambit – это 6-килограммовый квадрокоптер, управление которым возможно через оптоволокно. Аппарат способен нести до двух килограммов полезной нагрузки. С таким грузом он может преодолевать максимальную дистанцию 25 километров, а без него – летит на расстояние до 40 км. Дрон может выполнять как разведывательные задачи, так и ударные.



Ранее 5 июня эти два аппарата были продемонстрированы на одном из заводов компании STARK в английском городе Суиндоне. На демонстрации новейшей техники присутствовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
4 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:00
    Жизнь висит на нитке - а думает о прибытке.
  2. uber Звание
    uber
    0
    Сегодня, 17:08
    Жирненького на передок в Константиновку.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 17:41
    Российские спутники первые в истории создали GPS-помехи из космоса — ранее это не удавалось ни одной стране мира



    Странные одновременные помехи продолжительность до 10 секунд на наземных станциях GPS в большей части Европы и Северной Америке зафиксировали американские специалисты.

    При детальном изучении они поняли, что проблемы наблюдались только странах-членах НАТО. Ещё одна странность — по их словам, проблемы происходили только со вторника по четверг, во время рабочих часов в Западной Европе. А причиной были сигналы на одной и той же частоте — 1575,42 мегагерца.

    По данным ученых, за счет сопоставления времени помех и траекторий возникновения стал понятен источник — русские спутники системы предупреждения о ракетно-ядерном нападении.


    Учёные утверждают, что это первый известный случай, когда источник GPS-помех удалось отследить до космического аппарата. Спутник был запущен в 2020 году и работает на орбите типа «Молния» — большую часть времени такие аппараты находятся на высоте в десятки тысяч километров и наблюдают за Северным полушарием.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:01
    для сетевых операций

    Так бы сразу и говорили, прямым текстом для Краины....