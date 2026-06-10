ВС РФ активизировались на Великобурлукском направлении в Харьковской области

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ВС РФ активизировались на Великобурлукском направлении в Харьковской области

Российские войска после достаточно длительного перерыва активизировались на Великобурлукском направлении. Пока противник пытался стягивать резервы в направлении Купянска и Боровой, армия России продвинулась на глубину до 3 километров по линии Амбарное-Григоровка.

Село Григоровка находится у дороги, которая ведёт в Великий Бурлук, остающийся последним относительно крупным населённым пунктом востока Харьковской области, полностью контролируемым вооружёнными силами Украины.





На данный момент от передовых позиций ВС РФ до Григоровки всего около километра, до Великого (Большого) Бурлука - порядка 15-ти.

Напомним, что ранее противник предпринимал попытки на данном направлении отбросить наши войска за границу Харьковской области. В ходе ряда контратак потеснить наши подразделения украинской армии удалось, однако до границы Белгородской области враг дойти не сумел. Теперь под ударами ВС РФ ему вновь приходится откатываться назад. Всё это свидетельствует о том, что как минимум на рассматриваемом участке фронта бои приобрели позиционный характер. Ни одна из сторон старается не форсировать события.
3 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:39
    Гоним хохлоту по всем фронтам, освобождаем от скверны исконно русские земли.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 18:10


      Вот эта формулировка
      Российские войска после достаточно длительного перерыва активизировались на Великобурлукском направлении.
      разве совпадает с таким выводом? what
      Всё это свидетельствует о том, что как минимум на рассматриваемом участке фронта бои приобрели позиционный характер. Ни одна из сторон старается не форсировать события.
  2. Мамин-Сибиряк Звание
    Мамин-Сибиряк
    0
    Сегодня, 17:47
    Великолукском направлении?!