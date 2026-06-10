Лидер партии «АдГ»: Украина должна ответить за подрыв «Северных потоков»

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Лидер партии «АдГ»: Украина должна ответить за подрыв «Северных потоков»


Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель выступила с неожиданным для Киева заявлением. По её словам, Украина должна не только объяснить свою роль в подрыве газопроводов «Северный поток», но и выплатить Германии репарации:

Украина должна сначала объяснить, как произошел этот политически мотивированный акт разрушения нашей важнейшей инфраструктуры. Затем платёжный поток должен быть фактически обращен вспять. Украина должна выплатить репарации Федеративной Республике Германия.

Вайдель напомнила, что Германия и вся Европа понесли огромный ущерб из-за потери дешёвого ископаемого топлива. И именно поэтому, подчеркнула она, переговоры с Россией так невероятно важны. А вот нынешнее правительство ФРГ, по её словам:

Просто отказывается от дипломатии, постоянно эскалируя риторику войны и военные действия против России. В каком мире мы живем? Он должен быть прямо противоположным. История учит нас, что мир всегда наступает после окончания войны. Так было всегда.

Показательно, что требование репараций звучит из уст лидера оппозиционной партии, а не официального Берлина. Правительство Германии по-прежнему делает вид, что ничего не произошло.
18 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 16:39
    А это не та партия, которую у них там хотят признать экстремистской?
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +4
      Сегодня, 17:00
      Да. Немецкие полудурки в правительстве пытаются объявить антидемократической партию,имеющую 29% поддержки избирателей. Така вот дэмократия в действии
  2. ВАМ Звание
    ВАМ
    +7
    Сегодня, 16:44
    Требовать то она может. Но вот получить? Что можно взять с нищего свинарника, у которого всё держиться только на внешних подачках. Даже если вдруг случиться чудо и удасться предьявить свинарне счёт. Если только потрясти кубышки зелебобика и прочих. Но думаю если такое вдруг случиться там такое количество желающих будет.
    1. Aerolab Звание
      Aerolab
      +1
      Сегодня, 16:47
      В 404 активов более чем достаточно. Например АЭС.
    2. EpIvIaK Звание
      EpIvIaK
      +5
      Сегодня, 16:59
      Возможно они попросят денег у Германии чтоб выплатить эти репарации
    3. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:04
      Алис Вайдель выступила с неожиданным для Киева заявлением.

      Ее заявления в данный момент никому не интересны, а потому нет смысла зря сотрясать воздух.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 17:07
        В принципе вы правы, пиар ход для поднятия своего рейтинга и в пику Мерцу. Реалий в подобном заявлении мало.
        1. Roman_VH Звание
          Roman_VH
          +1
          Сегодня, 17:22
          Таки в наше время реалии искать не приходится.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +5
    Сегодня, 16:58
    Украина должна ответить за подрыв «Северных потоков

    И не только за это! Долгов у неё накопилось выше Эвереста. И заплатить их она должна путём своего исчезновения с карты мира
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:02
    Тётенька конечно умная но наивная , хахлов приплели к истории, чтобы реальных исполнителей отмазать.
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 17:04
    Сначала надо провести расследование взрывов.А уже по их окончании делать выводы. Только, подозреваю, что по результатам расследований придётся Германии самой платить репарации себе. fool
  6. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 17:10
    Цитата: Ирек
    Тётенька конечно умная но наивная , хахлов приплели к истории, чтобы реальных исполнителей отмазать.

    Она вынуждена играть в наивность- других подозреваемых в подрыае Северного потока ведь нет.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 17:14
    Даже если она внезапно станет канцлером, то очень быстро всё простит и через месяц будет ручкаться с зелей
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 17:21
    Украина должна не только объяснить свою роль в подрыве газопроводов «Северный поток», но и выплатить Германии репарации
    Она репарации должна выплатить и нам?
  9. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 17:47
    Депутаты Бундестага могут болтать что угодно, но реально Германией рулят марионетки типа Мерца- бывшего ( и будущего- после отставки ) "смотрщего " от BlackRock.
    Финансистам-глобалистам в США и Лондон-сити не нужна сильная Германия...Отсюда и дурацкий "зеленявый" переход на "альтернативные" источники энергии типа ветряков -панелек, закрытие АЭС,закрытие ( ну почти ) угольных ТЭС, прекращение потребления дешевого российского газа.. Бюргеры всё стерпят...
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:52
    Xoxлы должны ответить за всё.

    И даже за это:
    Путин подписал закон об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом. Речь идёт об:

    — ответственности за дискредитацию ВС РФ;
    — распространение экстремистских материалов;
    — возбуждение ненависти либо вражды;
    — публичные призывы к антироссийским санкциям;
    — отрицание решающей роли СССР в победе над фашизмом.

    Закон вступит в силу осенью 2026 года.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:11
    Цитата: Schneeberg
    Украина должна не только объяснить свою роль в подрыве газопроводов «Северный поток», но и выплатить Германии репарации
    Она репарации должна выплатить и нам?

    Олег ,вы точно подметили кто такая Алиса Вайдель !!!У неё случайно украинских корней нет ' - мне,мне,мне и опять мне .
  12. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 18:16
    Не с тех фройлян требует репарации, ее претензии необходимо переадресовать в Лондон и Вашингтон..