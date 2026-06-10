Производитель из ФРГ представил дроны Cascade и Gambit для сетевых операций
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На выставке ILA в Берлине производитель из ФРГ компания STARK, штаб-квартира которой находится здесь же, в столице Германии, представил дроны Cascade и Gambit для сетевых операций. Благодаря возможности интеграции этих беспилотников с системой управления и контроля Minerva, они могут применяться в скоординированных роевых ударно-разведывательных миссиях совместно с другими платформами.
Cascade – это БПЛА самолетного типа с дальностью действия от 40 до 100 километров. Он способен нести полезную нагрузку массой до 4,5 килограмма. Его запуск осуществляется из специального контейнера. Беспилотник вместе с ним весит 20 килограммов. Уже опробован запуск аппарата с борта безэкипажного катера. Ему не требуется GPS-покрытие, так как дрон способен ориентироваться при помощи визуальной навигации. Аппарат применяют для нанесения высокоточных ударов.
Gambit – это 6-килограммовый квадрокоптер, управление которым возможно через оптоволокно. Аппарат способен нести до двух килограммов полезной нагрузки. С таким грузом он может преодолевать максимальную дистанцию 25 километров, а без него – летит на расстояние до 40 км. Дрон может выполнять как разведывательные задачи, так и ударные.
Ранее 5 июня эти два аппарата были продемонстрированы на одном из заводов компании STARK в английском городе Суиндоне. На демонстрации новейшей техники присутствовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
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