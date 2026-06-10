СМИ: западные инвестиционные фонды готовятся к возвращению на российский рынок

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СМИ: западные инвестиционные фонды готовятся к возвращению на российский рынок


Западные инвестиционные фонды готовятся к возвращению на российский рынок. Это может произойти в случае геополитической деэскалации и потепления отношений между Западом и Россией.



К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной европейским порталом EU Reporter.

СМИ отмечает разочарование международных инвесторов в рынке США, где возможностей для роста доходов становится все меньше. Теперь часть из них активно изучает другие площадки, которые ранее оставались без внимания.

Одной из них является российский рынок. Из-за санкционных ограничений он пока фактически недоступен, но некоторые инвесторы рассматривают вероятность изменения этой ситуации в лучшую сторону. Неожиданно их внимание привлекает не столько сырьевой сектор, сколько более высокотехнологичные отрасли. При этом зарубежные инвестиционный фонды не рассчитывают на общий рост экономики РФ или ее отдельных секторов, а рассматривают для вложений капитала лишь некоторые относительно успешные российские компании.

Среди них – разработчик продуктов в сфере кибербезопасности Positive Technologies продажи которой выросли в 2025 году по сравнению с предыдущим на 40 процентов. Также инвесторы обращают пристальное внимание на «Яндекс» с его ростом выручки на 32 процента и на «Т-Банк»», чистая прибыль которого увеличилась на 120 процентов.

Похоже, западные инвестиционные фонды не будут застигнуты врасплох внезапной отменой антироссийских санкций или их существенным ослаблением.
13 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:31
    У моего папы была поговорка выход рубль ,вход два.Западные инвесторы к этому готовы ? laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 18:36
      Западные инвестиционные фонды готовятся к возвращению на российский рынок.

      Грузовичок с собой прихватите, чтобы загрузить обратно пару десятков пакетов ваших протухших санкций.
    2. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 18:41
      Цитата: tralflot1832
      У моего папы была поговорка выход рубль ,вход два.Западные инвесторы к этому готовы ? laughing


      Я бы поставил вопрос иначе.Готовы ли к этому мы?Вторая приватизация страны как в 90-ые годы прошлого века?По сути новая распродажа страны.Похоже на очередную сдачу что то по типу Венесуэлы.Помните последствия приватизации 90-ых годов и чего нам этого стоило?Второй раз ведь могут окончательно всё добить,всё отрасли и поставить страну под контроль в западное стойло.А оно нам это надо?
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 18:32
    СМИ: западные инвестиционные фонды готовятся к возвращению на российский рынок

    счастье-то для нас - какое!
    1. Orange-Bigg Звание
      Orange-Bigg
      +1
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Дедок
      СМИ: западные инвестиционные фонды готовятся к возвращению на российский рынок

      счастье-то для нас - какое!


      Надеюсь что этого никогда не случится.Работать надо самим и развивать своё производство.А у нас всё как то на примитивном уровне по типу купил-продал и лишь бы нифига самим не делать,а что то продать,чтобы кто то там за место нас что то делал производил,а мы только ренту срубать будем.Примитив.Рента — это доход, который владелец получает за использование капитала, имущества или земли. Чаще всего речь идёт о доходе от недвижимости.
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 18:32
    Как по мне, то не стоит их просто так к нам пускать, даже если и придут. Для фондов из вражеских стран следует установить порядок: мы вас пускаем только при условии, что 99% прибыли вы перечисляете в наш бюджет. Готовы работать за 1% - пожалуйста. Нет - валите к себе, и больше не пытайтесь к нам примазаться.
  4. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 18:33
    Западные инвестиционные фонды готовятся к возвращению на российский рынок. Это может произойти в случае геополитической деэскалации и потепления отношений между Западом и Россией.

    Это хорошо или плохо для России? request
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      0
      Сегодня, 18:44
      Смотря кто, как и зачем, будет управлять Россией.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:34
    Санкции отменят... мечты-мечты, который год...
  6. ism_ek Звание
    ism_ek
    0
    Сегодня, 18:37
    Зачем они нам нужны? Что они могут предложить кроме "фантиков". Технологии нам нужны. Фантики у нас и свои есть.
  7. amr Звание
    amr
    0
    Сегодня, 18:39
    для чего нужны инвесторы в успешных отраслях не совсем понятно, они итак успешны, востребованы, конкурентноспособны и там всегда есть желающие купить акции или вложить инвестиции, инвесторы как мне казалось всегда нужны в отстающих секторах???
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:46
    Может стоит принять закон о моратории лет на 25 работы всякого рода фондов из недружественных стран в России?
  9. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 18:51
    Ростовщиков с "резаной бумагой" - гнать взашей с Руси! Только НАТУРА. Постройка завода с открытием технологий и оборудованием. Вывоз сырья в "малой" таре: цистерна, бочка, мешок. Никаких больше труб и танкеров для сырья.
    Удобрения? В красивых мешках. Питьевая вода? Пожалуйста, в бутылочках не больше 1 литра, хоть с ледников Кавказа, хоть из Байкала.