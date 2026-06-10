Лидер партии «АдГ»: Украина должна ответить за подрыв «Северных потоков»
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Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель выступила с неожиданным для Киева заявлением. По её словам, Украина должна не только объяснить свою роль в подрыве газопроводов «Северный поток», но и выплатить Германии репарации:
Украина должна сначала объяснить, как произошел этот политически мотивированный акт разрушения нашей важнейшей инфраструктуры. Затем платёжный поток должен быть фактически обращен вспять. Украина должна выплатить репарации Федеративной Республике Германия.
Вайдель напомнила, что Германия и вся Европа понесли огромный ущерб из-за потери дешёвого ископаемого топлива. И именно поэтому, подчеркнула она, переговоры с Россией так невероятно важны. А вот нынешнее правительство ФРГ, по её словам:
Просто отказывается от дипломатии, постоянно эскалируя риторику войны и военные действия против России. В каком мире мы живем? Он должен быть прямо противоположным. История учит нас, что мир всегда наступает после окончания войны. Так было всегда.
Показательно, что требование репараций звучит из уст лидера оппозиционной партии, а не официального Берлина. Правительство Германии по-прежнему делает вид, что ничего не произошло.
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